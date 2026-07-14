Dip Buyer Zones RSI Pullback MT4 Indicator

免费 — 标记出当价格处于上升趋势 SMA 之上时发生的 RSI 超卖回调：适用于股指等具上涨倾向市场的只做多逢跌买入设置。





在下跌趋势中买入每一次超卖回调，正是账户爆仓的原因。只在市场处于确认的上涨趋势时买入超卖回调，则是另一种站得住脚的思路。本指标正是标记这一条件，让你无需费力寻找即可看到这些设置。





=== 它绘制什么 ===

- 趋势 SMA（默认 200）。

- 当 RSI 超卖且价格位于上升 SMA 之上时，在K线下方绘制一个绿色箭头——逢跌买入区。





=== 不重绘 ===

SMA 和 RSI 都在已收盘的K线上读取，条件依据前一根K线的收盘价判定。已标记的区域不会在之后消失。





=== 设置 ===

- TrendSMA（默认 200）：仅在此之上出现设置。

- RSI_Period（默认 14）、RSI_BuyLevel（默认 40）：超卖触发。

- RequireRising（默认 true）：要求 SMA 处于上升状态，而不仅仅是价格在其上方。





默认值适用于股指（例如 Nasdaq）。在其他品种上需重新拟合。





=== 诚实说明 ===

这是一个可视化工具，而非信号服务。逢跌买入在结构上具上涨倾向的品种（主要指数）上有效，而在下跌或震荡的品种上失效。它标记的是背景条件；它并不告诉你这次回调会守住。趋势/回调系统仍然会有亏损交易。





=== 与 EA 相同的逻辑 ===

我们的 Nasdaq Dip Buyer EA 在上升 SMA 之上买入 RSI 回调，每笔交易都带有硬止损（防崩盘），无马丁格尔、无网格。

我们的免费 Donchian Trend Engine EA: https://www.mql5.com/en/market/product/185534





=== 交易这套逻辑的 Expert Advisor ===

- Nasdaq Dip Buyer（USTEC）—— 完全按本指标所画的方式，在上升趋势之上买入 RSI 回调。盈利因子 1.43，最大净值回撤 7.5%，在 5 年真实 tick 数据中共 61 笔交易。每笔交易都带硬性止损，单一持仓，无马丁格尔，无网格。





如果你更想交易趋势而不是回调，以下是同一套纪律在其他市场上的版本:

- Megamax Donchian Trend（USDJPY H1）—— 盈利因子 1.50，最大净值回撤 7.3%，9.4 年内 631 笔交易: https://www.mql5.com/en/market/product/181838

- Atlas Diversified Trend Portfolio（一个 EA 覆盖 5 个市场）—— 盈利因子 1.48，最大净值回撤 19.7%，1,193 笔交易: https://www.mql5.com/en/market/product/182751





我们的其他免费工具:

- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547









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