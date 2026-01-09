Diskussion zum Artikel "Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 36): Handel mit Angebot und Nachfrage mit Retest und Impulsmodell"
Hallo,
ich habe es ohne Fehler kompiliert. Leider sieht man weder im Backtest noch im Chart etwas. Weder werden Angebots- & Nachfragezonen eingezeichnet, noch werden Signale erkannt oder Trades ausgeführt. Das Debug und das Journal sind auch leer. Hat jemand das Programm zum Laufen gebracht? Kann die Automatik überprüfen, ob der Code vollständig und aktuell ist?
Arbeitete in einem Zeitrahmen von 1m
Danke für diese großartige Hilfe
Aber es funktioniert nicht auf einige Notierungen, ist es ein Fehler auf meinem Ende.
Wenn ja, pls was und was sind die Kriterien für den Code auf jede Währung oder handelbaren Vermögenswert zu arbeiten
Die Angebots- und Nachfragestrategie identifizieren wichtige Preiszonen, in denen bedeutende Käufe (Nachfrage) oder Verkäufe (Angebot) stattgefunden haben, typischerweise nach Phasen der Konsolidierung. Nachdem eine impulsive Kursbewegung die Gültigkeit einer Zone bestätigt hat, zielen Händler darauf ab, die Zone erneut zu testen. Sie können in Kaufgeschäfte einsteigen, wenn der Kurs in einem Abwärtstrend wieder in eine Nachfragezone eintritt, oder sie können in Erwartung einer Erholung an einer Angebotszone in einem Aufwärtstrend Verkaufstransaktionen einleiten. Durch das Festlegen von Risiko- und Ertragsniveaus können Händler aus Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit Kapital schlagen. Sehen Sie sich unten die verschiedenen Möglichkeiten an, die wir haben.
Einrichtung der Angebotszone:
Einrichtung der Nachfragezone:
Autor: Allan Munene Mutiiria