Donchian Trend Engine MT4
- 专家
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 2.10
- 更新: 19 七月 2026
免费 —— 我们付费 EA 所使用的完整 Donchian 趋势引擎。没有演示限制，没有试用期，没有阉割功能。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。
我们是 FXEA365。我们公布真实 tick 回测结果，并报告净值回撤，而不是看起来更好看的余额回撤。这就是我们趋势类产品的核心引擎，免费发布，让您可以自己测试，而不必只听我们的一面之词。
=== 它做什么 ===
- 入场：K 线收盘突破 N 根 K 线的 Donchian 通道（真正的突破，仅在已收盘的 K 线上判断 —— 不重绘）。
- 止损：每一笔交易都有硬性止损，设置在 SL_ATR x ATR 处。绝不撤除，绝不放宽。
- 出场：ATR 追踪止损（Trail_ATR x ATR），并在 HoldBars 之后设有超时退出，以防行情始终没有展开。
- 同一时间只持有一个仓位。无马丁格尔。无网格。无摊平加仓。无隐藏的加倍手数。
由于入场和止损都按 ATR 与通道进行缩放，该逻辑与经纪商无关：它不依赖于特定的点差、报价源或品种后缀。
=== 默认设置 ===
默认值是我们的 USDJPY H1 配置：N_Channel 40、SL 2.0 ATR、Trail 8.0 ATR、HoldBars 60、仅做多、每笔交易风险 0.5%。
将其挂载到 USDJPY H1 图表上即可复现我们的数据。在其他品种和时间周期上，您必须自行寻找合适的参数 —— 在某个市场有效的突破周期长度无法直接移植到另一个市场，与其粉饰，我们宁愿直说。
=== 诚实的局限 ===
- 这是趋势跟踪策略。在震荡行情中亏损，在趋势行情中盈利。请预期会有较长的平盘期，胜率低于 50%，但盈利单大于亏损单。这就是这种优势的形态。
- Donchian 突破在强趋势市场（JPY 交叉盘、主流加密货币）中有效。我们在经纪商真实报价源上的测试表明，它在 EURUSD 这类震荡的主要货币对或黄金上并不奏效。我们把这一点告诉您，免得您花上数周才发现。
- 本免费产品目前尚未附带实盘前瞻记录。
=== 真实 tick 回测（就是这个免费版本本身）===
USDJPY H1，2017-01 至 2026-06（9.4 年），Dukascopy 真实 tick，逐 tick 模型，$10,000，默认设置，风险 0.5%：
- 盈利因子：1.50
- 净利润：+$16,522（账户 x2.65）
- 最大净值回撤：10.3%
- 交易笔数：631 胜率：34.5%
34.5% 的胜率对突破型趋势跟踪来说很正常：大多数交易是小额亏损，少数大额盈利单撑起了整体结果。在相信这些数据之前，请自己跑一遍同样的测试。
=== 付费 EA 增加了什么 ===
这个引擎是诚实的核心。我们的付费产品增加了耗时最久才做出来的那些部分：
- 针对各个市场校准的参数设置，并在多家经纪商的真实 tick 数据上验证。
- 风险阶梯（防御型 / 标准型 / 激进型），每一档都有实测回撤数据。
- 经济日历过滤器、账户级安全保护，以及图表仪表盘。
- 多货币对与多资产的投资组合版本。
Megamax Donchian Trend (USDJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/181838
Megamax Donchian Pound Yen (GBPJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/182661
Atlas Diversified Trend Portfolio（5 个市场集于一个 EA）: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
我们的其他免费工具:
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
我们的全部产品: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
=== 免费工具（同样 100% 免费）===
Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/182632
Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/182633
Sentinel News Filter: https://www.mql5.com/en/market/product/182634
Rapid Trade Panel: https://www.mql5.com/en/market/product/182635
如果这个引擎对您有帮助，一条评价对我们的意义胜过一切。欢迎提问 —— 我们会一一回复。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。
我们是 FXEA365。我们公布真实 tick 回测结果，并报告净值回撤，而不是看起来更好看的余额回撤。这就是我们趋势类产品的核心引擎，免费发布，让您可以自己测试，而不必只听我们的一面之词。
=== 它做什么 ===
- 入场：K 线收盘突破 N 根 K 线的 Donchian 通道（真正的突破，仅在已收盘的 K 线上判断 —— 不重绘）。
- 止损：每一笔交易都有硬性止损，设置在 SL_ATR x ATR 处。绝不撤除，绝不放宽。
- 出场：ATR 追踪止损（Trail_ATR x ATR），并在 HoldBars 之后设有超时退出，以防行情始终没有展开。
- 同一时间只持有一个仓位。无马丁格尔。无网格。无摊平加仓。无隐藏的加倍手数。
由于入场和止损都按 ATR 与通道进行缩放，该逻辑与经纪商无关：它不依赖于特定的点差、报价源或品种后缀。
=== 默认设置 ===
默认值是我们的 USDJPY H1 配置：N_Channel 40、SL 2.0 ATR、Trail 8.0 ATR、HoldBars 60、仅做多、每笔交易风险 0.5%。
将其挂载到 USDJPY H1 图表上即可复现我们的数据。在其他品种和时间周期上，您必须自行寻找合适的参数 —— 在某个市场有效的突破周期长度无法直接移植到另一个市场，与其粉饰，我们宁愿直说。
=== 诚实的局限 ===
- 这是趋势跟踪策略。在震荡行情中亏损，在趋势行情中盈利。请预期会有较长的平盘期，胜率低于 50%，但盈利单大于亏损单。这就是这种优势的形态。
- Donchian 突破在强趋势市场（JPY 交叉盘、主流加密货币）中有效。我们在经纪商真实报价源上的测试表明，它在 EURUSD 这类震荡的主要货币对或黄金上并不奏效。我们把这一点告诉您，免得您花上数周才发现。
- 本免费产品目前尚未附带实盘前瞻记录。
=== 真实 tick 回测（就是这个免费版本本身）===
USDJPY H1，2017-01 至 2026-06（9.4 年），Dukascopy 真实 tick，逐 tick 模型，$10,000，默认设置，风险 0.5%：
- 盈利因子：1.50
- 净利润：+$16,522（账户 x2.65）
- 最大净值回撤：10.3%
- 交易笔数：631 胜率：34.5%
34.5% 的胜率对突破型趋势跟踪来说很正常：大多数交易是小额亏损，少数大额盈利单撑起了整体结果。在相信这些数据之前，请自己跑一遍同样的测试。
=== 付费 EA 增加了什么 ===
这个引擎是诚实的核心。我们的付费产品增加了耗时最久才做出来的那些部分：
- 针对各个市场校准的参数设置，并在多家经纪商的真实 tick 数据上验证。
- 风险阶梯（防御型 / 标准型 / 激进型），每一档都有实测回撤数据。
- 经济日历过滤器、账户级安全保护，以及图表仪表盘。
- 多货币对与多资产的投资组合版本。
Megamax Donchian Trend (USDJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/181838
Megamax Donchian Pound Yen (GBPJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/182661
Atlas Diversified Trend Portfolio（5 个市场集于一个 EA）: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
我们的其他免费工具:
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
我们的全部产品: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
=== 免费工具（同样 100% 免费）===
Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/182632
Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/182633
Sentinel News Filter: https://www.mql5.com/en/market/product/182634
Rapid Trade Panel: https://www.mql5.com/en/market/product/182635
如果这个引擎对您有帮助，一条评价对我们的意义胜过一切。欢迎提问 —— 我们会一一回复。