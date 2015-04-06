Bitcoin Comet Trend Follower MT4
- 专家
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.33
- 更新: 10 八月 2026
- 激活: 5
BITCOIN COMET — 面向 BTCUSD 与 ETHUSD 的唐奇安趋势跟踪系统
重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD H4，否则交易数将为零。
BITCOIN COMET 是一套用于主流加密货币——比特币(BTCUSD)与以太坊(ETHUSD)——的自动交易系统,运行于 H4 周期。它是纯粹的趋势跟踪系统:等待价格在长期趋势方向上出现经过确认的唐奇安通道突破,随后以移动止损跟随行情,不设固定止盈。该设计接受大多数交易为小额亏损或不赚不赔的事实,力求让少数强劲而持续的加密货币趋势主导最终结果。已内置 BTCUSD 与 ETHUSD 两者的现成预设。
风险警告优先:公开发布的默认运行模式(Run-Mode)为 ULTRA(经验证的最高风险)。它追求最高回报,同时会触及更深的回撤。请选择与您的账户和心理承受力相匹配的运行模式——日常建议使用 Defensive 或 Aggressive;Ultra 面向能够承受较大权益波动的资深交易者。以下所有回测均为历史数据,并非实盘业绩记录。
四个风险档位 — 一个下拉菜单,信号相同,仅风险随之缩放(真实 tick 回测,MT5 策略测试器,BTCUSD H4 2018-2025,$10,000,其余为默认设置):
- Defensive(防御型): +104% / 盈利因子 2.57 / 最大权益回撤 5.5%
- Standard(标准型): +324% / 盈利因子 2.37 / 最大权益回撤 8.3%
- Aggressive(激进型,推荐): +1,328% / 盈利因子 2.03 / 最大权益回撤 16.1%
- Ultra(极致型,公开默认): +3,700% / 盈利因子 2.19 / 最大权益回撤 18.2%
每个档位交易的信号完全相同;仅仓位规模的风险随之缩放。在 Standard 档位下,全部 8 个日历年份均为正收益(2018 +27% | 2019 +26% | 2020 +17% | 2021 +11% | 2022 +13% | 2023 +52% | 2024 +9% | 2025 +9%);更高档位在回报和回撤两方面按相同的年度模式等比放大。128 笔交易,胜率 46.1%。
这是一个工具。它不承诺盈利。自动交易带有真实风险,趋势跟踪系统在等待趋势期间会经历长时间的小额亏损。请通读整份说明,从适合自己的档位起步,并在用于实盘账户之前设定好您的风险规模。
工作原理
1)入场 — 经确认的唐奇安突破
EA 跟踪近期唐奇安通道(默认 20 根 H4 K 线)的最高价与最低价。当价格突破通道并超出以 ATR 衡量的确认缓冲区时,方才建仓;这可过滤仅仅刺穿通道边缘的边缘性触碰,要求突破具有决定性。
2)趋势过滤 — 顺着斜率交易
仅在 SMA200 斜率方向上入场。当长期均线上行时,EA 寻找做多突破;当其下行时,则寻找做空突破。这使交易与主导行情保持一致,而非逆势对抗。默认同时启用做多与做空。
3)出场 — ATR 移动止损,无固定目标
不设固定止盈。同一 ATR×4 的距离既作为初始止损,也作为移动止损:随着价格推进,止损随之跟进,锁定更多行情利润,同时为正常波动留出空间。只要趋势持续,交易便保持开仓,唯有当价格回撤达到移动止损距离时才平仓。
4)仓位规模
手数根据余额的风险百分比相对于初始止损距离计算,并设有硬性最大手数上限。由于比特币可能跳空并快速运动,默认采用较宽的滑点容许值。
运行模式:一个下拉菜单管理风险
BITCOIN COMET 内置一个运行模式选择器,含四种设置——各自的数值见上表:
- Defensive:最低风险与回撤,用于资本保全
- Standard:原始的均衡配置
- Aggressive:我们推荐的增长设置——在适中回撤下取得强劲回报
- Ultra:公开默认——经验证的最高回报、最深回撤,面向资深交易者
由于风险与回报按比例缩放,您只需通过单一输入项选择与自己账户和心理承受力相匹配的配置。偏好此前行为的老用户请选择 Standard 预设。
内置保护与监控
- 经济日历新闻规避:在高影响事件前后暂停新入场(使用 MetaTrader 内置日历;无需外部连接)
- 每日亏损止损与连续亏损安全护栏
- 周末平仓选项
- 图表内仪表盘:余额、权益、保证金水平、今日/本周/本月/累计盈亏、胜率、最长连胜/连败、当前回撤、点差,以及下一次高影响事件
- 开仓、平仓及保证金预警的推送与邮件通知
推荐配置
- 品种:BTCUSD(比特币)
- 周期:H4
- 账户:余额足以承受比特币合约规模与波动性的标准账户;请核查您经纪商针对 BTCUSD 的最小手数与保证金
- 杠杆:1:100 或更高较为宽裕;请确认您经纪商的加密货币杠杆
- 建议使用 VPS 或常开电脑,使 EA 全天候不间断运行
- 默认运行模式为 Ultra。日常使用我们推荐 Aggressive(增长)或 Defensive(安全);仅当您能接受更深回撤时才保留 Ultra。
关键输入项
- RunMode:Defensive / Standard / Aggressive / Ultra(默认 Ultra)
- RiskPercent / MaxLot:仓位规模与手数上限
- EntryChannel:唐奇安突破通道长度(H4 K 线)
- ATRPeriod:ATR 周期
- ATRMult:移动止损与初始止损距离(ATR 倍数)
- BreakMargin:突破确认缓冲区(ATR 倍数)
- UseTrendFilter、TrendSMA、TrendSlopeBars:趋势方向过滤
- TradeLong、TradeShort:启用做多 / 做空
- Slippage:最大滑点(加密货币取更宽值)
- 新闻过滤、周末平仓与通知设置
重要风险披露
本产品是用于自动下单执行的软件工具。它并非投资建议,也不代为管理您的资金。任何交易系统都无法保证盈利,过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。趋势跟踪系统天然具有较低胜率,并可能在震荡行情中承受延长的回撤;比特币波动性极高且可能跳空。Ultra 默认设置刻意偏向激进;请先在模拟账户上起步,若回撤超出您的意愿,请降档至 Aggressive、Standard 或 Defensive。仅使用您能承受损失的资金进行交易。
支持
如有疑问,请使用内置聊天。更新与改进将通过 Market 发布并自动交付给您。
您也许通过我们免费的 Crypto Trend Channel 指标认识我们——本产品是经真实 tick 验证与校准、用于实盘交易的版本:https://www.mql5.com/en/market/product/185642
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Atlas Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Gold Viper: https://www.mql5.com/en/market/product/182297
重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD H4，否则交易数将为零。
BITCOIN COMET 是一套用于主流加密货币——比特币(BTCUSD)与以太坊(ETHUSD)——的自动交易系统,运行于 H4 周期。它是纯粹的趋势跟踪系统:等待价格在长期趋势方向上出现经过确认的唐奇安通道突破,随后以移动止损跟随行情,不设固定止盈。该设计接受大多数交易为小额亏损或不赚不赔的事实,力求让少数强劲而持续的加密货币趋势主导最终结果。已内置 BTCUSD 与 ETHUSD 两者的现成预设。
风险警告优先:公开发布的默认运行模式(Run-Mode)为 ULTRA(经验证的最高风险)。它追求最高回报,同时会触及更深的回撤。请选择与您的账户和心理承受力相匹配的运行模式——日常建议使用 Defensive 或 Aggressive;Ultra 面向能够承受较大权益波动的资深交易者。以下所有回测均为历史数据,并非实盘业绩记录。
四个风险档位 — 一个下拉菜单,信号相同,仅风险随之缩放(真实 tick 回测,MT5 策略测试器,BTCUSD H4 2018-2025,$10,000,其余为默认设置):
- Defensive(防御型): +104% / 盈利因子 2.57 / 最大权益回撤 5.5%
- Standard(标准型): +324% / 盈利因子 2.37 / 最大权益回撤 8.3%
- Aggressive(激进型,推荐): +1,328% / 盈利因子 2.03 / 最大权益回撤 16.1%
- Ultra(极致型,公开默认): +3,700% / 盈利因子 2.19 / 最大权益回撤 18.2%
每个档位交易的信号完全相同;仅仓位规模的风险随之缩放。在 Standard 档位下,全部 8 个日历年份均为正收益(2018 +27% | 2019 +26% | 2020 +17% | 2021 +11% | 2022 +13% | 2023 +52% | 2024 +9% | 2025 +9%);更高档位在回报和回撤两方面按相同的年度模式等比放大。128 笔交易,胜率 46.1%。
这是一个工具。它不承诺盈利。自动交易带有真实风险,趋势跟踪系统在等待趋势期间会经历长时间的小额亏损。请通读整份说明,从适合自己的档位起步,并在用于实盘账户之前设定好您的风险规模。
工作原理
1)入场 — 经确认的唐奇安突破
EA 跟踪近期唐奇安通道(默认 20 根 H4 K 线)的最高价与最低价。当价格突破通道并超出以 ATR 衡量的确认缓冲区时,方才建仓;这可过滤仅仅刺穿通道边缘的边缘性触碰,要求突破具有决定性。
2)趋势过滤 — 顺着斜率交易
仅在 SMA200 斜率方向上入场。当长期均线上行时,EA 寻找做多突破;当其下行时,则寻找做空突破。这使交易与主导行情保持一致,而非逆势对抗。默认同时启用做多与做空。
3)出场 — ATR 移动止损,无固定目标
不设固定止盈。同一 ATR×4 的距离既作为初始止损,也作为移动止损:随着价格推进,止损随之跟进,锁定更多行情利润,同时为正常波动留出空间。只要趋势持续,交易便保持开仓,唯有当价格回撤达到移动止损距离时才平仓。
4)仓位规模
手数根据余额的风险百分比相对于初始止损距离计算,并设有硬性最大手数上限。由于比特币可能跳空并快速运动,默认采用较宽的滑点容许值。
运行模式:一个下拉菜单管理风险
BITCOIN COMET 内置一个运行模式选择器,含四种设置——各自的数值见上表:
- Defensive:最低风险与回撤,用于资本保全
- Standard:原始的均衡配置
- Aggressive:我们推荐的增长设置——在适中回撤下取得强劲回报
- Ultra:公开默认——经验证的最高回报、最深回撤,面向资深交易者
由于风险与回报按比例缩放,您只需通过单一输入项选择与自己账户和心理承受力相匹配的配置。偏好此前行为的老用户请选择 Standard 预设。
内置保护与监控
- 经济日历新闻规避:在高影响事件前后暂停新入场(使用 MetaTrader 内置日历;无需外部连接)
- 每日亏损止损与连续亏损安全护栏
- 周末平仓选项
- 图表内仪表盘:余额、权益、保证金水平、今日/本周/本月/累计盈亏、胜率、最长连胜/连败、当前回撤、点差,以及下一次高影响事件
- 开仓、平仓及保证金预警的推送与邮件通知
推荐配置
- 品种:BTCUSD(比特币)
- 周期:H4
- 账户:余额足以承受比特币合约规模与波动性的标准账户;请核查您经纪商针对 BTCUSD 的最小手数与保证金
- 杠杆:1:100 或更高较为宽裕;请确认您经纪商的加密货币杠杆
- 建议使用 VPS 或常开电脑,使 EA 全天候不间断运行
- 默认运行模式为 Ultra。日常使用我们推荐 Aggressive(增长)或 Defensive(安全);仅当您能接受更深回撤时才保留 Ultra。
关键输入项
- RunMode:Defensive / Standard / Aggressive / Ultra(默认 Ultra)
- RiskPercent / MaxLot:仓位规模与手数上限
- EntryChannel:唐奇安突破通道长度(H4 K 线)
- ATRPeriod:ATR 周期
- ATRMult:移动止损与初始止损距离(ATR 倍数)
- BreakMargin:突破确认缓冲区(ATR 倍数)
- UseTrendFilter、TrendSMA、TrendSlopeBars:趋势方向过滤
- TradeLong、TradeShort:启用做多 / 做空
- Slippage:最大滑点(加密货币取更宽值)
- 新闻过滤、周末平仓与通知设置
重要风险披露
本产品是用于自动下单执行的软件工具。它并非投资建议,也不代为管理您的资金。任何交易系统都无法保证盈利,过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。趋势跟踪系统天然具有较低胜率,并可能在震荡行情中承受延长的回撤;比特币波动性极高且可能跳空。Ultra 默认设置刻意偏向激进;请先在模拟账户上起步,若回撤超出您的意愿,请降档至 Aggressive、Standard 或 Defensive。仅使用您能承受损失的资金进行交易。
支持
如有疑问,请使用内置聊天。更新与改进将通过 Market 发布并自动交付给您。
您也许通过我们免费的 Crypto Trend Channel 指标认识我们——本产品是经真实 tick 验证与校准、用于实盘交易的版本:https://www.mql5.com/en/market/product/185642
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Atlas Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Gold Viper: https://www.mql5.com/en/market/product/182297