Bitcoin Sniper
- 专家
- Janet Abu Khalil
- 版本: 6.5
- 激活: 10
Bitcoin Sniper — 比特币智能交易顾问
系统要求
- 品种: BTCUSD
- 周期: M30
- 最低入金: 200 美元
- 经纪商: ECN类型，低点差，支持周末比特币交易
- 仓位参考: 每 500 美元约 0.01 手（可根据风险调整）
概述
Bitcoin Sniper 是一款为 BTCUSD 设计的自动化交易顾问，运行在 M30 周期上。 它专注于日内波动与动能捕捉，具备新闻阻断、每日保护及篮子控制等功能。 建议使用 VPS 确保持续运行。
核心功能
- M30 优化逻辑，捕捉比特币日内走势
- 每日保护：最大交易数、冷却间隔、权益损失保护
- 篮子级 TP/SL 百分比控制
- 模式：Aggressive / Neutral
- 可选新闻过滤器（基于 WebRequest）
- FIFO 兼容；无马丁、无网格、无对冲
输入与设置
- 风险与仓位: 按余额百分比；每单最大手数
- 交易模式: Aggressive / Neutral
- 限制与频率: 最大持仓；每日最大交易；交易间最少K线数
- 篮子控制: TP%；SL%；每日权益损失%
- 新闻过滤器（可选）: 开关；端点；刷新时间；事件影响等级；事件前后阻断（分钟）
- 经纪商时间偏移: 开关；偏移小时（同步经纪商服务器时间）
经纪商时间偏移 — 重要
- 经纪商 ≈ GMT+3 → 启用偏移 = 是，偏移小时 = 0
- 经纪商 ≈ GMT+0 → 启用偏移 = 否，偏移小时 = 3
WebRequest 设置（用于新闻过滤）
- 打开 工具 → 选项 → 智能交易系统
- 勾选 允许 WebRequest 用于列出的 URL
- 添加 EA 所需的 HTTPS 地址（主 + 备用）
- 点击 确定 并重启 MetaTrader（如有需要）
快速设置
- 打开 BTCUSD M30 图表
- 加载 EA 并启用自动交易
- （可选）若使用新闻过滤器，请启用 WebRequest 并添加端点
- 启用新闻进行回测
备注
请选择支持周末比特币交易的经纪商，以确保策略持续运行。
支持
如需安装帮助或请求回测新闻数据文件，请通过 MQL5 消息 或 产品评论区 联系我。