旨在主导黄金市场。

官方信息 卖家简介 官方频道 用户指南 特价促销： 首批购买者仅需 500 美元！每售出 10 份，价格上涨 100 美元。最终价格：2000 美元。名额有限：1000 个。

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描述

Aura Gold PRO Edition 是一款精心设计且可靠的黄金市场交易算法。我们打造的系统专注于长期稳定性和资金保护，避免不必要的风险。该EA的实时信号展现出卓越的业绩和稳步增长，证实了其底层逻辑的有效性。该系统的核心优势之一是其高恢复系数，使其能够快速、稳健地克服正常的资金回撤，并持续创造利润。





AURA GOLD PRO EDITION 的核心原则是绝对的风险控制。无论任何情况，每一笔交易都始终受到止损保护。我们坚决反对有害的资金管理方法，因此该算法不使用马丁格尔策略、网格平均法或套利。您始终可以提前了解您的最大风险。交易基于稳健的数学模型，平均风险回报比为 1:1，从而确保长期可靠的数学预期收益。





得益于严格的风险管理和止损的持续使用，该EA非常适合应对各种挑战，并能与自营交易公司进行交易。该系统对经纪商的交易条件、点差和滑点极其敏感。即使使用1:20的最低杠杆，您也可以安心安全地进行交易，无需担心保证金费用的突然飙升。该EA的强大功能和稳定性源于其四项独立的策略。





策略一： 经典突破

这是一种久经考验的逻辑，旨在利用关键支撑位和阻力位被突破后的强劲方向性走势获利。它能够很好地适应不断变化的市场环境，专注于高概率的突破机会，并对每一笔交易都进行严格的风险管理。





策略二： 伦敦公开赛势头

该算法分析黄金在早盘时段的区间震荡走势，力图捕捉伦敦交易时段开盘时产生的强劲动能。该策略有效利用了欧洲市场参与者涌入黄金市场后，市场波动性和流动性自然增加所带来的收益。





策略三： 摇摆捕获

这是一种中期策略，旨在识别并把握价格波动幅度最大的机会。虽然交易机会出现频率较低，但该系统只优先考虑成功概率最高的高质量交易设置，并仔细过滤掉市场噪音，从而捕捉到大趋势。





策略四： 价格行为短线交易