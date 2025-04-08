Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter
- 指标
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Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.10
- 更新: 16 七月 2026
免费 — Donchian 突破通道、SMA 趋势过滤器，以及管理交易的 ATR 移动止损，汇聚于一图。针对主流加密货币（BTC、ETH）调校。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
加密货币会以漫长而干净的行情推进，然后剧烈震荡。原始的突破指标在两种情形下都会触发。本指标只有在突破同时与长期 SMA 一致时才标记它——这正是趋势型加密 EA 避免在区间内假突破时买入的方式。
=== 它绘制什么 ===
- 最近 N 根已收盘 K 线的 Donchian 通道（上轨与下轨）。
- 趋势 SMA（默认 200）。
- 金色箭头，标记在某根 K 线收盘突破通道且位于 SMA 正确一侧之处——趋势系统真正会采取的那个突破。
=== 不重绘 ===
通道与 SMA 均基于已收盘 K 线读取，突破则依据上一根 K 线的收盘价判定。不会从正在形成的 K 线绘制任何内容，因此箭头绝不会在之后消失。
=== 设置 ===
- EntryChannel（默认 20）：Donchian 长度。
- TrendSMA（默认 200）：仅标记沿 SMA 方向的突破。
- Trail_ATR（默认 4.0）与 ATR_Period（默认 14）：参考移动止损距离。
- LongOnly：仅标记向上突破（对加密货币的上行偏向很常见）。
默认值是 BTC/ETH H4 的一套配置——一个起点，而非通用设置。
=== 诚实说明 ===
这是一款可视化工具，而非信号服务。加密货币上的趋势跟随胜率低于 50%：许多小额亏损，少数几笔大盈利支撑起最终结果。它在加密货币走趋势时有效，在区间中则会缓慢失血。在实际交易这个思路之前，先在你的品种上观察它。
=== 与 EA 相同的逻辑 ===
我们的 Bitcoin Comet 与 Bitcoin Glacier EA 交易此类形态，每笔交易都带硬性止损、ATR 移动止损、单一持仓、无马丁格尔、无网格。
Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831
Bitcoin Glacier: https://www.mql5.com/en/market/product/182361
我们免费的 Donchian Trend Engine EA（USDJPY）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
=== 交易这套逻辑的 Expert Advisor ===
本指标画出通道。下面这些 Expert Advisor 在加密货币上真正交易它，并附上我们实测的数据。每笔交易都带硬性止损，无马丁格尔，无网格。
- Bitcoin Comet Trend Follower（BTCUSD H4）—— 盈利因子 2.38，最大净值回撤 8.3%，8 年内 128 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
- Bitcoin Coil Squeeze Breakout（BTCUSD）—— 盈利因子 3.59，最大净值回撤 21.4%，8 年内 57 笔交易。交易次数少：它在等待波动率压缩。
https://www.mql5.com/en/market/product/182901
- Bitcoin Glacier Daily Trend（BTCUSD D1）—— 盈利因子 2.40，最大净值回撤 47%，但 8 年内仅有 28 笔交易。在评判盈利因子之前，请先看清这个交易笔数。
https://www.mql5.com/en/market/product/182361
- Ethereum Trend Follower（ETHUSD H4）—— 盈利因子 3.72，最大净值回撤 8.5%，7.5 年内 93 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182358
我们的其他免费工具:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005
我们的全部产品: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
如果它对你有用，一条评价对我们的帮助胜过一切。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
加密货币会以漫长而干净的行情推进，然后剧烈震荡。原始的突破指标在两种情形下都会触发。本指标只有在突破同时与长期 SMA 一致时才标记它——这正是趋势型加密 EA 避免在区间内假突破时买入的方式。
=== 它绘制什么 ===
- 最近 N 根已收盘 K 线的 Donchian 通道（上轨与下轨）。
- 趋势 SMA（默认 200）。
- 金色箭头，标记在某根 K 线收盘突破通道且位于 SMA 正确一侧之处——趋势系统真正会采取的那个突破。
=== 不重绘 ===
通道与 SMA 均基于已收盘 K 线读取，突破则依据上一根 K 线的收盘价判定。不会从正在形成的 K 线绘制任何内容，因此箭头绝不会在之后消失。
=== 设置 ===
- EntryChannel（默认 20）：Donchian 长度。
- TrendSMA（默认 200）：仅标记沿 SMA 方向的突破。
- Trail_ATR（默认 4.0）与 ATR_Period（默认 14）：参考移动止损距离。
- LongOnly：仅标记向上突破（对加密货币的上行偏向很常见）。
默认值是 BTC/ETH H4 的一套配置——一个起点，而非通用设置。
=== 诚实说明 ===
这是一款可视化工具，而非信号服务。加密货币上的趋势跟随胜率低于 50%：许多小额亏损，少数几笔大盈利支撑起最终结果。它在加密货币走趋势时有效，在区间中则会缓慢失血。在实际交易这个思路之前，先在你的品种上观察它。
=== 与 EA 相同的逻辑 ===
我们的 Bitcoin Comet 与 Bitcoin Glacier EA 交易此类形态，每笔交易都带硬性止损、ATR 移动止损、单一持仓、无马丁格尔、无网格。
Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831
Bitcoin Glacier: https://www.mql5.com/en/market/product/182361
我们免费的 Donchian Trend Engine EA（USDJPY）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
=== 交易这套逻辑的 Expert Advisor ===
本指标画出通道。下面这些 Expert Advisor 在加密货币上真正交易它，并附上我们实测的数据。每笔交易都带硬性止损，无马丁格尔，无网格。
- Bitcoin Comet Trend Follower（BTCUSD H4）—— 盈利因子 2.38，最大净值回撤 8.3%，8 年内 128 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
- Bitcoin Coil Squeeze Breakout（BTCUSD）—— 盈利因子 3.59，最大净值回撤 21.4%，8 年内 57 笔交易。交易次数少：它在等待波动率压缩。
https://www.mql5.com/en/market/product/182901
- Bitcoin Glacier Daily Trend（BTCUSD D1）—— 盈利因子 2.40，最大净值回撤 47%，但 8 年内仅有 28 笔交易。在评判盈利因子之前，请先看清这个交易笔数。
https://www.mql5.com/en/market/product/182361
- Ethereum Trend Follower（ETHUSD H4）—— 盈利因子 3.72，最大净值回撤 8.5%，7.5 年内 93 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182358
我们的其他免费工具:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005
我们的全部产品: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
如果它对你有用，一条评价对我们的帮助胜过一切。