Bitcoin Meteor Aggressive Trend

BITCOIN METEOR EA — Агрессивный трендовый советник с высоким PF на BTCUSD H4 (Высокий риск)



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок.



ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Это АГРЕССИВНЫЙ продукт с высоким риском. Он рассчитывает объём каждой сделки как высокий процент от баланса (RiskPercent = 8, MaxLot 10) и работает со сложным процентом на волатильном BTCUSD. В тестах на реальном движке RiskPercent выше 15 уводил просадку по средствам за 80 % (фактически разорение), а уже при значении по умолчанию просадка по средствам составляет около 58 %. Используйте ТОЛЬКО те средства, потерю которых вы можете себе позволить, регулярно выводите прибыль и снижайте RiskPercent для более спокойного хода. Это не консервативная система.



BITCOIN METEOR — это агрессивный собрат защитного BITCOIN COMET. Тот же трендовый движок Дончиана на H4, но сделан более активным (EntryChannel = 14) и работает с агрессивным реинвестированием. По сравнению с BITCOIN NOVA он конкурирует по КАЧЕСТВУ: более высокий профит-фактор (2,57 против 1,60). У каждой сделки есть жёсткий стоп-лосс, поэтому убыток одной сделки ограничен — без сетки, без мартингейла.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1) Вход: трендовый пробой (EntryChannel 14) с фильтром силы тренда и фильтром перерастяжения, чтобы избежать покупки на параболической вершине. Одна позиция за раз.

2) Жёсткий стоп-лосс на каждой сделке, рассчитанный по волатильности. Без усреднения, без сетки.

3) Агрессивный расчёт объёма и реинвестирование от RiskPercent (по умолчанию 8). Лоты растут вместе с балансом.

4) Защита: проверка свободной маржи и нормализация лота перед каждым ордером; настройте защитный модуль для реальной торговли.



РЕАЛЬНЫЙ БЭКТЕСТ MT5 (Exness BTCUSD, H4, каждый тик, $10 000, RiskPercent 8, MaxLot 10)

- Период: около 8 лет (2018-2025)

- Множитель: около 103x в тестовом прогоне (сильно зависит от траектории)

- Профит-фактор: 2,57 (in-sample 2,85 / out-of-sample 2,12 — устойчиво)

- Максимальная просадка по средствам: около 58 процентов

- Сделки: 153



Значение 103x — это одна историческая траектория с агрессивным реинвестированием; это НЕ прогноз. Результаты бэктеста не гарантируют будущую доходность.



ПАРАМЕТРЫ (ключевые)

- RiskPercent: риск на сделку (по умолчанию 8, АГРЕССИВНО). Снизьте его (2-5) для более спокойного профиля. Выше 15 в тестах достигалась просадка по средствам ~80 %.

- EntryChannel (по умолчанию 14), MaxLot, FixedLot, RunMode (Defensive/Standard/Aggressive), защитный модуль.



ДЛЯ КОГО

Для трейдеров, которые осознанно хотят агрессивную систему по BTC с высокой дисперсией и высоким профит-фактором, принимают глубокие просадки как часть дизайна, торгуют средствами, потерю которых могут себе позволить, и выводят прибыль. Для меньшего риска снизьте RiskPercent или выберите защитный BITCOIN COMET. Сначала запустите на демо.



ПОДДЕРЖКА

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