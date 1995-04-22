Trinity Multi Asset Trend

TRINITY TREND — 一个 EA，三大趋势市场（Bitcoin、Ethereum、USDJPY）



重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD H4 (the EA trades all three markets from this one chart) 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD H4 (the EA trades all three markets from this one chart)，否则交易数将为零。



TRINITY TREND 是一款单一的 Expert Advisor，只需一张图表即可同时交易由三大低相关性市场组成的投资组合：Bitcoin（BTCUSD）、Ethereum（ETHUSD）与 USDJPY。它对每个市场都采用纯粹的趋势跟踪策略：耐心等待价格朝长期趋势方向确认突破 Donchian 通道，随后以 ATR 移动止损跟随行情，不设固定止盈。没有网格，也没有马丁格尔——每个品种只持有一个仓位，且都配有硬性止损。只需将它挂载到一张图表上，EA 会自动选择你的经纪商上存在的每一个列表品种并各自独立交易。不存在的品种会被安全跳过。



首要风险提示：自 v2.38 起，默认 Run-Mode 为 STANDARD。我们自己的 100% 真实 tick 验证（见下节）发现，此前作为默认的 Ultra 是四档中唯一亏损的一档，且回撤远深于长周期数据所暗示的水平，因此我们更改了默认值并公开这些实测。日常推荐 Standard；若以保本为先请选 Defensive；Aggressive 与 Ultra 面向能够接受下列实测回撤的资深交易者。以下所有回测均为历史数据，并非实盘记录。



四档风险，一个下拉框，信号相同，风险按比例缩放（MT5 策略测试器，每一 tick 模型但历史由经纪商建模——这么久远的年份不存在真正的逐 tick 数据；BTCUSD + ETHUSD + USDJPY H4 三市场组合，2019-2025，$10,000，单一账户）：

- Defensive： +226% / Profit Factor 2.00 / 最大权益回撤 12.6%

- Standard： +816% / Profit Factor 1.91 / 相对权益回撤 23.6%

- Aggressive（推荐）： +3,041% / Profit Factor 1.78 / 相对权益回撤 36.25%

- Ultra （可选，已不再是默认）： +10,970% / Profit Factor 1.79 / 相对权益回撤 69%（绝对最大权益回撤仅 14.4%）



每一档在三条腿上交易的都是完全相同的信号，仅有仓位规模风险按比例缩放。关于回撤数字的一点说明：由于这是一个由三条腿分散构成的投资组合，绝对最坏情况下的权益回撤保持在较低水平（即便在 Ultra 档也仅约 12-20%，其中 Ultra 仅为 14.4%）。而相对回撤（峰值到谷值的百分比）会在更高档位攀升——在 Ultra 档最高约达 69%——这是因为账户以极高幅度复利增长，以致一次正常的回调相对于一个大得多的峰值就构成了很大的百分比。我们诚实地披露两者，以便你自行判断风险。



100% 真实 tick 验证（2026）——选择档位前请先阅读：经纪商仅保存最近数月的真实逐 tick 历史，因此在任何经纪商处都不可能做出跨年度的 100% 真实 tick 回测；上面的长周期数据始终是测试器建模的。在三条腿都存在 100% 真实 tick 的最长窗口（Exness，2026.01-2026.08，$10,000）中，四档实测如下——每一档的 38 笔交易完全相同，改变的只有手数：

- 防守 x0.5： +$397 / 盈利因子 1.34 / 净值回撤 6.4%

- 标准 x1： +$657 / 盈利因子 1.25 / 净值回撤 12.9%

- 激进 x2： +$1,258 / 盈利因子 1.22 / 净值回撤 24.0%

- 超激进 x12： -$2,227 / 盈利因子 0.93 / 净值回撤 75.3%

第二家经纪商的独立真实 tick 窗口（Capital Point，2026.04-2026.08）也得到验证：Ultra 为 -$723，盈利因子 0.95，净值回撤 56.6%。由此我们采取两个结论：真实 tick 的回撤在每一档都明显深于长周期数据；Ultra 是唯一亏损的一档——这正是 v2.38 将默认从 Ultra 改为 Standard 的原因。我们公开这份实测，正是因为它不如长周期回测好看：它更接近您的实盘体验。



这是一件工具，它不承诺盈利。自动化趋势跟踪在等待趋势期间会经历长时间的小额亏损，而加密货币波动极大，且可能跳空。请完整阅读本说明，从适合你的档位起步，并在用于实盘账户前先设定好自己的风险规模。





为什么是三大市场

每条腿都运行相同的趋势逻辑，然而这三大市场彼此几乎独立运动（实测日收益率相关性：BTC/ETH 0.07，BTC/JPY -0.01，ETH/JPY 0.00）。将几近不相关且具有正期望值的收益流组合在一起，可以把混合后的绝对回撤压低到任何单条腿之下，同时让回报由当下正处于趋势中的那个市场来驱动。你既能获得加密货币的上行空间，又拥有一条往往在加密货币平静时发挥作用的 FX 腿。





运作原理（对每个品种分别应用）



1）入场 — 确认后的 Donchian 突破

对每个市场，EA 都会追踪其 Donchian 通道的最高高点与最低低点（默认值：BTC 20 bars，ETH 15 bars，USDJPY 40 bars，均基于 H4）。只有当价格突破通道并超出一个以 ATR 度量的确认缓冲区时才会入场，从而过滤掉那些只是勉强刺穿通道边界的假突破。



2）趋势过滤 — 顺着斜率交易

只在 SMA200 斜率的方向上入场。均线向上 → 寻找多头突破；均线向下 → 寻找空头突破。加密货币腿双向交易；USDJPY 腿默认仅做多，以契合其历史上更为稳健的特性。



3）出场 — ATR 移动止损，不设固定目标

没有固定止盈。ATR 倍数距离（按品种设定）同时充当初始硬性止损和移动止损：随着价格推进，止损随之跟进，在为正常波动留出空间的同时锁定更多利润。只有当价格回撤达到跟踪距离时，仓位才会平仓。



4）各腿的仓位规模

每条腿都根据其自身的余额风险百分比对应其止损距离来计算仓位，并设有硬性最大手数上限，因此你可以掌控每个市场的配置权重。Run-Mode 下拉框会同步缩放全部三条腿，同时保持它们之间的相对权重（一个以 Bitcoin 为主导的分散化组合）。





RUN-MODE：用一个下拉框调节风险

TRINITY TREND 内置一个 Run-Mode 选择器，共有四档设置——每一档对应的数字见上方表格：

- Defensive：风险与回撤最低，用于保本

- Standard：原始的平衡型配置

- Aggressive：我们推荐的成长型设置——在适中回撤下取得强劲回报

- Ultra：最大风险、最深回撤——在我们 2026 年的真实 tick 验证中是唯一亏损的一档；请仅在阅读该节并接受结果后选择

由于风险与回报按比例缩放，你只需一个输入项就能选出契合自己账户和心理承受力的配置。偏好旧有行为的老用户请选择 Standard 预设。





内置保护与监控

- 经济日历新闻规避：在高影响事件前后暂停新入场（使用 MetaTrader 内置日历，无需外部连接）

- 每日亏损止损，以及连续亏损安全防护

- 周末平仓选项

- 图表内仪表盘：余额、权益、保证金水平，今日/本周/本月/累计盈亏，胜率，最长连胜/连败，当前回撤，点差，各品种持仓状态，以及下一个高影响事件

- 针对开仓、平仓和保证金预警的推送与邮件通知





重要 — 如何测试

MetaTrader Strategy Tester 一次只能运行一个品种，因此一次测试只会显示你所选图表品种对应的那条腿（例如挂载到 BTCUSD 来验证 Bitcoin 腿）。完整的三市场分散化效果只有在 Market Watch 中同时具备三个品种的实盘或模拟账户上才会呈现。请在测试器中逐条腿分别测试，然后在一个多资产账户的单张图表上运行这个 EA，以获得完整的投资组合表现。





推荐配置

- 挂载到一张图表（BTCUSD H4 是不错的主图）。EA 会自动交易全部三个列表品种。

- 品种：BTCUSD、ETHUSD、USDJPY——EA 会自动识别你经纪商的后缀（例如 BTCUSDm）。你没有的品种会被跳过。

- 时间周期：H4（默认工作周期）

- 账户：需有足够余额以承受加密货币的合约规模与波动；单一账户即可运行全部三条腿（较为集中，因此相对回撤会高于分散到多个账户）

- 杠杆：1:100 或更高较为宽裕；请向经纪商确认加密货币杠杆

- 建议使用 VPS 或一台常开的 PC，以便 EA 全天候运行

- 默认 Run-Mode 为 Standard（也是我们的推荐）。若以低回撤为先请选 Defensive；仅在接受真实 tick 验证节所实测的回撤时才使用 Aggressive 或 Ultra。





关键输入参数（KEY INPUTS）

- RunMode：Defensive / Standard / Aggressive / Ultra（默认 Standard）

- SymbolList：要交易的市场（自动识别经纪商后缀）

- ChannelList：各品种的 Donchian 突破长度

- ATRMultList：各品种的移动止损与初始止损距离（ATR 倍数）

- ShortList：各品种是否启用做空（1/0）

- RiskList：各品种的风险百分比（配置权重）

- MaxLot：每单的硬性手数上限

- ATRPeriod、BreakMargin：ATR 周期与突破确认缓冲区

- UseTrendFilter、TrendSMA、TrendSlopeBars：趋势方向过滤器

- UseOverextFilter、MaxExtATR：跳过距均值过远的入场

- Slippage：最大滑点（加密货币设得更宽）

- 新闻过滤、周末平仓与通知设置





重要风险披露

本产品是一款用于自动化下单执行的软件工具。它不构成投资建议，也不管理你的资金。没有任何交易系统能够保证盈利，而过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。趋势跟踪系统本质上胜率较低，在震荡行情中可能承受长时间的回撤；在单一账户上运行三大市场会使风险集中，而加密货币波动极大且可能跳空。Ultra 档位刻意激进：在我们 2026 年的 100% 真实 tick 验证中它是唯一亏损的一档（盈利因子 0.93、净值回撤 75.3%），这正是 v2.38 将默认改为 Standard 的原因。只用你能承受损失的资金进行交易。





支持

如有疑问请使用内置聊天功能。更新与改进将通过 Market 发布并自动交付给你。

