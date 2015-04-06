Gold Viper Breakout MT4
- 专家
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 2.21
- 更新: 2 八月 2026
- 激活: 5
GOLD VIPER — 波动性状态突破黄金 EA(XAUUSD M30）
重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。
GOLD VIPER 是一套在 M30 时间框架上交易黄金（XAUUSD）的自动化交易系统。它只在波动性扩张的市场状态中交易：当清晰的 EMA50/200 趋势成立时，它会等待近期通道的果断突破，随后以 ATR 缩放的组止盈和一个硬性组止损来管理仓位。在行情不利时，它可能会加入同等手数的补仓网格（无马丁格尔）——组止损始终为整个持仓组封顶。这是一套完整的波动性状态突破引擎，已在三个相互独立的真实 tick 数据源以及样本内/样本外分割上得到验证。
风险提示先行——更多风险并不等于更多回报：大多数系统会告诉你，把风险调高就能买来更多利润。这套系统不是这样，我们在下方用实测数据加以证明。GOLD VIPER 在 Standard 达到峰值。把风险推到 Aggressive（2倍）实际上会降低回报（+3,029% 对比 +3,456%），并且大幅加深回撤（92.1% 对比 56.4%）。这就是为什么发布的默认设置被设为 Standard 级别的风险——也就是峰值——而不是可用的最激进设置。即便数据说的是"别再往上推了"，我们也照实公布真实数字。以下所有回测均为历史数据，而非实盘业绩记录。
四个风险档位——一个下拉菜单，相同信号，且峰值即默认（真实 tick 回测，MT5 策略测试器，XAUUSD M30，22.5 年真实 tick，2004-2026，$10,000，复利，预设路径 Run-Mode）：
- Defensive（防守型）： +795% / 盈利因子 Profit Factor 1.32 / 相对净值回撤 42.5%
- Standard（标准型，推荐，= 发布默认）：+3,456% / 盈利因子 Profit Factor 1.25 / 相对净值回撤 56.4%
- Aggressive（激进型，为透明起见展示——严格更差）：+3,029% / 盈利因子 Profit Factor 1.19 / 相对净值回撤 92.1%
- Ultra（发布默认）：+3,456% / 盈利因子 Profit Factor 1.25 / 相对净值回撤 56.4%（与 Standard 完全相同——Ultra 就是 Standard，即峰值）
请再读一遍 Aggressive 那一行：它纯粹是为了透明才展示的，而且严格更差——更多的回撤（92.1% 对比 56.4%）换来更少的回报（+3,029% 对比 +3,456%）。这是在 22.5 年真实 tick 上实测得出的，而非理论。Standard 是峰值，且它就是默认。往上推没有任何好处可得，所以我们不发布一个更激进的默认设置。
这是一个工具。它不承诺利润。自动化交易带有真实风险，即便在其峰值处，本系统也会随着黄金的波动经历深度的净值起伏。请阅读完整的说明，理解在这里提高风险会减少回报，并在实盘之前据此调整你的账户规模。
工作原理
1) 状态过滤器——只在波动性扩张时交易
本 EA 只在波动性扩张的市场状态中交易：快速 ATR / 慢速 ATR 必须至少为 1.2，同时伴随清晰的 EMA50/200 趋势（|EMA 间距| >= 0.5 x ATR）。平静、无方向的市场会被完全跳过。正是这一点让 GOLD VIPER 远离那些会惩罚突破系统的震荡行情。
2) 入场——顺趋势的已确认通道突破
入场基于 32 根 K 线的 M30 通道在收盘 K 线上的突破，并带有 ATR 缓冲，方向顺应已确立的 EMA 趋势（多头和空头均已启用）。ATR 缓冲会过滤掉对通道边界的勉强试探，并要求突破必须是果断的。
3) 出场——ATR 组止盈与硬性组止损
持仓组以 ATR 缩放的组止盈（ATR x 3.0）和一个硬性组止损（ATR x 1.5）平仓，逐 tick 监控。不存在无限敞口：每一个持仓组都由针对整组的真实止损封顶。
4) 补仓网格——同等手数，无马丁格尔
在行情不利时，本 EA 可能会加入同等手数的补仓网格入场（最多 5 个）。手数绝不翻倍——这不是马丁格尔——并且无论市场平静还是狂野，组止损始终为整个持仓组封顶。
5) 仓位规模——波动性归一化
手数经过波动性归一化，使得一次组止损被触发的损失为账户余额的固定百分比（默认 3%），无论市场平静还是狂野。Run-Mode 下拉菜单会缩放该风险百分比；而信号本身在所有模式下完全相同。
RUN-MODE：一个下拉菜单管理风险——且 STANDARD 就是峰值
GOLD VIPER 包含一个带四个设置的 Run-Mode 选择器——每个设置的数字见上表：
- Defensive：一半风险，用于保本——更低回撤，更低回报
- Standard：均衡的配置，且是本系统实测的回报峰值
- Aggressive：2倍风险，为完全透明而展示——严格劣于 Standard（更多回撤，更少回报）；提供它是为了让你自己核对数字，而不是因为我们推荐它
- Ultra（发布默认）：与 Standard 完全相同——因为 Standard 已经是峰值，所以 Ultra 被设为 Standard 级别的风险，而不是一个只会增加回撤的更激进配置
由于本引擎的回报实际上在 Standard 达到峰值，并且一旦推过它就会退化，所以我们把峰值作为默认发布。偏好此前行为的现有买家应选择 Standard 预设——它就是同样的数字。
内置保护与监控
- 与经纪商无关：动态品种规格、成交量限制钳制、可用保证金检查，以及一个保证金紧急平仓（150%）
- 每个持仓组都有硬性组止损；补仓网格为同等手数，绝非马丁格尔
- 交易时段与星期过滤，以及围绕高影响事件的经济日历新闻规避（使用内置的 MetaTrader 日历；无需外部连接）
- 图表内仪表盘：余额、净值、保证金水平、盈亏、回撤、点差以及下一个高影响事件，并带有一个暂停按钮
- 针对开仓、平仓与保证金警告的推送和邮件通知
推荐设置
- 品种：黄金（XAUUSD / GOLD / XAUUSDm——使用图表品种）
- 时间框架：M30
- 账户：杠杆 1:200 或更高；$1,000 或以上（对于更小的余额，美分/微型账户可行）
- 建议使用 VPS 或长期开机的电脑，以便 EA 不间断运行
- Run-Mode：发布的默认为 Standard 级别（Ultra = Standard，即峰值）。如果你想要更少的回撤，就往下调到 Defensive；没有理由往上调到 Aggressive，因为它实测严格更差。
关键输入参数
- RunMode：Defensive / Standard / Aggressive / Ultra（默认 = Standard 级别峰值）
- RiskPercent / MaxLot：仓位规模与手数上限
- Lookback：M30 突破通道长度（默认 32 根 K 线）
- ATRPeriod：ATR 周期
- TP（ATR x 3.0）和 SL（ATR x 1.5）：组止盈与硬性组止损距离
- VolRatioGate：波动性扩张门槛（快速/慢速 ATR，默认 1.2）
- EMA 趋势过滤器（EMA50 / EMA200）和 |EMA 间距| 阈值
- MaxGridEntries：同等手数补仓网格上限（默认 5，无马丁格尔）
- TradeLong、TradeShort：启用多头 / 空头
- 时段/星期过滤、新闻过滤、周末平仓与通知设置
重要风险披露
本产品是一款用于自动下单执行的软件工具。它不是投资建议，也不管理你的资金。没有任何交易系统能保证利润，而过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。这是一套带同等手数补仓网格的波动性状态突破引擎；长时间的震荡可能导致连续的组止损被触发，即便在 Standard 下，22.5 年间的相对净值回撤也达到 56.4%，在 Aggressive 下实测为 92.1%。在本系统上提高风险会减少回报，所以推过默认设置没有任何好处——如果说有什么建议，那就是先从模拟账户开始，并考虑往下调到 Defensive。只用你输得起的钱去交易。
支持
如有疑问请使用内置聊天。更新与改进通过 Market 发布并自动交付给你。
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Atlas Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831
FORWARD MONITORING (demo account, self-reported)
We run this EA on a live demo account (Exness, shipping default preset) and publish the raw result here - updated regularly, including when it is flat or losing. Started 2026-07-26; last updated 2026-08-01. 0 trades so far. The EA is correctly waiting: the session filter, the news filter (FOMC week) and the volatility-regime condition have not aligned yet. Zero-trade stretches are this system working as designed, not a malfunction. Demo forward results are not verified by a third party and are not a guarantee of future performance.
重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。
GOLD VIPER 是一套在 M30 时间框架上交易黄金（XAUUSD）的自动化交易系统。它只在波动性扩张的市场状态中交易：当清晰的 EMA50/200 趋势成立时，它会等待近期通道的果断突破，随后以 ATR 缩放的组止盈和一个硬性组止损来管理仓位。在行情不利时，它可能会加入同等手数的补仓网格（无马丁格尔）——组止损始终为整个持仓组封顶。这是一套完整的波动性状态突破引擎，已在三个相互独立的真实 tick 数据源以及样本内/样本外分割上得到验证。
风险提示先行——更多风险并不等于更多回报：大多数系统会告诉你，把风险调高就能买来更多利润。这套系统不是这样，我们在下方用实测数据加以证明。GOLD VIPER 在 Standard 达到峰值。把风险推到 Aggressive（2倍）实际上会降低回报（+3,029% 对比 +3,456%），并且大幅加深回撤（92.1% 对比 56.4%）。这就是为什么发布的默认设置被设为 Standard 级别的风险——也就是峰值——而不是可用的最激进设置。即便数据说的是"别再往上推了"，我们也照实公布真实数字。以下所有回测均为历史数据，而非实盘业绩记录。
四个风险档位——一个下拉菜单，相同信号，且峰值即默认（真实 tick 回测，MT5 策略测试器，XAUUSD M30，22.5 年真实 tick，2004-2026，$10,000，复利，预设路径 Run-Mode）：
- Defensive（防守型）： +795% / 盈利因子 Profit Factor 1.32 / 相对净值回撤 42.5%
- Standard（标准型，推荐，= 发布默认）：+3,456% / 盈利因子 Profit Factor 1.25 / 相对净值回撤 56.4%
- Aggressive（激进型，为透明起见展示——严格更差）：+3,029% / 盈利因子 Profit Factor 1.19 / 相对净值回撤 92.1%
- Ultra（发布默认）：+3,456% / 盈利因子 Profit Factor 1.25 / 相对净值回撤 56.4%（与 Standard 完全相同——Ultra 就是 Standard，即峰值）
请再读一遍 Aggressive 那一行：它纯粹是为了透明才展示的，而且严格更差——更多的回撤（92.1% 对比 56.4%）换来更少的回报（+3,029% 对比 +3,456%）。这是在 22.5 年真实 tick 上实测得出的，而非理论。Standard 是峰值，且它就是默认。往上推没有任何好处可得，所以我们不发布一个更激进的默认设置。
这是一个工具。它不承诺利润。自动化交易带有真实风险，即便在其峰值处，本系统也会随着黄金的波动经历深度的净值起伏。请阅读完整的说明，理解在这里提高风险会减少回报，并在实盘之前据此调整你的账户规模。
工作原理
1) 状态过滤器——只在波动性扩张时交易
本 EA 只在波动性扩张的市场状态中交易：快速 ATR / 慢速 ATR 必须至少为 1.2，同时伴随清晰的 EMA50/200 趋势（|EMA 间距| >= 0.5 x ATR）。平静、无方向的市场会被完全跳过。正是这一点让 GOLD VIPER 远离那些会惩罚突破系统的震荡行情。
2) 入场——顺趋势的已确认通道突破
入场基于 32 根 K 线的 M30 通道在收盘 K 线上的突破，并带有 ATR 缓冲，方向顺应已确立的 EMA 趋势（多头和空头均已启用）。ATR 缓冲会过滤掉对通道边界的勉强试探，并要求突破必须是果断的。
3) 出场——ATR 组止盈与硬性组止损
持仓组以 ATR 缩放的组止盈（ATR x 3.0）和一个硬性组止损（ATR x 1.5）平仓，逐 tick 监控。不存在无限敞口：每一个持仓组都由针对整组的真实止损封顶。
4) 补仓网格——同等手数，无马丁格尔
在行情不利时，本 EA 可能会加入同等手数的补仓网格入场（最多 5 个）。手数绝不翻倍——这不是马丁格尔——并且无论市场平静还是狂野，组止损始终为整个持仓组封顶。
5) 仓位规模——波动性归一化
手数经过波动性归一化，使得一次组止损被触发的损失为账户余额的固定百分比（默认 3%），无论市场平静还是狂野。Run-Mode 下拉菜单会缩放该风险百分比；而信号本身在所有模式下完全相同。
RUN-MODE：一个下拉菜单管理风险——且 STANDARD 就是峰值
GOLD VIPER 包含一个带四个设置的 Run-Mode 选择器——每个设置的数字见上表：
- Defensive：一半风险，用于保本——更低回撤，更低回报
- Standard：均衡的配置，且是本系统实测的回报峰值
- Aggressive：2倍风险，为完全透明而展示——严格劣于 Standard（更多回撤，更少回报）；提供它是为了让你自己核对数字，而不是因为我们推荐它
- Ultra（发布默认）：与 Standard 完全相同——因为 Standard 已经是峰值，所以 Ultra 被设为 Standard 级别的风险，而不是一个只会增加回撤的更激进配置
由于本引擎的回报实际上在 Standard 达到峰值，并且一旦推过它就会退化，所以我们把峰值作为默认发布。偏好此前行为的现有买家应选择 Standard 预设——它就是同样的数字。
内置保护与监控
- 与经纪商无关：动态品种规格、成交量限制钳制、可用保证金检查，以及一个保证金紧急平仓（150%）
- 每个持仓组都有硬性组止损；补仓网格为同等手数，绝非马丁格尔
- 交易时段与星期过滤，以及围绕高影响事件的经济日历新闻规避（使用内置的 MetaTrader 日历；无需外部连接）
- 图表内仪表盘：余额、净值、保证金水平、盈亏、回撤、点差以及下一个高影响事件，并带有一个暂停按钮
- 针对开仓、平仓与保证金警告的推送和邮件通知
推荐设置
- 品种：黄金（XAUUSD / GOLD / XAUUSDm——使用图表品种）
- 时间框架：M30
- 账户：杠杆 1:200 或更高；$1,000 或以上（对于更小的余额，美分/微型账户可行）
- 建议使用 VPS 或长期开机的电脑，以便 EA 不间断运行
- Run-Mode：发布的默认为 Standard 级别（Ultra = Standard，即峰值）。如果你想要更少的回撤，就往下调到 Defensive；没有理由往上调到 Aggressive，因为它实测严格更差。
关键输入参数
- RunMode：Defensive / Standard / Aggressive / Ultra（默认 = Standard 级别峰值）
- RiskPercent / MaxLot：仓位规模与手数上限
- Lookback：M30 突破通道长度（默认 32 根 K 线）
- ATRPeriod：ATR 周期
- TP（ATR x 3.0）和 SL（ATR x 1.5）：组止盈与硬性组止损距离
- VolRatioGate：波动性扩张门槛（快速/慢速 ATR，默认 1.2）
- EMA 趋势过滤器（EMA50 / EMA200）和 |EMA 间距| 阈值
- MaxGridEntries：同等手数补仓网格上限（默认 5，无马丁格尔）
- TradeLong、TradeShort：启用多头 / 空头
- 时段/星期过滤、新闻过滤、周末平仓与通知设置
重要风险披露
本产品是一款用于自动下单执行的软件工具。它不是投资建议，也不管理你的资金。没有任何交易系统能保证利润，而过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。这是一套带同等手数补仓网格的波动性状态突破引擎；长时间的震荡可能导致连续的组止损被触发，即便在 Standard 下，22.5 年间的相对净值回撤也达到 56.4%，在 Aggressive 下实测为 92.1%。在本系统上提高风险会减少回报，所以推过默认设置没有任何好处——如果说有什么建议，那就是先从模拟账户开始，并考虑往下调到 Defensive。只用你输得起的钱去交易。
支持
如有疑问请使用内置聊天。更新与改进通过 Market 发布并自动交付给你。
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Atlas Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831
FORWARD MONITORING (demo account, self-reported)
We run this EA on a live demo account (Exness, shipping default preset) and publish the raw result here - updated regularly, including when it is flat or losing. Started 2026-07-26; last updated 2026-08-01. 0 trades so far. The EA is correctly waiting: the session filter, the news filter (FOMC week) and the volatility-regime condition have not aligned yet. Zero-trade stretches are this system working as designed, not a malfunction. Demo forward results are not verified by a third party and are not a guarantee of future performance.