Volatility Squeeze Bollinger Keltner MT4
- 指标
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.0
免费 — 波动率挤压（Volatility Squeeze）：当布林带被压缩在肯特纳通道内部时显示橙色圆点，挤压释放的瞬间显示箭头。这正是我们付费 EA「Bitcoin Coil」判定逻辑的可视化版本。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
大级别的方向性行情往往从低波动率状态启动，但图表并不会直接告诉你"现在是低波动率"。本指标将其标示出来：当布林带完全位于肯特纳通道内部时，波动率处于压缩状态——即挤压（squeeze）。当布林带重新突破到通道外侧时，挤压被释放，箭头指示已收盘 K 线原本运行的方向。
=== 绘制内容 ===
- 布林带（蓝色）与肯特纳通道（灰色虚线），均基于已收盘 K 线计算。
- 挤压期间（布林带完全位于肯特纳内部），在中轨上绘制橙色圆点。
- 挤压释放时，若已收盘 K 线动量向上则显示绿色箭头，向下则显示红色箭头。
=== 不重绘 ===
两条通道、挤压状态与释放判定全部只使用已收盘 K 线计算。箭头在释放确认后的下一根 K 线上出现，之后不会移动、也不会消失。回看历史时，你所看到的即是当时的真实信号。
=== 参数设置 ===
- BBPeriod（默认 20）/ BBDev（2.0）：布林带。
- KCPeriod（20）/ KCMultATR（1.5）：肯特纳通道（EMA 中轨 + ATR 倍数宽度）。
- ATRPeriod（14）。
- MomLookback（4）：决定箭头方向的已收盘 K 线动量回看长度。
- ShowArrows：释放箭头的开关。
默认值为经典挤压配置。适合某一市场的参数很少能直接移植到另一市场——请先在你实际交易的品种和周期上观察其表现。
=== 诚实声明 ===
这是一个可视化工具，不是信号服务。大多数挤压最终以假突破收场：释放箭头只告诉你波动率扩张瞬间动量的方向，并不保证行情会延续。在震荡行情中，释放箭头不会起作用——压缩释放进入震荡，行情立刻夭折。在用这一思路交易之前，请先观察你的品种上挤压是如何演化的，并且绝不要在没有止损的情况下交易释放信号。
=== 相同逻辑的 EA ===
Bitcoin Coil Squeeze Breakout — 在 BTCUSD 上交易正是这种挤压释放的 EA：每笔交易都有硬性止损、ATR 移动止损、单一持仓、无马丁格尔、无网格。盈利因子 3.59，最大净值回撤 21.4%，8 年 57 笔交易——交易次数少，因为它在等待压缩。
https://www.mql5.com/en/market/product/182901
Bitcoin Glacier Daily Trend（BTCUSD D1）— 盈利因子 2.40，最大净值回撤 47%，但 8 年仅 28 笔交易。在评价盈利因子之前，请先看清这个交易数量。
https://www.mql5.com/en/market/product/182361
这两款 EA 在震荡行情中都会亏损。突破交易本就如此。
我们的其他免费工具:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (指标): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (指标): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (指标): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (指标): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
我们的全部产品: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
如果它对你有用，一条评价是对我们最大的帮助。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
大级别的方向性行情往往从低波动率状态启动，但图表并不会直接告诉你"现在是低波动率"。本指标将其标示出来：当布林带完全位于肯特纳通道内部时，波动率处于压缩状态——即挤压（squeeze）。当布林带重新突破到通道外侧时，挤压被释放，箭头指示已收盘 K 线原本运行的方向。
=== 绘制内容 ===
- 布林带（蓝色）与肯特纳通道（灰色虚线），均基于已收盘 K 线计算。
- 挤压期间（布林带完全位于肯特纳内部），在中轨上绘制橙色圆点。
- 挤压释放时，若已收盘 K 线动量向上则显示绿色箭头，向下则显示红色箭头。
=== 不重绘 ===
两条通道、挤压状态与释放判定全部只使用已收盘 K 线计算。箭头在释放确认后的下一根 K 线上出现，之后不会移动、也不会消失。回看历史时，你所看到的即是当时的真实信号。
=== 参数设置 ===
- BBPeriod（默认 20）/ BBDev（2.0）：布林带。
- KCPeriod（20）/ KCMultATR（1.5）：肯特纳通道（EMA 中轨 + ATR 倍数宽度）。
- ATRPeriod（14）。
- MomLookback（4）：决定箭头方向的已收盘 K 线动量回看长度。
- ShowArrows：释放箭头的开关。
默认值为经典挤压配置。适合某一市场的参数很少能直接移植到另一市场——请先在你实际交易的品种和周期上观察其表现。
=== 诚实声明 ===
这是一个可视化工具，不是信号服务。大多数挤压最终以假突破收场：释放箭头只告诉你波动率扩张瞬间动量的方向，并不保证行情会延续。在震荡行情中，释放箭头不会起作用——压缩释放进入震荡，行情立刻夭折。在用这一思路交易之前，请先观察你的品种上挤压是如何演化的，并且绝不要在没有止损的情况下交易释放信号。
=== 相同逻辑的 EA ===
Bitcoin Coil Squeeze Breakout — 在 BTCUSD 上交易正是这种挤压释放的 EA：每笔交易都有硬性止损、ATR 移动止损、单一持仓、无马丁格尔、无网格。盈利因子 3.59，最大净值回撤 21.4%，8 年 57 笔交易——交易次数少，因为它在等待压缩。
https://www.mql5.com/en/market/product/182901
Bitcoin Glacier Daily Trend（BTCUSD D1）— 盈利因子 2.40，最大净值回撤 47%，但 8 年仅 28 笔交易。在评价盈利因子之前，请先看清这个交易数量。
https://www.mql5.com/en/market/product/182361
这两款 EA 在震荡行情中都会亏损。突破交易本就如此。
我们的其他免费工具:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (指标): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (指标): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (指标): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (指标): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
我们的全部产品: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
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