Diskussion zum Artikel "Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 35): Erstellung eines Blockausbruch-Handelssystems"

Neuer Kommentar
 

Neuer Artikel Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 35): Erstellung eines Blockausbruch-Handelssystems :

In diesem Artikel erstellen wir ein Block-Ausbruchssytems in MQL5, das Konsolidierungsbereiche identifiziert, Ausbrüche erkennt und Ausbruchsblöcke mit Umkehrpunkten validiert, um Retests mit definierten Risikoparametern zu handeln. Das System visualisiert Auftrags- und Ausbruchsblöcke mit dynamischen Kennzeichnungen und Pfeilen und unterstützt den automatisierten Handel und Trailing Stops.

Die Strategie der Ausbruchsblöcke ist eine Handelsstrategie, die Konsolidierungsbereiche identifiziert, in denen sich der Preis innerhalb einer engen Spanne bewegt, gefolgt von einem Ausbruch und einer impulsiven Bewegung, wobei Auftragsblöcke gebildet werden, die, wenn sie für ungültig erklärt werden, zu Blockausbrüchen für einen potenziellen Retest-Handel werden. Es nutzt die Rückkehr des Kurses zu diesen Blöcken nach einer signifikanten Abwärtsbewegung, um mit definierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels in Richtung des Ausbruchs zu handeln, ergänzt durch visuelle Chartelemente. Sehen Sie sich unten die verschiedenen Blockausbrüche an, denen wir begegnen könnten.

Abwärts-Ausbruchsblock:

ABWÄRTS-AUSBRUCHSBLOCK

Aufwärts-Ausbruchsblock:

AUFWÄRTS-AUSBRUCHSBLOCK

Unser Plan ist es, Konsolidierungsbereiche durch die Analyse einer bestimmten Anzahl von Balken zu erkennen, Ausbrüche zu identifizieren, wenn der Preis den Bereich verlässt, und impulsive Bewegungen mit Hilfe eines auf einem Multiplikator basierenden Schwellenwertes zu bestätigen. Wir werden eine Logik implementieren, um Blockausbrüche mit Umkehrpunkten zu validieren, Handel bei Retests mit anpassbaren Parametern auszuführen und Blöcke mit dynamischen Kennzeichnungen und Pfeilen zu visualisieren und so ein System zur Identifizierung und zum Handel von Blockausbruch-Chancen zu schaffen.


Autor: Allan Munene Mutiiria

 
Hallo,

Ich habe versucht, die freigegebene Datei hinzuzufügen, aber sie wird nicht gezeichnet, oder ich kann sagen, dass nichts auf dem Diagramm passiert oder keine Trades gemacht werden. Bitte helfen Sie mit der Ausführung Fluss.

Vielen Dank im Voraus
Neuer Kommentar