Spread Guard Live Spread MT4 Indicator
- 指标
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 9.99
- 更新: 16 七月 2026
免费 — 用回测从未展示过的方式看清你的点差：逐根K线、与其自身均值对比、以及与你设定的上限对比。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
大多数人用指标来过滤入场。在我自己的测试中，我给趋势系统加上的几乎每一个"聪明"的过滤器都让结果变差了 — 它剔除了亏损交易，但同时也剔除了那些本会变成大盈利的突破，净利润因此下降。唯一始终物有所值的过滤器是点差上限。它根本不是一个行情过滤器：它剔除的是那些一开始就不可能盈利的交易，因为入场成本在交易开始之前就吃掉了优势。
要使用这个过滤器，你首先得看清自己的点差究竟在做什么。这个指标的全部用途就在于此。
=== 它画什么 ===
- 每根K线的点差柱状图，以点（point）为单位。
- 最近 N 根K线的点差移动平均 — 你所交易品种的"正常水平"。
- 一条上限线：可以是你选定的固定点数，也可以是均值的倍数。
- 点差超过上限的每一根K线都会被标为红色。那些就是入场成本高于应有水平的K线。
- 一个面板，显示当前点差、均值和上限，让你一眼就能看出现在是不是入场的糟糕时机。
=== 你很可能会发现 ===
点差不是恒定的，也不是随机的。它会在交易时段换日前后、重大新闻前后、周五收盘和周一开盘时，以及流动性稀薄品种的亚洲时段扩大。如果你的策略恰好在这些时刻交易，那么在仓位开出之前，你的一部分优势就已经交给了经纪商 — 而以平均点差运行的回测永远不会告诉你这一点。
=== 设置 ===
- Avg_Period（默认 100）：点差取平均的K线根数。
- MaxSpreadPts（默认 0）：以点为单位的固定上限。设为 0 则改用下面的倍数。
- Ceiling_Mult（默认 2.0）：以平均点差的倍数表示的上限。2.0 意味着"两倍于正常点差就太高了"。
- ShowPanel：开启或关闭图表上的面板。
不存在放之四海而皆准的正确上限。观察你的品种几天，看看红色K线出现在哪里，然后把数值设定成能抓住异常暴涨、而不是抓住普通噪声的水平。
=== 诚实的说明 ===
这是一个可视化工具，不是信号。它不会告诉你何时买入。它告诉你的是何时入场代价高昂 — 对于一个交易频繁的系统而言，这一点比大多数人以为的更重要。
MT4 说明：MetaTrader 4 的历史数据中不保存逐根K线的点差，因此在 MT4 上，点差序列是在指标运行期间实时记录的。在你加载指标之前就已存在的K线，会以当前点差作为占位值显示。真正值得信赖的是面板，以及从现在开始形成的K线。MT5 版本从历史数据中读取真实的逐根K线点差，在旧K线上同样准确。
=== 真正使用点差上限的 Expert Advisor ===
我们出售的每一个 EA，在点差高于你设定的上限时都会拒绝开仓 —— 这正是本指标要帮你校准的过滤器。它们全部在每笔交易上使用硬性止损，同一时间只持有一个仓位，无马丁格尔，无网格。真实 tick 数据:
- Megamax Donchian Trend（USDJPY H1）—— 盈利因子 1.50，最大净值回撤 7.3%，9.4 年内 631 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Bitcoin Comet Trend Follower（BTCUSD H4）—— 盈利因子 2.38，最大净值回撤 8.3%，8 年内 128 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
- Atlas Diversified Trend Portfolio —— 一个 EA 覆盖 5 个市场。盈利因子 1.48，最大净值回撤 19.7%，7.5 年内 1,193 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
我们的其他免费工具:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel With ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
我们的更多免费工具: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
如果这对你有帮助，一条评价对我们来说比什么都重要。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
大多数人用指标来过滤入场。在我自己的测试中，我给趋势系统加上的几乎每一个"聪明"的过滤器都让结果变差了 — 它剔除了亏损交易，但同时也剔除了那些本会变成大盈利的突破，净利润因此下降。唯一始终物有所值的过滤器是点差上限。它根本不是一个行情过滤器：它剔除的是那些一开始就不可能盈利的交易，因为入场成本在交易开始之前就吃掉了优势。
要使用这个过滤器，你首先得看清自己的点差究竟在做什么。这个指标的全部用途就在于此。
=== 它画什么 ===
- 每根K线的点差柱状图，以点（point）为单位。
- 最近 N 根K线的点差移动平均 — 你所交易品种的"正常水平"。
- 一条上限线：可以是你选定的固定点数，也可以是均值的倍数。
- 点差超过上限的每一根K线都会被标为红色。那些就是入场成本高于应有水平的K线。
- 一个面板，显示当前点差、均值和上限，让你一眼就能看出现在是不是入场的糟糕时机。
=== 你很可能会发现 ===
点差不是恒定的，也不是随机的。它会在交易时段换日前后、重大新闻前后、周五收盘和周一开盘时，以及流动性稀薄品种的亚洲时段扩大。如果你的策略恰好在这些时刻交易，那么在仓位开出之前，你的一部分优势就已经交给了经纪商 — 而以平均点差运行的回测永远不会告诉你这一点。
=== 设置 ===
- Avg_Period（默认 100）：点差取平均的K线根数。
- MaxSpreadPts（默认 0）：以点为单位的固定上限。设为 0 则改用下面的倍数。
- Ceiling_Mult（默认 2.0）：以平均点差的倍数表示的上限。2.0 意味着"两倍于正常点差就太高了"。
- ShowPanel：开启或关闭图表上的面板。
不存在放之四海而皆准的正确上限。观察你的品种几天，看看红色K线出现在哪里，然后把数值设定成能抓住异常暴涨、而不是抓住普通噪声的水平。
=== 诚实的说明 ===
这是一个可视化工具，不是信号。它不会告诉你何时买入。它告诉你的是何时入场代价高昂 — 对于一个交易频繁的系统而言，这一点比大多数人以为的更重要。
MT4 说明：MetaTrader 4 的历史数据中不保存逐根K线的点差，因此在 MT4 上，点差序列是在指标运行期间实时记录的。在你加载指标之前就已存在的K线，会以当前点差作为占位值显示。真正值得信赖的是面板，以及从现在开始形成的K线。MT5 版本从历史数据中读取真实的逐根K线点差，在旧K线上同样准确。
=== 真正使用点差上限的 Expert Advisor ===
我们出售的每一个 EA，在点差高于你设定的上限时都会拒绝开仓 —— 这正是本指标要帮你校准的过滤器。它们全部在每笔交易上使用硬性止损，同一时间只持有一个仓位，无马丁格尔，无网格。真实 tick 数据:
- Megamax Donchian Trend（USDJPY H1）—— 盈利因子 1.50，最大净值回撤 7.3%，9.4 年内 631 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Bitcoin Comet Trend Follower（BTCUSD H4）—— 盈利因子 2.38，最大净值回撤 8.3%，8 年内 128 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
- Atlas Diversified Trend Portfolio —— 一个 EA 覆盖 5 个市场。盈利因子 1.48，最大净值回撤 19.7%，7.5 年内 1,193 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
我们的其他免费工具:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel With ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
我们的更多免费工具: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
如果这对你有帮助，一条评价对我们来说比什么都重要。