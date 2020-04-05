Bitcoin Meteor Aggressive Trend

BITCOIN METEOR EA — Агрессивный трендовый советник с высоким PF на BTCUSD H4 (Высокий риск)

ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Это АГРЕССИВНЫЙ продукт с высоким риском. Он рассчитывает объём каждой сделки как высокий процент от баланса (RiskPercent = 8, MaxLot 10) и работает со сложным процентом на волатильном BTCUSD. В тестах на реальном движке RiskPercent выше 15 уводил просадку по средствам за 80 % (фактически разорение), а уже при значении по умолчанию просадка по средствам составляет около 58 %. Используйте ТОЛЬКО те средства, потерю которых вы можете себе позволить, регулярно выводите прибыль и снижайте RiskPercent для более спокойного хода. Это не консервативная система.

BITCOIN METEOR — это агрессивный собрат защитного BITCOIN COMET. Тот же трендовый движок Дончиана на H4, но сделан более активным (EntryChannel = 14) и работает с агрессивным реинвестированием. По сравнению с BITCOIN NOVA он конкурирует по КАЧЕСТВУ: более высокий профит-фактор (2,57 против 1,60). У каждой сделки есть жёсткий стоп-лосс, поэтому убыток одной сделки ограничен — без сетки, без мартингейла.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1) Вход: трендовый пробой (EntryChannel 14) с фильтром силы тренда и фильтром перерастяжения, чтобы избежать покупки на параболической вершине. Одна позиция за раз.
2) Жёсткий стоп-лосс на каждой сделке, рассчитанный по волатильности. Без усреднения, без сетки.
3) Агрессивный расчёт объёма и реинвестирование от RiskPercent (по умолчанию 8). Лоты растут вместе с балансом.
4) Защита: проверка свободной маржи и нормализация лота перед каждым ордером; настройте защитный модуль для реальной торговли.

РЕАЛЬНЫЙ БЭКТЕСТ MT5 (Exness BTCUSD, H4, каждый тик, $10 000, RiskPercent 8, MaxLot 10)
- Период: около 8 лет (2018-2025)
- Множитель: около 103x в тестовом прогоне (сильно зависит от траектории)
- Профит-фактор: 2,57 (in-sample 2,85 / out-of-sample 2,12 — устойчиво)
- Максимальная просадка по средствам: около 58 процентов
- Сделки: 153

Значение 103x — это одна историческая траектория с агрессивным реинвестированием; это НЕ прогноз. Результаты бэктеста не гарантируют будущую доходность.

ПАРАМЕТРЫ (ключевые)
- RiskPercent: риск на сделку (по умолчанию 8, АГРЕССИВНО). Снизьте его (2-5) для более спокойного профиля. Выше 15 в тестах достигалась просадка по средствам ~80 %.
- EntryChannel (по умолчанию 14), MaxLot, FixedLot, RunMode (Defensive/Standard/Aggressive), защитный модуль.

ДЛЯ КОГО
Для трейдеров, которые осознанно хотят агрессивную систему по BTC с высокой дисперсией и высоким профит-фактором, принимают глубокие просадки как часть дизайна, торгуют средствами, потерю которых могут себе позволить, и выводят прибыль. Для меньшего риска снизьте RiskPercent или выберите защитный BITCOIN COMET. Сначала запустите на демо.

ПОДДЕРЖКА
По вопросам используйте встроенный чат / комментарии к продукту. Обновления публикуются через Market и доставляются автоматически.
Рекомендуем также
Fractal Supply Demand Robot Trader
Luca Norfo
3 (2)
Эксперты
This Expert Advisor can be applied to many markets because It exploits basic supply/demand and price action concepts. It identifies the major rotation zones (PRZ), supply and demand zones and supports and resistances within major price trends. It buys at discount zones and sells at premium prices. It can and should be optimized through the Metatrader tester to find the best parameters to use for current market conditions. This is not a fixed strategy rather a full trading algo that will find whi
AvwapBandsRiskEA
Nils Marius Rauschert
Эксперты
AvwapBandsRiskEA – Professional AVWAP Trading Expert Advisor for MT5 AvwapBandsRiskEA is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor based on the Anchored VWAP (AVWAP) and enhanced by automatic detection of significant price extremes (High / Low) to dynamically adapt to current market structure. The EA combines statistically relevant price levels , limit-based entries , and strict risk management , without using Martingale, Grid, or aggressive position scaling techniques. Core Concept & Tra
Blubbify SMC
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Blubbify Smart Money Concept - это продвинутая аналитическая система и автоматизированный торговый движок, разработанный для отслеживания институциональных следов. Она использует математические модели с высокой вероятностью успеха для выявления дисбалансов спроса и предложения, отслеживания накопления объема и исполнения сделок в направлении рыночного импульса. Система работает путем анализа графика на предмет внезапных структурных сдвигов и сборов ликвидности. После подтверждения институциона
Polaris Edge
Alessandro Sciacco
5 (2)
Эксперты
Polaris Edge   is a multi-model machine-learning EA built specifically for XAUUSD on the M5 timeframe. It runs six ONNX classifiers in parallel, one per (strategy, side) combination, on four independent magic numbers. Up to four positions can be open at once on the same symbol, each managed independently with its own stop, take profit and trailing logic. The point of having four magic slots instead of one is that the sub-systems are uncorrelated by design. They can be all long, all short, or mi
Takibi Gold AI
Shota Watanabe
Эксперты
Takibi (焚火) | GOLD (XAUUSD) | AI Model Gold-only AI trading EA designed for short-term to day trading, with no martingale and no averaging down. If you are satisfied with this EA, we would greatly appreciate it if you could leave a review. We will continue improving our systems based on your feedback. The latest updates, new EA releases, and campaign information are available on the developer news page . Overview Symbol: XAUUSD (GOLD) Timeframe: H1 based (holding time: several minutes to several
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Эксперты
30% Discount !!!!! (end soon!) Original price $90.9 (before discount) : Current price: $69.9 USD Grab your copy now before its too late! Setfiles here : SETFILES Donchian Channel Breakout How far can a Donchian breakout move before reversing? Goldplup EA is designed to capture those moves with precision. It applies the proven Donchian Channel method in 2 selectable modes, each tuned for different levels of risk and market behavior. This allows traders to adapt to changing conditions, switch st
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Эксперты
Bitcoin Sniper для MT5 Bitcoin Sniper - это полностью автоматизированный Expert Advisor, разработанный исключительно для BTCUSD в MetaTrader 5. После установки на график и настройки параметров EA управляет торговлей автоматически без необходимости ручного вмешательства во время торговых сессий. Система предназначена для трейдеров, которым нужно структурированное решение для BTCUSD с контролируемыми настройками риска, ограничениями частоты сделок, трейлинг-управлением и ежедневными защитными пар
CKEA Silent Farmer
Anja Hartelt
Эксперты
CKEA Silent Farmer – Консервативный торговый советник CKEA Silent Farmer — это консервативный экспертный советник, ориентированный на стабильный рост капитала при контролируемом уровне риска. Вместо агрессивных стратегий он работает спокойно и последовательно — как «тихий фермер», постепенно накапливая прибыль. Основные особенности Консервативная торговая стратегия Ориентирован на стабильность и долгосрочные результаты Структурированный анализ рынка Использует технические модели и т
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Эксперты
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
ICT Sniper X
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
ICT Sniper X is a high-precision Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe. Philosophy and Strategy The system combines three powerful pillars of institutional trading: Classic Price Action (3 White Soldiers, 3 Black Crows, and Spinning Tops) ICT Smart Money Concepts (Order Blocks + Liquidity Sweeps / Stop Hunts) Volume Profile (POC, Value Area High/Low) This combination allows for the identification, with a high probability, of institutional manipulati
Universal MA EA
Heiko Kendziorra
Эксперты
Trade any currency, crypto, cfd or stock in any timeframe depending on 2 moving averages , from scalping to position trading. All parameters and functions can be modified and de/activated in the settings, there's no hidden algorithm. The  Universal Moving Average Expert Advisor ( UniMA EA ) trades a simple strategy that works well with dozens of profitable settings. All backtest results shown in the screenshots below and tradet in the signals can be tested with the provided set files in the com
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Эксперты
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Эксперты
Fibonacci EA MT5 представляет собой советник для автоматизации торговли на основе уровней Фибоначчи. Он определяет минимум и максимум цены за указанное количество баров, строит уровни Фибоначчи и открывает сделки при достижении текущей ценой выбранных уровней. Советник может торговать в направлении тренда или против него, с учетом заданных параметров. Он также позволяет настраивать уровни для закрытия сделок, управление рисками и фильтры времени. Особенности : Автоматическое определение локальны
AdvancedDualThrust
Yan Xiong Xue
Эксперты
AdvancedDualThrust Introduces the policy HH: the highest price of the N-day high, and LC: the lowest price of the N-day close HC: the highest price of the N-day closing price, LL: the lowest price of the N-day low The formula for calculating the oscillation Range is range =Max(HH-LC,HC-LL). - UpLine=Open+k1 * Range; DownLine=Open-k2 * Range; Trading rules: 1, the price breaks through the upper and lower rail to open positions; 2, only trade once a day; 3, reverse break through the upper and
BTC Speed Alpha EA
Artur Danowski
Эксперты
Free companion indicator available: BTC Speed Alpha Indicator can be downloaded for free from my MQL5 profile and used together with this EA for additional visual BTC market context. BTC Speed Alpha EA is a professional MetaTrader 5 Expert Advisor designed for Bitcoin / BTCUSD traders who want automated BTC trading with clean risk control, structured trade management and a modern chart dashboard. The EA is built around a locked Alpha Engine. The internal signal logic is hidden to keep the setu
Gold Dual Window
Pedro Salar Montoro
Эксперты
Gold Dual Window is an automated Expert Advisor developed for trading XAUUSD on the M5 timeframe. The strategy combines trend structure, multi-timeframe confirmation and controlled pullbacks. The system only searches for trades during two configurable trading windows, avoiding continuous exposure throughout the entire session. Main features: - EMA 11, 34 and 103 trend structure on M5 - M15 trend confirmation - ADX and +DI / -DI directional filters - Real pullback detection - Recovery candle
ARScalpro
Arief Raihandi Azka
Эксперты
ARScalpro EA – High-Precision Algorithmic Scalper ARScalpro EA is a professional-grade MetaTrader 5 Expert Advisor designed for traders who seek precision, speed, and advanced risk management in the volatile financial markets. Engineered specifically for XAUUSD (Gold) and major Forex pairs like EURUSD , this EA utilizes a dual-logic approach to capture market momentum while safeguarding your capital. ️ MANDATORY REQUIREMENT: AR MODE For the EA to perform at its maximum potential and utilize its
Aurora Equinox XAU
Twin Fitersya
Эксперты
Core Strategy The EA initiates a trade based on market momentum. If the market moves against the initial position, the EA enters Recovery Mode , placing a counter-trend pending order at a strategic distance. This creates a "Recovery Zone" where the EA manages lot sizes and trailing stops to exit the entire basket in profit as soon as the market trends in either direction. Key Features Smart Zone Recovery: Mathematically calculated entry points to ensure a safe exit from sideways or trending mark
NFP Executioner
Muxlisa Gofurova
Эксперты
️ БИСМИЛЛЯХИР РАХМАНИР РАХИМ ️ "О Аллах, даруй мне силу и уверенность, благослови мои сделки успехом и направь меня к совершенству!" ПОЛНОЕ ВИДЕО: https://youtu.be/t7_hRs-0YF4?si=_M11kQj0bz1CDo0B ДОМИНИРУЙТЕ НА ВЫСОКОВОЛАТИЛЬНЫХ НОВОСТЯХ С "NFP_NEON_PRO v32.0"! Хватит рисковать своим капиталом при ручной торговле на важных новостях (NFP, CPI, FOMC). Разработанный AZZO TRADE, NFP_Neon_Pro v32.0 — это торговый терминал институционального уровня, работающий на основе Smart Recovery Grid и
Breaking Hearts
Eduardo Molina Beltran
Эксперты
Breaking Hearts is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed mainly to trade XAUUSD / Gold through breakouts of technical levels. The system analyzes price structure on the H1 timeframe, identifies swing highs and swing lows, and places pending orders when price approaches those areas. When there is no open position, the EA can place a Buy Stop above the latest confirmed swing high and a Sell Stop below the latest confirmed swing low. If one order is triggered, the system manages the open pos
BerlinBull Dax Scalper
Thamaraiselvan Thangavel
Эксперты
Как работает советник: Начальные настройки: Первое поле ввода: Введите ваш начальный баланс. Баланс по умолчанию — $100. Второе поле ввода: Введите начальный размер лота для баланса $100. Если ваш баланс больше (например, $500), умножьте начальный размер лота на тот же коэффициент (например, на 5 для $500), так как $500 — это 5-кратный баланс по умолчанию. Настройка размера лота: Третье поле ввода: Определите порог баланса, при достижении которого размер лота должен увеличиться. Четвертое поле
BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
Deventh Derry Pratama
Эксперты
BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Platform : MetaTrader 5 Timeframe : H1 Recommended Pair : EURUSD (Primary) Secondary Pairs (Less Preferable) : USDCAD, GBPUSD Strategy : Mean Reversion (Pullback Trading) Overview of the Strategy BB-RSI Mean Reversion EA trades cleverly on pullbacks by detecting short-term market fatigue using a combination of: Bollinger Bands (BB) to identify statistical price extremes RSI Oscillator to con
Hsh Reversal ea
Marwan Bin Mohammed Al Eid Bin Mohammed Carpenter
Эксперты
HSH REVERSAL EA - Инструмент для Торговли Разворотами HSH REVERSAL EA   — это советник, разработанный для идентификации и торговли моделями разворота на рынке форекс. Он фокусируется на обнаружении моделей   Молот ,   Перевернутый Молот   и   Падающая Звезда , которые часто используются в техническом анализе для определения потенциальных разворотов тренда. Почему HSH REVERSAL EA? Обнаружение Моделей : Советник идентифицирует модели Молот, Перевернутый Молот и Падающая Звезда, которые часто связ
FusionFXS
Jae-hyeok Jang
Эксперты
Key Features and Strategy Multi-Currency Analysis: The EA monitors over 20 currency pairs simultaneously. It utilizes multiple technical indicators to assess market conditions. Hybrid Logic: The strategy combines trend-following principles with a controlled Martingale system to manage positions. Risk Management: The system implements Grid Hedging, Partial Stop Loss, Partial Close, and Carry Trades to manage capital exposure effectively. Entry Optimization: The algorithm is calibrated to identif
Gold Sniper Cloud
Edwin Baktian
Эксперты
Gold Sniper Cloud EA (Cloud Trend Strategy) Gold Sniper Cloud EA is an automated trading robot based on the Cloud indicator. It trades only when strong trend conditions are confirmed, helping traders avoid false signals and over-trading. The EA is specially optimized for Gold (XAUUSD) but can also be used on other trending symbols. Main Advantages Fully automated trading Uses multi-confirmation Cloud strategy Smart risk and money management Automatic Stop Loss and Take Profit Optio
FREE
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Эксперты
A trend based expert This expert predicts the future by using trend patterns and trend indicators and short-term and long-term calculations. Trends change quickly in lower time frames, so this expert is suitable for M30 and above. In this expert, we tried to use currency pairs that are aligned with our strategy. Best currency pair: Euro Dollar In this expert, dozens of different indicators and dozens of different strategies (the main ones are trend-based strategies) are used. Attributes: Can b
NAS100 Strategy EA v1
Sergio Millares Raposo
Эксперты
Профессиональный советник (Expert Advisor, EA) для индексов Nasdaq 100 и XAU/USD, работающий на 5-минутном таймфрейме и основанный на пересечениях скользящих средних для выявления трендов и четких точек входа в сделки с золотом и индексом Nasdaq 100. Он разработан для обнаружения быстрых и устойчивых движений, отфильтровывая ложные сигналы и избегая шума на боковых рынках. Идеально подходит для трейдеров, стремящихся к автоматизации, стабильности и четкой стратегии в отношении высоковолатильного
Gold Max Trend Pro
Lee Chulho
Эксперты
GoldTrendPro v5.0 – Smart Confluence EA for XAUUSD H1 GoldTrendPro v5.0 is a fully automated Expert Advisor built exclusively for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. Unlike simple grid or martingale systems, GoldTrendPro uses a multi-confluence scoring engine that only enters a trade when multiple independent signals align. No license binding, no expiry. Activation is handled directly by MQL5 Market. Why GoldTrendPro? Most Gold EAs rely on a single indicator. GoldTrendPro aggregates six signal s
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Эксперты
-         What it does? Opens BUY (or SELL) orders automatically every X pips you decide. Closes each trade at your personal TP .  Works on any symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % YOUR SETTINGS   What can you enter in the settings? - Trading direction: Buy or Sell - Entry level - Entry volume - Maximum number of buy orders - Maximum number of sell orders - Pips required for each new entry - Pips to take profit per trade - Stop Loss Level - Close all trades when SL level is hit Exam
Ea ssl kakarot deep v11
Vinodkumar Nair
Эксперты
# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED ## Профессиональный автоматизированный торговый советник для MT5 Важное примечание: Этот советник (EA) специально разработан и оптимизирован для торговли XAUUSD (золотом). Он настроен для достижения наилучших результатов при использовании с брокером hmarkets.com, с учетом торговых условий этого брокера. Рекомендуемый и полностью протестированный таймфрейм — 5 минут (M5). Для оптимальной производительности и стабильности не требуется никаких изменений станд
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Atlas Diversified Trend Portfolio
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
ATLAS PORTFOLIO — Один советник, диверсифицированный трендовый портфель из пяти рынков (USDJPY, GBPJPY, EURJPY, Bitcoin, Ethereum) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart). Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart), иначе вы увидит
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем
FREE
Donchian Trend Engine
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
БЕСПЛАТНО — полноценный трендовый движок Donchian, который мы используем в своих платных советниках. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто н
FREE
MTF Trend Multi Timeframe Direction Dashboard
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — небольшая панель, которая показывает направление тренда на M15, H1, H4, D1 и W1 одновременно, без переключения графиков. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство убыточных сделок в трендовой системе открываются против старшего таймфрейма, который указывал в другую сторону. Эта панель ставит их все перед вами сразу, чт
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — точки разворота ZigZag вместе с трендовым фильтром на скользящей средней, нарисованные на одном графике. Индикатор показывает уровни разворотов и контекст тренда, на которых торгует система пробоя пивотов. Настроен под золото (XAUUSD). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Пробой пивота имеет смысл только в направлении более к
FREE
Donchian Channel With ATR Trailing Stop
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя, нарисованные на одном графике. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтяг
FREE
Volatility Squeeze Bollinger Keltner MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — сжатие волатильности (squeeze): оранжевые точки, пока полосы Боллинджера сжаты внутри канала Кельтнера, и стрелка в момент высвобождения сжатия. Это визуализация логики нашего советника Bitcoin Coil. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крупные направленные движения обычно начинаются с низкой волатильности, но график не показ
FREE
Dip Buyer Zones RSI Pullback MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем тренде. Покупка перепроданной просадки только тогда, когда рынок находится в подтверждённом восходящем тренде, — это другая, обоснованная идея. Этот индикатор отмечает именно это условие, чтобы вы
FREE
MTF Trend Multi Timeframe Dashboard MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — небольшая панель, которая показывает направление тренда на M15, H1, H4, D1 и W1 одновременно, без переключения графиков. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство убыточных сделок в трендовой системе открываются против старшего таймфрейма, который указывал в другую сторону. Эта панель ставит их все перед вами сразу, чт
FREE
Donchian Trend Engine MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
БЕСПЛАТНО — полноценный трендовый движок Donchian, который мы используем в своих платных советниках. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто н
FREE
Gold Viper Breakout
Kenichiro Sakamoto
5 (1)
Эксперты
GOLD VIPER — прорыв золота по режиму волатильности (XAUUSD M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. GOLD VIPER — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах расширения волатильности: советник
Donchian Channel With ATR Trailing Stop MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя, нарисованные на одном графике. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтяг
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — точки разворота ZigZag вместе с трендовым фильтром на скользящей средней, нарисованные на одном графике. Индикатор показывает уровни разворотов и контекст тренда, на которых торгует система пробоя пивотов. Настроен под золото (XAUUSD). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Пробой пивота имеет смысл только в направлении более к
FREE
Aegis Account Protector
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https:/
FREE
Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian, трендовый фильтр SMA и трейлинг-стоп по ATR, управляющий сделкой, сведённые вместе. Настроено под крупные криптовалюты (BTC, ETH). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает п
FREE
Falcon Trailing Stop Manager
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/p
FREE
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем
FREE
Spread Guard Live Spread With Average And Ceiling
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — посмотрите на свой спред так, как бэктест вам его никогда не показывал: по каждому бару, относительно его собственного среднего и относительно потолка, который вы задаёте сами. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я
FREE
Sentinel News Filter
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Sentinel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.co
FREE
Rapid Trade Panel
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Rapid Trade Panel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://ww
FREE
Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian, трендовый фильтр SMA и трейлинг-стоп по ATR, управляющий сделкой, сведённые вместе. Настроено под крупные криптовалюты (BTC, ETH). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает п
FREE
Spread Guard Live Spread MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — посмотрите на свой спред так, как бэктест вам его никогда не показывал: по каждому бару, относительно его собственного среднего и относительно потолка, который вы задаёте сами. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я
FREE
Falcon Trailing Stop Manager MT4
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/p
FREE
Aegis Account Protector MT4
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https:/
FREE
Gold Viper Breakout MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
GOLD VIPER — прорыв золота по режиму волатильности (XAUUSD M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. GOLD VIPER — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах расширения волатильности: советник
Aureus Gold Averaging Grid MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
AUREUS GOLD — Импульсный пробой с сеткой восстановления для XAUUSD (M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. AUREUS GOLD — это автоматическая торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах сильного расширения волатиль
Bitcoin Comet Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
BITCOIN COMET — трендовый советник на канале Дончиана для BTCUSD и ETHUSD ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок. BITCOIN COMET — это автоматизированная торговая система для основных криптовалют — Bitcoin (BTCUSD) и Ethereum (ETHUSD) — на таймфрейме H4. Это чис
Megamax Donchian Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
MEGAMAX DONCHIAN — трендовая система для USD/JPY на H1 ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1, иначе вы увидите ноль сделок. MEGAMAX DONCHIAN — это автоматическая торговая система для USD/JPY на таймфрейме H1. Это чистая трендовая стратегия: она ждёт подтверждённого пробоя канала Дончиана н
Nasdaq Dip Buyer MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
NASDAQ DIP BUYER — откат по RSI на USTEC H4 (только покупки) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USTEC H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USTEC H4, иначе вы увидите ноль сделок. NASDAQ DIP BUYER — это автоматизированная торговая система для индекса NASDAQ-100 (US Tech 100 / USTECm) на таймфрейме H4. Это стратегия возврата к среднему тольк
Bitcoin Glacier Daily Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
BITCOIN GLACIER — терпеливый дневной трендследящий советник для BTCUSD ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD D1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD D1, иначе вы увидите ноль сделок. BITCOIN GLACIER — это автоматизированная торговая система для биткоина (BTCUSD) на дневном (D1) таймфрейме. Это медленный, терпеливый трендследящий со
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв