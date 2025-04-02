Aura Gold Pro Edition
- 专家
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Stanislav TomilovMyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
- 版本: 1.2
- 更新: 4 八月 2026
- 激活: 15
旨在主导黄金市场。
实时交易信号
Roboforex https://www.mql5.com/en/signals/2366593
FPMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2358523
描述
Aura Gold PRO Edition 是一款精心设计且可靠的黄金市场交易算法。我们打造的系统专注于长期稳定性和资金保护，避免不必要的风险。该EA的实时信号展现出卓越的业绩和稳步增长，证实了其底层逻辑的有效性。该系统的核心优势之一是其高恢复系数，使其能够快速、稳健地克服正常的资金回撤，并持续创造利润。
AURA GOLD PRO EDITION 的核心原则是绝对的风险控制。无论任何情况，每一笔交易都始终受到止损保护。我们坚决反对有害的资金管理方法，因此该算法不使用马丁格尔策略、网格平均法或套利。您始终可以提前了解您的最大风险。交易基于稳健的数学模型，平均风险回报比为 1:1，从而确保长期可靠的数学预期收益。
得益于严格的风险管理和止损的持续使用，该EA非常适合应对各种挑战，并能与自营交易公司进行交易。该系统对经纪商的交易条件、点差和滑点极其敏感。即使使用1:20的最低杠杆，您也可以安心安全地进行交易，无需担心保证金费用的突然飙升。该EA的强大功能和稳定性源于其四项独立的策略。
策略一： 经典突破
这是一种久经考验的逻辑，旨在利用关键支撑位和阻力位被突破后的强劲方向性走势获利。它能够很好地适应不断变化的市场环境，专注于高概率的突破机会，并对每一笔交易都进行严格的风险管理。
策略二： 伦敦公开赛势头
该算法分析黄金在早盘时段的区间震荡走势，力图捕捉伦敦交易时段开盘时产生的强劲动能。该策略有效利用了欧洲市场参与者涌入黄金市场后，市场波动性和流动性自然增加所带来的收益。
策略三： 摇摆捕获
这是一种中期策略，旨在识别并把握价格波动幅度最大的机会。虽然交易机会出现频率较低，但该系统只优先考虑成功概率最高的高质量交易设置，并仔细过滤掉市场噪音，从而捕捉到大趋势。
策略四： 价格行为短线交易
这是一种利用短期价格走势和市场动能的日内交易策略。它专注于快速、精准的入场和出场，以系统性地捕捉虽小但持续的价格波动，同时通过强制止损来维持最严格的风险控制。
信息：
- 交易对：XAUUSD、黄金
- 时间周期：H1
- 最低存款额：500 美元（安全交易建议 1000 美元以上）
- 最低杠杆比例 1:20
- 虽然可以与任何经纪商合作，但建议使用ECN经纪商。
- 如果您想以低风险运行EA，您的最低存款额需要约为2000美元，并且设置中的风险参数不应超过每项策略0.5%。
主要特点
- 4 种独立的内置策略
- 灵活的风险管理
- 无电网交易
- 无鞅
- 不取平均值
- 严格的止损和止盈保护
- 自营公司已准备就绪
- 平均风险回报比 1:1
购买前请阅读以下内容：
- 这款EA基于真实的交易策略，并将止损作为风险管理的常规手段。因此，并非每个月都能盈利。市场会经历波动和不利的时期，即使是强大的策略也可能遭遇暂时的亏损。
- 绩效评估应以 6 个月或更长时间为周期，而不是仅仅以几天或几周为周期。
- 请注意，如果您期望收益呈直线上升，那么这款EA并不适合您。由于它并非网格交易或马丁格尔交易系统，因此权益曲线自然会波动。请务必记住这一点。
- 如果您正在寻找“测试圣杯”，一个能够产生完美平滑的权益曲线的系统，或者仅仅是一个没有止损事件的完美回测，那么这款EA可能不适合您。
- 该系统秉持透明务实的交易理念。评估其表现的唯一有效方法是通过真实的交易结果和实时信号，这些结果和信号反映了实际的市场状况。
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自营交易公司兼容性 EA适用于大多数自营交易公司的交易环境。然而，由于每家自营交易公司的交易规则和条件各不相同，因此无法保证与每家公司完全兼容。可能需要进行测试以确定针对特定自营交易公司的最佳设置。
风险提示：过往业绩并不代表未来表现。任何交易系统都无法避免亏损。请采取适当的风险管理措施，并在实盘交易前使用模拟账户测试EA。