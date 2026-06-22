Falcon Trailing Stop Manager
- 实用工具
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.10
- 更新: 2 八月 2026
★ 100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
如果 Falcon 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。
同一开发者的其他工具:
- Aegis Account Protector（账户整体资金保护）: https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Sentinel News Filter（新闻前后暂停交易）: https://www.mql5.com/en/market/product/182634
- Rapid Trade Panel（一键风险下单面板）: https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- 全部 EA 与工具: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Falcon Trailing Stop Manager — 通用移动止损与保本
这是一款独立工具，不开仓交易。它管理由任何EA、信号或手动开仓的止损：为没有移动止损的策略加上保本与移动止损，并自动保护手动交易。
这是工具，并非投资建议。止损会发送至你的经纪商，受滑点、跳空和最小止损距离影响。
功能
- 保本：达到设定点数盈利后，将止损移至开仓价加锁定偏移——该交易不再变为亏损。
- 移动止损三种方式：固定点数 / ATR×倍数 / 价格百分比。
- 步进移动：仅当改善至少达到设定点数时才推进止损。
- 为无止损/止盈的“裸”持仓强制添加止损/止盈。
- 识别经纪商最小止损距离：违反最小值的修改会被跳过而非拒绝。
作用范围
仅管理当前图表品种或整个账户，并可用 magic 编号过滤只对某一策略进行移动止损。
面板
紧凑面板显示当前保本与移动止损设置、管理中的持仓数量以及以账户货币计的浮动盈亏。
可在策略测试器中运行。点值与止损位均取自各品种规格——兼容任何经纪商。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
如果 Falcon 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。
同一开发者的其他工具:
- Aegis Account Protector（账户整体资金保护）: https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Sentinel News Filter（新闻前后暂停交易）: https://www.mql5.com/en/market/product/182634
- Rapid Trade Panel（一键风险下单面板）: https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- 全部 EA 与工具: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Falcon Trailing Stop Manager — 通用移动止损与保本
这是一款独立工具，不开仓交易。它管理由任何EA、信号或手动开仓的止损：为没有移动止损的策略加上保本与移动止损，并自动保护手动交易。
这是工具，并非投资建议。止损会发送至你的经纪商，受滑点、跳空和最小止损距离影响。
功能
- 保本：达到设定点数盈利后，将止损移至开仓价加锁定偏移——该交易不再变为亏损。
- 移动止损三种方式：固定点数 / ATR×倍数 / 价格百分比。
- 步进移动：仅当改善至少达到设定点数时才推进止损。
- 为无止损/止盈的“裸”持仓强制添加止损/止盈。
- 识别经纪商最小止损距离：违反最小值的修改会被跳过而非拒绝。
作用范围
仅管理当前图表品种或整个账户，并可用 magic 编号过滤只对某一策略进行移动止损。
面板
紧凑面板显示当前保本与移动止损设置、管理中的持仓数量以及以账户货币计的浮动盈亏。
可在策略测试器中运行。点值与止损位均取自各品种规格——兼容任何经纪商。