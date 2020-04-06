Bitcoin Sniper — 比特币智能交易顾问

系统要求

品种: BTCUSD

周期: M30

最低入金: 200 美元

经纪商: ECN类型，低点差，支持周末比特币交易

仓位参考: 每 500 美元约 0.01 手（可根据风险调整）

概述

Bitcoin Sniper 是一款为 BTCUSD 设计的自动化交易顾问，运行在 M30 周期上。 它专注于日内波动与动能捕捉，具备新闻阻断、每日保护及篮子控制等功能。 建议使用 VPS 确保持续运行。

核心功能

M30 优化逻辑，捕捉比特币日内走势

每日保护：最大交易数、冷却间隔、权益损失保护

篮子级 TP/SL 百分比控制

模式：Aggressive / Neutral

可选新闻过滤器（基于 WebRequest）

FIFO 兼容；无马丁、无网格、无对冲

输入与设置

风险与仓位: 按余额百分比；每单最大手数

交易模式: Aggressive / Neutral

限制与频率: 最大持仓；每日最大交易；交易间最少K线数

篮子控制: TP%；SL%；每日权益损失%

新闻过滤器（可选）: 开关；端点；刷新时间；事件影响等级；事件前后阻断（分钟）

经纪商时间偏移: 开关；偏移小时（同步经纪商服务器时间）

经纪商时间偏移 — 重要

经纪商 ≈ GMT+3 → 启用偏移 = 是，偏移小时 = 0

经纪商 ≈ GMT+0 → 启用偏移 = 否，偏移小时 = 3

WebRequest 设置（用于新闻过滤）

打开 工具 → 选项 → 智能交易系统 勾选 允许 WebRequest 用于列出的 URL 添加 EA 所需的 HTTPS 地址（主 + 备用） 点击 确定 并重启 MetaTrader（如有需要）

快速设置

打开 BTCUSD M30 图表 加载 EA 并启用自动交易 （可选）若使用新闻过滤器，请启用 WebRequest 并添加端点 启用新闻进行回测

备注

请选择支持周末比特币交易的经纪商，以确保策略持续运行。

支持

如需安装帮助或请求回测新闻数据文件，请通过 MQL5 消息 或 产品评论区 联系我。