Donchian Channel With ATR Trailing Stop
- 指标
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.10
- 更新: 16 七月 2026
免费 —— Donchian 突破通道，以及突破之后负责管理持仓的 ATR 移动止损，全部画在同一张图上。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
大多数突破指标只告诉你入场点，然后就没有下文了。趋势跟踪真正难的是之后发生的事：止损放在哪里、什么时候上移、行情什么时候结束。这个指标把系统的两半都画出来。
=== 它画什么 ===
- 最近 N 根已收盘 K 线构成的 Donchian 通道（上轨和下轨）。
- 在某根 K 线「收盘」突破通道之处画出金色箭头 —— 这正是一个突破系统真正会入场的时刻。
- 随后持有仓位所使用的 ATR 移动止损：做多时为绿色，做空时为红色，以虚线显示。它只会朝价格方向移动（绝不放宽），当价格收盘穿过它时便消失 —— 那就是这笔交易结束的地方。
=== 不重绘 ===
通道由已经收盘的 K 线构成，突破以前一根 K 线的收盘价判定。不会使用正在形成的 K 线绘制任何内容，因此出现过的箭头不会在之后消失。你可以往回翻看历史，并信任所看到的内容。
=== 设置 ===
- N_Channel（默认 40）：通道长度，以 K 线数计。
- Trail_ATR（默认 8.0）：移动止损距离，以 ATR 的倍数表示。
- ATR_Period（默认 14）。
- ShowArrows：开启或关闭突破标记。
默认值是 USDJPY H1 的配置。适合某个市场的突破长度很少能直接搬到另一个市场 —— 请在你实际交易的品种上重新拟合 N_Channel 和 Trail_ATR。
=== 诚实说明 ===
这是一个可视化工具，不是信号服务。突破式趋势跟踪的胜率远低于 50%：许多小亏损，少数大盈利。它在趋势行情中有效，在震荡行情中持续失血。在按照这个思路交易之前，请先观察箭头和移动止损在你的品种上的表现。
=== 同样逻辑的 EA（同样免费）===
Donchian Trend Engine —— 完全按此逻辑交易的 Expert Advisor：收盘价突破、每笔交易都带硬性止损、ATR 移动止损、单一持仓、无马丁格尔、无网格。
MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/185537
=== 交易这套逻辑的 Expert Advisor ===
本指标画出入场点和移动止损。真正执行它们的是下面这些 Expert Advisor，并附上我们实测的真实 tick 数据。它们全部在每笔交易上使用硬性止损，同一时间只持有一个仓位，无马丁格尔，无网格。
- Megamax Donchian Trend（USDJPY H1）—— 盈利因子 1.50，最大净值回撤 7.3%，在 9.4 年的真实 tick 数据中共 631 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Megamax Donchian Pound Yen（GBPJPY H1）—— 盈利因子 1.42，最大净值回撤 9.5%，9.4 年内 173 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182661
- Atlas Diversified Trend Portfolio —— 同一套突破纪律，在一个 EA 中覆盖 5 个市场。盈利因子 1.48，最大净值回撤 19.7%，7.5 年内 1,193 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
以上每一个数字都来自真实 tick 的逐 tick 回测，而且这些 EA 在震荡行情中每一个都会亏损。突破交易本来就是这样。
我们的其他免费工具:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005
我们的其他免费工具： https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
如果这对你有用，一条评价对我们的帮助胜过一切。
完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。
大多数突破指标只告诉你入场点，然后就没有下文了。趋势跟踪真正难的是之后发生的事：止损放在哪里、什么时候上移、行情什么时候结束。这个指标把系统的两半都画出来。
=== 它画什么 ===
- 最近 N 根已收盘 K 线构成的 Donchian 通道（上轨和下轨）。
- 在某根 K 线「收盘」突破通道之处画出金色箭头 —— 这正是一个突破系统真正会入场的时刻。
- 随后持有仓位所使用的 ATR 移动止损：做多时为绿色，做空时为红色，以虚线显示。它只会朝价格方向移动（绝不放宽），当价格收盘穿过它时便消失 —— 那就是这笔交易结束的地方。
=== 不重绘 ===
通道由已经收盘的 K 线构成，突破以前一根 K 线的收盘价判定。不会使用正在形成的 K 线绘制任何内容，因此出现过的箭头不会在之后消失。你可以往回翻看历史，并信任所看到的内容。
=== 设置 ===
- N_Channel（默认 40）：通道长度，以 K 线数计。
- Trail_ATR（默认 8.0）：移动止损距离，以 ATR 的倍数表示。
- ATR_Period（默认 14）。
- ShowArrows：开启或关闭突破标记。
默认值是 USDJPY H1 的配置。适合某个市场的突破长度很少能直接搬到另一个市场 —— 请在你实际交易的品种上重新拟合 N_Channel 和 Trail_ATR。
=== 诚实说明 ===
这是一个可视化工具，不是信号服务。突破式趋势跟踪的胜率远低于 50%：许多小亏损，少数大盈利。它在趋势行情中有效，在震荡行情中持续失血。在按照这个思路交易之前，请先观察箭头和移动止损在你的品种上的表现。
=== 同样逻辑的 EA（同样免费）===
Donchian Trend Engine —— 完全按此逻辑交易的 Expert Advisor：收盘价突破、每笔交易都带硬性止损、ATR 移动止损、单一持仓、无马丁格尔、无网格。
MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/185537
=== 交易这套逻辑的 Expert Advisor ===
本指标画出入场点和移动止损。真正执行它们的是下面这些 Expert Advisor，并附上我们实测的真实 tick 数据。它们全部在每笔交易上使用硬性止损，同一时间只持有一个仓位，无马丁格尔，无网格。
- Megamax Donchian Trend（USDJPY H1）—— 盈利因子 1.50，最大净值回撤 7.3%，在 9.4 年的真实 tick 数据中共 631 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Megamax Donchian Pound Yen（GBPJPY H1）—— 盈利因子 1.42，最大净值回撤 9.5%，9.4 年内 173 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182661
- Atlas Diversified Trend Portfolio —— 同一套突破纪律，在一个 EA 中覆盖 5 个市场。盈利因子 1.48，最大净值回撤 19.7%，7.5 年内 1,193 笔交易。
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
以上每一个数字都来自真实 tick 的逐 tick 回测，而且这些 EA 在震荡行情中每一个都会亏损。突破交易本来就是这样。
我们的其他免费工具:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
- Currency Strength Meter 8 Majors (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/190005
我们的其他免费工具： https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
如果这对你有用，一条评价对我们的帮助胜过一切。