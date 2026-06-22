Rapid Trade Panel
- 实用工具
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.10
- 更新: 2 八月 2026
★ 100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
如果 Rapid Trade Panel 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。
同一开发者的其他免费工具:
- Aegis Account Protector (账户整体资金保护): https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634
- Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005
- 全部 EA 与工具: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Rapid Trade Panel — 带风险自动算量的一键交易面板
用于裁量交易的图表面板。一键开仓与管理，按风险计算每笔订单的手数，止损、保本、部分平仓与移动止损都交给面板——让你快速而有纪律地操作。
这是工具，并非投资建议。订单会发送至你的经纪商，受滑点、跳空与执行规则影响。
功能
- 一键 BUY/SELL（当前图表品种），按点数自动设置止损与止盈。
- 按风险算量：输入风险百分比，面板根据止损距离与每跳价值计算手数；每笔交易承担相同比例的余额。也可切换为固定手数。
- 安全手数：手数自动限制在经纪商的最小/最大/步长/上限，并以你设定的上限封顶。每次下单前检查保证金——不会出现“资金不足”或数量超限的拒单。
- 平仓控制：CLOSE ALL、CLOSE PROFIT、CLOSE LOSS 与 PARTIAL 50%。
- BREAK-EVEN：将所有符合条件的持仓止损移至保本。
- TRAIL 开关：按点数开启/关闭移动止损。
- 实时摘要：余额、权益、持仓、浮动盈亏以及下一单将使用的精确手数。
作用范围
默认面板只管理自己的交易（按自身 magic），与其他EA及手动订单安全共存。
可在策略测试器（可视模式）中运行。兼容任何经纪商与账户货币。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
如果 Rapid Trade Panel 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。
同一开发者的其他免费工具:
- Aegis Account Protector (账户整体资金保护): https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634
- Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005
- 全部 EA 与工具: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Rapid Trade Panel — 带风险自动算量的一键交易面板
用于裁量交易的图表面板。一键开仓与管理，按风险计算每笔订单的手数，止损、保本、部分平仓与移动止损都交给面板——让你快速而有纪律地操作。
这是工具，并非投资建议。订单会发送至你的经纪商，受滑点、跳空与执行规则影响。
功能
- 一键 BUY/SELL（当前图表品种），按点数自动设置止损与止盈。
- 按风险算量：输入风险百分比，面板根据止损距离与每跳价值计算手数；每笔交易承担相同比例的余额。也可切换为固定手数。
- 安全手数：手数自动限制在经纪商的最小/最大/步长/上限，并以你设定的上限封顶。每次下单前检查保证金——不会出现“资金不足”或数量超限的拒单。
- 平仓控制：CLOSE ALL、CLOSE PROFIT、CLOSE LOSS 与 PARTIAL 50%。
- BREAK-EVEN：将所有符合条件的持仓止损移至保本。
- TRAIL 开关：按点数开启/关闭移动止损。
- 实时摘要：余额、权益、持仓、浮动盈亏以及下一单将使用的精确手数。
作用范围
默认面板只管理自己的交易（按自身 magic），与其他EA及手动订单安全共存。
可在策略测试器（可视模式）中运行。兼容任何经纪商与账户货币。