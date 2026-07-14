Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter MT4
- 指标
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 2.0
- 更新: 16 七月 2026
免费 — ZigZag 摆动枢轴点加上移动平均趋势过滤器，绘制在同一图表上。它显示枢轴突破系统所依据的枢轴水平和趋势背景。针对黄金（XAUUSD）调校。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
枢轴突破只有在顺应更大趋势的方向时才有意义。本指标标记每一个确认的摆动枢轴，并绘制一条趋势移动平均线，让你一眼就能看出上一个枢轴的突破是顺势还是逆势。
=== 它绘制什么 ===
- 已确认的 ZigZag 摆动高点和低点（圆点）——突破系统所响应的枢轴。
- 趋势移动平均线（默认 MA 50）。
=== 已确认枢轴不重绘 ===
只有当一个枢轴被确认为其窗口内的局部极值后才会绘制出来。已确认的枢轴不会移动。（与所有 ZigZag 一样，最近仍在形成的那一段是临时的，直到出现新的极值加以确认——这是摆动检测的固有特性，而非缺陷。）
=== 设置 ===
- ZZDepth（默认 12）、ZZDev（默认 5）、ZZBackstep（默认 3）：摆动灵敏度。
- MA_Period（默认 50）：趋势过滤器。
默认值是一套 XAUUSD 配置——是一个起点，而非通用设置。
=== 诚实说明 ===
这是一个可视化工具，而非信号服务。顺势的枢轴突破是一个交易形态，而非保证。趋势系统的胜率低于 50%。在按此思路交易之前，请先观察枢轴和 MA 在你的交易品种上的表现。
=== 与 EA 相同的逻辑 ===
我们的 Gold Pivot Trend Follower EA 交易由 MA 趋势过滤器和 stochastic 门限确认的枢轴突破，每笔交易都设有硬性止损，不使用马丁格尔，也不使用网格。
Gold Pivot Trend Follower: https://www.mql5.com/en/market/product/185372
我们的免费 Donchian Trend Engine EA: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
=== 建立在同一套纪律上的 Expert Advisor ===
本指标是一个可视化工具。如果你想把同样的趋势跟踪纪律做成自动化系统 —— 收盘价入场、每笔交易都带硬性止损、ATR 移动止损、同一时间只持有一个仓位、无马丁格尔、无网格 —— 以下是我们的 EA，并附上我们实测的真实 tick 数据：
- Megamax Donchian Trend（USDJPY H1）—— 盈利因子 1.50，最大净值回撤 7.3%，9.4 年内 631 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Atlas Diversified Trend Portfolio —— 一个 EA 覆盖 5 个市场。盈利因子 1.48，最大净值回撤 19.7%，7.5 年内 1,193 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Bitcoin Comet Trend Follower（BTCUSD H4）—— 盈利因子 2.38，最大净值回撤 8.3%，8 年内 128 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
我们的其他免费工具:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
我们的全部产品: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
如果它对你有用，一条评价对我们的帮助胜过一切。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
枢轴突破只有在顺应更大趋势的方向时才有意义。本指标标记每一个确认的摆动枢轴，并绘制一条趋势移动平均线，让你一眼就能看出上一个枢轴的突破是顺势还是逆势。
=== 它绘制什么 ===
- 已确认的 ZigZag 摆动高点和低点（圆点）——突破系统所响应的枢轴。
- 趋势移动平均线（默认 MA 50）。
=== 已确认枢轴不重绘 ===
只有当一个枢轴被确认为其窗口内的局部极值后才会绘制出来。已确认的枢轴不会移动。（与所有 ZigZag 一样，最近仍在形成的那一段是临时的，直到出现新的极值加以确认——这是摆动检测的固有特性，而非缺陷。）
=== 设置 ===
- ZZDepth（默认 12）、ZZDev（默认 5）、ZZBackstep（默认 3）：摆动灵敏度。
- MA_Period（默认 50）：趋势过滤器。
默认值是一套 XAUUSD 配置——是一个起点，而非通用设置。
=== 诚实说明 ===
这是一个可视化工具，而非信号服务。顺势的枢轴突破是一个交易形态，而非保证。趋势系统的胜率低于 50%。在按此思路交易之前，请先观察枢轴和 MA 在你的交易品种上的表现。
=== 与 EA 相同的逻辑 ===
我们的 Gold Pivot Trend Follower EA 交易由 MA 趋势过滤器和 stochastic 门限确认的枢轴突破，每笔交易都设有硬性止损，不使用马丁格尔，也不使用网格。
Gold Pivot Trend Follower: https://www.mql5.com/en/market/product/185372
我们的免费 Donchian Trend Engine EA: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
=== 建立在同一套纪律上的 Expert Advisor ===
本指标是一个可视化工具。如果你想把同样的趋势跟踪纪律做成自动化系统 —— 收盘价入场、每笔交易都带硬性止损、ATR 移动止损、同一时间只持有一个仓位、无马丁格尔、无网格 —— 以下是我们的 EA，并附上我们实测的真实 tick 数据：
- Megamax Donchian Trend（USDJPY H1）—— 盈利因子 1.50，最大净值回撤 7.3%，9.4 年内 631 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Atlas Diversified Trend Portfolio —— 一个 EA 覆盖 5 个市场。盈利因子 1.48，最大净值回撤 19.7%，7.5 年内 1,193 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Bitcoin Comet Trend Follower（BTCUSD H4）—— 盈利因子 2.38，最大净值回撤 8.3%，8 年内 128 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
我们的其他免费工具:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
我们的全部产品: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
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