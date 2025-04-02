Aura Gold Pro Edition

旨在主导黄金市场。

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用户指南

特价促销： 首批购买者仅需 500 美元！每售出 10 份，价格上涨 100 美元。最终价格：2000 美元。名额有限：1000 个。

实时交易信号 

Roboforex  https://www.mql5.com/en/signals/2366593

FPMarkets  https://www.mql5.com/en/signals/2358523

描述

Aura Gold PRO Edition 是一款精心设计且可靠的黄金市场交易算法。我们打造的系统专注于长期稳定性和资金保护，避免不必要的风险。该EA的实时信号展现出卓越的业绩和稳步增长，证实了其底层逻辑的有效性。该系统的核心优势之一是其高恢复系数，使其能够快速、稳健地克服正常的资金回撤，并持续创造利润。

AURA GOLD PRO EDITION 的核心原则是绝对的风险控制。无论任何情况，每一笔交易都始终受到止损保护。我们坚决反对有害的资金管理方法，因此该算法不使用马丁格尔策略、网格平均法或套利。您始终可以提前了解您的最大风险。交易基于稳健的数学模型，平均风险回报比为 1:1，从而确保长期可靠的数学预期收益。

得益于严格的风险管理和止损的持续使用，该EA非常适合应对各种挑战，并能与自营交易公司进行交易。该系统对经纪商的交易条件、点差和滑点极其敏感。即使使用1:20的最低杠杆，您也可以安心安全地进行交易，无需担心保证金费用的突然飙升。该EA的强大功能和稳定性源于其四项独立的策略。

策略一： 经典突破
这是一种久经考验的逻辑，旨在利用关键支撑位和阻力位被突破后的强劲方向性走势获利。它能够很好地适应不断变化的市场环境，专注于高概率的突破机会，并对每一笔交易都进行严格的风险管理。

策略二： 伦敦公开赛势头
该算法分析黄金在早盘时段的区间震荡走势，力图捕捉伦敦交易时段开盘时产生的强劲动能。该策略有效利用了欧洲市场参与者涌入黄金市场后，市场波动性和流动性自然增加所带来的收益。

策略三： 摇摆捕获
这是一种中期策略，旨在识别并把握价格波动幅度最大的机会。虽然交易机会出现频率较低，但该系统只优先考虑成功概率最高的高质量交易设置，并仔细过滤掉市场噪音，从而捕捉到大趋势。

策略四： 价格行为短线交易

这是一种利用短期价格走势和市场动能的日内交易策略。它专注于快速、精准的入场和出场，以系统性地捕捉虽小但持续的价格波动，同时通过强制止损来维持最严格的风险控制。

信息：

  • 交易对：XAUUSD、黄金 
  • 时间周期：H1
  • 最低存款额：500 美元（安全交易建议 1000 美元以上）
  • 最低杠杆比例 1:20 
  • 虽然可以与任何经纪商合作，但建议使用ECN经纪商。
  • 如果您想以低风险运行EA，您的最低存款额需要约为2000美元，并且设置中的风险参数不应超过每项策略0.5%。

主要特点

  • 4 种独立的内置策略
  • 灵活的风险管理
  • 无电网交易
  • 无鞅
  • 不取平均值
  • 严格的止损和止盈保护
  • 自营公司已准备就绪
  • 平均风险回报比 1:1 

购买前请阅读以下内容：

  • 这款EA基于真实的交易策略，并将止损作为风险管理的常规手段。因此，并非每个月都能盈利。市场会经历波动和不利的时期，即使是强大的策略也可能遭遇暂时的亏损。
  • 绩效评估应以 6 个月或更长时间为周期，而不是仅仅以几天或几周为周期。
  • 请注意，如果您期望收益呈直线上升，那么这款EA并不适合您。由于它并非网格交易或马丁格尔交易系统，因此权益曲线自然会波动。请务必记住这一点。 
  • 如果您正在寻找“测试圣杯”，一个能够产生完美平滑的权益曲线的系统，或者仅仅是一个没有止损事件的完美回测，那么这款EA可能不适合您。
  • 该系统秉持透明务实的交易理念。评估其表现的唯一有效方法是通过真实的交易结果和实时信号，这些结果和信号反映了实际的市场状况。

  • 自营交易公司兼容性   EA适用于大多数自营交易公司的交易环境。然而，由于每家自营交易公司的交易规则和条件各不相同，因此无法保证与每家公司完全兼容。可能需要进行测试以确定针对特定自营交易公司的最佳设置。


风险提示：过往业绩并不代表未来表现。任何交易系统都无法避免亏损。请采取适当的风险管理措施，并在实盘交易前使用模拟账户测试EA。


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Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.86 (51)
专家
VolumeHedger EA [ 实盘信号 ]  ,  [ 我的频道 ]   ,  [ 参数文件 ]  ,   [ 博客 ]   , [ AI 使用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等） 该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。 使用 Volume Hedger EA  借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！ 该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。 完成第一
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
作者的更多信息
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.83 (48)
专家
Aura Bitcoin Hash EA 是一款独特的专家顾问，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura BTC 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款专家顾问完全自动化，旨在交易货币对 BTCUSD（比特币）。从 2017 年到 2025 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔或网格交易。Aura Bitcoin Hash 由多层感知器 (MLP) 神经网络提供支持，利用它来预测市场趋势和动向。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura BTC 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够做出更准确的预测，从而随着时间
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
专家
Full Throttle DMX——真正的策略，  真正的成果   Full Throttle DMX 是一款多货币交易智能交易系统，专为 EURUSD、AUDUSD、NZDUSD、EURGBP 和 AUDNZD 货币对而设计。该系统基于经典的交易方法，采用成熟的技术指标和行之有效的市场逻辑。EA 包含 10 种独立策略，每种策略都旨在识别不同的市场状况和交易机会。与许多现代自动化系统不同，Full Throttle DMX 不使用网格交易、均价策略、马丁格尔策略或其他激进的资金管理技巧。该系统遵循经过时间检验的严谨保守的交易理念。EA 使用 H1 时间框架的日内交易系统，并内置新闻过滤器，以避免在重大经济事件期间进行交易。交易分散于五个货币对，有助于降低对单一市场的依赖。该策略基于透明的交易逻辑，并可根据不同的风险水平进行配置。对于资金充裕的账户，可以使用保守的风险设置；对于资金较少的账户，则可以调整为更高的风险策略。 购买前重要说明 为了获得尽可能接近我信号的结果，请使用与我相同的经纪商。该EA对经纪商条件较为敏感，默认针对以下经纪商进行了优化：ICMarkets, ICTrad
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.82 (44)
专家
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Neurox AI
Stanislav Tomilov
专家
Neurox AI——基于多模块神经网络智能的黄金交易未来 经过近两年的AI热潮，有一点已经变得清晰：像ChatGPT这样的简单生成模型以及类似的系统并不能作为真正的交易引擎。它们可以解释、撰写文本、生成想法或辅助分析，但它们仍然主要只是辅助工具，而非独立的专业交易算法。到2026年，算法交易领域最有前景的成果并非来自一个大型通用神经网络，而是来自多模块神经网络架构。这意味着交易系统的每个独立模块都拥有各自专门的神经网络，并负责做出特定类型的决策。例如，一个模块分析市场状况，另一个模块筛选入场点，一个模块控制风险，一个模块评估经纪商的状况，等等。 这种方法与试图让一个大型神经网络负责EA的所有操作截然不同。在实际交易中，这种方法通常过于不稳定。市场并非一成不变。黄金价格可能出现趋势、反转、因消息而飙升、区间震荡，或在流动性不足时剧烈波动。单一模型无法完美应对所有这些情况。Neurox AI正是基于这种多模块原则构建的。它是一款新一代黄金交易智能交易系统，采用多个独立的分析模块和五种不同的交易策略，默认情况下这些策略会同时运行。 多模块神经网络 第一个模块是市场机制检测模块。它分析黄金
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (17)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个 仓位都受到内置止损的全面保护 ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 按当前价格只剩下少量名额。下一档价格为 675 美元，最终价格为 999 美元。 购买 Vortex Turbo 智能交易系统后，您将有机会获得 我的其他任何一款智能交易系统的免费授权 ，该系统可关联到您选择的 三个交易账户  （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685   点击此处查看实时结果：
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (24)
专家
预言机：交易的未来 Oracle Trading Expert for Meta Trader 旨在利用最新的编程技术和机器学习工具，在 GBPUSD 和黄金市场上提供可靠的性能。借助专有算法和集成神经网络，Oracle 可以有效地分析数据，帮助用户做出明智的交易决策。Oracle 的设计还强调稳定性：其策略经过精心设计，避免过度优化，使其能够适应各种市场条件而无需过度调整。该系统将机器学习模块与 RSI 和布林带等关键指标相结合，创造了一种全面的市场分析和入场时机方法。经过历史数据测试，Oracle 显示出令人鼓舞的结果，为重视稳定性能的交易者提供了一个实用的选择。对于任何交易 GBPUSD 和黄金的人来说，Oracle Trading Expert 都是一款可靠的工具，旨在帮助您自信而平衡地驾驭市场。 此价格仅剩 1 份，之后价格将升至 999 美元 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile 安装（如何设置） 专家的主要优势是超级简单的安装。将 EA 附加到图表，选择每笔交易的风险作为存款的百分比，然后享受专家顾问的工作。
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
专家
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获得
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (5)
专家
Aura Superstar  是一款全自动 EA，旨在  在展期期间交易货币 。  它基于机器学习聚类分析和遗传剥头皮  算法。第一个使用深度机器学习机制、多级感知器和自适应神经过滤器结合经典指标的多货币剥头皮交易器。自 2003 年以来，专家表现出稳定的结果。不使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或对冲。适用于任何优秀的 ECN 经纪商。  在不久的将来，EA 的价格将会大幅上涨，以保持其独特性和有限的用户数量。 下一价格为 750 美元，最终价格为 1000 美元，以此价格还剩下 2/10 份。 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile 适用于 MT4 的 Aura Superstar    https://www.mql5.com/en/market/product/86495 信息： 工作符号 EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCHF、USDCHF、EURAUD、EURGBP  工作时间范围：M15 最低存款额：    50 美元   建议杠杆1：100及以上（最低杠杆1：30） 请询问作者如何
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.8 (10)
专家
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (63)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易  XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能
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