Sentinel News Filter
- 实用工具
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.10
- 更新: 2 八月 2026
★ 100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
如果 Sentinel 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。
同一开发者的其他免费工具:
- Aegis Account Protector (账户整体资金保护): https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005
- 全部 EA 与工具: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Sentinel News Filter — 在重大新闻前后自动暂停你的EA
基于 MT5 经济日历的工具，不开仓交易。它在图表上标记即将到来的重大事件，倒计时至下一个事件，并在事件时段内设置一个供你的EA读取的标志以暂停，必要时替你平仓。
这是工具，并非投资建议。依赖于你的经纪商所提供的经济日历。
功能
- 在图表上以重要度配色的竖线标记即将到来的事件。
- 倒计时至下一个事件，并显示币种与重要度。
- 暂停标志：全局变量 FXEA_NEWS_PAUSE，供你的EA读取（一行 GlobalVariableGet）以跳过开仓；时段结束后恢复为 0。
- 在时段内可选平仓（整个账户或当前品种，可按 magic 过滤）。
- 在时段开始前通过推送/邮件/Webhook 预先提醒。
设置
你可选择监控的币种、最低重要度（仅高 / 中以上 / 全部），以及事件前后各多少分钟为暂停时段。工具持续扫描日历并同步标志、标记与面板。
注意：MT5 经济日历在策略测试器中不可用，因此本工具面向实盘/前进测试使用。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
如果 Sentinel 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。
同一开发者的其他免费工具:
- Aegis Account Protector (账户整体资金保护): https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Falcon Trailing Stop Manager (通用移动止损+保本): https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Rapid Trade Panel (一键风险下单面板): https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005
- 全部 EA 与工具: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Sentinel News Filter — 在重大新闻前后自动暂停你的EA
基于 MT5 经济日历的工具，不开仓交易。它在图表上标记即将到来的重大事件，倒计时至下一个事件，并在事件时段内设置一个供你的EA读取的标志以暂停，必要时替你平仓。
这是工具，并非投资建议。依赖于你的经纪商所提供的经济日历。
功能
- 在图表上以重要度配色的竖线标记即将到来的事件。
- 倒计时至下一个事件，并显示币种与重要度。
- 暂停标志：全局变量 FXEA_NEWS_PAUSE，供你的EA读取（一行 GlobalVariableGet）以跳过开仓；时段结束后恢复为 0。
- 在时段内可选平仓（整个账户或当前品种，可按 magic 过滤）。
- 在时段开始前通过推送/邮件/Webhook 预先提醒。
设置
你可选择监控的币种、最低重要度（仅高 / 中以上 / 全部），以及事件前后各多少分钟为暂停时段。工具持续扫描日历并同步标志、标记与面板。
注意：MT5 经济日历在策略测试器中不可用，因此本工具面向实盘/前进测试使用。