Gold Viper Breakout

5
  • 专家
  • Kenichiro Sakamoto
    Kenichiro Sakamoto

    Kenichiro Sakamoto

    5 (1)
    我是 Kenichiro Sakamoto，FXEA365 的开发者——一个为 MetaTrader 5 打造透明、基于规则的智能交易系统（EA）的工作室。
    我专注于可以验证而非曲线拟合的策略：突破网格系统、唐奇安趋势跟随、均值回归的回调买入，以及在黄金、比特币、USDJPY 和 NAS100 等指数上的可控加仓网格。每个 EA 在发布前都经过真实 tick 历史数据验证，并附带详细的输入参数说明、固定的风险参数和不依赖经纪商的逻辑——没有隐藏的马丁格尔爆仓，也没有夸大的截图。每个产品页面都包含回测报告和真实的策略逻辑。
    60 产品 1 信号 3 评论
  • 版本: 2.32
  • 更新: 2 八月 2026
  • 激活: 5
GOLD VIPER — 波动性状态突破黄金 EA(XAUUSD M30）

重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。

GOLD VIPER 是一套在 M30 时间框架上交易黄金（XAUUSD）的自动化交易系统。它只在波动性扩张的市场状态中交易：当清晰的 EMA50/200 趋势成立时，它会等待近期通道的果断突破，随后以 ATR 缩放的组止盈和一个硬性组止损来管理仓位。在行情不利时，它可能会加入同等手数的补仓网格（无马丁格尔）——组止损始终为整个持仓组封顶。这是一套完整的波动性状态突破引擎，已在三个相互独立的真实 tick 数据源以及样本内/样本外分割上得到验证。

风险提示先行——更多风险并不等于更多回报：大多数系统会告诉你，把风险调高就能买来更多利润。这套系统不是这样，我们在下方用实测数据加以证明。GOLD VIPER 在 Standard 达到峰值。把风险推到 Aggressive（2倍）实际上会降低回报（+3,029% 对比 +3,456%），并且大幅加深回撤（92.1% 对比 56.4%）。这就是为什么发布的默认设置被设为 Standard 级别的风险——也就是峰值——而不是可用的最激进设置。即便数据说的是"别再往上推了"，我们也照实公布真实数字。以下所有回测均为历史数据，而非实盘业绩记录。

四个风险档位——一个下拉菜单，相同信号，且峰值即默认（真实 tick 回测，MT5 策略测试器，XAUUSD M30，22.5 年真实 tick，2004-2026，$10,000，复利，预设路径 Run-Mode）：
- Defensive（防守型）： +795% / 盈利因子 Profit Factor 1.32 / 相对净值回撤 42.5%
- Standard（标准型，推荐，= 发布默认）：+3,456% / 盈利因子 Profit Factor 1.25 / 相对净值回撤 56.4%
- Aggressive（激进型，为透明起见展示——严格更差）：+3,029% / 盈利因子 Profit Factor 1.19 / 相对净值回撤 92.1%
- Ultra（发布默认）：+3,456% / 盈利因子 Profit Factor 1.25 / 相对净值回撤 56.4%（与 Standard 完全相同——Ultra 就是 Standard，即峰值）

请再读一遍 Aggressive 那一行：它纯粹是为了透明才展示的，而且严格更差——更多的回撤（92.1% 对比 56.4%）换来更少的回报（+3,029% 对比 +3,456%）。这是在 22.5 年真实 tick 上实测得出的，而非理论。Standard 是峰值，且它就是默认。往上推没有任何好处可得，所以我们不发布一个更激进的默认设置。

这是一个工具。它不承诺利润。自动化交易带有真实风险，即便在其峰值处，本系统也会随着黄金的波动经历深度的净值起伏。请阅读完整的说明，理解在这里提高风险会减少回报，并在实盘之前据此调整你的账户规模。

工作原理

1) 状态过滤器——只在波动性扩张时交易
本 EA 只在波动性扩张的市场状态中交易：快速 ATR / 慢速 ATR 必须至少为 1.2，同时伴随清晰的 EMA50/200 趋势（|EMA 间距| >= 0.5 x ATR）。平静、无方向的市场会被完全跳过。正是这一点让 GOLD VIPER 远离那些会惩罚突破系统的震荡行情。

2) 入场——顺趋势的已确认通道突破
入场基于 32 根 K 线的 M30 通道在收盘 K 线上的突破，并带有 ATR 缓冲，方向顺应已确立的 EMA 趋势（多头和空头均已启用）。ATR 缓冲会过滤掉对通道边界的勉强试探，并要求突破必须是果断的。

3) 出场——ATR 组止盈与硬性组止损
持仓组以 ATR 缩放的组止盈（ATR x 3.0）和一个硬性组止损（ATR x 1.5）平仓，逐 tick 监控。不存在无限敞口：每一个持仓组都由针对整组的真实止损封顶。

4) 补仓网格——同等手数，无马丁格尔
在行情不利时，本 EA 可能会加入同等手数的补仓网格入场（最多 5 个）。手数绝不翻倍——这不是马丁格尔——并且无论市场平静还是狂野，组止损始终为整个持仓组封顶。

5) 仓位规模——波动性归一化
手数经过波动性归一化，使得一次组止损被触发的损失为账户余额的固定百分比（默认 3%），无论市场平静还是狂野。Run-Mode 下拉菜单会缩放该风险百分比；而信号本身在所有模式下完全相同。

RUN-MODE：一个下拉菜单管理风险——且 STANDARD 就是峰值
GOLD VIPER 包含一个带四个设置的 Run-Mode 选择器——每个设置的数字见上表：
- Defensive：一半风险，用于保本——更低回撤，更低回报
- Standard：均衡的配置，且是本系统实测的回报峰值
- Aggressive：2倍风险，为完全透明而展示——严格劣于 Standard（更多回撤，更少回报）；提供它是为了让你自己核对数字，而不是因为我们推荐它
- Ultra（发布默认）：与 Standard 完全相同——因为 Standard 已经是峰值，所以 Ultra 被设为 Standard 级别的风险，而不是一个只会增加回撤的更激进配置
由于本引擎的回报实际上在 Standard 达到峰值，并且一旦推过它就会退化，所以我们把峰值作为默认发布。偏好此前行为的现有买家应选择 Standard 预设——它就是同样的数字。

内置保护与监控
- 与经纪商无关：动态品种规格、成交量限制钳制、可用保证金检查，以及一个保证金紧急平仓（150%）
- 每个持仓组都有硬性组止损；补仓网格为同等手数，绝非马丁格尔
- 交易时段与星期过滤，以及围绕高影响事件的经济日历新闻规避（使用内置的 MetaTrader 日历；无需外部连接）
- 图表内仪表盘：余额、净值、保证金水平、盈亏、回撤、点差以及下一个高影响事件，并带有一个暂停按钮
- 针对开仓、平仓与保证金警告的推送和邮件通知

推荐设置
- 品种：黄金（XAUUSD / GOLD / XAUUSDm——使用图表品种）
- 时间框架：M30
- 账户：杠杆 1:200 或更高；$1,000 或以上（对于更小的余额，美分/微型账户可行）
- 建议使用 VPS 或长期开机的电脑，以便 EA 不间断运行
- Run-Mode：发布的默认为 Standard 级别（Ultra = Standard，即峰值）。如果你想要更少的回撤，就往下调到 Defensive；没有理由往上调到 Aggressive，因为它实测严格更差。

关键输入参数
- RunMode：Defensive / Standard / Aggressive / Ultra（默认 = Standard 级别峰值）
- RiskPercent / MaxLot：仓位规模与手数上限
- Lookback：M30 突破通道长度（默认 32 根 K 线）
- ATRPeriod：ATR 周期
- TP（ATR x 3.0）和 SL（ATR x 1.5）：组止盈与硬性组止损距离
- VolRatioGate：波动性扩张门槛（快速/慢速 ATR，默认 1.2）
- EMA 趋势过滤器（EMA50 / EMA200）和 |EMA 间距| 阈值
- MaxGridEntries：同等手数补仓网格上限（默认 5，无马丁格尔）
- TradeLong、TradeShort：启用多头 / 空头
- 时段/星期过滤、新闻过滤、周末平仓与通知设置

重要风险披露
本产品是一款用于自动下单执行的软件工具。它不是投资建议，也不管理你的资金。没有任何交易系统能保证利润，而过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。这是一套带同等手数补仓网格的波动性状态突破引擎；长时间的震荡可能导致连续的组止损被触发，即便在 Standard 下，22.5 年间的相对净值回撤也达到 56.4%，在 Aggressive 下实测为 92.1%。在本系统上提高风险会减少回报，所以推过默认设置没有任何好处——如果说有什么建议，那就是先从模拟账户开始，并考虑往下调到 Defensive。只用你输得起的钱去交易。

支持
如有疑问请使用内置聊天。更新与改进通过 Market 发布并自动交付给你。

RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Atlas Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831

FORWARD MONITORING (demo account, self-reported)
We run this EA on a live demo account (Exness, shipping default preset) and publish the raw result here - updated regularly, including when it is flat or losing. Started 2026-07-26; last updated 2026-08-01. 0 trades so far. The EA is correctly waiting: the session filter, the news filter (FOMC week) and the volatility-regime condition have not aligned yet. Zero-trade stretches are this system working as designed, not a malfunction. Demo forward results are not verified by a third party and are not a guarantee of future performance.
评分 1
cesiek
707
cesiek 2026.07.02 18:23 
 

To naprawdę świetny EA. Łatwy w użyciu i dochodowy, z niskim ryzykiem. Wsparcie techniczne jest również bardzo dobre. Dziękuję bardzo.

推荐产品
Pew Pew MT5
Wilna Barnard
专家
Pew Pew EA – MT5 均值回归网格交易智能交易系统 Pew Pew 是一款高级均值回归 Expert Advisor，配备预测型网格恢复系统，旨在适应真实市场环境。 该 EA 经过大量编码、测试和优化开发而成，使用结构化交易逻辑，根据市场波动、新闻影响和价格行为变化来调整恢复系统的运行方式。 Pew Pew 适合希望使用自动化恢复系统的交易者，并提供清晰的控制选项、专业的图表面板、内部 SL/TP 管理以及实用的风险控制功能。 Pew Pew 在 EURUSD 和 AUDCAD 上显示出有前景的结果，但并不限于这些货币对。用户也可以根据自己的测试，将其优化用于其他合适的交易品种。 推荐时间周期：M15 促销发布优惠 该 EA 当前仅向前 5 份购买者提供入门优惠价格。 之后，随着产品进一步发展，价格可能会提高。 欢迎您提供反馈。如果您有任何想法、建议或希望在此 EA 中加入的功能，请随时联系我。 如果这个 EA 对您有所帮助，我将非常感谢您留下评价。 功能特点 · 单品种交易：EA 设计用于交易其所附加图表的当前交易品种。 · 预测型网格恢复系统：恢复逻辑会根据波动率、新闻
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Golden Oracle EA
Keyan Goh Cheng Jun
专家
Golden Oracle is an Expert Advisor for XAUUSD (Gold) built on a disciplined daily breakout strategy. At the start of each session it identifies the previous day's high and low, places a Buy Stop and Sell Stop at those structural levels, and manages the full trade lifecycle automatically — from entry through to expiry, including optional partial close at a midpoint Fibonacci target and automatic breakeven. There is no grid, no martingale, and no averaging. One clean setup per day. Every position
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
专家
用于 MetaTrader 5 的 Ilan 由于使用虚拟交易，同时并发双向交易 (买与卖) 成为可能。 这样，允许用户在 MetaTrader 5 的单向持仓规则下，采用流行策略。  EA 设置 该 EA 的设置很简单。不过，策略的所有重要设置均可调整。可用工具: 单一  MagicNumber  用于识别交易; 交易方向选项 ( Trade direction ): 仅买入, 仅卖出或者并发双向; 开仓步长 ( Step ) 和盈利距离 ( TakeProfit ) 可自动适应 4 或 5-位的报价; 起始手数 ( Start lot ) 和增量系数 ( Lot coefficient ) 用来指定本金使用大小; 最后, 交易数量限制 ( Max trades in one direction ) 和最终一系列交易的止损 ( Max loss of last trade ) 用于风险管理。 您可以根据需要在单一账户里使用多个  Ilan  EA (即便是单一金融品种)。它们之中的每一个都仅处理自己的虚拟交易，不会与其它实例交互。手工交易加上 EA - 这不会影响交易策略。即使有
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
专家
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Small steps are big peaks
Anton Chuev
专家
This Expert Advisor is designed for a large number of positions with a small profit. In case of a drawdown, a position is opened in the opposite direction with recalculated lot size and reduced amount of points for closure. It trades along the trend based on Moving Average, and opens positions during a drawdown based on Stochastic. For each addition of a position, there are certain rules that take the current situation into account. Lot size for the first position is also calculated automaticall
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Phoenix Midas
Alvaro Albillos Gutierrez
专家
Phoenix Midas is an order-flow Expert Advisor built specifically for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It reads market structure through synthetic order-flow analysis — volume delta, volume profile (POC / value area) and liquidity behaviour — to time entries on two complementary setups, and it manages every trade with a fixed, pre-defined risk. Built-in news filtering and prop-firm risk controls make it suitable for both personal accounts and funded-challenge environments. WHAT IT IS NOT
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
专家
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
专家
GoldPro (MT5) — XAUUSD 智能交易系统，提供两种可选模式：经典模式和剥头皮模式 GoldPro 是一款专为 XAUUSD（黄金） 打造的自动交易系统，专为希望获得结构化交易、清晰的风险控制以及能够在不同市场节奏下运行的 EA 的交易者而设计。 在一个EA程序内部，您可以选择 其交易方式 ： 1）经典模式——冷静的逻辑，应对波动和回调 经典方法侧重于反转/均值回归行为（从市场“衰竭”区域入场）和结构化仓位管理。 篮式管理（采用一系列职位管理方式） 可选的严格限制平均值计算（距离/步数/批号系数） 多种退出方式：固定目标、盈亏平衡、尾随逻辑 扩散滤波器 交易时间表控制（工作日/周五截止/周末停止交易） 交易方向选项：买入/卖出/双向/季节性模式 2) 超短线模式——更快的逻辑，把握日内交易机会 动态模式，旨在实现更快的操作，提供灵活的入场方式和全系列的利润保护。 入场策略 选择（不同的短线交易入场逻辑） XAUUSD 自动预设 ： 安全/最优（推荐）/激进 （预设值会自动调整一组短线交易参数） 篮子止盈（现金）+ 利润保护（返还逻辑） 可选择采用金字塔式加仓（盈利时增
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
专家
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
专家
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
ProFusion Satya
Ivan Topciu
专家
ProFusion SATYA is a multi-algorithmic trading system designed for automated Forex trading. The system combines six independent algorithms and six trading instruments into a single diversified portfolio, with a focus on stability, risk management and long-term sustainability. Trading instruments: • EURUSD • GBPUSD • CADCHF • EURCAD • GBPCHF • NZDCAD Key features: • 6 independent algorithms • Individual Stop Loss for each algorithm • Risk diversification across 6 instruments • Over 12 months
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
RSI Master PRO EA
Luis Corso
专家
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
专家
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Gold Lance
Daichi Matsuki
专家
Gold Lance Gold Lance is a preset Expert Advisor designed specifically for Gold (XAUUSD) . It aims to keep the entry logic as simple and testable as possible during breakout conditions, while combining filters such as RSI to reduce low-quality entries. This EA focuses on risk management through practical, transparent logic rather than exaggerated marketing claims (e.g., “AI / machine learning / quantum computer” buzzwords). It uses a DD% forced exit (Balance/Equity selectable) together with SL/
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro EA — 基于 Hull Moving Average (HMA) 指标的 MetaTrader 5 自动交易顾问 概述 HMA Scalper Pro EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易机器人（Expert Advisor），根据 Hull Moving Average (HMA) 的方向进行交易。HMA 指标确定当前趋势方向，顾问据此开仓，并辅以 Smart Risk 资金管理、自适应网格交易、追踪止损、保本止损和时间过滤器。 该顾问支持 Netting 和 Hedging 账户，适用于黄金（XAU/USD）、外汇货币对、原油、指数和加密货币的交易。 为什么选择 HMA SCALPER PRO EA - Hull Moving Average 信号 — 基于 HMA 方向入场，该指标对趋势变化的反应快于经典移动平均线 - 多时间框架 HMA 计算 — 方向可在独立于图表时间框架的单独时间框架上计算 - Smart Risk 替代经典马丁格尔 — 每个后续网格订单的手数都比前一个小 - 自适应网格交易 — 固定步长、订单限制、
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
专家
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Note that this EA should run in ECN swap-free account. When you backtest yo
Gold Injection EA MT5
Muhammad Sharjeel Awan
5 (2)
专家
Gold Injection EA（适用于 MetaTrader 5） 产品概述 Gold Injection EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的自动交易专家顾问（Expert Advisor），适用于 XAUUSD（黄金）交易。 该 EA 结合了网格交易策略、资金管理和篮子管理功能，并提供灵活的参数配置，使交易者能够根据账户规模、经纪商交易条件以及自身的风险偏好进行调整。 Gold Injection EA 支持自动管理交易，并允许用户配置手数设置、篮子保护、回撤控制、点差过滤、交易时间安排以及财经新闻过滤等重要功能。 主要功能 支持 XAUUSD（黄金）自动交易 可配置的网格交易策略 自动手数和固定手数设置 篮子止损（Basket Stop Loss）管理 篮子止盈（Basket Take Profit）管理 篮子移动止盈（Basket Trailing Profit） 回撤控制 最大点差过滤 每周交易时间安排 周五自动平仓选项 内置财经新闻过滤 支持不同黄金报价格式的经纪商 交易配置 该 EA 提供多种可配置参数，方便用户根据自己的交易策略进行调整。 用户可
TimeTrade Pro EA MT5
Thomas Steinmassl
专家
TimeTrade Pro EA is a simple and clearly structured Expert Advisor for MetaTrader 5 that automatically opens Buy and Sell trades at predefined times. The EA is suitable for traders who want to automate fixed trading times, session strategies, time-of-day setups, or time-based backtests. The Expert Advisor can open one Buy trade and one Sell trade per trading day. Buy and Sell times can be configured separately. In addition, Buy and Sell positions can optionally be closed automatically at predefi
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
专家
Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
EA Legendary Multi Strategy
Vitali Vasilenka
4.86 (7)
专家
交易者請注意！ 此套餐將以當前價格限量發售。 價格將很快上漲至 1,599 美元。 購買後，請私訊我領取一份禮物。 EA Legendary Multi Strategy — 專業多策略智慧交易系統。 一個智慧交易系統，數十種策略。信號已驗證。風險管理嚴密。 專為重視入場精準度、靈活設定和回撤控制的交易者而設計。 這不僅是一個智慧交易系統，更是演算法交易領域的飛躍，它將策略的集體智慧與人工智慧的精準性完美結合。 集體智慧：超過 12 種獨立的交易策略協同運作。每種策略都提供專家級的市場視角，分析多個時間跨度的市場狀況。它們互不干擾，彼此互補，共同建構多維度的機率圖景。 為什麼選擇 EA Legendary Multi Strategy？ 與依賴單一指標且在橫盤行情或新聞事件期間容易虧損的傳統智慧交易系統 (EA) 不同，傳奇多策略 EA 將多個獨立的交易策略整合到一個單一的訊號確認系統中。只有當多個策略同時確認入場時，才會開倉——這顯著減少了錯誤訊號的數量，並提高了交易品質。 適用人群：需要清晰易懂的突破系統而非「黑箱」的交易者。 使用隨附的設定檔如何執行回測： https://
MACD Trading MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
专家
Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol modes (market monitoring, ma
Rise N Shine
Nurgul Alkis
专家
Rise N Shine: Unleashing the Power of Algorithms Far surpassing the limitations of ordinary Expert Advisors (EAs), Rise N Shine   is a meticulously crafted algorithmic powerhouse designed to deliver   consistent profitability   across a wide range of market conditions. Developed by a quantitative trader with a   proven track record   (9 years of fund management), Rise N Shine leverages a proprietary trading algorithm backed by   rigorous backtesting   to navigate market complexities with   unpa
FanTrader
Syed Oarasul Islam
专家
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
GoldRush MT5
Vhutshilo Evidence Masithembi
专家
GoldRush AI EA – Low Drawdown | No Martingale | Prop Firm Ready Overview GoldRush AI is a fully automated EA for XAUUSD on MetaTrader 5, Perfect for prop firm challenges. Key Benefits No martingale, grid, or hedging Prop firm compliant Plug-and-play automation Recommended Settings Symbol: XAUUSD Timeframe: M5 Minimum Balance: $200 Leverage: 1:100+ Platform: MT5 Includes EA file (MT5) Set files Installation guide Lifetime updates Support Important Use only with brokers that allow XAUUSD  Always
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Atlas Diversified Trend Portfolio
Kenichiro Sakamoto
专家
ATLAS PORTFOLIO — 一款 EA，一个横跨五大市场的分散化趋势组合（USDJPY、GBPJPY、EURJPY、Bitcoin、Ethereum） 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart) 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart)，否则交易数将为零。 ATLAS PORTFOLIO 是一款单一的智能交易系统（Expert Advisor），可从一张图表同时交易由五个市场组成的低相关性组合。三个日元货币对（USDJPY、GBPJPY、EURJPY）运行 MEGAMAX Donchian 引擎——一种仅做多的突破策略，配有硬性 ATR 止损、ATR 移动止损以及基于时间的离场。两个加密货币市场（BTCUSD、ETHUSD）运行 COMET 引擎——一种由 SMA200
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 标记出当价格处于上升趋势 SMA 之上时发生的 RSI 超卖回调：适用于股指等具上涨倾向市场的只做多逢跌买入设置。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 在下跌趋势中买入每一次超卖回调，正是账户爆仓的原因。只在市场处于确认的上涨趋势时买入超卖回调，则是另一种站得住脚的思路。本指标正是标记这一条件，让你无需费力寻找即可看到这些设置。 === 它绘制什么 === - 趋势 SMA（默认 200）。 - 当 RSI 超卖且价格位于上升 SMA 之上时，在K线下方绘制一个绿色箭头——逢跌买入区。 === 不重绘 === SMA 和 RSI 都在已收盘的K线上读取，条件依据前一根K线的收盘价判定。已标记的区域不会在之后消失。 === 设置 === - TrendSMA（默认 200）：仅在此之上出现设置。 - RSI_Period（默认 14）、RSI_BuyLevel（默认 40）：超卖触发。 - RequireRising（默认 true）：要求 SMA 处于上升状态，而不仅
FREE
MTF Trend Multi Timeframe Direction Dashboard
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 一个小面板，无需切换图表，就能同时告诉你 M15、H1、H4、D1 和 W1 上的趋势方向。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 趋势系统中大多数亏损的交易，都是逆着方向相反的更高时间框架而做的。这个面板把它们全部一次性摆在你面前，让你在行动之前就能看到各个时间框架是否一致。 === 它如何判断 === 对于每个时间框架，只有在两个条件同时满足时趋势才被判定为向上（UP）：最近一根收盘价位于移动平均线的正确一侧，并且该移动平均线在最近几根K线上朝同一方向倾斜。如果两者不一致，该单元格显示为灰色 —「没有明确趋势」是一个诚实的答案，它被如实地显示为一种状态，而不是硬塞进向上或向下。 === 不重绘 === 一切都从已收盘的K线读取：移动平均线和斜率是在最近一根完成的K线上测量的，绝不使用正在形成的那一根。变绿的单元格不会在一分钟后又变回灰色。你可以信任下单时面板向你显示的内容。 === 你会看到什么 === - 每个时间框架一行（M15、H1、H4、D1、W1），各为绿
FREE
Donchian Trend Engine
Kenichiro Sakamoto
专家
免费 —— 我们付费 EA 所使用的完整 Donchian 趋势引擎。没有演示限制，没有试用期，没有阉割功能。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。 我们是 FXEA365。我们公布真实 tick 回测结果，并报告净值回撤，而不是看起来更好看的余额回撤。这就是我们趋势类产品的核心引擎，免费发布，让您可以自己测试，而不必只听我们的一面之词。 === 它做什么 === - 入场：K 线收盘突破 N 根 K 线的 Donchian 通道（真正的突破，仅在已收盘的 K 线上判断 —— 不重绘）。 - 止损：每一笔交易都有硬性止损，设置在 SL_ATR x ATR 处。绝不撤除，绝不放宽。 - 出场：ATR 追踪止损（Trail_ATR x ATR），并在 HoldBars 之后设有超时退出
FREE
MTF Trend Multi Timeframe Dashboard MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 一个小面板，无需切换图表，就能同时告诉你 M15、H1、H4、D1 和 W1 上的趋势方向。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 趋势系统中大多数亏损的交易，都是逆着方向相反的更高时间框架而做的。这个面板把它们全部一次性摆在你面前，让你在行动之前就能看到各个时间框架是否一致。 === 它如何判断 === 对于每个时间框架，只有在两个条件同时满足时趋势才被判定为向上（UP）：最近一根收盘价位于移动平均线的正确一侧，并且该移动平均线在最近几根K线上朝同一方向倾斜。如果两者不一致，该单元格显示为灰色 —「没有明确趋势」是一个诚实的答案，它被如实地显示为一种状态，而不是硬塞进向上或向下。 === 不重绘 === 一切都从已收盘的K线读取：移动平均线和斜率是在最近一根完成的K线上测量的，绝不使用正在形成的那一根。变绿的单元格不会在一分钟后又变回灰色。你可以信任下单时面板向你显示的内容。 === 你会看到什么 === - 每个时间框架一行（M15、H1、H4、D1、W1），各为绿
FREE
Volatility Squeeze Bollinger Keltner MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 波动率挤压（Volatility Squeeze）：当布林带被压缩在肯特纳通道内部时显示橙色圆点，挤压释放的瞬间显示箭头。这正是我们付费 EA「Bitcoin Coil」判定逻辑的可视化版本。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大级别的方向性行情往往从低波动率状态启动，但图表并不会直接告诉你"现在是低波动率"。本指标将其标示出来：当布林带完全位于肯特纳通道内部时，波动率处于压缩状态——即挤压（squeeze）。当布林带重新突破到通道外侧时，挤压被释放，箭头指示已收盘 K 线原本运行的方向。 === 绘制内容 === - 布林带（蓝色）与肯特纳通道（灰色虚线），均基于已收盘 K 线计算。 - 挤压期间（布林带完全位于肯特纳内部），在中轨上绘制橙色圆点。 - 挤压释放时，若已收盘 K 线动量向上则显示绿色箭头，向下则显示红色箭头。 === 不重绘 === 两条通道、挤压状态与释放判定全部只使用已收盘 K 线计算。箭头在释放确认后的下一根 K 线上出现，之后不会移动、也不会
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — ZigZag 摆动枢轴点加上移动平均趋势过滤器，绘制在同一图表上。它显示枢轴突破系统所依据的枢轴水平和趋势背景。针对黄金（XAUUSD）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 枢轴突破只有在顺应更大趋势的方向时才有意义。本指标标记每一个确认的摆动枢轴，并绘制一条趋势移动平均线，让你一眼就能看出上一个枢轴的突破是顺势还是逆势。 === 它绘制什么 === - 已确认的 ZigZag 摆动高点和低点（圆点）——突破系统所响应的枢轴。 - 趋势移动平均线（默认 MA 50）。 === 已确认枢轴不重绘 === 只有当一个枢轴被确认为其窗口内的局部极值后才会绘制出来。已确认的枢轴不会移动。（与所有 ZigZag 一样，最近仍在形成的那一段是临时的，直到出现新的极值加以确认——这是摆动检测的固有特性，而非缺陷。） === 设置 === - ZZDepth（默认 12）、ZZDev（默认 5）、ZZBackstep（默认 3）：摆动灵敏度。 - MA_Period（默认 50
FREE
Dip Buyer Zones RSI Pullback MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 标记出当价格处于上升趋势 SMA 之上时发生的 RSI 超卖回调：适用于股指等具上涨倾向市场的只做多逢跌买入设置。 在下跌趋势中买入每一次超卖回调，正是账户爆仓的原因。只在市场处于确认的上涨趋势时买入超卖回调，则是另一种站得住脚的思路。本指标正是标记这一条件，让你无需费力寻找即可看到这些设置。 === 它绘制什么 === - 趋势 SMA（默认 200）。 - 当 RSI 超卖且价格位于上升 SMA 之上时，在K线下方绘制一个绿色箭头——逢跌买入区。 === 不重绘 === SMA 和 RSI 都在已收盘的K线上读取，条件依据前一根K线的收盘价判定。已标记的区域不会在之后消失。 === 设置 === - TrendSMA（默认 200）：仅在此之上出现设置。 - RSI_Period（默认 14）、RSI_BuyLevel（默认 40）：超卖触发。 - RequireRising（默认 true）：要求 SMA 处于上升状态，而不仅仅是价格在其上方。 默认值适用于股指（例如 Nasdaq）。在其他品种上需重新拟合。 === 诚实说明 === 这是一个可视化工具，
FREE
Donchian Channel With ATR Trailing Stop
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 —— Donchian 突破通道，以及突破之后负责管理持仓的 ATR 移动止损，全部画在同一张图上。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数突破指标只告诉你入场点，然后就没有下文了。趋势跟踪真正难的是之后发生的事：止损放在哪里、什么时候上移、行情什么时候结束。这个指标把系统的两半都画出来。 === 它画什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线构成的 Donchian 通道（上轨和下轨）。 - 在某根 K 线「收盘」突破通道之处画出金色箭头 —— 这正是一个突破系统真正会入场的时刻。 - 随后持有仓位所使用的 ATR 移动止损：做多时为绿色，做空时为红色，以虚线显示。它只会朝价格方向移动（绝不放宽），当价格收盘穿过它时便消失 —— 那就是这笔交易结束的地方。 === 不重绘 === 通道由已经收盘的 K 线构成，突破以前一根 K 线的收盘价判定。不会使用正在形成的 K 线绘制任何内容，因此出现过的箭头不会在之后消失。你可以往回翻看历史，并信任所看到的内容。 ===
FREE
Donchian Trend Engine MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
免费 —— 我们付费 EA 所使用的完整 Donchian 趋势引擎。没有演示限制，没有试用期，没有阉割功能。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。 我们是 FXEA365。我们公布真实 tick 回测结果，并报告净值回撤，而不是看起来更好看的余额回撤。这就是我们趋势类产品的核心引擎，免费发布，让您可以自己测试，而不必只听我们的一面之词。 === 它做什么 === - 入场：K 线收盘突破 N 根 K 线的 Donchian 通道（真正的突破，仅在已收盘的 K 线上判断 —— 不重绘）。 - 止损：每一笔交易都有硬性止损，设置在 SL_ATR x ATR 处。绝不撤除，绝不放宽。 - 出场：ATR 追踪止损（Trail_ATR x ATR），并在 HoldBars 之后设有超时退出
FREE
Donchian Channel With ATR Trailing Stop MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 —— Donchian 突破通道，以及突破之后负责管理持仓的 ATR 移动止损，全部画在同一张图上。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数突破指标只告诉你入场点，然后就没有下文了。趋势跟踪真正难的是之后发生的事：止损放在哪里、什么时候上移、行情什么时候结束。这个指标把系统的两半都画出来。 === 它画什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线构成的 Donchian 通道（上轨和下轨）。 - 在某根 K 线「收盘」突破通道之处画出金色箭头 —— 这正是一个突破系统真正会入场的时刻。 - 随后持有仓位所使用的 ATR 移动止损：做多时为绿色，做空时为红色，以虚线显示。它只会朝价格方向移动（绝不放宽），当价格收盘穿过它时便消失 —— 那就是这笔交易结束的地方。 === 不重绘 === 通道由已经收盘的 K 线构成，突破以前一根 K 线的收盘价判定。不会使用正在形成的 K 线绘制任何内容，因此出现过的箭头不会在之后消失。你可以往回翻看历史，并信任所看到的内容。 ===
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — ZigZag 摆动枢轴点加上移动平均趋势过滤器，绘制在同一图表上。它显示枢轴突破系统所依据的枢轴水平和趋势背景。针对黄金（XAUUSD）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 枢轴突破只有在顺应更大趋势的方向时才有意义。本指标标记每一个确认的摆动枢轴，并绘制一条趋势移动平均线，让你一眼就能看出上一个枢轴的突破是顺势还是逆势。 === 它绘制什么 === - 已确认的 ZigZag 摆动高点和低点（圆点）——突破系统所响应的枢轴。 - 趋势移动平均线（默认 MA 50）。 === 已确认枢轴不重绘 === 只有当一个枢轴被确认为其窗口内的局部极值后才会绘制出来。已确认的枢轴不会移动。（与所有 ZigZag 一样，最近仍在形成的那一段是临时的，直到出现新的极值加以确认——这是摆动检测的固有特性，而非缺陷。） === 设置 === - ZZDepth（默认 12）、ZZDev（默认 5）、ZZBackstep（默认 3）：摆动灵敏度。 - MA_Period（默认 50
FREE
Aegis Account Protector
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Aegis 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
FREE
Spread Guard Live Spread With Average And Ceiling
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 用回测从未展示过的方式看清你的点差：逐根K线、与其自身均值对比、以及与你设定的上限对比。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数人用指标来过滤入场。在我自己的测试中，我给趋势系统加上的几乎每一个"聪明"的过滤器都让结果变差了 — 它剔除了亏损交易，但同时也剔除了那些本会变成大盈利的突破，净利润因此下降。唯一始终物有所值的过滤器是点差上限。它根本不是一个行情过滤器：它剔除的是那些一开始就不可能盈利的交易，因为入场成本在交易开始之前就吃掉了优势。 要使用这个过滤器，你首先得看清自己的点差究竟在做什么。这个指标的全部用途就在于此。 === 它画什么 === - 每根K线的点差柱状图，以点（point）为单位。 - 最近 N 根K线的点差移动平均 — 你所交易品种的"正常水平"。 - 一条上限线：可以是你选定的固定点数，也可以是均值的倍数。 - 点差超过上限的每一根K线都会被标为红色。那些就是入场成本高于应有水平的K线。 - 一个面板，显示当前点差、均值和上限，让你一眼就能
FREE
Falcon Trailing Stop Manager
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Falcon 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他工具: - Aegis Account Protector（账户整体资金保护）: https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Sentinel News Filter（新闻前后暂停交易）: https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel（一键风险下单面板）: https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534 - 全部 EA 与工
FREE
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 标记出当价格处于上升趋势 SMA 之上时发生的 RSI 超卖回调：适用于股指等具上涨倾向市场的只做多逢跌买入设置。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 在下跌趋势中买入每一次超卖回调，正是账户爆仓的原因。只在市场处于确认的上涨趋势时买入超卖回调，则是另一种站得住脚的思路。本指标正是标记这一条件，让你无需费力寻找即可看到这些设置。 === 它绘制什么 === - 趋势 SMA（默认 200）。 - 当 RSI 超卖且价格位于上升 SMA 之上时，在K线下方绘制一个绿色箭头——逢跌买入区。 === 不重绘 === SMA 和 RSI 都在已收盘的K线上读取，条件依据前一根K线的收盘价判定。已标记的区域不会在之后消失。 === 设置 === - TrendSMA（默认 200）：仅在此之上出现设置。 - RSI_Period（默认 14）、RSI_BuyLevel（默认 40）：超卖触发。 - RequireRising（默认 true）：要求 SMA 处于上升状态，而不仅
FREE
Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — Donchian 突破通道、SMA 趋势过滤器，以及管理交易的 ATR 移动止损，汇聚于一图。针对主流加密货币（BTC、ETH）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 加密货币会以漫长而干净的行情推进，然后剧烈震荡。原始的突破指标在两种情形下都会触发。本指标只有在突破同时与长期 SMA 一致时才标记它——这正是趋势型加密 EA 避免在区间内假突破时买入的方式。 === 它绘制什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线的 Donchian 通道（上轨与下轨）。 - 趋势 SMA（默认 200）。 - 金色箭头，标记在某根 K 线收盘突破通道且位于 SMA 正确一侧之处——趋势系统真正会采取的那个突破。 === 不重绘 === 通道与 SMA 均基于已收盘 K 线读取，突破则依据上一根 K 线的收盘价判定。不会从正在形成的 K 线绘制任何内容，因此箭头绝不会在之后消失。 === 设置 === - EntryChannel（默认 20）：Donchian 长度。 -
FREE
Rapid Trade Panel
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Rapid Trade Panel 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Aegis Account Protector (账户整体资金保护): https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/marke
FREE
Sentinel News Filter
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Sentinel 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Aegis Account Protector (账户整体资金保护): https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/18
FREE
Spread Guard Live Spread MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 用回测从未展示过的方式看清你的点差：逐根K线、与其自身均值对比、以及与你设定的上限对比。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数人用指标来过滤入场。在我自己的测试中，我给趋势系统加上的几乎每一个"聪明"的过滤器都让结果变差了 — 它剔除了亏损交易，但同时也剔除了那些本会变成大盈利的突破，净利润因此下降。唯一始终物有所值的过滤器是点差上限。它根本不是一个行情过滤器：它剔除的是那些一开始就不可能盈利的交易，因为入场成本在交易开始之前就吃掉了优势。 要使用这个过滤器，你首先得看清自己的点差究竟在做什么。这个指标的全部用途就在于此。 === 它画什么 === - 每根K线的点差柱状图，以点（point）为单位。 - 最近 N 根K线的点差移动平均 — 你所交易品种的"正常水平"。 - 一条上限线：可以是你选定的固定点数，也可以是均值的倍数。 - 点差超过上限的每一根K线都会被标为红色。那些就是入场成本高于应有水平的K线。 - 一个面板，显示当前点差、均值和上限，让你一眼就能
FREE
Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — Donchian 突破通道、SMA 趋势过滤器，以及管理交易的 ATR 移动止损，汇聚于一图。针对主流加密货币（BTC、ETH）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 加密货币会以漫长而干净的行情推进，然后剧烈震荡。原始的突破指标在两种情形下都会触发。本指标只有在突破同时与长期 SMA 一致时才标记它——这正是趋势型加密 EA 避免在区间内假突破时买入的方式。 === 它绘制什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线的 Donchian 通道（上轨与下轨）。 - 趋势 SMA（默认 200）。 - 金色箭头，标记在某根 K 线收盘突破通道且位于 SMA 正确一侧之处——趋势系统真正会采取的那个突破。 === 不重绘 === 通道与 SMA 均基于已收盘 K 线读取，突破则依据上一根 K 线的收盘价判定。不会从正在形成的 K 线绘制任何内容，因此箭头绝不会在之后消失。 === 设置 === - EntryChannel（默认 20）：Donchian 长度。 -
FREE
Falcon Trailing Stop Manager MT4
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Falcon 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他工具: - Aegis Account Protector（账户整体资金保护）: https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Sentinel News Filter（新闻前后暂停交易）: https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel（一键风险下单面板）: https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534 - 全部 EA 与工
FREE
Aegis Account Protector MT4
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Aegis 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
FREE
Gold Viper Breakout MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
GOLD VIPER — 波动性状态突破黄金 EA(XAUUSD M30） 重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。 GOLD VIPER 是一套在 M30 时间框架上交易黄金（XAUUSD）的自动化交易系统。它只在波动性扩张的市场状态中交易：当清晰的 EMA50/200 趋势成立时，它会等待近期通道的果断突破，随后以 ATR 缩放的组止盈和一个硬性组止损来管理仓位。在行情不利时，它可能会加入同等手数的补仓网格（无马丁格尔）——组止损始终为整个持仓组封顶。这是一套完整的波动性状态突破引擎，已在三个相互独立的真实 tick 数据源以及样本内/样本外分割上得到验证。 风险提示先行——更多风险并不等于更多回报：大多数系统会告诉你，把风险调高就能买来更多利润。这套系统不是这样，我们在下方用实测数据加以证明。GOLD VIPER 在 Standard 达到峰值。把风险推到 Aggressive（2倍）实际上会降低回报（+3,0
Aureus Gold Averaging Grid MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
AUREUS GOLD — 用于 XAUUSD（M30）的动量突破 + 恢复网格 重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。 AUREUS GOLD 是一款用于黄金（XAUUSD）M30 周期的自动交易系统。它只在强波动扩张行情中交易，在收盘K线突破 48 根周期通道且顺应趋势方向时入场，并以紧凑的组合追踪出场跟随行情。逆行时可能追加同等手数的恢复网格入场（非马丁格尔——每笔追加订单手数相同），而硬性 ATR 组合止损始终对整个篮子设限。这是一款经过 22.5 年真实逐笔数据验证的激进型黄金系统。 风险警告优先：发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA，与 Aggressive 完全相同，是本 EA 实测的风险上限。在 Ultra/Aggressive 下，相对净值回撤达到约 89%——这是一个深度、高风险的档位。超过约 2 倍风险后，相对回撤将超过 90%（爆仓区间），因此我们不提供更高档位。请选择与您的账户和回
Bitcoin Comet Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
BITCOIN COMET — 面向 BTCUSD 与 ETHUSD 的唐奇安趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD H4，否则交易数将为零。 BITCOIN COMET 是一套用于主流加密货币——比特币(BTCUSD)与以太坊(ETHUSD)——的自动交易系统,运行于 H4 周期。它是纯粹的趋势跟踪系统:等待价格在长期趋势方向上出现经过确认的唐奇安通道突破,随后以移动止损跟随行情,不设固定止盈。该设计接受大多数交易为小额亏损或不赚不赔的事实,力求让少数强劲而持续的加密货币趋势主导最终结果。已内置 BTCUSD 与 ETHUSD 两者的现成预设。 风险警告优先:公开发布的默认运行模式(Run-Mode)为 ULTRA(经验证的最高风险)。它追求最高回报,同时会触及更深的回撤。请选择与您的账户和心理承受力相匹配的运行模式——日常建议使用 Defensive 或 Aggressive;Ultra 面向能够承受较大权益波动的资深交易者。
Megamax Donchian Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
MEGAMAX DONCHIAN — USD/JPY H1 趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。 MEGAMAX DONCHIAN 是一套在 H1 周期上交易 USD/JPY 的自动交易系统。它是纯粹的趋势跟踪策略：等待近期区间的唐奇安通道被确认突破后入场，随后用 ATR 移动止损跟随行情，不设固定止盈。没有网格，也没有马丁格尔。本策略接受大多数交易只是小额亏损或平本离场，力求让少数强劲而持续的 USD/JPY 趋势来贡献整体收益 —— 建立在长达 9.4 年的检验记录之上。 风险提示优先：发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（已验证的最高风险）。它追求最高回报，相对回撤也最深。请选择与您账户规模和心理承受力相匹配的 Run-Mode —— 日常使用推荐 Defensive、Standard 或 Aggressive；Ultra 适合能够承受较大权益波动的资深交易者。以下所有回测均为历史数据，并
Nasdaq Dip Buyer MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
NASDAQ DIP BUYER —— USTEC H4 RSI 回调（仅做多） 重要提示 — 请将EA挂载到 USTEC H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USTEC H4，否则交易数将为零。 NASDAQ DIP BUYER 是一款针对纳斯达克100指数（US Tech 100 / USTECm）的自动交易系统，运行于 H4 周期。它是一种仅做多的均值回归策略：在已确立的上升趋势中买入暂时性的超卖回调，待动能恢复后离场。其设计基于股指一个简单而众所周知的特性——长期向上漂移，其间点缀着往往会被重新买回的回调。按设计，这是一个平静、低频的系统：约七年间仅交易了 74 笔。回报有意保持温和。它被设计为一个分散与稳定的工具，而非高回报机器人。 风险警告优先：已发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（经验证的最大风险）。它追求最高回报，并触及更深的回撤。对于这款保守、回报温和的产品，我们诚实的建议是 Standard 或 Defensive Run-Mode——它们是注重稳定的选择。即便是 U
Bitcoin Glacier Daily Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
BITCOIN GLACIER — 面向 BTCUSD 的耐心型日线趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD D1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD D1，否则交易数将为零。 BITCOIN GLACIER 是一套在日线（D1）周期上交易比特币（BTCUSD）的自动化交易系统。它是一套缓慢而耐心的趋势跟踪系统：等待日线图上出现经过确认的唐奇安通道（Donchian channel）突破，用初始 ATR 止损保护每一笔交易，随后以更宽的 ATR 距离移动止损，以便骑乘长期的加密货币趋势。没有马丁格尔，没有网格，同一时间只持有一个仓位。每一笔交易都带有硬止损，因此您的风险始终是明确界定的。交易本就设计得很稀少——这是一套"设定后不管"的 D1 系统，只在重大的日线突破时才出手。 风险提示优先：已发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（经验证的最大风险）。它以最高回报为目标，并会达到约 47% 的深度回撤。请选择与您的账户和心态相匹配的 Run-Mode——Aggress
Ethereum Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
ETHEREUM TREND — 面向 ETHUSD 的 Donchian 趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 ETHUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 ETHUSD H4，否则交易数将为零。 ETHEREUM TREND 是一套用于以太坊(ETHUSD)H4 周期的自动化交易系统。它是一款简洁、纯规则驱动的趋势跟踪程序:当价格沿长期趋势方向确认突破 Donchian 通道时入场,为每一笔交易设置初始 ATR 止损进行保护,随后以更宽的 ATR 距离移动止损,让趋势充分延展。没有马丁格尔,没有网格,任何时候只持有一个仓位。每一笔交易都带有硬性止损,因此您的风险始终是明确的。该设计接受"大多数交易只是小额亏损或打平"这一事实,力求让少数强劲、持续的以太坊趋势主导最终结果。 风险提示优先:发布的默认运行模式(Run-Mode)为 ULTRA。在本 EA 上,ULTRA 等同于 AGGRESSIVE(激进)——系统在约 2 倍风险处达到最大手数上限,因此把风险提高到超过 Aggressi
筛选:
cesiek
707
cesiek 2026.07.02 18:23 
 

To naprawdę świetny EA. Łatwy w użyciu i dochodowy, z niskim ryzykiem. Wsparcie techniczne jest również bardzo dobre. Dziękuję bardzo.

Kenichiro Sakamoto
5977
来自开发人员的回复 Kenichiro Sakamoto 2026.07.23 02:25
Thank you so much for the kind review! Happy to hear the EA is working well for you. If you ever need help with settings or presets, feel free to message me anytime. Dziekuje!
回复评论