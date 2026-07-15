MTF Trend Multi Timeframe Direction Dashboard
- 指标
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.10
- 更新: 16 七月 2026
免费 — 一个小面板，无需切换图表，就能同时告诉你 M15、H1、H4、D1 和 W1 上的趋势方向。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
趋势系统中大多数亏损的交易，都是逆着方向相反的更高时间框架而做的。这个面板把它们全部一次性摆在你面前，让你在行动之前就能看到各个时间框架是否一致。
=== 它如何判断 ===
对于每个时间框架，只有在两个条件同时满足时趋势才被判定为向上（UP）：最近一根收盘价位于移动平均线的正确一侧，并且该移动平均线在最近几根K线上朝同一方向倾斜。如果两者不一致，该单元格显示为灰色 —「没有明确趋势」是一个诚实的答案，它被如实地显示为一种状态，而不是硬塞进向上或向下。
=== 不重绘 ===
一切都从已收盘的K线读取：移动平均线和斜率是在最近一根完成的K线上测量的，绝不使用正在形成的那一根。变绿的单元格不会在一分钟后又变回灰色。你可以信任下单时面板向你显示的内容。
=== 你会看到什么 ===
- 每个时间框架一行（M15、H1、H4、D1、W1），各为绿色（向上）、红色（向下）或灰色（不一致）。
- 一行汇总：「ALL UP」、「ALL DOWN」，或类似「3 up / 1 down」的计数。
- 当五个时间框架全部朝同一方向排列时的可选提醒。
=== 设置 ===
- MA_Period（默认 50）：在每个时间框架上使用的移动平均线长度。
- MA_Method（默认 EMA）：SMA、EMA、SMMA 或 LWMA。
- Slope_Bars（默认 3）：从多少根K线之前起测量斜率。
- Corner、XGap、YGap：面板在图表上的位置。
- AlertOnAlign：当所有时间框架一致时发出提醒。
=== 诚实的说明 ===
时间框架一致是一个过滤器，而不是一个信号。当每个时间框架都指向上方时，顺势交易便有了顺风 — 但一致也会出现在一段行情接近尾声、即将反转之前。请用它来避免逆着更高时间框架交易，而不要把它单独作为入场的理由。而在非常清淡的品种上，更高的时间框架会长时间保持灰色；那是工具在诚实，而不是坏了。
=== 顺着趋势交易的 Expert Advisor ===
这个面板向你展示趋势。以下这些 Expert Advisor 会自动交易它，并附有我们实测的真实tick数值。每一个都对每笔交易使用硬止损，同一时间只持有一个仓位，无马丁格尔，无网格。
- Megamax Donchian Trend（USDJPY H1）— 盈利因子 1.50，最大净值回撤 7.3%，9.4 年内 631 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Bitcoin Comet Trend Follower（BTCUSD H4）— 盈利因子 2.38，最大净值回撤 8.3%，8 年内 128 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
- Ethereum Trend Follower（ETHUSD H4）— 盈利因子 3.72，最大净值回撤 8.5%，7.5 年内 93 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182358
- Atlas Diversified Trend Portfolio — 用一个 EA 在 5 个市场上贯彻同样的纪律。盈利因子 1.48，最大净值回撤 19.7%，7.5 年内 1,193 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
上面每一个数值都来自基于真实tick的逐tick回测，而这些 EA 中的每一个在震荡市中都会亏损。趋势跟踪就是这样。
我们的其他免费工具:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel With ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Spread Guard (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185748
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005
我们的其他免费工具： https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
如果它对你有用，一条评价对我们的帮助胜过一切。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
趋势系统中大多数亏损的交易，都是逆着方向相反的更高时间框架而做的。这个面板把它们全部一次性摆在你面前，让你在行动之前就能看到各个时间框架是否一致。
=== 它如何判断 ===
对于每个时间框架，只有在两个条件同时满足时趋势才被判定为向上（UP）：最近一根收盘价位于移动平均线的正确一侧，并且该移动平均线在最近几根K线上朝同一方向倾斜。如果两者不一致，该单元格显示为灰色 —「没有明确趋势」是一个诚实的答案，它被如实地显示为一种状态，而不是硬塞进向上或向下。
=== 不重绘 ===
一切都从已收盘的K线读取：移动平均线和斜率是在最近一根完成的K线上测量的，绝不使用正在形成的那一根。变绿的单元格不会在一分钟后又变回灰色。你可以信任下单时面板向你显示的内容。
=== 你会看到什么 ===
- 每个时间框架一行（M15、H1、H4、D1、W1），各为绿色（向上）、红色（向下）或灰色（不一致）。
- 一行汇总：「ALL UP」、「ALL DOWN」，或类似「3 up / 1 down」的计数。
- 当五个时间框架全部朝同一方向排列时的可选提醒。
=== 设置 ===
- MA_Period（默认 50）：在每个时间框架上使用的移动平均线长度。
- MA_Method（默认 EMA）：SMA、EMA、SMMA 或 LWMA。
- Slope_Bars（默认 3）：从多少根K线之前起测量斜率。
- Corner、XGap、YGap：面板在图表上的位置。
- AlertOnAlign：当所有时间框架一致时发出提醒。
=== 诚实的说明 ===
时间框架一致是一个过滤器，而不是一个信号。当每个时间框架都指向上方时，顺势交易便有了顺风 — 但一致也会出现在一段行情接近尾声、即将反转之前。请用它来避免逆着更高时间框架交易，而不要把它单独作为入场的理由。而在非常清淡的品种上，更高的时间框架会长时间保持灰色；那是工具在诚实，而不是坏了。
=== 顺着趋势交易的 Expert Advisor ===
这个面板向你展示趋势。以下这些 Expert Advisor 会自动交易它，并附有我们实测的真实tick数值。每一个都对每笔交易使用硬止损，同一时间只持有一个仓位，无马丁格尔，无网格。
- Megamax Donchian Trend（USDJPY H1）— 盈利因子 1.50，最大净值回撤 7.3%，9.4 年内 631 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Bitcoin Comet Trend Follower（BTCUSD H4）— 盈利因子 2.38，最大净值回撤 8.3%，8 年内 128 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
- Ethereum Trend Follower（ETHUSD H4）— 盈利因子 3.72，最大净值回撤 8.5%，7.5 年内 93 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182358
- Atlas Diversified Trend Portfolio — 用一个 EA 在 5 个市场上贯彻同样的纪律。盈利因子 1.48，最大净值回撤 19.7%，7.5 年内 1,193 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
上面每一个数值都来自基于真实tick的逐tick回测，而这些 EA 中的每一个在震荡市中都会亏损。趋势跟踪就是这样。
我们的其他免费工具:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel With ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Spread Guard (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185748
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005
我们的其他免费工具： https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
如果它对你有用，一条评价对我们的帮助胜过一切。