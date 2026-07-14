Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter

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  • Kenichiro Sakamoto
    Kenichiro Sakamoto

    Kenichiro Sakamoto

    5 (1)
    我是 Kenichiro Sakamoto，FXEA365 的开发者——一个为 MetaTrader 5 打造透明、基于规则的智能交易系统（EA）的工作室。
    我专注于可以验证而非曲线拟合的策略：突破网格系统、唐奇安趋势跟随、均值回归的回调买入，以及在黄金、比特币、USDJPY 和 NAS100 等指数上的可控加仓网格。每个 EA 在发布前都经过真实 tick 历史数据验证，并附带详细的输入参数说明、固定的风险参数和不依赖经纪商的逻辑——没有隐藏的马丁格尔爆仓，也没有夸大的截图。每个产品页面都包含回测报告和真实的策略逻辑。
    60 产品 1 信号 3 评论
  • 版本: 1.10
  • 更新: 16 七月 2026
免费 — ZigZag 摆动枢轴点加上移动平均趋势过滤器，绘制在同一图表上。它显示枢轴突破系统所依据的枢轴水平和趋势背景。针对黄金（XAUUSD）调校。

完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。

枢轴突破只有在顺应更大趋势的方向时才有意义。本指标标记每一个确认的摆动枢轴，并绘制一条趋势移动平均线，让你一眼就能看出上一个枢轴的突破是顺势还是逆势。

=== 它绘制什么 ===
- 已确认的 ZigZag 摆动高点和低点（圆点）——突破系统所响应的枢轴。
- 趋势移动平均线（默认 MA 50）。

=== 已确认枢轴不重绘 ===
只有当一个枢轴被确认为其窗口内的局部极值后才会绘制出来。已确认的枢轴不会移动。（与所有 ZigZag 一样，最近仍在形成的那一段是临时的，直到出现新的极值加以确认——这是摆动检测的固有特性，而非缺陷。）

=== 设置 ===
- ZZDepth（默认 12）、ZZDev（默认 5）、ZZBackstep（默认 3）：摆动灵敏度。
- MA_Period（默认 50）：趋势过滤器。

默认值是一套 XAUUSD 配置——是一个起点，而非通用设置。

=== 诚实说明 ===
这是一个可视化工具，而非信号服务。顺势的枢轴突破是一个交易形态，而非保证。趋势系统的胜率低于 50%。在按此思路交易之前，请先观察枢轴和 MA 在你的交易品种上的表现。

=== 与 EA 相同的逻辑 ===
我们的 Gold Pivot Trend Follower EA 交易由 MA 趋势过滤器和 stochastic 门限确认的枢轴突破，每笔交易都设有硬性止损，不使用马丁格尔，也不使用网格。
Gold Pivot Trend Follower: https://www.mql5.com/en/market/product/185372
我们的免费 Donchian Trend Engine EA: https://www.mql5.com/en/market/product/185534

=== 建立在同一套纪律上的 Expert Advisor ===
本指标是一个可视化工具。如果你想把同样的趋势跟踪纪律做成自动化系统 —— 收盘价入场、每笔交易都带硬性止损、ATR 移动止损、同一时间只持有一个仓位、无马丁格尔、无网格 —— 以下是我们的 EA，并附上我们实测的真实 tick 数据：

- Megamax Donchian Trend（USDJPY H1）—— 盈利因子 1.50，最大净值回撤 7.3%，9.4 年内 631 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Atlas Diversified Trend Portfolio —— 一个 EA 覆盖 5 个市场。盈利因子 1.48，最大净值回撤 19.7%，7.5 年内 1,193 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Bitcoin Comet Trend Follower（BTCUSD H4）—— 盈利因子 2.38，最大净值回撤 8.3%，8 年内 128 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181831

我们的其他免费工具:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005

我们的全部产品: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller

如果它对你有用，一条评价对我们的帮助胜过一切。
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5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
Atlas Diversified Trend Portfolio
Kenichiro Sakamoto
专家
ATLAS PORTFOLIO — 一款 EA，一个横跨五大市场的分散化趋势组合（USDJPY、GBPJPY、EURJPY、Bitcoin、Ethereum） 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart) 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart)，否则交易数将为零。 ATLAS PORTFOLIO 是一款单一的智能交易系统（Expert Advisor），可从一张图表同时交易由五个市场组成的低相关性组合。三个日元货币对（USDJPY、GBPJPY、EURJPY）运行 MEGAMAX Donchian 引擎——一种仅做多的突破策略，配有硬性 ATR 止损、ATR 移动止损以及基于时间的离场。两个加密货币市场（BTCUSD、ETHUSD）运行 COMET 引擎——一种由 SMA200
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 标记出当价格处于上升趋势 SMA 之上时发生的 RSI 超卖回调：适用于股指等具上涨倾向市场的只做多逢跌买入设置。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 在下跌趋势中买入每一次超卖回调，正是账户爆仓的原因。只在市场处于确认的上涨趋势时买入超卖回调，则是另一种站得住脚的思路。本指标正是标记这一条件，让你无需费力寻找即可看到这些设置。 === 它绘制什么 === - 趋势 SMA（默认 200）。 - 当 RSI 超卖且价格位于上升 SMA 之上时，在K线下方绘制一个绿色箭头——逢跌买入区。 === 不重绘 === SMA 和 RSI 都在已收盘的K线上读取，条件依据前一根K线的收盘价判定。已标记的区域不会在之后消失。 === 设置 === - TrendSMA（默认 200）：仅在此之上出现设置。 - RSI_Period（默认 14）、RSI_BuyLevel（默认 40）：超卖触发。 - RequireRising（默认 true）：要求 SMA 处于上升状态，而不仅
FREE
MTF Trend Multi Timeframe Direction Dashboard
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 一个小面板，无需切换图表，就能同时告诉你 M15、H1、H4、D1 和 W1 上的趋势方向。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 趋势系统中大多数亏损的交易，都是逆着方向相反的更高时间框架而做的。这个面板把它们全部一次性摆在你面前，让你在行动之前就能看到各个时间框架是否一致。 === 它如何判断 === 对于每个时间框架，只有在两个条件同时满足时趋势才被判定为向上（UP）：最近一根收盘价位于移动平均线的正确一侧，并且该移动平均线在最近几根K线上朝同一方向倾斜。如果两者不一致，该单元格显示为灰色 —「没有明确趋势」是一个诚实的答案，它被如实地显示为一种状态，而不是硬塞进向上或向下。 === 不重绘 === 一切都从已收盘的K线读取：移动平均线和斜率是在最近一根完成的K线上测量的，绝不使用正在形成的那一根。变绿的单元格不会在一分钟后又变回灰色。你可以信任下单时面板向你显示的内容。 === 你会看到什么 === - 每个时间框架一行（M15、H1、H4、D1、W1），各为绿
FREE
Donchian Trend Engine
Kenichiro Sakamoto
专家
免费 —— 我们付费 EA 所使用的完整 Donchian 趋势引擎。没有演示限制，没有试用期，没有阉割功能。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。 我们是 FXEA365。我们公布真实 tick 回测结果，并报告净值回撤，而不是看起来更好看的余额回撤。这就是我们趋势类产品的核心引擎，免费发布，让您可以自己测试，而不必只听我们的一面之词。 === 它做什么 === - 入场：K 线收盘突破 N 根 K 线的 Donchian 通道（真正的突破，仅在已收盘的 K 线上判断 —— 不重绘）。 - 止损：每一笔交易都有硬性止损，设置在 SL_ATR x ATR 处。绝不撤除，绝不放宽。 - 出场：ATR 追踪止损（Trail_ATR x ATR），并在 HoldBars 之后设有超时退出
FREE
MTF Trend Multi Timeframe Dashboard MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 一个小面板，无需切换图表，就能同时告诉你 M15、H1、H4、D1 和 W1 上的趋势方向。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 趋势系统中大多数亏损的交易，都是逆着方向相反的更高时间框架而做的。这个面板把它们全部一次性摆在你面前，让你在行动之前就能看到各个时间框架是否一致。 === 它如何判断 === 对于每个时间框架，只有在两个条件同时满足时趋势才被判定为向上（UP）：最近一根收盘价位于移动平均线的正确一侧，并且该移动平均线在最近几根K线上朝同一方向倾斜。如果两者不一致，该单元格显示为灰色 —「没有明确趋势」是一个诚实的答案，它被如实地显示为一种状态，而不是硬塞进向上或向下。 === 不重绘 === 一切都从已收盘的K线读取：移动平均线和斜率是在最近一根完成的K线上测量的，绝不使用正在形成的那一根。变绿的单元格不会在一分钟后又变回灰色。你可以信任下单时面板向你显示的内容。 === 你会看到什么 === - 每个时间框架一行（M15、H1、H4、D1、W1），各为绿
FREE
Volatility Squeeze Bollinger Keltner MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 波动率挤压（Volatility Squeeze）：当布林带被压缩在肯特纳通道内部时显示橙色圆点，挤压释放的瞬间显示箭头。这正是我们付费 EA「Bitcoin Coil」判定逻辑的可视化版本。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大级别的方向性行情往往从低波动率状态启动，但图表并不会直接告诉你"现在是低波动率"。本指标将其标示出来：当布林带完全位于肯特纳通道内部时，波动率处于压缩状态——即挤压（squeeze）。当布林带重新突破到通道外侧时，挤压被释放，箭头指示已收盘 K 线原本运行的方向。 === 绘制内容 === - 布林带（蓝色）与肯特纳通道（灰色虚线），均基于已收盘 K 线计算。 - 挤压期间（布林带完全位于肯特纳内部），在中轨上绘制橙色圆点。 - 挤压释放时，若已收盘 K 线动量向上则显示绿色箭头，向下则显示红色箭头。 === 不重绘 === 两条通道、挤压状态与释放判定全部只使用已收盘 K 线计算。箭头在释放确认后的下一根 K 线上出现，之后不会移动、也不会
FREE
Donchian Channel With ATR Trailing Stop
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 —— Donchian 突破通道，以及突破之后负责管理持仓的 ATR 移动止损，全部画在同一张图上。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数突破指标只告诉你入场点，然后就没有下文了。趋势跟踪真正难的是之后发生的事：止损放在哪里、什么时候上移、行情什么时候结束。这个指标把系统的两半都画出来。 === 它画什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线构成的 Donchian 通道（上轨和下轨）。 - 在某根 K 线「收盘」突破通道之处画出金色箭头 —— 这正是一个突破系统真正会入场的时刻。 - 随后持有仓位所使用的 ATR 移动止损：做多时为绿色，做空时为红色，以虚线显示。它只会朝价格方向移动（绝不放宽），当价格收盘穿过它时便消失 —— 那就是这笔交易结束的地方。 === 不重绘 === 通道由已经收盘的 K 线构成，突破以前一根 K 线的收盘价判定。不会使用正在形成的 K 线绘制任何内容，因此出现过的箭头不会在之后消失。你可以往回翻看历史，并信任所看到的内容。 ===
FREE
Dip Buyer Zones RSI Pullback MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 标记出当价格处于上升趋势 SMA 之上时发生的 RSI 超卖回调：适用于股指等具上涨倾向市场的只做多逢跌买入设置。 在下跌趋势中买入每一次超卖回调，正是账户爆仓的原因。只在市场处于确认的上涨趋势时买入超卖回调，则是另一种站得住脚的思路。本指标正是标记这一条件，让你无需费力寻找即可看到这些设置。 === 它绘制什么 === - 趋势 SMA（默认 200）。 - 当 RSI 超卖且价格位于上升 SMA 之上时，在K线下方绘制一个绿色箭头——逢跌买入区。 === 不重绘 === SMA 和 RSI 都在已收盘的K线上读取，条件依据前一根K线的收盘价判定。已标记的区域不会在之后消失。 === 设置 === - TrendSMA（默认 200）：仅在此之上出现设置。 - RSI_Period（默认 14）、RSI_BuyLevel（默认 40）：超卖触发。 - RequireRising（默认 true）：要求 SMA 处于上升状态，而不仅仅是价格在其上方。 默认值适用于股指（例如 Nasdaq）。在其他品种上需重新拟合。 === 诚实说明 === 这是一个可视化工具，
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Donchian Trend Engine MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
免费 —— 我们付费 EA 所使用的完整 Donchian 趋势引擎。没有演示限制，没有试用期，没有阉割功能。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。 我们是 FXEA365。我们公布真实 tick 回测结果，并报告净值回撤，而不是看起来更好看的余额回撤。这就是我们趋势类产品的核心引擎，免费发布，让您可以自己测试，而不必只听我们的一面之词。 === 它做什么 === - 入场：K 线收盘突破 N 根 K 线的 Donchian 通道（真正的突破，仅在已收盘的 K 线上判断 —— 不重绘）。 - 止损：每一笔交易都有硬性止损，设置在 SL_ATR x ATR 处。绝不撤除，绝不放宽。 - 出场：ATR 追踪止损（Trail_ATR x ATR），并在 HoldBars 之后设有超时退出
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Gold Viper Breakout
Kenichiro Sakamoto
5 (1)
专家
GOLD VIPER — 波动性状态突破黄金 EA(XAUUSD M30） 重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。 GOLD VIPER 是一套在 M30 时间框架上交易黄金（XAUUSD）的自动化交易系统。它只在波动性扩张的市场状态中交易：当清晰的 EMA50/200 趋势成立时，它会等待近期通道的果断突破，随后以 ATR 缩放的组止盈和一个硬性组止损来管理仓位。在行情不利时，它可能会加入同等手数的补仓网格（无马丁格尔）——组止损始终为整个持仓组封顶。这是一套完整的波动性状态突破引擎，已在三个相互独立的真实 tick 数据源以及样本内/样本外分割上得到验证。 风险提示先行——更多风险并不等于更多回报：大多数系统会告诉你，把风险调高就能买来更多利润。这套系统不是这样，我们在下方用实测数据加以证明。GOLD VIPER 在 Standard 达到峰值。把风险推到 Aggressive（2倍）实际上会降低回报（+3,0
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — ZigZag 摆动枢轴点加上移动平均趋势过滤器，绘制在同一图表上。它显示枢轴突破系统所依据的枢轴水平和趋势背景。针对黄金（XAUUSD）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 枢轴突破只有在顺应更大趋势的方向时才有意义。本指标标记每一个确认的摆动枢轴，并绘制一条趋势移动平均线，让你一眼就能看出上一个枢轴的突破是顺势还是逆势。 === 它绘制什么 === - 已确认的 ZigZag 摆动高点和低点（圆点）——突破系统所响应的枢轴。 - 趋势移动平均线（默认 MA 50）。 === 已确认枢轴不重绘 === 只有当一个枢轴被确认为其窗口内的局部极值后才会绘制出来。已确认的枢轴不会移动。（与所有 ZigZag 一样，最近仍在形成的那一段是临时的，直到出现新的极值加以确认——这是摆动检测的固有特性，而非缺陷。） === 设置 === - ZZDepth（默认 12）、ZZDev（默认 5）、ZZBackstep（默认 3）：摆动灵敏度。 - MA_Period（默认 50
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Donchian Channel With ATR Trailing Stop MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 —— Donchian 突破通道，以及突破之后负责管理持仓的 ATR 移动止损，全部画在同一张图上。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数突破指标只告诉你入场点，然后就没有下文了。趋势跟踪真正难的是之后发生的事：止损放在哪里、什么时候上移、行情什么时候结束。这个指标把系统的两半都画出来。 === 它画什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线构成的 Donchian 通道（上轨和下轨）。 - 在某根 K 线「收盘」突破通道之处画出金色箭头 —— 这正是一个突破系统真正会入场的时刻。 - 随后持有仓位所使用的 ATR 移动止损：做多时为绿色，做空时为红色，以虚线显示。它只会朝价格方向移动（绝不放宽），当价格收盘穿过它时便消失 —— 那就是这笔交易结束的地方。 === 不重绘 === 通道由已经收盘的 K 线构成，突破以前一根 K 线的收盘价判定。不会使用正在形成的 K 线绘制任何内容，因此出现过的箭头不会在之后消失。你可以往回翻看历史，并信任所看到的内容。 ===
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Spread Guard Live Spread With Average And Ceiling
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 用回测从未展示过的方式看清你的点差：逐根K线、与其自身均值对比、以及与你设定的上限对比。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数人用指标来过滤入场。在我自己的测试中，我给趋势系统加上的几乎每一个"聪明"的过滤器都让结果变差了 — 它剔除了亏损交易，但同时也剔除了那些本会变成大盈利的突破，净利润因此下降。唯一始终物有所值的过滤器是点差上限。它根本不是一个行情过滤器：它剔除的是那些一开始就不可能盈利的交易，因为入场成本在交易开始之前就吃掉了优势。 要使用这个过滤器，你首先得看清自己的点差究竟在做什么。这个指标的全部用途就在于此。 === 它画什么 === - 每根K线的点差柱状图，以点（point）为单位。 - 最近 N 根K线的点差移动平均 — 你所交易品种的"正常水平"。 - 一条上限线：可以是你选定的固定点数，也可以是均值的倍数。 - 点差超过上限的每一根K线都会被标为红色。那些就是入场成本高于应有水平的K线。 - 一个面板，显示当前点差、均值和上限，让你一眼就能
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Aegis Account Protector
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Aegis 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
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Falcon Trailing Stop Manager
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Falcon 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他工具: - Aegis Account Protector（账户整体资金保护）: https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Sentinel News Filter（新闻前后暂停交易）: https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel（一键风险下单面板）: https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534 - 全部 EA 与工
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Sentinel News Filter
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实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Sentinel 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Aegis Account Protector (账户整体资金保护): https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/18
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Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 标记出当价格处于上升趋势 SMA 之上时发生的 RSI 超卖回调：适用于股指等具上涨倾向市场的只做多逢跌买入设置。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 在下跌趋势中买入每一次超卖回调，正是账户爆仓的原因。只在市场处于确认的上涨趋势时买入超卖回调，则是另一种站得住脚的思路。本指标正是标记这一条件，让你无需费力寻找即可看到这些设置。 === 它绘制什么 === - 趋势 SMA（默认 200）。 - 当 RSI 超卖且价格位于上升 SMA 之上时，在K线下方绘制一个绿色箭头——逢跌买入区。 === 不重绘 === SMA 和 RSI 都在已收盘的K线上读取，条件依据前一根K线的收盘价判定。已标记的区域不会在之后消失。 === 设置 === - TrendSMA（默认 200）：仅在此之上出现设置。 - RSI_Period（默认 14）、RSI_BuyLevel（默认 40）：超卖触发。 - RequireRising（默认 true）：要求 SMA 处于上升状态，而不仅
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Rapid Trade Panel
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Rapid Trade Panel 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Aegis Account Protector (账户整体资金保护): https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/marke
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Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — Donchian 突破通道、SMA 趋势过滤器，以及管理交易的 ATR 移动止损，汇聚于一图。针对主流加密货币（BTC、ETH）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 加密货币会以漫长而干净的行情推进，然后剧烈震荡。原始的突破指标在两种情形下都会触发。本指标只有在突破同时与长期 SMA 一致时才标记它——这正是趋势型加密 EA 避免在区间内假突破时买入的方式。 === 它绘制什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线的 Donchian 通道（上轨与下轨）。 - 趋势 SMA（默认 200）。 - 金色箭头，标记在某根 K 线收盘突破通道且位于 SMA 正确一侧之处——趋势系统真正会采取的那个突破。 === 不重绘 === 通道与 SMA 均基于已收盘 K 线读取，突破则依据上一根 K 线的收盘价判定。不会从正在形成的 K 线绘制任何内容，因此箭头绝不会在之后消失。 === 设置 === - EntryChannel（默认 20）：Donchian 长度。 -
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Spread Guard Live Spread MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
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免费 — 用回测从未展示过的方式看清你的点差：逐根K线、与其自身均值对比、以及与你设定的上限对比。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数人用指标来过滤入场。在我自己的测试中，我给趋势系统加上的几乎每一个"聪明"的过滤器都让结果变差了 — 它剔除了亏损交易，但同时也剔除了那些本会变成大盈利的突破，净利润因此下降。唯一始终物有所值的过滤器是点差上限。它根本不是一个行情过滤器：它剔除的是那些一开始就不可能盈利的交易，因为入场成本在交易开始之前就吃掉了优势。 要使用这个过滤器，你首先得看清自己的点差究竟在做什么。这个指标的全部用途就在于此。 === 它画什么 === - 每根K线的点差柱状图，以点（point）为单位。 - 最近 N 根K线的点差移动平均 — 你所交易品种的"正常水平"。 - 一条上限线：可以是你选定的固定点数，也可以是均值的倍数。 - 点差超过上限的每一根K线都会被标为红色。那些就是入场成本高于应有水平的K线。 - 一个面板，显示当前点差、均值和上限，让你一眼就能
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Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — Donchian 突破通道、SMA 趋势过滤器，以及管理交易的 ATR 移动止损，汇聚于一图。针对主流加密货币（BTC、ETH）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 加密货币会以漫长而干净的行情推进，然后剧烈震荡。原始的突破指标在两种情形下都会触发。本指标只有在突破同时与长期 SMA 一致时才标记它——这正是趋势型加密 EA 避免在区间内假突破时买入的方式。 === 它绘制什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线的 Donchian 通道（上轨与下轨）。 - 趋势 SMA（默认 200）。 - 金色箭头，标记在某根 K 线收盘突破通道且位于 SMA 正确一侧之处——趋势系统真正会采取的那个突破。 === 不重绘 === 通道与 SMA 均基于已收盘 K 线读取，突破则依据上一根 K 线的收盘价判定。不会从正在形成的 K 线绘制任何内容，因此箭头绝不会在之后消失。 === 设置 === - EntryChannel（默认 20）：Donchian 长度。 -
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Falcon Trailing Stop Manager MT4
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Falcon 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他工具: - Aegis Account Protector（账户整体资金保护）: https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Sentinel News Filter（新闻前后暂停交易）: https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel（一键风险下单面板）: https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534 - 全部 EA 与工
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Aegis Account Protector MT4
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Aegis 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
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Gold Viper Breakout MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
GOLD VIPER — 波动性状态突破黄金 EA(XAUUSD M30） 重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。 GOLD VIPER 是一套在 M30 时间框架上交易黄金（XAUUSD）的自动化交易系统。它只在波动性扩张的市场状态中交易：当清晰的 EMA50/200 趋势成立时，它会等待近期通道的果断突破，随后以 ATR 缩放的组止盈和一个硬性组止损来管理仓位。在行情不利时，它可能会加入同等手数的补仓网格（无马丁格尔）——组止损始终为整个持仓组封顶。这是一套完整的波动性状态突破引擎，已在三个相互独立的真实 tick 数据源以及样本内/样本外分割上得到验证。 风险提示先行——更多风险并不等于更多回报：大多数系统会告诉你，把风险调高就能买来更多利润。这套系统不是这样，我们在下方用实测数据加以证明。GOLD VIPER 在 Standard 达到峰值。把风险推到 Aggressive（2倍）实际上会降低回报（+3,0
Aureus Gold Averaging Grid MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
AUREUS GOLD — 用于 XAUUSD（M30）的动量突破 + 恢复网格 重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。 AUREUS GOLD 是一款用于黄金（XAUUSD）M30 周期的自动交易系统。它只在强波动扩张行情中交易，在收盘K线突破 48 根周期通道且顺应趋势方向时入场，并以紧凑的组合追踪出场跟随行情。逆行时可能追加同等手数的恢复网格入场（非马丁格尔——每笔追加订单手数相同），而硬性 ATR 组合止损始终对整个篮子设限。这是一款经过 22.5 年真实逐笔数据验证的激进型黄金系统。 风险警告优先：发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA，与 Aggressive 完全相同，是本 EA 实测的风险上限。在 Ultra/Aggressive 下，相对净值回撤达到约 89%——这是一个深度、高风险的档位。超过约 2 倍风险后，相对回撤将超过 90%（爆仓区间），因此我们不提供更高档位。请选择与您的账户和回
Bitcoin Comet Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
BITCOIN COMET — 面向 BTCUSD 与 ETHUSD 的唐奇安趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD H4，否则交易数将为零。 BITCOIN COMET 是一套用于主流加密货币——比特币(BTCUSD)与以太坊(ETHUSD)——的自动交易系统,运行于 H4 周期。它是纯粹的趋势跟踪系统:等待价格在长期趋势方向上出现经过确认的唐奇安通道突破,随后以移动止损跟随行情,不设固定止盈。该设计接受大多数交易为小额亏损或不赚不赔的事实,力求让少数强劲而持续的加密货币趋势主导最终结果。已内置 BTCUSD 与 ETHUSD 两者的现成预设。 风险警告优先:公开发布的默认运行模式(Run-Mode)为 ULTRA(经验证的最高风险)。它追求最高回报,同时会触及更深的回撤。请选择与您的账户和心理承受力相匹配的运行模式——日常建议使用 Defensive 或 Aggressive;Ultra 面向能够承受较大权益波动的资深交易者。
Megamax Donchian Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
MEGAMAX DONCHIAN — USD/JPY H1 趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。 MEGAMAX DONCHIAN 是一套在 H1 周期上交易 USD/JPY 的自动交易系统。它是纯粹的趋势跟踪策略：等待近期区间的唐奇安通道被确认突破后入场，随后用 ATR 移动止损跟随行情，不设固定止盈。没有网格，也没有马丁格尔。本策略接受大多数交易只是小额亏损或平本离场，力求让少数强劲而持续的 USD/JPY 趋势来贡献整体收益 —— 建立在长达 9.4 年的检验记录之上。 风险提示优先：发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（已验证的最高风险）。它追求最高回报，相对回撤也最深。请选择与您账户规模和心理承受力相匹配的 Run-Mode —— 日常使用推荐 Defensive、Standard 或 Aggressive；Ultra 适合能够承受较大权益波动的资深交易者。以下所有回测均为历史数据，并
Nasdaq Dip Buyer MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
NASDAQ DIP BUYER —— USTEC H4 RSI 回调（仅做多） 重要提示 — 请将EA挂载到 USTEC H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USTEC H4，否则交易数将为零。 NASDAQ DIP BUYER 是一款针对纳斯达克100指数（US Tech 100 / USTECm）的自动交易系统，运行于 H4 周期。它是一种仅做多的均值回归策略：在已确立的上升趋势中买入暂时性的超卖回调，待动能恢复后离场。其设计基于股指一个简单而众所周知的特性——长期向上漂移，其间点缀着往往会被重新买回的回调。按设计，这是一个平静、低频的系统：约七年间仅交易了 74 笔。回报有意保持温和。它被设计为一个分散与稳定的工具，而非高回报机器人。 风险警告优先：已发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（经验证的最大风险）。它追求最高回报，并触及更深的回撤。对于这款保守、回报温和的产品，我们诚实的建议是 Standard 或 Defensive Run-Mode——它们是注重稳定的选择。即便是 U
Bitcoin Glacier Daily Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
BITCOIN GLACIER — 面向 BTCUSD 的耐心型日线趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD D1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD D1，否则交易数将为零。 BITCOIN GLACIER 是一套在日线（D1）周期上交易比特币（BTCUSD）的自动化交易系统。它是一套缓慢而耐心的趋势跟踪系统：等待日线图上出现经过确认的唐奇安通道（Donchian channel）突破，用初始 ATR 止损保护每一笔交易，随后以更宽的 ATR 距离移动止损，以便骑乘长期的加密货币趋势。没有马丁格尔，没有网格，同一时间只持有一个仓位。每一笔交易都带有硬止损，因此您的风险始终是明确界定的。交易本就设计得很稀少——这是一套"设定后不管"的 D1 系统，只在重大的日线突破时才出手。 风险提示优先：已发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（经验证的最大风险）。它以最高回报为目标，并会达到约 47% 的深度回撤。请选择与您的账户和心态相匹配的 Run-Mode——Aggress
Ethereum Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
ETHEREUM TREND — 面向 ETHUSD 的 Donchian 趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 ETHUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 ETHUSD H4，否则交易数将为零。 ETHEREUM TREND 是一套用于以太坊(ETHUSD)H4 周期的自动化交易系统。它是一款简洁、纯规则驱动的趋势跟踪程序:当价格沿长期趋势方向确认突破 Donchian 通道时入场,为每一笔交易设置初始 ATR 止损进行保护,随后以更宽的 ATR 距离移动止损,让趋势充分延展。没有马丁格尔,没有网格,任何时候只持有一个仓位。每一笔交易都带有硬性止损,因此您的风险始终是明确的。该设计接受"大多数交易只是小额亏损或打平"这一事实,力求让少数强劲、持续的以太坊趋势主导最终结果。 风险提示优先:发布的默认运行模式(Run-Mode)为 ULTRA。在本 EA 上,ULTRA 等同于 AGGRESSIVE(激进)——系统在约 2 倍风险处达到最大手数上限,因此把风险提高到超过 Aggressi
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