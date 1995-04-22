Bitcoin Meteor Aggressive Trend
- 专家
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.24
- 更新: 4 八月 2026
- 激活: 5
BITCOIN METEOR EA — 激进型高PF BTCUSD H4 趋势（高风险）
重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD H4，否则交易数将为零。
重要风险警告：本产品为激进、高风险产品。它按账户余额的较高百分比为每笔交易定量（RiskPercent = 8，MaxLot 10），并在波动剧烈的 BTCUSD 上复利运行。在真实引擎测试中，RiskPercent 超过 15 会使净值回撤超过 80%（实质上等于爆仓），而默认值本身已显示约 58% 的净值回撤。请仅使用您能承受损失的资金，定期提取利润，若想更平稳请降低 RiskPercent。这不是一个保守系统。
BITCOIN METEOR 是防守型 BITCOIN COMET 的激进版本。采用相同的 H4 唐奇安趋势引擎，但更为活跃（EntryChannel = 14），并以激进复利运行。与 BITCOIN NOVA 相比，它以"质量"取胜：更高的盈利因子（2.57 对 1.60）。每笔交易都有硬止损，因此单笔交易的亏损是有限的——无网格，无马丁格尔。
工作原理
1) 入场：趋势突破（EntryChannel 14）配合趋势强度过滤器和超伸展过滤器，以避免在抛物线顶部买入。每次仅持有一个仓位。
2) 每笔交易均设硬止损，按波动率定量。无加仓摊低，无网格。
3) 由 RiskPercent（默认 8）进行激进定量与复利。手数随余额增长而增加。
4) 保护：每次下单前进行可用保证金检查与手数规范化；实盘请配置安全护卫。
真实 MT5 回测（Exness BTCUSD，H4，逐tick，$10,000，RiskPercent 8，MaxLot 10）
- 周期：约 8 年（2018-2025）
- 倍数：测试运行中约 111 倍（高度依赖路径）
- 盈利因子：2.57（样本内 2.35 / 样本外 1.98 — 稳健）
- 最大净值回撤：约 58%
- 交易笔数：153
111 倍是激进复利下的单一历史路径，并非预测。回测结果不保证未来表现。
主要参数
- RiskPercent：每笔交易风险（默认 8，激进）。如需更平稳，请调低（2-5）。超过 15 在测试中触及约 80% 净值回撤。
- EntryChannel（默认 14）、MaxLot、FixedLot、RunMode（Defensive/Standard/Aggressive）、安全护卫。
适合人群
明确想要激进、高波动、高盈利因子 BTC 系统，按设计接受深度回撤，使用可承受损失的资金运行并提取利润的交易者。若想降低风险，请调低 RiskPercent 或选择防守型 BITCOIN COMET。请先在模拟账户上确认。
支持
如有疑问请使用内置聊天 / 产品评论区。更新通过 Market 发布并自动推送。
重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD H4，否则交易数将为零。
重要风险警告：本产品为激进、高风险产品。它按账户余额的较高百分比为每笔交易定量（RiskPercent = 8，MaxLot 10），并在波动剧烈的 BTCUSD 上复利运行。在真实引擎测试中，RiskPercent 超过 15 会使净值回撤超过 80%（实质上等于爆仓），而默认值本身已显示约 58% 的净值回撤。请仅使用您能承受损失的资金，定期提取利润，若想更平稳请降低 RiskPercent。这不是一个保守系统。
BITCOIN METEOR 是防守型 BITCOIN COMET 的激进版本。采用相同的 H4 唐奇安趋势引擎，但更为活跃（EntryChannel = 14），并以激进复利运行。与 BITCOIN NOVA 相比，它以"质量"取胜：更高的盈利因子（2.57 对 1.60）。每笔交易都有硬止损，因此单笔交易的亏损是有限的——无网格，无马丁格尔。
工作原理
1) 入场：趋势突破（EntryChannel 14）配合趋势强度过滤器和超伸展过滤器，以避免在抛物线顶部买入。每次仅持有一个仓位。
2) 每笔交易均设硬止损，按波动率定量。无加仓摊低，无网格。
3) 由 RiskPercent（默认 8）进行激进定量与复利。手数随余额增长而增加。
4) 保护：每次下单前进行可用保证金检查与手数规范化；实盘请配置安全护卫。
真实 MT5 回测（Exness BTCUSD，H4，逐tick，$10,000，RiskPercent 8，MaxLot 10）
- 周期：约 8 年（2018-2025）
- 倍数：测试运行中约 111 倍（高度依赖路径）
- 盈利因子：2.57（样本内 2.35 / 样本外 1.98 — 稳健）
- 最大净值回撤：约 58%
- 交易笔数：153
111 倍是激进复利下的单一历史路径，并非预测。回测结果不保证未来表现。
主要参数
- RiskPercent：每笔交易风险（默认 8，激进）。如需更平稳，请调低（2-5）。超过 15 在测试中触及约 80% 净值回撤。
- EntryChannel（默认 14）、MaxLot、FixedLot、RunMode（Defensive/Standard/Aggressive）、安全护卫。
适合人群
明确想要激进、高波动、高盈利因子 BTC 系统，按设计接受深度回撤，使用可承受损失的资金运行并提取利润的交易者。若想降低风险，请调低 RiskPercent 或选择防守型 BITCOIN COMET。请先在模拟账户上确认。
支持
如有疑问请使用内置聊天 / 产品评论区。更新通过 Market 发布并自动推送。