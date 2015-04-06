Aureus Gold Averaging Grid MT4

AUREUS GOLD — 用于 XAUUSD（M30）的动量突破 + 恢复网格



重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。



AUREUS GOLD 是一款用于黄金（XAUUSD）M30 周期的自动交易系统。它只在强波动扩张行情中交易，在收盘K线突破 48 根周期通道且顺应趋势方向时入场，并以紧凑的组合追踪出场跟随行情。逆行时可能追加同等手数的恢复网格入场（非马丁格尔——每笔追加订单手数相同），而硬性 ATR 组合止损始终对整个篮子设限。这是一款经过 22.5 年真实逐笔数据验证的激进型黄金系统。



风险警告优先：发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA，与 Aggressive 完全相同，是本 EA 实测的风险上限。在 Ultra/Aggressive 下，相对净值回撤达到约 89%——这是一个深度、高风险的档位。超过约 2 倍风险后，相对回撤将超过 90%（爆仓区间），因此我们不提供更高档位。请选择与您的账户和回撤承受力相匹配的 Run-Mode——对大多数交易者，我们推荐 Standard 至 Aggressive。以下所有回测均为历史数据，并非实盘业绩记录。



四档风险 — 一个下拉菜单、同一信号、风险按比例缩放（真实逐笔回测，MT5 策略测试器，XAUUSD M30，22.5 年，$10,000，预设路径 RunMode 0/1/2/3）：

- Defensive（防御型）： +370% / 盈利因子 1.32 / 最大净值回撤 17.5%

- Standard（标准）： +1,766% / 盈利因子 1.41 / 最大净值回撤 27.6%（相对回撤 61%）

- Aggressive（激进型）： +5,744% / 盈利因子 1.34 / 最大净值回撤 40.1%（相对回撤 89%）

- Ultra（发布默认）： +5,744% / 盈利因子 1.34 / 最大净值回撤 40.1%（相对回撤 89%）



每一档都交易同一信号；仅仓位规模的风险按比例缩放。Ultra = Aggressive（2 倍风险）= 本 EA 实测的风险上限；两档相同，是因为超过约 2 倍后相对回撤将超过 90%（爆仓区间），所以我们刻意不提供更高档位。坦率地说：最高的收益数字伴随着接近 89% 的相对净值回撤。推荐档位为 Standard 至 Aggressive，取决于您能承受多大回撤——请注意 Aggressive 与 Ultra 都会达到约 89% 的相对回撤。



这是一个工具，不承诺盈利。自动交易存在真实风险，恢复网格系统可能在组合止损或趋势化解之前，持有一个经历深度逆行的敞口篮子。请阅读全部说明，从适合您的档位开始，并在用于实盘账户前设定好您的风险规模。





工作原理



1) 行情过滤 — 仅交易波动扩张

本 EA 只在强波动扩张行情中交易：快/慢 ATR 比率至少为 1.2，且 EMA50/200 趋势距离清晰。安静、无方向的市场会被跳过，因此系统只在黄金以坚定动能运行时才介入。



2) 入场 — 确认的通道突破

在收盘K线突破 48 根周期 M30 通道（以 ATR 边际扩展）且顺应趋势方向时开仓。多头与空头均启用。ATR 边际过滤对通道的轻微穿刺，并要求突破具有决定性。



3) 出场 — 紧凑组合追踪、硬性组合止损

没有固定止盈。紧凑的组合追踪出场（启动 3.0 ATR / 追踪 0.4 ATR）跟随趋势越过旧的固定目标，同时硬性 ATR 组合止损（1.5 ATR）为整个篮子的风险设限。只要趋势持续，仓位就保持开放，当价格回撤达追踪距离或触及组合止损时平仓。



4) 恢复网格 — 同等手数、非马丁格尔

逆行时可能追加同等手数的恢复网格入场（最多 3 笔，非马丁格尔——每笔追加订单手数相同）。硬性组合止损始终对整个篮子设限，因此即便网格完全展开，风险仍然有界。



5) 仓位规模

波动率归一化的仓位规模意味着，无论市场平静还是剧烈，一次组合止损被触发都会花费账户余额的固定百分比。Run-Mode 选择器随后缩放该百分比：Defensive 减半，Aggressive 加倍，Ultra 等同于 Aggressive。





RUN-MODE：一个用于风险的下拉菜单

AUREUS GOLD 内置一个具有四种设置的 Run-Mode 选择器——各自的数字见上表：

- Defensive：风险 x0.5 — 最低风险与回撤，用于资本保全

- Standard：原始的平衡档位

- Aggressive：风险 x2 — 在深度（相对约 89%）回撤下的强劲收益，适合有经验的交易者

- Ultra：发布默认 — 与 Aggressive 相同；本 EA 实测的风险上限

由于风险与回报同步缩放，您可通过单一输入选择与账户和性情相匹配的档位。偏好此前行为的现有用户应选择 Standard 预设。





内置保护与监控

- 每个篮子均配硬性 ATR 组合止损 — 整个网格始终受限

- 保证金紧急平仓（120%）以及每次入场前的可用保证金检查

- 手数限制夹取至您经纪商的最小/最大/步长

- 交易时段与星期过滤；经济日历新闻规避

- 图表仪表盘带暂停按钮：余额、净值、保证金水平、盈亏、胜率、连胜连败、当前回撤、点差以及下一个高影响事件

- 与经纪商无关：动态品种规格，使用图表品种





推荐设置

- 品种：黄金（XAUUSD / GOLD / XAUUSDm — 使用图表品种）

- 周期：M30

- 账户：杠杆 1:200 以上，$1,000 以上（小额余额可用美分/微型账户）

- 建议使用 VPS 或常开电脑，使 EA 不间断运行

- 默认 Run-Mode 为 Ultra（= Aggressive，相对回撤约 89%）。若需更低回撤，请下调至 Standard 或 Defensive。





关键输入

- RunMode：Defensive / Standard / Aggressive / Ultra（默认 Ultra）

- RiskPercent / MaxLot：仓位规模与手数上限

- EntryChannel：突破通道长度（48 根 M30 K线）

- ATRPeriod、ATR 设置：波动率度量

- TrailActivate、TrailDistance：组合追踪出场（3.0 / 0.4 ATR）

- GroupSL：硬性组合止损（1.5 ATR）

- MaxGridOrders：恢复网格上限（最多 3，同等手数）

- 行情过滤：快/慢 ATR 比率与 EMA50/200 距离

- TradeLong、TradeShort：启用多头 / 空头

- 时段/星期过滤、新闻过滤、通知设置





重要风险披露

本产品是一款用于自动订单执行的软件工具。它不构成投资建议，也不管理您的资金。任何交易系统都无法保证盈利，过往表现（包括任何回测）不保证未来结果。这是一款激进型黄金系统：在 Aggressive 与 Ultra 档位，相对净值回撤达到约 89%，而恢复网格系统可能在组合止损化解之前持有一个经历深度逆行的敞口篮子。Ultra 默认值是刻意激进的；请从模拟账户开始，并根据您的回撤承受力下调至 Aggressive、Standard 或 Defensive。只用您承受得起损失的资金进行交易。





支持

如有疑问，请使用内置聊天 / 产品评论。更新与改进通过 Market 发布并自动交付给您。

