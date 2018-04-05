Piggy Bank EA MT5

限時優惠：每過八個月，租金價格將增加 240 美元，最終價格為 1190 美元。

訂閱頻道：https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd（在第一時間收到最新的產品優惠訊息與EA上市消息）


1.) 交易信號


2.) 產品特點

  1. 在 MQL5 上罕見的 SPX500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。
  2. 由6組SPX500交易策略與4組XAUUSD交易策略組成，共10組交易策略。
  3. SPX500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。
  4. 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。
  5. 根據回測結果，利潤因子約為 2.56，長期勝率約為 50%，風險回報比約為 1:5。
  6. 每筆交易時間不會超過24小時，平均持倉時間約為4小時左右。
  7. 每筆交易都使用市價單，真實的止損、停利、移動止損、移動停利。
  8. 少數可以適用於 Prop Firm 交易挑戰的 EA。
  9. 最低起始資金為 41.16 USD 至 82.32 USD。
  10. 不需要設置GMT時區和夏令時轉換，也不需要進行新聞過濾。
  11. 沒有繁瑣的參數設置，只需設置資金管理即可。
  12. 客戶可以根據自行需要開啟馬丁格爾資金管理功能，預設是關閉的。
  13. EA提供優化功能，客戶可根據自己券商的歷史數據進行優化。
  14. 對經紀商類型、賬戶類型、經紀商點差、網絡延遲要求不高。
  15. 剔除實際點差和滑點的影響，實際交易結果與Tick歷史數據回測結果幾乎一致。
  16. 可以透過 QuantAnalyzer4 匯入回測報表，搭配其他低相關性的 EA 共同使用。
  17. 除非出現影響交易結果的Bug，否則EA不會更新，這確保了EA運行的穩定性。

3.) 交易要求

  • 經紀商類型：ECN、STP、MM都可以用，沒有任何限制。
  • 賬戶類型：標準、零點差、伊斯蘭賬戶都可以接受，沒有任何限制。
  • 對沖賬戶：必須是對沖帳戶
  • 經紀商時區：沒有限制
  • 投資標的：SPX500, XAUUSD
  • 圖表設置：建議安裝在 EURUSD 圖表上執行。
  • 圖表時區：m15
  • 起始資金：41.16 USD 至 82.32 USD
  • 最低杠桿：1:10 至 1:250
  • 最大點差：沒有點差限制，但點差越低越好。
  • 最大延遲：2000ms以內，但越低越好。
  • VPS 類型：必須使用Windows系統的VPS。

4.) 回測設置

  1. 至少選擇使用1分鐘蠟燭或Tick歷史數據進行回測，確保真實交易結果與回測結果雷同。
  2. 請確保歷史數據質量在 98.00% 以上，如果歷史數據丟失太多，可能是設置上有錯誤。
  3. 推薦在ThinkMarkets / ThinkCapital進行回測，該 EA 是使用此經紀商的歷史數據進行開發的。
  4. 如果經紀商沒有更早以前的歷史數據，可以使用 QuantDataManager 匯入外部歷史數據共同回測。
  5. 以下是我在開發 EA 時使用的歷史數據配置，可以做為回測設置參考。
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) 技術細節

  • Tick 歷史數據來源：Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital。
  • 樣本內時間：2012.01.01 - 2020.01.01，使用Dukascopy歷史數據。
  • 樣本外時間：2020.01.01 - 2025.07.01，使用ThinkMarkets / ThinkCapital歷史數據。
  • 進場條件：多組SMA、CCI、Williams指標組合而成。
  • 出場條件：追蹤止損以及定時出場。
  • 平均年交易次數：47.00次
  • 最長無交易天數：259.62天
  • 最長無交易發生日期：2015.06.18 - 2016.03.04
  • 平均創新高天數：38.19天
  • 最長創新高天數：373.05天
  • 最長創新高發生日期：2016.03.22 - 2017.03.30

6.) 資金管理

以下是在ThinkMarkets / ThinkCapital使用預設參數獲得的回測結果，不同的經紀商回測結果可能會有所不同，僅作為資金管理參考的依據，請勿當作真實的交易績效。

Risk Definition Balance 最小起始資金 Compound annual growth rate Max drawdown 最低槓桿要求  適用情況
High risk 65 USD 82.32 USD CAGR 148.88 % MDD 50.00 %  1 : 250 小資金帳戶投機
Medium risk 350 USD 350.00 USD CAGR 29.77 % MDD 10.00 %  1 : 50 存款交易、Prop Firm 交易挑戰期間
Low risk 1900 USD 1900.00 USD CAGR 5.95 % MDD 2.00 %  1 : 10 Prop Firm 真實帳戶
Fixed lot size 0.01 Lots 82.32 USD 122.56 USD 41.16 USD  1 : 50 衡量真實績效

7.) 購買須知

  1. 除了資金管理之外，公開展示的交易信號與回測績效皆為使用EA的預設參數，不需要額外的設定檔案。
  2. 不同經紀商實際交易結果差異巨大，如果您使用的經紀商不是 ThinkMarkets / ThinkCapital，可根據自己的經紀商歷史數據進行優化。
  3. 購買前請斟酌自身經濟承擔能力，回測績效並不代表未來績效，可以先下載免費試用版本進行回測和優化，覺得不錯再租用或購買。
  4. 使用上若遇到困難或發現Bug，歡迎與我聯繫，也可以先至 EA 討論區或部落格中查看常見問題知識庫。
  5. 除非出現影響交易結果的Bug，不然我不會在產品中添加新功能，頻繁的更新會讓多數客戶感到惱火。
  6. 如果你的券商不支援使用在 MQL5.com 上面購買的EA，請立刻與我聯繫，我將會協助您排除問題。
  7. 目前我僅在 MQL5.com 上銷售我的 EA ，如果看到有人在其他網站上銷售我的 EA ，那個是詐騙，小心不要上當。

8.) 聯系客服

  • 聯系窗口：https: //www.mql5.com/en/users/sqrc
  • 聯系方法：點擊頁面中的【發送信息】按鈕，便可與開發者聯繫，也可以在產品討論區留下您的疑問。
  • 聯系時間：最快五分鐘內回覆，最慢回覆時間不會超過二十四小時，每周七天，全年無休。

9.) 提防詐騙

  1. EA真實的樣本外開始時間，應該以EA發布至MQL5銷售頁面的時間為準，而非僅憑賣家自行聲稱的開始日期。
  2. 購買前請先確認賣家公開展示的交易信號與回測表現大致相同，以避免遇到賣家在程式碼中刻意操縱回測結果的情況。
  3. 警惕非MQL5的銷售管道，若賣家沒有在MQL5銷售，就沒有公正第三方記錄EA真實的發布日期，這會使EA的真實樣本外開始時間難以驗證。
  4. 請留意賣家提供的交易信號是否與銷售頁面的EA是相同產品，這種類型的詐欺難以防範。
  5. 遠離穩賺不賠與保證回本的行銷話術，投資與詐騙只有一線之隔，賣家有義務提前告知買家任何的投資皆有可能虧損與無法回本。
推荐产品
Gold Zone EA
Simon Reger
4.5 (8)
专家
Gold Zone EA 是一款全自动交易系统，通过供需区（Supply & Demand）分析市场结构，并根据预定义的价格反应执行交易。 EA 集成了区间识别、动能分析、EMA 趋势过滤、多级止盈、保本机制、跟踪止损以及一个内置的手动交易面板，可直接在图表中操作。 EA 适用于多种交易品种，包括： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、BTCUSD 以及其他外汇、指数和差价合约产品。 不需要任何外部 DLL 或库。 交易逻辑 供需区识别 EA 通过以下元素识别结构性价格区域： 基础蜡烛（Base High / Base Low） 蜡烛形态过滤 可选 EMA 趋势强度 区间大小及重叠检查 自动移除无效区间 区间在多次被突破或达到无效计数时失效。 区间激活 当价格满足以下条件时，区间被激活（“armed”）： 在供应区下沿上方收线 在需求区上沿下方收线 仅激活的区间会触发交易信号。 动能蜡烛入场 EA 在以下条件满足时开仓： 蜡烛向区间方向形成明显动能 蜡烛实体达到最小定义大小 蜡烛与区间的距离在允许范围内 不会开仓的情况包括： 高点差、已有同方向持仓、EMA 条件不满
FREE
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
专家
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
专家
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - 机构智能与智能资金架构的结合 中央银行逻辑与算法精确度的交汇 系统概览 BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP 代表两种主导市场范式的融合：内圈交易员 (ICT) 方法论与智能资金概念 (SMC) —— 合成为一个统一的自主交易框架，反映机构订单流的机制。 该专家顾问不预测市场——它读取机构指纹。通过结合 ICT 的流动性工程原理与 SMC 的结构分析，该系统识别中央银行、对冲基金和做市商在重大行情前配置资本的位置。 工程目标：外汇主要货币对 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)、指数 (US30, NAS100, S&P500) 和商品 运营哲学：与银行交易，而非对抗它们 执行标准：军事级精确度与机构级风险控制 双重方法论架构 ICT 基础层 系统整合了真实的内圈交易员概念： 流动性工程检测 公平价值缺口 (FVG) 分析 订单块智能 最佳交易入口 (OTE) 市场结构机制 SMC 整合层 智能资金概念叠加提供结构确认： 多时间框架结构分析 更高时间框架 (H4/每日)：建立市场偏见和主要摆动点 中等
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
专家
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
专家
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
专家
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
专家
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
RSI Auto Trader
Harun Benge
专家
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
专家
Gold SWmax EA - 是 Meta Trader 5 的最佳專家顧問之一。該顧問的獨特演算法會分析資產價格的變動，同時考慮技術和數學分析的因素，確定有利可圖的入場和出場點，並使用先進的資金管理和手數乘數。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   建議： 經紀商 - RoboForex , Weltrade 或其他，成功優化後 帳戶類型 – 具有對沖功能的 PRO/ECN 時間範圍 - M30  符號-XAUUSD
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
专家
Gold SDmax EA - 是 Meta Trader 5 的最佳專家顧問之一。該顧問的獨特演算法會分析資產價格的變動，同時考慮技術和數學分析的因素，確定有利可圖的入場和出場點，並使用先進的資金管理和手數乘數。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   建議： 經紀商 - RoboForex , Weltrade 或其他，成功優化後 帳戶類型 – 具有對沖功能的 PRO/ECN 時間範圍 - M30  符號-XAUUS
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
专家
Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. The idea is not complicated, when flat, 2 limit orders are set when using USE_LIMIT_ORDERS = true, otherwise it trades by market. When an order is triggered, the position is closed by TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT in an unsuccessful situation by STOP_LOSS_VIRTUAL. Or the orders are deleted. After closing a position, the expert looks at how the position closed, with a pr
Golden Osiris EA
Luis Corso
专家
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
专家
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
专家
Multi-currency grid Expert Advisor, in most cases it receives quite accurate entries. If an entry is not accurate enough, the positions are managed using an elaborate martingale strategy. Work on real account:  http://tiny.cc/nkaqmz Entries are performed using the signals of RSI and Stochastic indicators, in the overbought/oversold areas, plus additional entry conditions based on a proprietary algorithm. Recommended timeframe - М15. Input parameters SetName - name of the current settings file Ma
Tech EA
Heiko Kendziorra
专家
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
专家
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
Exotics Adv
Ivan Simonika
专家
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
专家
PROP FIRM READY!   -> Ask for set file | Price increases 100$ after each purchase | Final price 999$ |    Darwinex zero live account -   Link 100 Thousand profit firm allocation contact for more information. Key Features: Forward optimization, monte carlo, Sequencial optimization, and walk forward matrix stress testing uses trailing stop and no set TP so profit isn't capped Symbol: NASDAQ M15 CFD or futures No martingale & grid based trading. Contact me to learn more about the reasoning behind
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
专家
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Golden Retracement
Raza Khan
专家
Harness the power of the universe's most perfect number. Golden Retracement is an Expert Advisor meticulously engineered to identify and trade precise reversals at key Fibonacci retracement levels. It automatically detects significant market swings and calculates the golden ratio levels (38.2%, 50.0%, 61.8%), waiting for the price to "bounce" with a powerful confirmation. This bot brings mathematical elegance and disciplined execution to your trading, helping you capitalize on deep corrections a
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
专家
Maximum Infinity Pro – MT5 高级网格 EA Maximum Infinity Pro 是一款专业级的智能交易系统 (EA)，专为 MetaTrader 5 设计，它将先进的网格交易逻辑与强大的风险管理以及自适应的入场/出场策略相结合。这款 EA 既适合希望获得可靠、灵活且全自动交易解决方案的初学者，也适合经验丰富的交易者。 主要特点 智能网格系统 (Smart Grid System): 通过动态手数调整和网格间距，自动管理买入/卖出网格，以在各种市场条件下实现最佳性能。 自适应入场逻辑 (Adaptive Entry Logic): 使用多种指标和过滤器来识别高概率的交易入场点，减少不必要的交易并提高胜率。 整体盈利平仓与追踪止损 (Basket Take Profit & Trailing): 当达到目标利润时关闭所有网格仓位，或在强劲趋势中使用追踪止损逻辑以最大化收益。 暂停交易与新闻过滤 (Cutoff & News Filter): 在高影响新闻、NFP (非农就业数据) 发布期间或达到每日盈利目标时自动暂停交易，以保护您的资金。 Telegram
TradeGhost
Stefano Padovano
专家
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
专家
DAI Breakout Matrix EA DAI Breakout Matrix EA is a multi-timeframe breakout and grid engine designed for gold and volatile symbols. It combines breakout entries, 2-timeframe Williams %R confirmation, adaptive grid management, profit-locking and manual integration via chart buttons, all monitored by a clear on-chart HUD. Recommended symbol: XAUUSD Recommended base timeframe: M10 (custom 10-minute chart) This EA is a professional tool, not a “set and forget” solution. Proper money management and t
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
专家
Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
TRDR Bot1
Musa Mampondo
专家
Multi-Indicator MT5 Expert Advisor Designed for Trend, Reversal & Momentum Alignment TRDR Bot-1 is a versatile Expert Advisor developed by TRADEWYZE, engineered for traders who want a robust, rules-driven system that blends trend-following, reversal detection, momentum confirmation, and strict risk protections. The EA combines multiple indicators—MACD, Stochastic, CCI, Moving-Average Oscillator (MAO), Pin Bar detection, and Candle Color patterns—to identify high-quality trade setups across For
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
专家
SmartSMC EA – Liquidity Sweeps For over 10 years in the Gold market I’ve watched how price hunts liquidity before the real move. SmartSMC EA is my distilled version of that edge: a simple, disciplined SMC liquidity-sweep engine that trades XAUUSD with clean risk and professional execution. Why choose SmartSMC? Because it blends Smart Money Concepts with rock-solid automation. You don’t need to second-guess the chart—attach the EA, choose your risk, and let it handle entries, exits, sizing and
AdaFibo Trader
Van Dao Lai
专家
Ada Fibo Trader is an automated trading system for MetaTrader 5, designed around a risk-controlled Fibonacci pullback DCA strategy . MY SIGNAL ON MQL5 The Expert Advisor focuses on capital protection, disciplined trade execution, and long-term stability , rather than aggressive or high-risk trading. The system limits trade frequency, controls exposure at all times, and avoids risky techniques such as martingale or unlimited grid. Key Features Fibonacci-based pullback DCA strategy Maximum one tra
TW Wolf Martingale MT5
Altan Karakaya
专家
专业网格与马丁格尔 EA TW Wolf Martingale MT5 是一款专业的网格与马丁格尔 EA，同时也是一款高级智能网格交易 EA，专为追求精准风险控制、灵活执行以及在不同市场环境中实现安全自动化交易的交易者而设计。 该高级马丁格尔 EA 将结构化的网格逻辑与智能风险管理相结合，在不使用激进或固定参数的情况下，实现多品种、多周期的低风险网格交易，是一款专注于受控执行和自适应交易策略的专业 MT5 外汇机器人。 TW Wolf Martingale MT5 核心功能 1- 双重入场系统 支持基于网格和基于指标的入场方式，提供最大的灵活性和自适应交易策略。 2- 多时间周期运行 可在任意时间周期运行，具体取决于交易者的风险设置和所选的网格或马丁格尔策略。 3- 多市场兼容性 针对外汇货币对、黄金（XAUUSD）、指数和加密货币进行了优化，提供多市场专业交易解决方案。 4- 图表交易控制 无需停止 EA，可直接在图表上实时切换交易模式，确保自动化网格交易的顺畅运行。 5- 紧急保护模式 在高风险条件下立即阻止新交易，同时主动管理已有持仓以防止过度风险。 6- 智能止
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
专家
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
专家
概览 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD （黄金）设计的智能交易系统（Expert Advisor）。它通过结合 九种 独立的交易策略来运行，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1）触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格（grid）、马丁格尔（martingale）或均摊成本（averaging）技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 (Set File) v2.5 九种策略概览 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的近期 K 线序列，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续下跌趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一根 H4 K 线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于时
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
专家
LIVE SIGNAL（真實交易帳戶） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA 所使用的交易邏輯與執行規則，與 MQL5 上展示的 已驗證真實交易訊號 完全一致。 在使用 建議且已優化的參數設定 ，並搭配 信譽良好的 ECN / RAW 點差經紀商 的情況下，實盤交易行為在結構與表現上應與該真實訊號高度相符。 請注意，由於經紀商條件、點差、執行品質以及 VPS 環境的差異，不同使用者的實際結果可能會有所不同。 本 EA 采用限量销售方式，目前仅剩 2 个名额，价格为 USD 499；购买完成后，请通过私信联系我，以获取用户手册及推荐参数设置。 不使用過度網格，不採用高風險馬丁格爾策略，不進行虧損加倉（攤平）。 本 EA 為早期限量階段價格；後續將視銷售與維護階段進行價格調整，預計每個階段價格上調約 $100，年度目標上限價格為 $1899。 重要說明：GoldWave 是專為真實市場環境所設計。 系統採用   AI 輔助的自適應邏輯   以及   新聞過濾機
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个 仓位都受到内置止损的全面保护 ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 价格 $555 有效至 1 月 19 日（星期一）。之后价格将上涨至 $675。（最终价格 $1999） 购买 Vortex Turbo 智能交易系统后，您将有机会获得 我的其他任何一款智能交易系统的免费授权 ，该系统可关联到您选择的 三个交易账户  （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685  
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
专家
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始新闻标题中的情绪作为交易决策的依据： 美元情绪偏多 （鹰派美联
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 实时信号：       点击这里 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
专家
房地产公司准备就绪！ 并非为短期账户买卖或快速获利而设计。 无马丁格尔/无网格/无人工智能 专为注重长期稳定性的交易者而设计 实时结果： 实时信号 | 主要投资组合 |   FTMO 结果   |  公共社区 首发价格：249美元，下次定价：349美元（仅剩6本） 什么是黄金地图集？ Gold Atlas 是一款专业的黄金 (XAUUSD) 自动交易系统。它采用多重突破入场策略，旨在捕捉日内波动和更大的趋势突破。 该系统不基于指标或固定时间范围，并采用最小的优化来减少曲线拟合并提高稳健性。 Gold Atlas 采用 5 个不同的突破水平，每个水平都有自己的止损和追踪止损逻辑，从而实现了强大的内部多元化。 该策略已从 2006 年起进行了近 10,000 笔交易的测试，涵盖了不同的市场机制和市场条件。 作为一种趋势跟踪系统，它不会赢得每一笔交易，但其设计目的是在长期内捕捉偶尔出现的大赢家。 加入社区！ 请私信 我 并附上购买凭证，即可获得加入我们私人社区的邀请。 设置 该系统即插即用。 Gold Atlas 的设计宗旨是 用户友好 、 易于操作 ，无需复杂的配置。 只需将EA
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]     [SET FILES] 核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.23 (73)
专家
SmartChoise EA – 基于神经网络的XAU/USD（金）M1时间框架交易系统 用户手册可通过我个人资料页面上的链接获取 —— 其中详细解释了所有设置和选项。 在 Telegram 频道中，您还可以找到几个运行 SmartChoise 的账户，它们拥有不同的余额、风险级别和设置。这是一个很好的方式来查看 EA 在多个经纪商和不同条件下的真实表现。 价格暂时下调。 此EA旨在长期、稳定的增长——理解并与您的风险容忍度对齐是其成功的关键。 采用基于神经网络的引擎，持续分析实时市场数据，根据当前市场情况调整交易策略。此方法有助于优化交易入场、提高风险控制并智能管理曝险。 与依赖马丁格尔策略的系统不同，SmartChoise EA采用自适应仓位大小和明确定义的风险管理规则，适合不同经验水平和风险承受能力的交易者。 主要特点 基于神经网络的决策制定 无马丁格尔策略 基于市场条件、账户权益、趋势强度等的动态仓位调整 多种交易模式和可调风险等级 可选的支撑/阻力和蜡烛图形态策略 高级回撤管理恢复系统 内置追踪止损和新闻过滤选项 可选策略（默认禁用） 您可以手动启用两个额外的策略，以增加
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
The Techno Deity — XAUUSD 黄金数字主宰 促销活动：您可以获赠 Cryon X-9000 交易顾问。如需了解详情并获取权限，请直接与我联系。 The Techno Deity 是一款为在黄金市场混沌中追求结构化秩序的交易者设计的尖端生态系统。该系统的核心是数字直觉算法，它不仅追踪价格，还能识别机构兴趣区和市场失衡瞬间。系统采用多层订单流过滤和市场几何对称分析，以极小的回撤实现精准入场。 核心优势 流动性智能：系统扫描市场中的隐藏流动性集群，在极大概率出现剧烈冲刺的点位开仓。 神经趋势过滤：智能过滤，区分真实的趋势运动与虚假的回撤和噪音。 动态风险控制：每笔头寸都配有自适应保护模块，根据当前波动性自动调整止盈水平。 零网格理念：彻底杜绝平均仓位、网格或马丁策略。机器人遵循“一进一出”原则，具备稳固的数学优势。 机构级纪律：系统排除人为干扰，精准执行交易计划，无视情绪和市场恐慌。 技术参数 交易品种：黄金 (XAUUSD) 时间周期：H1 建议存款：稳健交易 500 美元起 最低门槛：200 美元（激进模式） 执行类型：兼容所有经纪商（推荐低点差账户） 免责声明 系
AI Aurum Pivot
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
专家
AI Aurum Pivot —— 专为长期稳定性与严格风险控制打造的专业黄金（XAUUSD）交易 EA 仅剩少量优惠拷贝——售罄后价格将立即上调至 $999.99 。 LIVE SIGNAL： https://www.mql5.com/en/signals/2352634 AI CORE DETAIL： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725 Download Setfile  |   Prop Firm Testing  |   H2 Time Frame Setting  (Optional) AI Aurum Pivot 是一款完全自动化的交易专家系统，专为黄金（XAUUSD）交易而开发，采用专业交易理念构建，重点关注长期稳定性、可控回撤以及严格的风险管理。 该 EA 不使用马丁格尔策略。 不采用网格、加仓、均价或回本类交易逻辑。 不依赖不现实的高胜率来吸引市场关注。 AI Aurum Pivot 旨在基于清晰的市场结构进行交易，对每一笔交易进行严格的风险控制，并在不同市场环境变化中保持系统稳定性。系统优先考虑交易质量而非交易频率
作者的更多信息
Virgo EA MT4
Hong Yi Li
专家
限量優惠：還剩下 3 / 10 份，每賣出十份，價格將增加 1200 美元，最終價格為 29000 美元。 1.) 交易信號 處女座 EA 低風險：   https://www.mql5.com/en/signals/2209017 我的所有信號列表： https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 根據回測結果，長期勝率為±80%，最大覆合年增長率為±130%。 交易所需的最低啟動資金僅為 100 美元。 沒有繁瑣的參數設置，您只需設置交易時間和資金管理即可。 客戶可以根據自身需求選擇是否啟用Martingale資金管理方式。 每筆交易都使用真實追蹤止損和追蹤止損。 根據回測結果，每筆交易的持有時間不超過一周。 僅在出現大趨勢時進行交易，根據回測結果最多三個月不進行交易，但平均每周一次。 無需過濾新聞事件或下載任何其他文件。 對經紀商類型、賬戶類型、經紀商點差、網絡延遲要求不高。 可以與其他EA結合使用，但EA之間的投資標的不能重覆。 除非出現影響交易結果的bug，否則EA不會更新，保證了EA運行的穩定性。 客戶可以自行優化
Virgo EA MT5
Hong Yi Li
专家
限量優惠：還剩下 3 / 10 份，每賣出十份，價格將增加 1200 美元，最終價格為 29000 美元。 1.) 交易信號 處女座 EA 低風險：  https://www.mql5.com/en/signals/2209017 我的所有信號列表： https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 根據回測結果，長期勝率為±80%，最大覆合年增長率為±130%。 交易所需的最低啟動資金僅為 100 美元。 沒有繁瑣的參數設置，您只需設置交易時間和資金管理即可。 客戶可以根據自身需求選擇是否啟用Martingale資金管理方式。 每筆交易都使用真實追蹤止損和追蹤止損。 根據回測結果，每筆交易的持有時間不超過一周。 僅在出現大趨勢時進行交易，根據回測結果最多三個月不進行交易，但平均每周一次。 無需過濾新聞事件或下載任何其他文件。 對經紀商類型、賬戶類型、經紀商點差、網絡延遲要求不高。 可以與其他EA結合使用，但EA之間的投資標的不能重覆。 除非出現影響交易結果的bug，否則EA不會更新，保證了EA運行的穩定性。 客戶可以自行優化一
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
专家
限量優惠：還剩下 3 / 10 份，每賣出十份，價格將增加 1200 美元，最終價格為 29000 美元。 訂閱頻道： https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd （在第一時間收到最新的 產品優惠訊息與EA 上市消息） 1.) 交易信號 Gemini EA MT5 High risk：  https://www.mql5.com/en/signals/2309494 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 SPX500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由10組SPX500交易策略與10組XAUUSD交易策略組成，共20組交易策略。 SPX500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。 根據回測結果，利潤因子約為 2.48，長期勝率約為 50%，風險回報比約為 1:5。 每筆交易
筛选:
无评论
回复评论