Aegis Account Protector
- 实用工具
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.10
- 更新: 2 八月 2026
★ 100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
如果 Aegis 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。
同一开发者的其他免费工具:
- Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634
- Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005
- 全部 EA 与工具: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Account Protector — 适用于任何EA、信号或手动交易的账户守护
Account Protector 是一款独立的风险管理工具，它不开仓交易。将它挂载到一个图表上，即可监控整个账户，并在你的规则被突破时立即介入——无论持仓来自哪个EA、信号还是手动下单。一只工具守护账户上运行的全部交易。
这是工具，并非投资建议。它无法防止滑点、跳空或经纪商中断；它依据你的终端所接收的价格和账户状态运作。
防范哪些情况
- 权益移动止损——权益从峰值回落设定百分比时全部平仓，锁定利润。
- 最大回撤——权益低于峰值余额设定百分比时全部平仓。
- 单日亏损上限——当日亏损达到上限时停止当日交易（可选平仓）。
- 保证金紧急——保证金水平低于下限时在强平前全部平仓。
- 利润目标——当日盈利达到设定百分比时全部平仓锁定收益。
- 连续亏损——连亏后当日暂停。
- 周末空仓——从周五指定时刻起平仓并保持空仓。
- 新闻暂停——在经济日历事件前后暂停（可选平仓）。
工作原理
硬止损（权益移动、最大回撤、保证金）会一次性平掉范围内全部持仓并保持暂停，直到你按下 RESET。每日类止损在下一交易日自动解除。暂停期间，守护工具会平掉重新出现的持仓以保持空仓。
你可选择作用范围：整个账户（全部品种）或仅当前图表品种，并可用 magic 编号过滤只管理某一策略。
图表面板与按钮
简洁的状态面板一目了然地显示当前状态、触发原因、余额/权益、保证金水平、回撤、当日盈亏、持仓与各项防护设置。两个按钮：PANIC（立即平仓）与 RESET（重新武装防护）。
可在策略测试器中运行。兼容任何经纪商与账户货币。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
如果 Aegis 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。
同一开发者的其他免费工具:
- Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634
- Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005
- 全部 EA 与工具: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Account Protector — 适用于任何EA、信号或手动交易的账户守护
Account Protector 是一款独立的风险管理工具，它不开仓交易。将它挂载到一个图表上，即可监控整个账户，并在你的规则被突破时立即介入——无论持仓来自哪个EA、信号还是手动下单。一只工具守护账户上运行的全部交易。
这是工具，并非投资建议。它无法防止滑点、跳空或经纪商中断；它依据你的终端所接收的价格和账户状态运作。
防范哪些情况
- 权益移动止损——权益从峰值回落设定百分比时全部平仓，锁定利润。
- 最大回撤——权益低于峰值余额设定百分比时全部平仓。
- 单日亏损上限——当日亏损达到上限时停止当日交易（可选平仓）。
- 保证金紧急——保证金水平低于下限时在强平前全部平仓。
- 利润目标——当日盈利达到设定百分比时全部平仓锁定收益。
- 连续亏损——连亏后当日暂停。
- 周末空仓——从周五指定时刻起平仓并保持空仓。
- 新闻暂停——在经济日历事件前后暂停（可选平仓）。
工作原理
硬止损（权益移动、最大回撤、保证金）会一次性平掉范围内全部持仓并保持暂停，直到你按下 RESET。每日类止损在下一交易日自动解除。暂停期间，守护工具会平掉重新出现的持仓以保持空仓。
你可选择作用范围：整个账户（全部品种）或仅当前图表品种，并可用 magic 编号过滤只管理某一策略。
图表面板与按钮
简洁的状态面板一目了然地显示当前状态、触发原因、余额/权益、保证金水平、回撤、当日盈亏、持仓与各项防护设置。两个按钮：PANIC（立即平仓）与 RESET（重新武装防护）。
可在策略测试器中运行。兼容任何经纪商与账户货币。