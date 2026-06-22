Sentinel News Filter

  • 实用工具
  • Kenichiro Sakamoto
    Kenichiro Sakamoto

    Kenichiro Sakamoto

    5 (1)
    我是 Kenichiro Sakamoto，FXEA365 的开发者——一个为 MetaTrader 5 打造透明、基于规则的智能交易系统（EA）的工作室。
    我专注于可以验证而非曲线拟合的策略：突破网格系统、唐奇安趋势跟随、均值回归的回调买入，以及在黄金、比特币、USDJPY 和 NAS100 等指数上的可控加仓网格。每个 EA 在发布前都经过真实 tick 历史数据验证，并附带详细的输入参数说明、固定的风险参数和不依赖经纪商的逻辑——没有隐藏的马丁格尔爆仓，也没有夸大的截图。每个产品页面都包含回测报告和真实的策略逻辑。
    60 产品 1 信号 3 评论
  • 版本: 1.10
  • 更新: 2 八月 2026
★ 100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。

完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
如果 Sentinel 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。

同一开发者的其他免费工具:
- Aegis Account Protector (账户整体资金保护): https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005
- 全部 EA 与工具: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller

Sentinel News Filter — 在重大新闻前后自动暂停你的EA

基于 MT5 经济日历的工具，不开仓交易。它在图表上标记即将到来的重大事件，倒计时至下一个事件，并在事件时段内设置一个供你的EA读取的标志以暂停，必要时替你平仓。

这是工具，并非投资建议。依赖于你的经纪商所提供的经济日历。

功能
- 在图表上以重要度配色的竖线标记即将到来的事件。
- 倒计时至下一个事件，并显示币种与重要度。
- 暂停标志：全局变量 FXEA_NEWS_PAUSE，供你的EA读取（一行 GlobalVariableGet）以跳过开仓；时段结束后恢复为 0。
- 在时段内可选平仓（整个账户或当前品种，可按 magic 过滤）。
- 在时段开始前通过推送/邮件/Webhook 预先提醒。

设置
你可选择监控的币种、最低重要度（仅高 / 中以上 / 全部），以及事件前后各多少分钟为暂停时段。工具持续扫描日历并同步标志、标记与面板。

注意：MT5 经济日历在策略测试器中不可用，因此本工具面向实盘/前进测试使用。
推荐产品
Trailing by SAR MT5
Konstantin Kulikov
实用工具
Tracking positions using trailing on the Parabolic SAR indicator. It is necessary to allow automated trading in the terminal settings. In testing mode, the utility opens Buy or Sell positions on the first ticks, which allows you to visually observe the given logic, changing the utility parameters. In real mode, the utility does not open positions. Discuss the complexities of Forex trading here:  chat "Age of Expert Advisors" . Parameters Select_Magic - selection of magic numbers. Positions with
FREE
MAFX Trading Manager
Mark Anthony Noblefranca Nazarrea
5 (1)
实用工具
MAFX Trading Manager 适用于 MetaTrader 5 的专业手动交易管理面板 产品概述 MAFX Trading Manager 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业手动交易管理面板， 旨在帮助交易者更高效地执行和管理交易。 它提供快速的订单执行以及必要的交易管理工具， 界面简洁、紧凑且易于使用。 本产品适用于希望在交易管理中获得更高控制力、 执行速度和一致性的手动交易者， 无需依赖自动化策略或交易信号。 主要优势 一键 Buy / Sell，下单无需打开 MT5 订单窗口 集成 Stop Loss 与 Take Profit 管理 支持部分平仓和保本功能 界面简洁，不遮挡图表 轻量化设计，运行稳定 适用于剥头皮、日内及主观交易 针对 XAUUSD（黄金）和 BTC 优化的默认设置 持续维护并定期更新 主要功能 市价 Buy / Sell 执行 可调节手数输入 Stop Loss 和 Take Profit 控制 带偏移的保本功能 按百分比部分平仓 一键关闭所有持仓 交易信息可视化显示 适用于所有 MT5 品种和周期 限制与重要说明 本产品不提供交易信
FREE
Market book player
Aliaksandr Hryshyn
实用工具
Playback of previously saved data from the order book. Key features: Historical data navigation Adjusting the playback speed with the "---" and "+++" buttons, as well as with the mouse, you can by scrolling the wheel over the area of ​​these buttons and between them Turning Price Centering On and Off Time display accurate to thousandths of a second Attention: This product also needs a utility to save data: https://www.mql5.com/en/market/product/71642
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
指标
概述 本指标是经典 Donchian 通道 的增强版，增加了多种实用的交易功能。 除了标准的三条线（最高、最低和中线），系统能够检测 突破 ，并在图表上用箭头进行可视化标记，同时只显示 与当前趋势方向相反的那条线 ，让图表更加简洁。 功能包括： 可视化信号 ：突破时在图表上绘制彩色箭头 自动通知 ：弹窗、Push 推送和 Email 邮件 RSI 过滤 ：根据市场相对强弱验证信号 个性化设置 ：颜色、线条粗细、箭头符号、RSI 阈值等 工作原理 Donchian 通道计算： 上轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最高价 下轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最低价 中线 ：最高价和最低价的平均值 看涨突破 ：收盘价高于上轨线 看跌突破 ：收盘价低于下轨线 指标会： 绘制三条 Donchian 通道线 仅在 方向变化后的首次突破 绘制箭头 隐藏顺应趋势方向的那条线（上涨趋势: 只显示红色下轨线；下跌趋势: 只显示绿色上轨线） 可选用 RSI 过滤突破信号，减少虚假突破 支持实时发送通知 参数说明 Donchian 通道设置 indPeriod ：计算通道高低点的已收盘 K 线数量 Lin
FREE
AQ RiskOptimizer MT5
HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD
4 (1)
实用工具
Risk Optimizer is the absolute solution for applying risk management on your account. Bad risk management is the main reason that causes traders to lose money. Risk Optimizer calculates and suggests the correct lot size for each position according to your personal, customized risk profile. You can give directly your preferred risk as percentage (%) for each position or you can trust our algorithms to calculate and optimize according to your risk category selection. But it is not only that! Selec
FREE
OrderBook Utilities
Stanislav Korotky
实用工具
OrderBook Utilities is a script, which performs several service operations on order book hob-files, created by OrderBook Recorder . The script processes a file for work symbol of the current chart. The file date is selected by means of the input parameter CustomDate (if it's filled in) or by the point where the script is dropped on the chart. Depending from the operation, useful information is written into the log, and optionally new file is created. The operation is selected by the input parame
FREE
Institutional Exec Suite
Juan Eduardo Verdala
实用工具
InstitutionalExec Suite — Expert Advisor for MetaTrader 5 InstitutionalExec Suite is an Expert Advisor designed to split and distribute order execution into parts, with the aim of obtaining an average entry price instead of executing the total volume at a single moment. Available execution modes Time-based TWAP. Divides the total order into equal parts and executes them at fixed time intervals configured by the user. Price movement TWAP. Executes each part when the price moves a defined number o
FREE
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
专家
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析与监控仪表板 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的交易分析和账户监控解决方案。 本产品将 MT5 交易数据整理到结构化的网页仪表板中，使交易者能够查看账户信息、监控未平仓头寸、分析交易历史、跟踪策略、记录交易日志以及查看绩效统计数据。 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 旨在帮助交易者整理交易信息，并通过受支持的桌面和移动网页浏览器访问这些数据。 主要功能 • MT5 账户仪表板 • 未平仓头寸监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户绩效统计 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 • 可分享的只读报告 MT5 账户仪表板 在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 5 交易账户的重要信息。 可显示的信息包括： • 账户余额 • 净值 • 可用保证金 • 保证金水平 • 未平仓头寸 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户信息 仪表板集中显示
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
指标
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
指标
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.88 (24)
指标
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Multi Hull MA Color with Envelopes
Md Golam Murshed
5 (1)
指标
Indicator Description 4 Hull MA Color + Envelopes is a powerful trend-following indicator for MetaTrader 5 that combines four Hull Moving Averages (HMA) with Moving Average Envelopes to clearly identify market direction, trend strength, and potential reversal or pullback zones. This indicator is designed to reduce noise, react quickly to price movement, and provide a clean visual structure for professional trading.   Key Features   4 Hull Moving Averages (20, 50, 100, 200) Automatic color change
FREE
FiT Panel Pro
Thonglak Janyakorn
实用工具
Overview FiT Panel Pro is a professional-grade trade management panel designed for MetaTrader 5 traders who demand speed, precision, and full control over their trades. Built with a modern dark-theme UI, it combines one-click execution with advanced risk management, visual SL/TP drag lines, automatic Fibonacci-based levels, and comprehensive order management — all in a single, compact panel. Whether you are a scalper, day trader, or swing trader, FiT Panel Pro gives you the edge you need to exec
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
4 (2)
指标
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
GDS Renko Pip ST
Andrey Goida
指标
GDS Renko Pip ST - Fixed Brick Renko Chart Tool for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST is a Renko chart tool for MetaTrader 5 designed for traders who want to build and study fixed brick Renko movement using a practical pip or point-based setup. The purpose of this tool is simple: create a cleaner Renko structure so the trader can observe direction, brick runs, pullbacks, support and resistance behavior without normal candle noise. This is not a signal indicator and it does not predict the market. It
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
指标
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Simple Order
Mikhail Nazarenko
5 (2)
实用工具
Simple order is designed to make placing pending orders as easy and fast as possible. Setting a pending order takes just two steps. 1. Double-click on the price of placing an order, after that a panel with buttons for order names appears. 2. Click on the button of the required order That's it, the pending order is set. If necessary, we adjust the order by dragging, as well as change the sizes of stop loss and take profit. Don't forget to pre-set the size of the stop loss and take profit in the S
FREE
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.77 (126)
实用工具
自动设置、止损、止盈、追踪止损、盈亏平衡水平，实现 虚拟 止损和止盈。 经验助理 将帮助您组织职位维护。 该程序（EA 交易）旨在自动设置 真实或虚拟   交易时您的仓位的 止损和止盈 水平。 您可以从图表上的控制面板轻松管理 EA 交易的所有操作。 如果您在为未平仓头寸设置止损、止盈、 追踪止损 或 盈亏平衡 时遇到任何困难 ，或者如果您更喜欢手动交易，您可以使用助手。 它将自动执行必要的操作，例如为您的交易设置止损和获利、打开追踪止损以及在需要时将止损移至盈亏平衡。 该助手还具有基于 抛物线 Sar 指标的追踪止损功能。 MT4 版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 我们的助手的9个主要功能： 打开买入卖出； 止损/止盈集； 设置追踪止损； 一套收支平衡； 抛物线追踪止损； 虚拟止损和止盈； 虚拟栏杆止损和盈亏平衡； 显示当前柱的结束时间； 显示有关帐户的有用信息； 对于实时图表上的一键交易，您可以下载实用程序 VirtualTradePad for MetaTrade
FREE
Trading Dashboard Pro MT5
Ian Nganga Comba
实用工具
Trading Dashboard Pro MT5 Trading Dashboard Pro MT5 是一款专为 MetaTrader 5 开发的交易监控与管理面板。 该面板以清晰直观的方式实时展示账户交易情况、统计数据以及当前持仓信息。用户无需在多个终端窗口之间切换，即可在一个界面中完成账户监控和交易管理。 主要功能 实时账户概览 面板实时显示账户的重要数据，包括： 账户余额（Balance） 净值（Equity） 浮动盈亏 当日盈亏 胜率（Win Rate） 盈利因子（Profit Factor） 平均风险收益比（Risk/Reward Ratio） 最大回撤（Max Drawdown） 所有数据都会随着交易活动自动更新。 交互式绩效图表 Trading Dashboard Pro MT5 提供可视化图表，帮助用户了解账户表现和风险状况。 支持的图表包括： 资金曲线（Equity Curve） 回撤图（Drawdown Chart） 通过图表，用户可以更直观地观察账户资金变化以及风险水平。 持仓监控 所有当前持仓都会显示在统一的表格中。 每笔交易显示以下信息： 交易品种（Symb
FREE
Heiken Ashi Smoothwave
Alexandre Vincent Traber
指标
概述 Heiken Ashi Smoothwave 将您的图表直接转换为平滑的平均K线（Heiken Ashi），并在主图表窗口中替代标准K线，呈现更清晰的趋势视图。无需单独窗口，界面简洁。 工作原理 每根K线根据真实价格数据计算 Heiken Ashi 的开高低收值。 直接在主图表上绘制彩色 Heiken Ashi K线。 自动隐藏原生图表K线，仅显示 Heiken Ashi K线。 移除指标时自动恢复标准K线。 输入参数 无可配置参数，添加即可使用。 推荐设置 适用于任何交易品种、任何时间周期。可在外汇、黄金、指数及MetaTrader 5支持的任何品种上使用。 截图 应用 Heiken Ashi Smoothwave 后的图表，原生K线已自动隐藏。 免责声明 本指标为趋势分析的可视化工具，并非交易信号生成器。过往表现及视觉平滑效果不保证未来结果。使用真实账户前请务必先在模拟账户上测试。
FREE
Simple Trend Direction MT5
Khalaf Hamza Mohammad Yousef
指标
This is a FREE Trend Direction Indicator for MetaTrader 5. Features: Identifies market trend direction Uses EMA 50 and EMA 200 Non-repainting logic Clear visual display Suitable for manual trading Free version includes: - Single timeframe - Trend direction only - No alerts If you need: Alerts Multi-timeframe version EA automation Custom modifications My Name is Khalaf Hamza , You can contact me for freelance work --> khalaf.hamza.hi@gmail.com
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
指标
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
RM Sync Master
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
5 (1)
指标
IF YOU FIND THIS TOOL HELPFUL, PLEASE LEAVE A 5-STAR RATING & REVIEW! Your feedback helps us maintain and update this FREE tool for the trading community. ================================================================= RM Sync Master - Ultimate Multi-Chart & Multi-Timeframe Sync Utility ================================================================= RM Sync Master is a powerful chart synchronization utility for MetaTrader designed to link and synchronize multiple charts instantly. Align
FREE
The Ultimate Risk Calculator
Elias Jose Vielma Molina
实用工具
Risk Calculator EA – Utility for Precise Trade Sizing If you find this tool useful consider to  Buy me a coffee!   The Ultimate Risk Calculator is a lightweight in-chart Expert Advisor (EA) designed to help you easily and quickly calculate position size and set stop-loss / take-profit levels with full control over risk management directly on the chart. What it does? It turns manual risk decisions into fast, visual, and accurate calculations. You draw or adjust the Entry, Stop-Loss and Take-P
FREE
Order Manager Pro
Breneer Jacinto
实用工具
Order Manager Pro: The Ultimate Trade Management Panel Take full control of your manual trading with Order Manager Pro , the all-in-one trade management utility designed for speed, precision, and flexibility. Stop juggling multiple windows and complex calculations. This powerful panel places every critical trading function right on your chart, allowing you to react to market movements instantly and manage your risk flawlessly. Whether you are a scalper, day trader, or swing trader, this tool wi
FREE
Multi Candle Timer MT5
Andrew Mcculloch
实用工具
Always Know When the Candle Closes!The countdown is right there on the chart, updating every second. If you find this indicator useful, please leave a review How It Works The indicator displays up to three independent candle close countdowns on your chart, each set to any MT5 timeframe. Monitor your chart timeframe, a higher timeframe, and a lower timeframe simultaneously — all without switching charts. Slot 1 defaults to your current chart timeframe. Set slots 2 and 3 to any timeframe you want
FREE
Precision Position Calculator
Federico Ruben Vissio
实用工具
Risk calculator for MetaTrader 5. Precision Position Calculator is a MetaTrader 5 utility that helps calculate trade volume based on the risk configured by the user. The panel allows the user to work with Entry, Stop Loss and up to three Take Profit levels directly on the chart. Main description Precision Position Calculator is a utility for MetaTrader 5 designed to help calculate the volume of a trade before opening it. The panel allows the user to configure risk, select the order type, set th
Server Clock
Flavio Javier Jarabeck
5 (5)
实用工具
Many friends asked me for a simple, non-obtrusive, resource-friendly clock to track the time during their trades. It seems pretty obvious, but it is a must-have for those trading the market manually, waiting for the Market News, or just to visually know what time it is... Trading is an absorbing endeavor! So, here it is... Totally configurable, including Font Type, Font Size and Chart Location: Upper Left/Center/Right OR Lower Left/Center/Right, with a little twist of adjusting the Offset, just
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
4.33 (3)
指标
RSI ABCD形态查找器：技术策略 1. 指标工作原理 结合 经典RSI 与自动检测 ABCD谐波形态 。 主要组件 标准RSI （可调周期） 高低点标记 （箭头） ABCD形态 （绿/红线） 超买(70)和超卖(30)过滤器 2. MT5设置 period = 14 ; // RSI周期 size = 4 ; // 最大形态尺寸 OverBought = 70 ; // 超买水平 OverSold = 30 ; // 超卖水平 Filter = USE_FILTER_ YES ; // 确认过滤器 3. 交易策略 3.1. 买入信号（看涨ABCD） 条件： RSI形成： 低点( A ) → 高点( B ) → 更高低点( C ) D 高于超卖区(30)但低于 C 确认：绿色连线A-B-C-D 目标： TP1: B-C的61.8% TP2: B-C的100% 止损： 低于 D 3.2. 卖出信号（看跌ABCD） 条件： RSI形成： 高点( A ) → 低点( B ) → 更低高点( C ) D 低于超买区(70)但高于 C 确认：红色连线A-B-C-D 目标： TP1: B-C的6
FREE
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 如果您无法
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.71 (17)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
作者的更多信息
Atlas Diversified Trend Portfolio
Kenichiro Sakamoto
专家
ATLAS PORTFOLIO — 一款 EA，一个横跨五大市场的分散化趋势组合（USDJPY、GBPJPY、EURJPY、Bitcoin、Ethereum） 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart) 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart)，否则交易数将为零。 ATLAS PORTFOLIO 是一款单一的智能交易系统（Expert Advisor），可从一张图表同时交易由五个市场组成的低相关性组合。三个日元货币对（USDJPY、GBPJPY、EURJPY）运行 MEGAMAX Donchian 引擎——一种仅做多的突破策略，配有硬性 ATR 止损、ATR 移动止损以及基于时间的离场。两个加密货币市场（BTCUSD、ETHUSD）运行 COMET 引擎——一种由 SMA200
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 标记出当价格处于上升趋势 SMA 之上时发生的 RSI 超卖回调：适用于股指等具上涨倾向市场的只做多逢跌买入设置。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 在下跌趋势中买入每一次超卖回调，正是账户爆仓的原因。只在市场处于确认的上涨趋势时买入超卖回调，则是另一种站得住脚的思路。本指标正是标记这一条件，让你无需费力寻找即可看到这些设置。 === 它绘制什么 === - 趋势 SMA（默认 200）。 - 当 RSI 超卖且价格位于上升 SMA 之上时，在K线下方绘制一个绿色箭头——逢跌买入区。 === 不重绘 === SMA 和 RSI 都在已收盘的K线上读取，条件依据前一根K线的收盘价判定。已标记的区域不会在之后消失。 === 设置 === - TrendSMA（默认 200）：仅在此之上出现设置。 - RSI_Period（默认 14）、RSI_BuyLevel（默认 40）：超卖触发。 - RequireRising（默认 true）：要求 SMA 处于上升状态，而不仅
FREE
MTF Trend Multi Timeframe Direction Dashboard
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 一个小面板，无需切换图表，就能同时告诉你 M15、H1、H4、D1 和 W1 上的趋势方向。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 趋势系统中大多数亏损的交易，都是逆着方向相反的更高时间框架而做的。这个面板把它们全部一次性摆在你面前，让你在行动之前就能看到各个时间框架是否一致。 === 它如何判断 === 对于每个时间框架，只有在两个条件同时满足时趋势才被判定为向上（UP）：最近一根收盘价位于移动平均线的正确一侧，并且该移动平均线在最近几根K线上朝同一方向倾斜。如果两者不一致，该单元格显示为灰色 —「没有明确趋势」是一个诚实的答案，它被如实地显示为一种状态，而不是硬塞进向上或向下。 === 不重绘 === 一切都从已收盘的K线读取：移动平均线和斜率是在最近一根完成的K线上测量的，绝不使用正在形成的那一根。变绿的单元格不会在一分钟后又变回灰色。你可以信任下单时面板向你显示的内容。 === 你会看到什么 === - 每个时间框架一行（M15、H1、H4、D1、W1），各为绿
FREE
Donchian Trend Engine
Kenichiro Sakamoto
专家
免费 —— 我们付费 EA 所使用的完整 Donchian 趋势引擎。没有演示限制，没有试用期，没有阉割功能。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。 我们是 FXEA365。我们公布真实 tick 回测结果，并报告净值回撤，而不是看起来更好看的余额回撤。这就是我们趋势类产品的核心引擎，免费发布，让您可以自己测试，而不必只听我们的一面之词。 === 它做什么 === - 入场：K 线收盘突破 N 根 K 线的 Donchian 通道（真正的突破，仅在已收盘的 K 线上判断 —— 不重绘）。 - 止损：每一笔交易都有硬性止损，设置在 SL_ATR x ATR 处。绝不撤除，绝不放宽。 - 出场：ATR 追踪止损（Trail_ATR x ATR），并在 HoldBars 之后设有超时退出
FREE
MTF Trend Multi Timeframe Dashboard MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 一个小面板，无需切换图表，就能同时告诉你 M15、H1、H4、D1 和 W1 上的趋势方向。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 趋势系统中大多数亏损的交易，都是逆着方向相反的更高时间框架而做的。这个面板把它们全部一次性摆在你面前，让你在行动之前就能看到各个时间框架是否一致。 === 它如何判断 === 对于每个时间框架，只有在两个条件同时满足时趋势才被判定为向上（UP）：最近一根收盘价位于移动平均线的正确一侧，并且该移动平均线在最近几根K线上朝同一方向倾斜。如果两者不一致，该单元格显示为灰色 —「没有明确趋势」是一个诚实的答案，它被如实地显示为一种状态，而不是硬塞进向上或向下。 === 不重绘 === 一切都从已收盘的K线读取：移动平均线和斜率是在最近一根完成的K线上测量的，绝不使用正在形成的那一根。变绿的单元格不会在一分钟后又变回灰色。你可以信任下单时面板向你显示的内容。 === 你会看到什么 === - 每个时间框架一行（M15、H1、H4、D1、W1），各为绿
FREE
Volatility Squeeze Bollinger Keltner MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 波动率挤压（Volatility Squeeze）：当布林带被压缩在肯特纳通道内部时显示橙色圆点，挤压释放的瞬间显示箭头。这正是我们付费 EA「Bitcoin Coil」判定逻辑的可视化版本。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大级别的方向性行情往往从低波动率状态启动，但图表并不会直接告诉你"现在是低波动率"。本指标将其标示出来：当布林带完全位于肯特纳通道内部时，波动率处于压缩状态——即挤压（squeeze）。当布林带重新突破到通道外侧时，挤压被释放，箭头指示已收盘 K 线原本运行的方向。 === 绘制内容 === - 布林带（蓝色）与肯特纳通道（灰色虚线），均基于已收盘 K 线计算。 - 挤压期间（布林带完全位于肯特纳内部），在中轨上绘制橙色圆点。 - 挤压释放时，若已收盘 K 线动量向上则显示绿色箭头，向下则显示红色箭头。 === 不重绘 === 两条通道、挤压状态与释放判定全部只使用已收盘 K 线计算。箭头在释放确认后的下一根 K 线上出现，之后不会移动、也不会
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — ZigZag 摆动枢轴点加上移动平均趋势过滤器，绘制在同一图表上。它显示枢轴突破系统所依据的枢轴水平和趋势背景。针对黄金（XAUUSD）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 枢轴突破只有在顺应更大趋势的方向时才有意义。本指标标记每一个确认的摆动枢轴，并绘制一条趋势移动平均线，让你一眼就能看出上一个枢轴的突破是顺势还是逆势。 === 它绘制什么 === - 已确认的 ZigZag 摆动高点和低点（圆点）——突破系统所响应的枢轴。 - 趋势移动平均线（默认 MA 50）。 === 已确认枢轴不重绘 === 只有当一个枢轴被确认为其窗口内的局部极值后才会绘制出来。已确认的枢轴不会移动。（与所有 ZigZag 一样，最近仍在形成的那一段是临时的，直到出现新的极值加以确认——这是摆动检测的固有特性，而非缺陷。） === 设置 === - ZZDepth（默认 12）、ZZDev（默认 5）、ZZBackstep（默认 3）：摆动灵敏度。 - MA_Period（默认 50
FREE
Dip Buyer Zones RSI Pullback MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 标记出当价格处于上升趋势 SMA 之上时发生的 RSI 超卖回调：适用于股指等具上涨倾向市场的只做多逢跌买入设置。 在下跌趋势中买入每一次超卖回调，正是账户爆仓的原因。只在市场处于确认的上涨趋势时买入超卖回调，则是另一种站得住脚的思路。本指标正是标记这一条件，让你无需费力寻找即可看到这些设置。 === 它绘制什么 === - 趋势 SMA（默认 200）。 - 当 RSI 超卖且价格位于上升 SMA 之上时，在K线下方绘制一个绿色箭头——逢跌买入区。 === 不重绘 === SMA 和 RSI 都在已收盘的K线上读取，条件依据前一根K线的收盘价判定。已标记的区域不会在之后消失。 === 设置 === - TrendSMA（默认 200）：仅在此之上出现设置。 - RSI_Period（默认 14）、RSI_BuyLevel（默认 40）：超卖触发。 - RequireRising（默认 true）：要求 SMA 处于上升状态，而不仅仅是价格在其上方。 默认值适用于股指（例如 Nasdaq）。在其他品种上需重新拟合。 === 诚实说明 === 这是一个可视化工具，
FREE
Donchian Channel With ATR Trailing Stop
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 —— Donchian 突破通道，以及突破之后负责管理持仓的 ATR 移动止损，全部画在同一张图上。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数突破指标只告诉你入场点，然后就没有下文了。趋势跟踪真正难的是之后发生的事：止损放在哪里、什么时候上移、行情什么时候结束。这个指标把系统的两半都画出来。 === 它画什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线构成的 Donchian 通道（上轨和下轨）。 - 在某根 K 线「收盘」突破通道之处画出金色箭头 —— 这正是一个突破系统真正会入场的时刻。 - 随后持有仓位所使用的 ATR 移动止损：做多时为绿色，做空时为红色，以虚线显示。它只会朝价格方向移动（绝不放宽），当价格收盘穿过它时便消失 —— 那就是这笔交易结束的地方。 === 不重绘 === 通道由已经收盘的 K 线构成，突破以前一根 K 线的收盘价判定。不会使用正在形成的 K 线绘制任何内容，因此出现过的箭头不会在之后消失。你可以往回翻看历史，并信任所看到的内容。 ===
FREE
Donchian Trend Engine MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
免费 —— 我们付费 EA 所使用的完整 Donchian 趋势引擎。没有演示限制，没有试用期，没有阉割功能。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。 我们是 FXEA365。我们公布真实 tick 回测结果，并报告净值回撤，而不是看起来更好看的余额回撤。这就是我们趋势类产品的核心引擎，免费发布，让您可以自己测试，而不必只听我们的一面之词。 === 它做什么 === - 入场：K 线收盘突破 N 根 K 线的 Donchian 通道（真正的突破，仅在已收盘的 K 线上判断 —— 不重绘）。 - 止损：每一笔交易都有硬性止损，设置在 SL_ATR x ATR 处。绝不撤除，绝不放宽。 - 出场：ATR 追踪止损（Trail_ATR x ATR），并在 HoldBars 之后设有超时退出
FREE
Gold Viper Breakout
Kenichiro Sakamoto
5 (1)
专家
GOLD VIPER — 波动性状态突破黄金 EA(XAUUSD M30） 重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。 GOLD VIPER 是一套在 M30 时间框架上交易黄金（XAUUSD）的自动化交易系统。它只在波动性扩张的市场状态中交易：当清晰的 EMA50/200 趋势成立时，它会等待近期通道的果断突破，随后以 ATR 缩放的组止盈和一个硬性组止损来管理仓位。在行情不利时，它可能会加入同等手数的补仓网格（无马丁格尔）——组止损始终为整个持仓组封顶。这是一套完整的波动性状态突破引擎，已在三个相互独立的真实 tick 数据源以及样本内/样本外分割上得到验证。 风险提示先行——更多风险并不等于更多回报：大多数系统会告诉你，把风险调高就能买来更多利润。这套系统不是这样，我们在下方用实测数据加以证明。GOLD VIPER 在 Standard 达到峰值。把风险推到 Aggressive（2倍）实际上会降低回报（+3,0
Donchian Channel With ATR Trailing Stop MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 —— Donchian 突破通道，以及突破之后负责管理持仓的 ATR 移动止损，全部画在同一张图上。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数突破指标只告诉你入场点，然后就没有下文了。趋势跟踪真正难的是之后发生的事：止损放在哪里、什么时候上移、行情什么时候结束。这个指标把系统的两半都画出来。 === 它画什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线构成的 Donchian 通道（上轨和下轨）。 - 在某根 K 线「收盘」突破通道之处画出金色箭头 —— 这正是一个突破系统真正会入场的时刻。 - 随后持有仓位所使用的 ATR 移动止损：做多时为绿色，做空时为红色，以虚线显示。它只会朝价格方向移动（绝不放宽），当价格收盘穿过它时便消失 —— 那就是这笔交易结束的地方。 === 不重绘 === 通道由已经收盘的 K 线构成，突破以前一根 K 线的收盘价判定。不会使用正在形成的 K 线绘制任何内容，因此出现过的箭头不会在之后消失。你可以往回翻看历史，并信任所看到的内容。 ===
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — ZigZag 摆动枢轴点加上移动平均趋势过滤器，绘制在同一图表上。它显示枢轴突破系统所依据的枢轴水平和趋势背景。针对黄金（XAUUSD）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 枢轴突破只有在顺应更大趋势的方向时才有意义。本指标标记每一个确认的摆动枢轴，并绘制一条趋势移动平均线，让你一眼就能看出上一个枢轴的突破是顺势还是逆势。 === 它绘制什么 === - 已确认的 ZigZag 摆动高点和低点（圆点）——突破系统所响应的枢轴。 - 趋势移动平均线（默认 MA 50）。 === 已确认枢轴不重绘 === 只有当一个枢轴被确认为其窗口内的局部极值后才会绘制出来。已确认的枢轴不会移动。（与所有 ZigZag 一样，最近仍在形成的那一段是临时的，直到出现新的极值加以确认——这是摆动检测的固有特性，而非缺陷。） === 设置 === - ZZDepth（默认 12）、ZZDev（默认 5）、ZZBackstep（默认 3）：摆动灵敏度。 - MA_Period（默认 50
FREE
Aegis Account Protector
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Aegis 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
FREE
Spread Guard Live Spread With Average And Ceiling
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 用回测从未展示过的方式看清你的点差：逐根K线、与其自身均值对比、以及与你设定的上限对比。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数人用指标来过滤入场。在我自己的测试中，我给趋势系统加上的几乎每一个"聪明"的过滤器都让结果变差了 — 它剔除了亏损交易，但同时也剔除了那些本会变成大盈利的突破，净利润因此下降。唯一始终物有所值的过滤器是点差上限。它根本不是一个行情过滤器：它剔除的是那些一开始就不可能盈利的交易，因为入场成本在交易开始之前就吃掉了优势。 要使用这个过滤器，你首先得看清自己的点差究竟在做什么。这个指标的全部用途就在于此。 === 它画什么 === - 每根K线的点差柱状图，以点（point）为单位。 - 最近 N 根K线的点差移动平均 — 你所交易品种的"正常水平"。 - 一条上限线：可以是你选定的固定点数，也可以是均值的倍数。 - 点差超过上限的每一根K线都会被标为红色。那些就是入场成本高于应有水平的K线。 - 一个面板，显示当前点差、均值和上限，让你一眼就能
FREE
Falcon Trailing Stop Manager
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Falcon 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他工具: - Aegis Account Protector（账户整体资金保护）: https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Sentinel News Filter（新闻前后暂停交易）: https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel（一键风险下单面板）: https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534 - 全部 EA 与工
FREE
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 标记出当价格处于上升趋势 SMA 之上时发生的 RSI 超卖回调：适用于股指等具上涨倾向市场的只做多逢跌买入设置。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 在下跌趋势中买入每一次超卖回调，正是账户爆仓的原因。只在市场处于确认的上涨趋势时买入超卖回调，则是另一种站得住脚的思路。本指标正是标记这一条件，让你无需费力寻找即可看到这些设置。 === 它绘制什么 === - 趋势 SMA（默认 200）。 - 当 RSI 超卖且价格位于上升 SMA 之上时，在K线下方绘制一个绿色箭头——逢跌买入区。 === 不重绘 === SMA 和 RSI 都在已收盘的K线上读取，条件依据前一根K线的收盘价判定。已标记的区域不会在之后消失。 === 设置 === - TrendSMA（默认 200）：仅在此之上出现设置。 - RSI_Period（默认 14）、RSI_BuyLevel（默认 40）：超卖触发。 - RequireRising（默认 true）：要求 SMA 处于上升状态，而不仅
FREE
Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — Donchian 突破通道、SMA 趋势过滤器，以及管理交易的 ATR 移动止损，汇聚于一图。针对主流加密货币（BTC、ETH）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 加密货币会以漫长而干净的行情推进，然后剧烈震荡。原始的突破指标在两种情形下都会触发。本指标只有在突破同时与长期 SMA 一致时才标记它——这正是趋势型加密 EA 避免在区间内假突破时买入的方式。 === 它绘制什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线的 Donchian 通道（上轨与下轨）。 - 趋势 SMA（默认 200）。 - 金色箭头，标记在某根 K 线收盘突破通道且位于 SMA 正确一侧之处——趋势系统真正会采取的那个突破。 === 不重绘 === 通道与 SMA 均基于已收盘 K 线读取，突破则依据上一根 K 线的收盘价判定。不会从正在形成的 K 线绘制任何内容，因此箭头绝不会在之后消失。 === 设置 === - EntryChannel（默认 20）：Donchian 长度。 -
FREE
Rapid Trade Panel
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Rapid Trade Panel 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Aegis Account Protector (账户整体资金保护): https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/marke
FREE
Spread Guard Live Spread MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — 用回测从未展示过的方式看清你的点差：逐根K线、与其自身均值对比、以及与你设定的上限对比。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 大多数人用指标来过滤入场。在我自己的测试中，我给趋势系统加上的几乎每一个"聪明"的过滤器都让结果变差了 — 它剔除了亏损交易，但同时也剔除了那些本会变成大盈利的突破，净利润因此下降。唯一始终物有所值的过滤器是点差上限。它根本不是一个行情过滤器：它剔除的是那些一开始就不可能盈利的交易，因为入场成本在交易开始之前就吃掉了优势。 要使用这个过滤器，你首先得看清自己的点差究竟在做什么。这个指标的全部用途就在于此。 === 它画什么 === - 每根K线的点差柱状图，以点（point）为单位。 - 最近 N 根K线的点差移动平均 — 你所交易品种的"正常水平"。 - 一条上限线：可以是你选定的固定点数，也可以是均值的倍数。 - 点差超过上限的每一根K线都会被标为红色。那些就是入场成本高于应有水平的K线。 - 一个面板，显示当前点差、均值和上限，让你一眼就能
FREE
Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
指标
免费 — Donchian 突破通道、SMA 趋势过滤器，以及管理交易的 ATR 移动止损，汇聚于一图。针对主流加密货币（BTC、ETH）调校。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 加密货币会以漫长而干净的行情推进，然后剧烈震荡。原始的突破指标在两种情形下都会触发。本指标只有在突破同时与长期 SMA 一致时才标记它——这正是趋势型加密 EA 避免在区间内假突破时买入的方式。 === 它绘制什么 === - 最近 N 根已收盘 K 线的 Donchian 通道（上轨与下轨）。 - 趋势 SMA（默认 200）。 - 金色箭头，标记在某根 K 线收盘突破通道且位于 SMA 正确一侧之处——趋势系统真正会采取的那个突破。 === 不重绘 === 通道与 SMA 均基于已收盘 K 线读取，突破则依据上一根 K 线的收盘价判定。不会从正在形成的 K 线绘制任何内容，因此箭头绝不会在之后消失。 === 设置 === - EntryChannel（默认 20）：Donchian 长度。 -
FREE
Falcon Trailing Stop Manager MT4
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Falcon 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他工具: - Aegis Account Protector（账户整体资金保护）: https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Sentinel News Filter（新闻前后暂停交易）: https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel（一键风险下单面板）: https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534 - 全部 EA 与工
FREE
Aegis Account Protector MT4
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Aegis 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他免费工具: - Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633 - Sentinel News Filter (新闻前后暂停交易): https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
FREE
Gold Viper Breakout MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
GOLD VIPER — 波动性状态突破黄金 EA(XAUUSD M30） 重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。 GOLD VIPER 是一套在 M30 时间框架上交易黄金（XAUUSD）的自动化交易系统。它只在波动性扩张的市场状态中交易：当清晰的 EMA50/200 趋势成立时，它会等待近期通道的果断突破，随后以 ATR 缩放的组止盈和一个硬性组止损来管理仓位。在行情不利时，它可能会加入同等手数的补仓网格（无马丁格尔）——组止损始终为整个持仓组封顶。这是一套完整的波动性状态突破引擎，已在三个相互独立的真实 tick 数据源以及样本内/样本外分割上得到验证。 风险提示先行——更多风险并不等于更多回报：大多数系统会告诉你，把风险调高就能买来更多利润。这套系统不是这样，我们在下方用实测数据加以证明。GOLD VIPER 在 Standard 达到峰值。把风险推到 Aggressive（2倍）实际上会降低回报（+3,0
Aureus Gold Averaging Grid MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
AUREUS GOLD — 用于 XAUUSD（M30）的动量突破 + 恢复网格 重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M30 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M30，否则交易数将为零。 AUREUS GOLD 是一款用于黄金（XAUUSD）M30 周期的自动交易系统。它只在强波动扩张行情中交易，在收盘K线突破 48 根周期通道且顺应趋势方向时入场，并以紧凑的组合追踪出场跟随行情。逆行时可能追加同等手数的恢复网格入场（非马丁格尔——每笔追加订单手数相同），而硬性 ATR 组合止损始终对整个篮子设限。这是一款经过 22.5 年真实逐笔数据验证的激进型黄金系统。 风险警告优先：发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA，与 Aggressive 完全相同，是本 EA 实测的风险上限。在 Ultra/Aggressive 下，相对净值回撤达到约 89%——这是一个深度、高风险的档位。超过约 2 倍风险后，相对回撤将超过 90%（爆仓区间），因此我们不提供更高档位。请选择与您的账户和回
Bitcoin Comet Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
BITCOIN COMET — 面向 BTCUSD 与 ETHUSD 的唐奇安趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD H4，否则交易数将为零。 BITCOIN COMET 是一套用于主流加密货币——比特币(BTCUSD)与以太坊(ETHUSD)——的自动交易系统,运行于 H4 周期。它是纯粹的趋势跟踪系统:等待价格在长期趋势方向上出现经过确认的唐奇安通道突破,随后以移动止损跟随行情,不设固定止盈。该设计接受大多数交易为小额亏损或不赚不赔的事实,力求让少数强劲而持续的加密货币趋势主导最终结果。已内置 BTCUSD 与 ETHUSD 两者的现成预设。 风险警告优先:公开发布的默认运行模式(Run-Mode)为 ULTRA(经验证的最高风险)。它追求最高回报,同时会触及更深的回撤。请选择与您的账户和心理承受力相匹配的运行模式——日常建议使用 Defensive 或 Aggressive;Ultra 面向能够承受较大权益波动的资深交易者。
Megamax Donchian Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
MEGAMAX DONCHIAN — USD/JPY H1 趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。 MEGAMAX DONCHIAN 是一套在 H1 周期上交易 USD/JPY 的自动交易系统。它是纯粹的趋势跟踪策略：等待近期区间的唐奇安通道被确认突破后入场，随后用 ATR 移动止损跟随行情，不设固定止盈。没有网格，也没有马丁格尔。本策略接受大多数交易只是小额亏损或平本离场，力求让少数强劲而持续的 USD/JPY 趋势来贡献整体收益 —— 建立在长达 9.4 年的检验记录之上。 风险提示优先：发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（已验证的最高风险）。它追求最高回报，相对回撤也最深。请选择与您账户规模和心理承受力相匹配的 Run-Mode —— 日常使用推荐 Defensive、Standard 或 Aggressive；Ultra 适合能够承受较大权益波动的资深交易者。以下所有回测均为历史数据，并
Nasdaq Dip Buyer MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
NASDAQ DIP BUYER —— USTEC H4 RSI 回调（仅做多） 重要提示 — 请将EA挂载到 USTEC H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USTEC H4，否则交易数将为零。 NASDAQ DIP BUYER 是一款针对纳斯达克100指数（US Tech 100 / USTECm）的自动交易系统，运行于 H4 周期。它是一种仅做多的均值回归策略：在已确立的上升趋势中买入暂时性的超卖回调，待动能恢复后离场。其设计基于股指一个简单而众所周知的特性——长期向上漂移，其间点缀着往往会被重新买回的回调。按设计，这是一个平静、低频的系统：约七年间仅交易了 74 笔。回报有意保持温和。它被设计为一个分散与稳定的工具，而非高回报机器人。 风险警告优先：已发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（经验证的最大风险）。它追求最高回报，并触及更深的回撤。对于这款保守、回报温和的产品，我们诚实的建议是 Standard 或 Defensive Run-Mode——它们是注重稳定的选择。即便是 U
Bitcoin Glacier Daily Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
BITCOIN GLACIER — 面向 BTCUSD 的耐心型日线趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD D1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD D1，否则交易数将为零。 BITCOIN GLACIER 是一套在日线（D1）周期上交易比特币（BTCUSD）的自动化交易系统。它是一套缓慢而耐心的趋势跟踪系统：等待日线图上出现经过确认的唐奇安通道（Donchian channel）突破，用初始 ATR 止损保护每一笔交易，随后以更宽的 ATR 距离移动止损，以便骑乘长期的加密货币趋势。没有马丁格尔，没有网格，同一时间只持有一个仓位。每一笔交易都带有硬止损，因此您的风险始终是明确界定的。交易本就设计得很稀少——这是一套"设定后不管"的 D1 系统，只在重大的日线突破时才出手。 风险提示优先：已发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（经验证的最大风险）。它以最高回报为目标，并会达到约 47% 的深度回撤。请选择与您的账户和心态相匹配的 Run-Mode——Aggress
Ethereum Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
ETHEREUM TREND — 面向 ETHUSD 的 Donchian 趋势跟踪系统 重要提示 — 请将EA挂载到 ETHUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 ETHUSD H4，否则交易数将为零。 ETHEREUM TREND 是一套用于以太坊(ETHUSD)H4 周期的自动化交易系统。它是一款简洁、纯规则驱动的趋势跟踪程序:当价格沿长期趋势方向确认突破 Donchian 通道时入场,为每一笔交易设置初始 ATR 止损进行保护,随后以更宽的 ATR 距离移动止损,让趋势充分延展。没有马丁格尔,没有网格,任何时候只持有一个仓位。每一笔交易都带有硬性止损,因此您的风险始终是明确的。该设计接受"大多数交易只是小额亏损或打平"这一事实,力求让少数强劲、持续的以太坊趋势主导最终结果。 风险提示优先:发布的默认运行模式(Run-Mode)为 ULTRA。在本 EA 上,ULTRA 等同于 AGGRESSIVE(激进)——系统在约 2 倍风险处达到最大手数上限,因此把风险提高到超过 Aggressi
筛选:
无评论
回复评论