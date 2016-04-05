Donchian Trend Engine

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  • Kenichiro Sakamoto
    Kenichiro Sakamoto

    Kenichiro Sakamoto

    5 (1)
    我是 Kenichiro Sakamoto，FXEA365 的开发者——一个为 MetaTrader 5 打造透明、基于规则的智能交易系统（EA）的工作室。
    我专注于可以验证而非曲线拟合的策略：突破网格系统、唐奇安趋势跟随、均值回归的回调买入，以及在黄金、比特币、USDJPY 和 NAS100 等指数上的可控加仓网格。每个 EA 在发布前都经过真实 tick 历史数据验证，并附带详细的输入参数说明、固定的风险参数和不依赖经纪商的逻辑——没有隐藏的马丁格尔爆仓，也没有夸大的截图。每个产品页面都包含回测报告和真实的策略逻辑。
    60 产品 1 信号 3 评论
  • 版本: 1.24
  • 更新: 2 八月 2026
免费 —— 我们付费 EA 所使用的完整 Donchian 趋势引擎。没有演示限制，没有试用期，没有阉割功能。

完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。

重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。

我们是 FXEA365。我们公布真实 tick 回测结果，并报告净值回撤，而不是看起来更好看的余额回撤。这就是我们趋势类产品的核心引擎，免费发布，让您可以自己测试，而不必只听我们的一面之词。

=== 它做什么 ===
- 入场：K 线收盘突破 N 根 K 线的 Donchian 通道（真正的突破，仅在已收盘的 K 线上判断 —— 不重绘）。
- 止损：每一笔交易都有硬性止损，设置在 SL_ATR x ATR 处。绝不撤除，绝不放宽。
- 出场：ATR 追踪止损（Trail_ATR x ATR），并在 HoldBars 之后设有超时退出，以防行情始终没有展开。
- 同一时间只持有一个仓位。无马丁格尔。无网格。无摊平加仓。无隐藏的加倍手数。

由于入场和止损都按 ATR 与通道进行缩放，该逻辑与经纪商无关：它不依赖于特定的点差、报价源或品种后缀。

=== 默认设置 ===
默认值是我们的 USDJPY H1 配置：N_Channel 40、SL 2.0 ATR、Trail 8.0 ATR、HoldBars 60、仅做多、每笔交易风险 0.5%。

将其挂载到 USDJPY H1 图表上即可复现我们的数据。在其他品种和时间周期上，您必须自行寻找合适的参数 —— 在某个市场有效的突破周期长度无法直接移植到另一个市场，与其粉饰，我们宁愿直说。

=== 诚实的局限 ===
- 这是趋势跟踪策略。在震荡行情中亏损，在趋势行情中盈利。请预期会有较长的平盘期，胜率低于 50%，但盈利单大于亏损单。这就是这种优势的形态。
- Donchian 突破在强趋势市场（JPY 交叉盘、主流加密货币）中有效。我们在经纪商真实报价源上的测试表明，它在 EURUSD 这类震荡的主要货币对或黄金上并不奏效。我们把这一点告诉您，免得您花上数周才发现。
- 本免费产品目前尚未附带实盘前瞻记录。

=== 真实 tick 回测（就是这个免费版本本身）===
USDJPY H1，2017-01 至 2026-06（9.4 年），Dukascopy 真实 tick，逐 tick 模型，$10,000，默认设置，风险 0.5%：
- 盈利因子：1.50
- 净利润：+$16,522（账户 x2.65）
- 最大净值回撤：10.3%
- 交易笔数：631 胜率：34.5%
34.5% 的胜率对突破型趋势跟踪来说很正常：大多数交易是小额亏损，少数大额盈利单撑起了整体结果。在相信这些数据之前，请自己跑一遍同样的测试。

=== 付费 EA 增加了什么 ===
这个引擎是诚实的核心。我们的付费产品增加了耗时最久才做出来的那些部分：
- 针对各个市场校准的参数设置，并在多家经纪商的真实 tick 数据上验证。
- 风险阶梯（防御型 / 标准型 / 激进型），每一档都有实测回撤数据。
- 经济日历过滤器、账户级安全保护，以及图表仪表盘。
- 多货币对与多资产的投资组合版本。

Megamax Donchian Trend (USDJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/181838
Megamax Donchian Pound Yen (GBPJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/182661
Atlas Diversified Trend Portfolio（5 个市场集于一个 EA）: https://www.mql5.com/en/market/product/182751

我们的其他免费工具:
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005

我们的全部产品: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller

=== 免费工具（同样 100% 免费）===
Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/182632
Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/182633
Sentinel News Filter: https://www.mql5.com/en/market/product/182634
Rapid Trade Panel: https://www.mql5.com/en/market/product/182635

如果这个引擎对您有帮助，一条评价对我们的意义胜过一切。欢迎提问 —— 我们会一一回复。
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重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Atlas Diversified Trend Portfolio
Kenichiro Sakamoto
专家
ATLAS PORTFOLIO — 一款 EA，一个横跨五大市场的分散化趋势组合（USDJPY、GBPJPY、EURJPY、Bitcoin、Ethereum） 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart) 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart)，否则交易数将为零。 ATLAS PORTFOLIO 是一款单一的智能交易系统（Expert Advisor），可从一张图表同时交易由五个市场组成的低相关性组合。三个日元货币对（USDJPY、GBPJPY、EURJPY）运行 MEGAMAX Donchian 引擎——一种仅做多的突破策略，配有硬性 ATR 止损、ATR 移动止损以及基于时间的离场。两个加密货币市场（BTCUSD、ETHUSD）运行 COMET 引擎——一种由 SMA200
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 标记出当价格处于上升趋势 SMA 之上时发生的 RSI 超卖回调：适用于股指等具上涨倾向市场的只做多逢跌买入设置。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 在下跌趋势中买入每一次超卖回调，正是账户爆仓的原因。只在市场处于确认的上涨趋势时买入超卖回调，则是另一种站得住脚的思路。本指标正是标记这一条件，让你无需费力寻找即可看到这些设置。 === 它绘制什么 === - 趋势 SMA（默认 200）。 - 当 RSI 超卖且价格位于上升 SMA 之上时，在K线下方绘制一个绿色箭头——逢跌买入区。 === 不重绘 === SMA 和 RSI 都在已收盘的K线上读取，条件依据前一根K线的收盘价判定。已标记的区域不会在之后消失。 === 设置 === - TrendSMA（默认 200）：仅在此之上出现设置。 - RSI_Period（默认 14）、RSI_BuyLevel（默认 40）：超卖触发。 - RequireRising（默认 true）：要求 SMA 处于上升状态，而不仅
FREE
MTF Trend Multi Timeframe Direction Dashboard
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 一个小面板，无需切换图表，就能同时告诉你 M15、H1、H4、D1 和 W1 上的趋势方向。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 趋势系统中大多数亏损的交易，都是逆着方向相反的更高时间框架而做的。这个面板把它们全部一次性摆在你面前，让你在行动之前就能看到各个时间框架是否一致。 === 它如何判断 === 对于每个时间框架，只有在两个条件同时满足时趋势才被判定为向上（UP）：最近一根收盘价位于移动平均线的正确一侧，并且该移动平均线在最近几根K线上朝同一方向倾斜。如果两者不一致，该单元格显示为灰色 —「没有明确趋势」是一个诚实的答案，它被如实地显示为一种状态，而不是硬塞进向上或向下。 === 不重绘 === 一切都从已收盘的K线读取：移动平均线和斜率是在最近一根完成的K线上测量的，绝不使用正在形成的那一根。变绿的单元格不会在一分钟后又变回灰色。你可以信任下单时面板向你显示的内容。 === 你会看到什么 === - 每个时间框架一行（M15、H1、H4、D1、W1），各为绿
FREE
MTF Trend Multi Timeframe Dashboard MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 一个小面板，无需切换图表，就能同时告诉你 M15、H1、H4、D1 和 W1 上的趋势方向。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 趋势系统中大多数亏损的交易，都是逆着方向相反的更高时间框架而做的。这个面板把它们全部一次性摆在你面前，让你在行动之前就能看到各个时间框架是否一致。 === 它如何判断 === 对于每个时间框架，只有在两个条件同时满足时趋势才被判定为向上（UP）：最近一根收盘价位于移动平均线的正确一侧，并且该移动平均线在最近几根K线上朝同一方向倾斜。如果两者不一致，该单元格显示为灰色 —「没有明确趋势」是一个诚实的答案，它被如实地显示为一种状态，而不是硬塞进向上或向下。 === 不重绘 === 一切都从已收盘的K线读取：移动平均线和斜率是在最近一根完成的K线上测量的，绝不使用正在形成的那一根。变绿的单元格不会在一分钟后又变回灰色。你可以信任下单时面板向你显示的内容。 === 你会看到什么 === - 每个时间框架一行（M15、H1、H4、D1、W1），各为绿
FREE
Volatility Squeeze Bollinger Keltner MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 波动率挤压（Volatility Squeeze）：当布林带被压缩在肯特纳通道内部时显示橙色圆点，挤压释放的瞬间显示箭头。这正是我们付费 EA「Bitcoin Coil」判定逻辑的可视化版本。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大级别的方向性行情往往从低波动率状态启动，但图表并不会直接告诉你"现在是低波动率"。本指标将其标示出来：当布林带完全位于肯特纳通道内部时，波动率处于压缩状态——即挤压（squeeze）。当布林带重新突破到通道外侧时，挤压被释放，箭头指示已收盘 K 线原本运行的方向。 === 绘制内容 === - 布林带（蓝色）与肯特纳通道（灰色虚线），均基于已收盘 K 线计算。 - 挤压期间（布林带完全位于肯特纳内部），在中轨上绘制橙色圆点。 - 挤压释放时，若已收盘 K 线动量向上则显示绿色箭头，向下则显示红色箭头。 === 不重绘 === 两条通道、挤压状态与释放判定全部只使用已收盘 K 线计算。箭头在释放确认后的下一根 K 线上出现，之后不会移动、也不会
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — ZigZag 摆动枢轴点加上移动平均趋势过滤器，绘制在同一图表上。它显示枢轴突破系统所依据的枢轴水平和趋势背景。针对黄金（XAUUSD）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 枢轴突破只有在顺应更大趋势的方向时才有意义。本指标标记每一个确认的摆动枢轴，并绘制一条趋势移动平均线，让你一眼就能看出上一个枢轴的突破是顺势还是逆势。 === 它绘制什么 === - 已确认的 ZigZag 摆动高点和低点（圆点）——突破系统所响应的枢轴。 - 趋势移动平均线（默认 MA 50）。 === 已确认枢轴不重绘 === 只有当一个枢轴被确认为其窗口内的局部极值后才会绘制出来。已确认的枢轴不会移动。（与所有 ZigZag 一样，最近仍在形成的那一段是临时的，直到出现新的极值加以确认——这是摆动检测的固有特性，而非缺陷。） === 设置 === - ZZDepth（默认 12）、ZZDev（默认 5）、ZZBackstep（默认 3）：摆动灵敏度。 - MA_Period（默认 50
FREE
Donchian Channel With ATR Trailing Stop
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 —— Donchian 突破通道，以及突破之后负责管理持仓的 ATR 移动止损，全部画在同一张图上。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数突破指标只告诉你入场点，然后就没有下文了。趋势跟踪真正难的是之后发生的事：止损放在哪里、什么时候上移、行情什么时候结束。这个指标把系统的两半都画出来。 === 它画什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线构成的 Donchian 通道（上轨和下轨）。 - 在某根 K 线「收盘」突破通道之处画出金色箭头 —— 这正是一个突破系统真正会入场的时刻。 - 随后持有仓位所使用的 ATR 移动止损：做多时为绿色，做空时为红色，以虚线显示。它只会朝价格方向移动（绝不放宽），当价格收盘穿过它时便消失 —— 那就是这笔交易结束的地方。 === 不重绘 === 通道由已经收盘的 K 线构成，突破以前一根 K 线的收盘价判定。不会使用正在形成的 K 线绘制任何内容，因此出现过的箭头不会在之后消失。你可以往回翻看历史，并信任所看到的内容。 ===
FREE
Dip Buyer Zones RSI Pullback MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 标记出当价格处于上升趋势 SMA 之上时发生的 RSI 超卖回调：适用于股指等具上涨倾向市场的只做多逢跌买入设置。 在下跌趋势中买入每一次超卖回调，正是账户爆仓的原因。只在市场处于确认的上涨趋势时买入超卖回调，则是另一种站得住脚的思路。本指标正是标记这一条件，让你无需费力寻找即可看到这些设置。 === 它绘制什么 === - 趋势 SMA（默认 200）。 - 当 RSI 超卖且价格位于上升 SMA 之上时，在K线下方绘制一个绿色箭头——逢跌买入区。 === 不重绘 === SMA 和 RSI 都在已收盘的K线上读取，条件依据前一根K线的收盘价判定。已标记的区域不会在之后消失。 === 设置 === - TrendSMA（默认 200）：仅在此之上出现设置。 - RSI_Period（默认 14）、RSI_BuyLevel（默认 40）：超卖触发。 - RequireRising（默认 true）：要求 SMA 处于上升状态，而不仅仅是价格在其上方。 默认值适用于股指（例如 Nasdaq）。在其他品种上需重新拟合。 === 诚实说明 === 这是一个可视化工具，
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Donchian Trend Engine MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
免费 —— 我们付费 EA 所使用的完整 Donchian 趋势引擎。没有演示限制，没有试用期，没有阉割功能。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。 我们是 FXEA365。我们公布真实 tick 回测结果，并报告净值回撤，而不是看起来更好看的余额回撤。这就是我们趋势类产品的核心引擎，免费发布，让您可以自己测试，而不必只听我们的一面之词。 === 它做什么 === - 入场：K 线收盘突破 N 根 K 线的 Donchian 通道（真正的突破，仅在已收盘的 K 线上判断 —— 不重绘）。 - 止损：每一笔交易都有硬性止损，设置在 SL_ATR x ATR 处。绝不撤除，绝不放宽。 - 出场：ATR 追踪止损（Trail_ATR x ATR），并在 HoldBars 之后设有超时退出
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Gold Viper Breakout
Kenichiro Sakamoto
5 (1)
专家
GOLD VIPER — 波动性状态突破黄金 EA(XAUUSD M30） 重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。 GOLD VIPER 是一套在 M30 时间框架上交易黄金（XAUUSD）的自动化交易系统。它只在波动性扩张的市场状态中交易：当清晰的 EMA50/200 趋势成立时，它会等待近期通道的果断突破，随后以 ATR 缩放的组止盈和一个硬性组止损来管理仓位。在行情不利时，它可能会加入同等手数的补仓网格（无马丁格尔）——组止损始终为整个持仓组封顶。这是一套完整的波动性状态突破引擎，已在三个相互独立的真实 tick 数据源以及样本内/样本外分割上得到验证。 风险提示先行——更多风险并不等于更多回报：大多数系统会告诉你，把风险调高就能买来更多利润。这套系统不是这样，我们在下方用实测数据加以证明。GOLD VIPER 在 Standard 达到峰值。把风险推到 Aggressive（2倍）实际上会降低回报（+3,0
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — ZigZag 摆动枢轴点加上移动平均趋势过滤器，绘制在同一图表上。它显示枢轴突破系统所依据的枢轴水平和趋势背景。针对黄金（XAUUSD）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 枢轴突破只有在顺应更大趋势的方向时才有意义。本指标标记每一个确认的摆动枢轴，并绘制一条趋势移动平均线，让你一眼就能看出上一个枢轴的突破是顺势还是逆势。 === 它绘制什么 === - 已确认的 ZigZag 摆动高点和低点（圆点）——突破系统所响应的枢轴。 - 趋势移动平均线（默认 MA 50）。 === 已确认枢轴不重绘 === 只有当一个枢轴被确认为其窗口内的局部极值后才会绘制出来。已确认的枢轴不会移动。（与所有 ZigZag 一样，最近仍在形成的那一段是临时的，直到出现新的极值加以确认——这是摆动检测的固有特性，而非缺陷。） === 设置 === - ZZDepth（默认 12）、ZZDev（默认 5）、ZZBackstep（默认 3）：摆动灵敏度。 - MA_Period（默认 50
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Donchian Channel With ATR Trailing Stop MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 —— Donchian 突破通道，以及突破之后负责管理持仓的 ATR 移动止损，全部画在同一张图上。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数突破指标只告诉你入场点，然后就没有下文了。趋势跟踪真正难的是之后发生的事：止损放在哪里、什么时候上移、行情什么时候结束。这个指标把系统的两半都画出来。 === 它画什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线构成的 Donchian 通道（上轨和下轨）。 - 在某根 K 线「收盘」突破通道之处画出金色箭头 —— 这正是一个突破系统真正会入场的时刻。 - 随后持有仓位所使用的 ATR 移动止损：做多时为绿色，做空时为红色，以虚线显示。它只会朝价格方向移动（绝不放宽），当价格收盘穿过它时便消失 —— 那就是这笔交易结束的地方。 === 不重绘 === 通道由已经收盘的 K 线构成，突破以前一根 K 线的收盘价判定。不会使用正在形成的 K 线绘制任何内容，因此出现过的箭头不会在之后消失。你可以往回翻看历史，并信任所看到的内容。 ===
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Spread Guard Live Spread With Average And Ceiling
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 用回测从未展示过的方式看清你的点差：逐根K线、与其自身均值对比、以及与你设定的上限对比。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数人用指标来过滤入场。在我自己的测试中，我给趋势系统加上的几乎每一个"聪明"的过滤器都让结果变差了 — 它剔除了亏损交易，但同时也剔除了那些本会变成大盈利的突破，净利润因此下降。唯一始终物有所值的过滤器是点差上限。它根本不是一个行情过滤器：它剔除的是那些一开始就不可能盈利的交易，因为入场成本在交易开始之前就吃掉了优势。 要使用这个过滤器，你首先得看清自己的点差究竟在做什么。这个指标的全部用途就在于此。 === 它画什么 === - 每根K线的点差柱状图，以点（point）为单位。 - 最近 N 根K线的点差移动平均 — 你所交易品种的"正常水平"。 - 一条上限线：可以是你选定的固定点数，也可以是均值的倍数。 - 点差超过上限的每一根K线都会被标为红色。那些就是入场成本高于应有水平的K线。 - 一个面板，显示当前点差、均值和上限，让你一眼就能
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Aegis Account Protector
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Aegis 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
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Falcon Trailing Stop Manager
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Falcon 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他工具: - Aegis Account Protector（账户整体资金保护）: https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Sentinel News Filter（新闻前后暂停交易）: https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel（一键风险下单面板）: https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534 - 全部 EA 与工
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Sentinel News Filter
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实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Sentinel 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Aegis Account Protector (账户整体资金保护): https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/18
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Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 标记出当价格处于上升趋势 SMA 之上时发生的 RSI 超卖回调：适用于股指等具上涨倾向市场的只做多逢跌买入设置。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 在下跌趋势中买入每一次超卖回调，正是账户爆仓的原因。只在市场处于确认的上涨趋势时买入超卖回调，则是另一种站得住脚的思路。本指标正是标记这一条件，让你无需费力寻找即可看到这些设置。 === 它绘制什么 === - 趋势 SMA（默认 200）。 - 当 RSI 超卖且价格位于上升 SMA 之上时，在K线下方绘制一个绿色箭头——逢跌买入区。 === 不重绘 === SMA 和 RSI 都在已收盘的K线上读取，条件依据前一根K线的收盘价判定。已标记的区域不会在之后消失。 === 设置 === - TrendSMA（默认 200）：仅在此之上出现设置。 - RSI_Period（默认 14）、RSI_BuyLevel（默认 40）：超卖触发。 - RequireRising（默认 true）：要求 SMA 处于上升状态，而不仅
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Rapid Trade Panel
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Rapid Trade Panel 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Aegis Account Protector (账户整体资金保护): https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/marke
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Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — Donchian 突破通道、SMA 趋势过滤器，以及管理交易的 ATR 移动止损，汇聚于一图。针对主流加密货币（BTC、ETH）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 加密货币会以漫长而干净的行情推进，然后剧烈震荡。原始的突破指标在两种情形下都会触发。本指标只有在突破同时与长期 SMA 一致时才标记它——这正是趋势型加密 EA 避免在区间内假突破时买入的方式。 === 它绘制什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线的 Donchian 通道（上轨与下轨）。 - 趋势 SMA（默认 200）。 - 金色箭头，标记在某根 K 线收盘突破通道且位于 SMA 正确一侧之处——趋势系统真正会采取的那个突破。 === 不重绘 === 通道与 SMA 均基于已收盘 K 线读取，突破则依据上一根 K 线的收盘价判定。不会从正在形成的 K 线绘制任何内容，因此箭头绝不会在之后消失。 === 设置 === - EntryChannel（默认 20）：Donchian 长度。 -
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Spread Guard Live Spread MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
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免费 — 用回测从未展示过的方式看清你的点差：逐根K线、与其自身均值对比、以及与你设定的上限对比。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数人用指标来过滤入场。在我自己的测试中，我给趋势系统加上的几乎每一个"聪明"的过滤器都让结果变差了 — 它剔除了亏损交易，但同时也剔除了那些本会变成大盈利的突破，净利润因此下降。唯一始终物有所值的过滤器是点差上限。它根本不是一个行情过滤器：它剔除的是那些一开始就不可能盈利的交易，因为入场成本在交易开始之前就吃掉了优势。 要使用这个过滤器，你首先得看清自己的点差究竟在做什么。这个指标的全部用途就在于此。 === 它画什么 === - 每根K线的点差柱状图，以点（point）为单位。 - 最近 N 根K线的点差移动平均 — 你所交易品种的"正常水平"。 - 一条上限线：可以是你选定的固定点数，也可以是均值的倍数。 - 点差超过上限的每一根K线都会被标为红色。那些就是入场成本高于应有水平的K线。 - 一个面板，显示当前点差、均值和上限，让你一眼就能
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Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — Donchian 突破通道、SMA 趋势过滤器，以及管理交易的 ATR 移动止损，汇聚于一图。针对主流加密货币（BTC、ETH）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 加密货币会以漫长而干净的行情推进，然后剧烈震荡。原始的突破指标在两种情形下都会触发。本指标只有在突破同时与长期 SMA 一致时才标记它——这正是趋势型加密 EA 避免在区间内假突破时买入的方式。 === 它绘制什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线的 Donchian 通道（上轨与下轨）。 - 趋势 SMA（默认 200）。 - 金色箭头，标记在某根 K 线收盘突破通道且位于 SMA 正确一侧之处——趋势系统真正会采取的那个突破。 === 不重绘 === 通道与 SMA 均基于已收盘 K 线读取，突破则依据上一根 K 线的收盘价判定。不会从正在形成的 K 线绘制任何内容，因此箭头绝不会在之后消失。 === 设置 === - EntryChannel（默认 20）：Donchian 长度。 -
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Falcon Trailing Stop Manager MT4
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Falcon 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他工具: - Aegis Account Protector（账户整体资金保护）: https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Sentinel News Filter（新闻前后暂停交易）: https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel（一键风险下单面板）: https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534 - 全部 EA 与工
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Aegis Account Protector MT4
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Aegis 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
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Gold Viper Breakout MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
GOLD VIPER — 波动性状态突破黄金 EA(XAUUSD M30） 重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。 GOLD VIPER 是一套在 M30 时间框架上交易黄金（XAUUSD）的自动化交易系统。它只在波动性扩张的市场状态中交易：当清晰的 EMA50/200 趋势成立时，它会等待近期通道的果断突破，随后以 ATR 缩放的组止盈和一个硬性组止损来管理仓位。在行情不利时，它可能会加入同等手数的补仓网格（无马丁格尔）——组止损始终为整个持仓组封顶。这是一套完整的波动性状态突破引擎，已在三个相互独立的真实 tick 数据源以及样本内/样本外分割上得到验证。 风险提示先行——更多风险并不等于更多回报：大多数系统会告诉你，把风险调高就能买来更多利润。这套系统不是这样，我们在下方用实测数据加以证明。GOLD VIPER 在 Standard 达到峰值。把风险推到 Aggressive（2倍）实际上会降低回报（+3,0
Aureus Gold Averaging Grid MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
AUREUS GOLD — 用于 XAUUSD（M30）的动量突破 + 恢复网格 重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。 AUREUS GOLD 是一款用于黄金（XAUUSD）M30 周期的自动交易系统。它只在强波动扩张行情中交易，在收盘K线突破 48 根周期通道且顺应趋势方向时入场，并以紧凑的组合追踪出场跟随行情。逆行时可能追加同等手数的恢复网格入场（非马丁格尔——每笔追加订单手数相同），而硬性 ATR 组合止损始终对整个篮子设限。这是一款经过 22.5 年真实逐笔数据验证的激进型黄金系统。 风险警告优先：发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA，与 Aggressive 完全相同，是本 EA 实测的风险上限。在 Ultra/Aggressive 下，相对净值回撤达到约 89%——这是一个深度、高风险的档位。超过约 2 倍风险后，相对回撤将超过 90%（爆仓区间），因此我们不提供更高档位。请选择与您的账户和回
Bitcoin Comet Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
BITCOIN COMET — 面向 BTCUSD 与 ETHUSD 的唐奇安趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD H4，否则交易数将为零。 BITCOIN COMET 是一套用于主流加密货币——比特币(BTCUSD)与以太坊(ETHUSD)——的自动交易系统,运行于 H4 周期。它是纯粹的趋势跟踪系统:等待价格在长期趋势方向上出现经过确认的唐奇安通道突破,随后以移动止损跟随行情,不设固定止盈。该设计接受大多数交易为小额亏损或不赚不赔的事实,力求让少数强劲而持续的加密货币趋势主导最终结果。已内置 BTCUSD 与 ETHUSD 两者的现成预设。 风险警告优先:公开发布的默认运行模式(Run-Mode)为 ULTRA(经验证的最高风险)。它追求最高回报,同时会触及更深的回撤。请选择与您的账户和心理承受力相匹配的运行模式——日常建议使用 Defensive 或 Aggressive;Ultra 面向能够承受较大权益波动的资深交易者。
Megamax Donchian Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
MEGAMAX DONCHIAN — USD/JPY H1 趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。 MEGAMAX DONCHIAN 是一套在 H1 周期上交易 USD/JPY 的自动交易系统。它是纯粹的趋势跟踪策略：等待近期区间的唐奇安通道被确认突破后入场，随后用 ATR 移动止损跟随行情，不设固定止盈。没有网格，也没有马丁格尔。本策略接受大多数交易只是小额亏损或平本离场，力求让少数强劲而持续的 USD/JPY 趋势来贡献整体收益 —— 建立在长达 9.4 年的检验记录之上。 风险提示优先：发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（已验证的最高风险）。它追求最高回报，相对回撤也最深。请选择与您账户规模和心理承受力相匹配的 Run-Mode —— 日常使用推荐 Defensive、Standard 或 Aggressive；Ultra 适合能够承受较大权益波动的资深交易者。以下所有回测均为历史数据，并
Nasdaq Dip Buyer MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
NASDAQ DIP BUYER —— USTEC H4 RSI 回调（仅做多） 重要提示 — 请将EA挂载到 USTEC H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USTEC H4，否则交易数将为零。 NASDAQ DIP BUYER 是一款针对纳斯达克100指数（US Tech 100 / USTECm）的自动交易系统，运行于 H4 周期。它是一种仅做多的均值回归策略：在已确立的上升趋势中买入暂时性的超卖回调，待动能恢复后离场。其设计基于股指一个简单而众所周知的特性——长期向上漂移，其间点缀着往往会被重新买回的回调。按设计，这是一个平静、低频的系统：约七年间仅交易了 74 笔。回报有意保持温和。它被设计为一个分散与稳定的工具，而非高回报机器人。 风险警告优先：已发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（经验证的最大风险）。它追求最高回报，并触及更深的回撤。对于这款保守、回报温和的产品，我们诚实的建议是 Standard 或 Defensive Run-Mode——它们是注重稳定的选择。即便是 U
Bitcoin Glacier Daily Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
BITCOIN GLACIER — 面向 BTCUSD 的耐心型日线趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD D1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD D1，否则交易数将为零。 BITCOIN GLACIER 是一套在日线（D1）周期上交易比特币（BTCUSD）的自动化交易系统。它是一套缓慢而耐心的趋势跟踪系统：等待日线图上出现经过确认的唐奇安通道（Donchian channel）突破，用初始 ATR 止损保护每一笔交易，随后以更宽的 ATR 距离移动止损，以便骑乘长期的加密货币趋势。没有马丁格尔，没有网格，同一时间只持有一个仓位。每一笔交易都带有硬止损，因此您的风险始终是明确界定的。交易本就设计得很稀少——这是一套"设定后不管"的 D1 系统，只在重大的日线突破时才出手。 风险提示优先：已发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（经验证的最大风险）。它以最高回报为目标，并会达到约 47% 的深度回撤。请选择与您的账户和心态相匹配的 Run-Mode——Aggress
Ethereum Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
ETHEREUM TREND — 面向 ETHUSD 的 Donchian 趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 ETHUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 ETHUSD H4，否则交易数将为零。 ETHEREUM TREND 是一套用于以太坊(ETHUSD)H4 周期的自动化交易系统。它是一款简洁、纯规则驱动的趋势跟踪程序:当价格沿长期趋势方向确认突破 Donchian 通道时入场,为每一笔交易设置初始 ATR 止损进行保护,随后以更宽的 ATR 距离移动止损,让趋势充分延展。没有马丁格尔,没有网格,任何时候只持有一个仓位。每一笔交易都带有硬性止损,因此您的风险始终是明确的。该设计接受"大多数交易只是小额亏损或打平"这一事实,力求让少数强劲、持续的以太坊趋势主导最终结果。 风险提示优先:发布的默认运行模式(Run-Mode)为 ULTRA。在本 EA 上,ULTRA 等同于 AGGRESSIVE(激进)——系统在约 2 倍风险处达到最大手数上限,因此把风险提高到超过 Aggressi
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