Trinity Multi Asset Trend

TRINITY TREND — один EA, три трендовых рынка (Bitcoin, Ethereum, USDJPY)

ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4 (the EA trades all three markets from this one chart). Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4 (the EA trades all three markets from this one chart), иначе вы увидите ноль сделок.

TRINITY TREND — это единый советник (EA), который торгует слабо коррелированный портфель сразу из трёх рынков с одного графика: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) и USDJPY. На каждом из них это чистый трендследящий алгоритм: он ждёт подтверждённого пробоя канала Donchian в направлении долгосрочного тренда, а затем сопровождает движение трейлинг-стопом по ATR без фиксированного тейк-профита. Здесь нет ни сетки, ни мартингейла — одна позиция на символ, и у каждой жёсткий стоп-лосс. Прикрепите советник к ОДНОМУ графику; EA сам выберет каждый указанный символ, который есть у вашего брокера, и будет торговать ими независимо. Отсутствующие символы безопасно пропускаются.

СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Начиная с v2.38 режим Run-Mode по умолчанию — STANDARD. Наша собственная проверка на 100% реальных тиках (раздел ниже) показала, что прежний Ultra по умолчанию был единственной убыточной ступенью и достигал просадок значительно глубже, чем предполагают цифры на длинном окне, поэтому мы изменили значение по умолчанию и открыто публикуем эти измерения. Standard — повседневная рекомендация; Defensive, если сохранение капитала важнее всего; Aggressive и Ultra — для опытных трейдеров, принимающих измеренные ниже просадки. Все бэктесты ниже историчны и не являются реальным трек-рекордом.

ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ТЕ ЖЕ СИГНАЛЫ, МАСШТАБИРУЕТСЯ ТОЛЬКО РИСК (MT5 Strategy Tester, модель каждого тика на смоделированной брокером истории — настоящих потиковых данных за те годы не существует; портфель из трёх рынков BTCUSD + ETHUSD + USDJPY H4, 2019-2025, $10 000, один счёт):
- Defensive: +226% / Profit Factor 2.00 / максимальная просадка по капиталу 12.6%
- Standard: +816% / Profit Factor 1.91 / относительная просадка по капиталу 23.6%
- Aggressive (рекомендуется): +3,041% / Profit Factor 1.78 / относительная просадка по капиталу 36.25%
- Ultra (доступен для выбора, больше не по умолчанию): +10,970% / Profit Factor 1.79 / относительная просадка по капиталу 69% (абсолютная максимальная просадка по капиталу — всего 14.4%)

Каждый уровень торгует одни и те же сигналы по всем трём составляющим (легам); масштабируется только риск размера позиции. Пояснение по цифрам просадки: поскольку это диверсифицированный портфель из трёх легов, АБСОЛЮТНАЯ просадка по капиталу в худшем случае остаётся низкой (~12-20% даже на Ultra, где она составляет всего 14.4%). ОТНОСИТЕЛЬНАЯ просадка (в % от пика до впадины) растёт на более высоких уровнях — вплоть до ~69% на Ultra, — потому что счёт наращивается настолько сильно, что обычный откат оказывается большим процентом от куда более высокого пика. Мы честно раскрываем обе величины, чтобы вы могли сами оценить риск.

ПРОВЕРКА НА 100% РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ (2026) — ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ВЫБОРОМ УРОВНЯ: Брокеры хранят настоящую потиковую историю только за последние месяцы, поэтому многолетний бэктест на 100% реальных тиках структурно невозможен ни у одного брокера; цифры на длинном окне выше всегда смоделированы тестером. На самом длинном окне, где реальные тики есть по всем трём инструментам (Exness, 2026.01-2026.08, $10 000), четыре уровня показали — каждый уровень совершает одни и те же 38 сделок, меняется только объём:
- Defensive x0,5: +$397 / Профит-фактор 1,34 / просадка по средствам 6,4%
- Standard x1: +$657 / Профит-фактор 1,25 / просадка по средствам 12,9%
- Aggressive x2: +$1 258 / Профит-фактор 1,22 / просадка по средствам 24,0%
- Ultra x12: -$2 227 / Профит-фактор 0,93 / просадка по средствам 75,3%
Независимое окно у второго брокера (Capital Point, 2026.04-2026.08) это подтвердило: Ultra -$723, профит-фактор 0,95, просадка по средствам 56,6%. Два вывода, по которым мы действуем: на реальных тиках просадки заметно глубже цифр длинного окна на каждом уровне, и Ultra был единственной убыточной ступенью — именно поэтому v2.38 перевела значение по умолчанию с Ultra на Standard. Мы публикуем это измерение именно потому, что оно менее лестно: оно ближе к тому, что вы увидите в реальной торговле.

Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическое следование за трендом переживает длинные полосы небольших убытков в ожидании тренда, а криптовалюта крайне волатильна и может давать гэпы. Пожалуйста, прочитайте описание целиком, начните с уровня, который вам подходит, и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать советник на реальном счёте.


ПОЧЕМУ ТРИ РЫНКА
Каждый лег торгует одну и ту же трендовую логику, но при этом три рынка движутся почти независимо друг от друга (измеренная корреляция дневных доходностей BTC/ETH 0.07, BTC/JPY -0.01, ETH/JPY 0.00). Объединение почти некоррелированных потоков с положительным матожиданием снижает совокупную абсолютную просадку ниже уровня любого отдельного лега, при этом доходность по-прежнему определяется тем рынком, который в данный момент в тренде. Вы получаете потенциал роста крипты плюс FX-лег, который, как правило, работает, когда крипта спокойна.


КАК ЭТО РАБОТАЕТ (применяется к каждому символу)

1) Вход — подтверждённый пробой Donchian
По каждому рынку EA отслеживает наивысший максимум и наименьший минимум своего канала Donchian (по умолчанию: BTC 20 баров, ETH 15 баров, USDJPY 40 баров на H4). Сделка открывается только тогда, когда цена выходит за границу канала на подтверждающий буфер, измеренный в ATR, отсеивая незначительные проколы за границу.

2) Трендовый фильтр — торговля по наклону
Входы совершаются только в направлении наклона SMA200. Растущая средняя → ищем длинные пробои; падающая средняя → короткие пробои. Крипто-леги торгуют в обе стороны; лег USDJPY по умолчанию торгует только в лонг, что соответствует его исторически устойчивому профилю.

3) Выход — трейлинг-стоп по ATR, без фиксированной цели
Фиксированного тейк-профита нет. Дистанция в кратных ATR (для каждого символа) служит одновременно и начальным жёстким стопом, и трейлинг-стопом: по мере продвижения цены стоп следует за ней, фиксируя всё большую часть движения и оставляя при этом пространство для обычной волатильности. Позиция закрывается только тогда, когда цена откатывается на дистанцию трейлинга.

4) Расчёт размера позиции по каждому легу
Размер каждого лега рассчитывается от его собственного процента риска от баланса относительно его стоп-дистанции, с жёстким ограничением максимального лота, так что вы контролируете вес распределения по каждому рынку. Выпадающий список Run-Mode масштабирует все три лега одновременно, сохраняя их относительные веса (диверсифицированная смесь с ведущей ролью Bitcoin).


RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА
TRINITY TREND включает переключатель Run-Mode с четырьмя настройками — цифры по каждой из них приведены в таблице выше:
- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала
- Standard: исходный сбалансированный профиль
- Aggressive: наша рекомендуемая настройка для роста — высокая доходность при умеренной просадке
- Ultra: максимальный риск, самая глубокая просадка — в нашей проверке на реальных тиках 2026 года это была единственная убыточная ступень; выбирайте только прочитав тот раздел и приняв это
Поскольку риск и доходность масштабируются пропорционально, вы выбираете профиль, подходящий вашему счёту и темпераменту, одним параметром. Существующим пользователям, которые предпочитают прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.


ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ
- Избегание новостей по экономическому календарю: приостанавливает новые входы вокруг событий высокой важности (встроенный календарь MetaTrader; внешнее подключение не требуется)
- Защитные ограничители дневного убытка и серии последовательных убытков
- Опция закрытия на выходные
- Дашборд на графике: баланс, средства (equity), уровень маржи, прибыль/убыток за сегодня / неделю / месяц / за всё время, доля прибыльных сделок, самая длинная серия прибылей/убытков, текущая просадка, спред, состояние позиций по каждому символу и ближайшее событие высокой важности
- Push- и email-уведомления об открытиях, закрытиях и предупреждениях по марже


ВАЖНО — КАК ЭТО ТЕСТИРОВАТЬ
MetaTrader Strategy Tester прогоняет ОДИН символ за раз, поэтому прогон в тестере показывает только тот лег, символ которого вы выбрали на графике (например, прикрепите к BTCUSD, чтобы проверить лег Bitcoin). Полная диверсификация по трём рынкам проявляется только на РЕАЛЬНОМ или демо-счёте, где в Market Watch доступны все три символа. Тестируйте каждый лег отдельно в тестере, а затем запустите единый EA на одном графике мультиактивного счёта, чтобы получить портфель.


РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Прикрепите к ОДНОМУ графику (BTCUSD H4 — хороший основной вариант). EA автоматически торгует все три указанных символа.
- Символы: BTCUSD, ETHUSD, USDJPY — EA автоматически определяет суффикс вашего брокера (например, BTCUSDm). Символы, которых у вас нет, пропускаются.
- Таймфрейм: H4 (рабочий таймфрейм по умолчанию)
- Счёт: достаточный баланс с учётом размеров криптоконтрактов и волатильности; единый счёт ведёт все три лега (концентрированно, поэтому относительная просадка выше, чем при разделении по счетам)
- Плечо: 1:100 или выше — комфортно; уточните крипто-плечо у вашего брокера
- Рекомендуется VPS или постоянно включённый ПК, чтобы EA работал круглосуточно
- Режим по умолчанию — Standard (и это наша рекомендация). Выбирайте Defensive, если важна низкая просадка; Aggressive или Ultra — только если принимаете просадки, измеренные в разделе о реальных тиках.


КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ (KEY INPUTS)
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Standard)
- SymbolList: рынки для торговли (суффикс брокера определяется автоматически)
- ChannelList: длина пробоя Donchian по каждому символу
- ATRMultList: дистанция трейлинг- и начального стопа по каждому символу (кратное ATR)
- ShortList: разрешение шортов по каждому символу (1/0)
- RiskList: процент риска (вес распределения) по каждому символу
- MaxLot: жёсткое ограничение лота на ордер
- ATRPeriod, BreakMargin: период ATR и подтверждающий буфер пробоя
- UseTrendFilter, TrendSMA, TrendSlopeBars: фильтр направления тренда
- UseOverextFilter, MaxExtATR: пропуск входов, слишком удалённых от средней
- Slippage: максимальное проскальзывание (шире для крипты)
- Настройки новостного фильтра, закрытия на выходные и уведомлений


ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Этот продукт — программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют результатов в будущем. Трендследящие системы по своей природе имеют низкую долю прибыльных сделок и могут переживать затяжные просадки на боковых рынках; ведение трёх рынков на одном счёте концентрирует риск, а криптовалюта крайне волатильна и может давать гэпы. Уровень Ultra намеренно агрессивен: в нашей проверке на 100% реальных тиках 2026 года он был единственной убыточной ступенью (профит-фактор 0,93, просадка по средствам 75,3%), поэтому v2.38 перевела значение по умолчанию на Standard. Торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить.


ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, используйте встроенный чат для вопросов. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.
Рекомендуем также
BTC Smart Hunter
Puguh Andrie Setia Aji
Эксперты
BTC Smart Hunter for MetaTrader 5 Overview BTC Smart Hunter is an automated breakout trading Expert Advisor (EA) designed specifically for BTCUSD on MetaTrader 5 . The EA focuses on identifying significant breakout opportunities while avoiding many common false signals through multiple built-in market filters. Instead of opening trades randomly, BTC Smart Hunter continuously analyzes recent price action, detects important breakout levels, and places pending orders only when predefined market con
Lions share ATR Line MT5
Evgeny Levchenko
Эксперты
Lions share AtrLine MT5 — это торговый советник для MetaTrader 5, созданный для следования за трендом. В основе его стратегии лежит индикатор  ATR Line , построенный на основе индикатора Average True Range (ATR) и скользящей средней (MA). Советник определяет направление тренда, когда цена пробивает линию индикатора, и использует дополнительный фильтр для подтверждения сигналов, что помогает отсеивать ложные входы. Благодаря гибким настройкам управления капиталом, встроенному фильтру волатильно
Aussie Victor MT5
TICK STACK LTD
4.51 (39)
Эксперты
Buy Any 2 Products, Get 1 Free For a limited time, purchase any two TickStack EAs and choose a third one completely free — including a full lifetime license with unlimited activations.  (Gold Neural Core not included in this offer) Aussie Victor revolutionizes traditional grid trading by combining intelligent positioning with machine learning-powered entry signals, specifically engineered for the AUDCAD currency pair's unique price dynamics. Learn how I personally manage risk when using grid sy
Amlak1
Mohamed Anouche
Эксперты
AMLAK1 – Key Level Trading Expert Advisor AMLAK1 is an Expert Advisor designed to trade based on predefined price levels. The system operates using structured rules that focus on areas where price historically reacts, such as support, resistance, liquidity zones, and psychological levels. The objective of AMLAK1 is to execute trades when price interacts with these predefined zones according to programmed conditions. The strategy follows a rule-based approach and does not rely on random entries.
Hsh Reversal ea
Marwan Bin Mohammed Al Eid Bin Mohammed Carpenter
Эксперты
HSH REVERSAL EA - Инструмент для Торговли Разворотами HSH REVERSAL EA   — это советник, разработанный для идентификации и торговли моделями разворота на рынке форекс. Он фокусируется на обнаружении моделей   Молот ,   Перевернутый Молот   и   Падающая Звезда , которые часто используются в техническом анализе для определения потенциальных разворотов тренда. Почему HSH REVERSAL EA? Обнаружение Моделей : Советник идентифицирует модели Молот, Перевернутый Молот и Падающая Звезда, которые часто связ
Open Season
Philipp Shvetsov
Эксперты
Open Season - полностью автоматический советник, работающий по принципу "установил и забыл". Он позволяет активным трейдерам торговать по сигналам с высокой вероятностью на основе пробоя ценового действия на EURUSD H1. Он находит модели ценового действия перед открытием лондонской сессии и торгует по пробоям. Советник совершает короткие сделки на основе сигналов с высокой вероятностью Каждая сделка защищена стоп-лоссом Встроенный фильтр времени Три метода определения размера позиции в зависимост
Regressao linear
Mauricio Bornancin Cit
Эксперты
Apresentação:  - O Expert "Regressão Linear" da CIT Group é um expert especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam daytrade no mercado futuro (Índice WIN). Funcionamento:  - Opera dentro do canal de regressão linear, configurado conforme parâmetros Funcionalidades:  - Configuração de horário de funcionamento  - Gerenciamento de aumentar posição conforme vai fechando os dias positivos  - Gerenciamento de parar no
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Expert Advisor based on Larry Connors' strategy, which monitors the distance between moving averages and allows you to configure, without significant changes, the overbought and oversold parameters, as well as those that govern the operation of the ADX trade closing system. With a stop-loss system based on the percentage of price change, the lot increases and the risk decreases as the balance increases, halting the execution of the Expert Advisor when certain risk levels are reached throughout t
Analitic RSI MT5
Yvan Musatov
Эксперты
Профессиональный эксперт нализирующий рынок при помощи индекса относительной силы. Основной принцип, бот берет указанные цены за определенный промежуток времени и рассчитывает силу и амплитуду цены. Это может показать, когда тренд потеряет силу и развернется. Анализируется сигнал от выхода из зон перекупленности/перепроданности, уровнями этих зон будут служить уровни со значениями LEVEL_MAX и LEVEL_MIN. Покупаем, когда сигнал сначала опустится ниже определенного уровня (LEVEL_MIN), а затем подн
Golden Nights
Adam Zolei
4.56 (9)
Эксперты
Golden Nights EA is an automated trading system designed for trading XAUUSD during nighttime hours when the market tends to be calmer and more stable. Signal Recovery mode Features ATR-based dynamic Stop Loss and Take Profit Breakeven and trailing mechanisms Virtual SL/TP with optional visible emergency SL Entry filters using Moving Average, RSI, and ATR Spread filter Drawdown protection Optional recovery mode with risk control Trading day filters These features can be customized. You can find
Bitcoin Regime H1 Pro
Fabien Martino
Эксперты
BITCOIN REGIME H1 PRO - VERSION 2.00 A causal H1 trend-regime Expert Advisor for Bitcoin. It uses confirmed closed bars, volatility-targeted position sizing and equity-aware exposure to participate in persistent long and short trends while limiting exposure during unstable regimes. LAUNCH PRICE USD 299 for unlimited use. Try the free demo and test it on your own broker before buying. PUBLISHED HISTORICAL BACKTEST Symbol: BTCUSD Timeframe: H1 Period: 01 January 2020 to 13 July 2026 Initial de
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Эксперты
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Candles Commander MT5
Adrian Gabriel Pop
Эксперты
Candles Commander - Find your mechanical EDGE in the Market Candles Commander - is an advanced Expert Advisor meticulously crafted for success in the financial markets.   This strategy has undergone rigorous testing and manual verification for nearly 2 years to ensure optimal performance. Our EA can find a mechanical EDGE in any instrument you choose, from Forex instruments to indexes and commodities with only one optimization made in your MT5 platform. Recommendations: Product: works on any in
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
BTC Speed Alpha EA
Artur Danowski
Эксперты
Free companion indicator available: BTC Speed Alpha Indicator can be downloaded for free from my MQL5 profile and used together with this EA for additional visual BTC market context. BTC Speed Alpha EA is a professional MetaTrader 5 Expert Advisor designed for Bitcoin / BTCUSD traders who want automated BTC trading with clean risk control, structured trade management and a modern chart dashboard. The EA is built around a locked Alpha Engine. The internal signal logic is hidden to keep the setu
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
ATR Expansion
Avinash Pagadala
Эксперты
XAU ATR Expansion H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU ATR Expansion H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. ATR expansion breakout with trail-style risk on gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not published here. Adva
Gold ML Adaptive
Md Atiqur Rahman
Эксперты
Gold ML Adaptive v17.4.1.6 Specification for  Gold ML Adaptive v17.4.1.6 RATING RECOMMENDATION: 4.6/5 Category Score Justification Innovation 4.8 Unique Lorentzian ML + Dollar-based risk Reliability 4.5 Robust cooldown & drawdown protection Ease of Use 4.3 Auto-lot, live dashboard, minimal inputs Support Ready 4.5 Clear error handling & logging Value for Money 4.8 Recovery system + 8 trade capacity Overall: BUY Recommended for Gold specialists PRODUCT DESCRIPTION One-Line Pitch "Machine
Deriv Double Killer
Sri Hartono
Эксперты
DERIV DOUBLE KILLER — Smart Trading EA with Powerful Multi-Rule Precision Looking for an Expert Advisor that trades smarter, faster, and more efficiently? Meet   Deriv Double Killer   — the advanced automated trading EA designed to maximize opportunities with intelligent entry systems and real-time Telegram alerts.   Why Traders Love Deriv Double Killer? 2 2 Powerful Entry Rules Built with a sophisticated trading logic: 12 BUY Entry Rules 12 SELL Entry Rules This means the EA can ana
Seasonal Alpha EURUSD
Dr. Pieter Mergenthaler
Эксперты
Seasonal Alpha EURUSD Prop Firm Ready — 25% Discount on Darwinex Zero → DWZ2347430MGM What Makes This EA Different Most EAs on this marketplace look impressive - until they don't. Grid systems, martingale, and high-leverage momentum bots produce spectacular equity curves right up to the point they blow an account. Seasonal Alpha EURUSD is built on a different principle entirely. It trades statistically validated seasonal price patterns on EURUSD - recurring tendencies that have been present in t
Neural Nexus MT5
TICK STACK LTD
4.43 (7)
Эксперты
Buy Any 2 Products, Get 1 Free For a limited time, purchase any two TickStack EAs and choose a third one completely free — including a full lifetime license with unlimited activations.  (Gold Neural Core not included in this offer) Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Advanced Mean Reversion Grid System.  The Next Evolution in Automated EURUSD Trading Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid sys
Gold Flow Scalper
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Gold Flow Scalper — это профессиональный советник институционального уровня, специально разработанный для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1. Он отличается надёжной архитектурой с передовым управлением рисками, динамической логикой входа и комплексными рыночными фильтрами для адаптации к изменяющимся условиям волатильности. Данный советник не использует опасные стратегии мартингейла или слепое усреднение. Вместо этого он применяет строго контролируемый, избирательный сеточный механизм,
BTC Conqueror
Ng Chu En
Эксперты
BUY ONE FREE ONE, contact me after purchase for your special gift.  Live signal: https://www.fxblue.com/users/NCE_SStrading The  <<BTC Conqueror>> Expert Advisor is built for traders who demand precision, consistency, and intelligent automation in the world's most dynamic cryptocurrency market. Designed exclusively for BTCUSD, this advanced trading system combines sophisticated algorithms, adaptive market logic, and disciplined risk management to help traders navigate changing market conditi
SPL102 Spike Catcher Pro
Sourav Chandmal Patidar
Эксперты
SPL102 SpikeCatcher Pro v3.0 Institutional Spike Reversal Trading System Built for XAUUSD, Volatile Markets & Fast Reversal Opportunities SPL102 SpikeCatcher Pro v3.0 is a professional spike-reversal Expert Advisor developed to capture high-probability reversal setups after aggressive market spikes, liquidity grabs, and wick rejection movements. The EA intelligently identifies abnormal candle expansions, stop-hunt liquidity sweeps, and sharp rejection zones where the market often reverses with m
Piporyx EA MT5
Sadaf Noreen
Эксперты
Piporyx EA MT5 – Breakout Pending Order Expert Advisor for XAUUSD Overview Piporyx EA MT5 is a breakout-based Expert Advisor for MetaTrader 5 designed for structured, rule-based trading with controlled risk management. This MT5 EA uses pending BuyStop and SellStop orders to capture confirmed market momentum during volatility expansion. The strategy is built for traders seeking a breakout strategy without martingale, grid, or high-risk recovery systems. It is optimized primarily for XAUUSD (Gold)
Btc Shudoken
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
BTC/USD M1 Expert Advisor Version: 1.2 | Developed by: Worldinversor 2026 Overview BTC SHUDOKEN is a high-performance Expert Advisor specifically designed for trading BTC/USD on the M1 timeframe. It combines Price Action analysis with a multi-layered confirmation system based on four advanced technical indicators. Its intelligent voting architecture filters out low-quality signals and only executes trades when the minimum required consensus is reached among the active filters. Signals System
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
4.67 (3)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Эксперты
AU 79 Gold EA — советник для торговли золотом, разработанный специально для торговли золотом. Это скальпер на 5-минутном таймфрейме, его стратегия уникальна и используется учреждениями для торговли золотом. Он торгуется ночью в течение нескольких часов, когда объем низкий и нет новостей, чтобы максимизировать его точность и минимизировать риск. Присоединяйтесь к нашему       группа MQL5       для загрузки последних файлов настроек, которые потребуются для бэк-тестирования и запуска советника на
Smart Scalper GOLD
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Smart Money Concepts Scalper Professional Trading System for Gold (XAUUSD) OVERVIEW The Smart Money Concepts Scalper EA is an advanced algorithmic trading system specifically designed for trading the Gold (XAUUSD) market. This Expert Advisor uses institutional trading concepts to identify high-probability entry points by tracking Order Blocks, Fair Value Gaps, and market structure breakouts. Developed with professional traders in mind, this EA combines modern Smart Money principles with dis
Supply Demand Snop
Sudibyo Raharjo
Эксперты
I created this strategy based on supply and demand calculations. I wanted to keep the strategy as simple as possible to make it easier for traders to use this EA. This EA is based on the calculation of candles. Balance Minimum 1000$ (please check preset setting on Comment) This EA can be used as a single shot or martingale This EA uses a trailing stop function, allowing you to lock in your profits to the maximum. Quick Setup in 4 Steps: 1. Launch SdS your chosen symbol:   XAUUSD   with the rec
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Atlas Diversified Trend Portfolio
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
ATLAS PORTFOLIO — Один советник, диверсифицированный трендовый портфель из пяти рынков (USDJPY, GBPJPY, EURJPY, Bitcoin, Ethereum) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart). Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart), иначе вы увидит
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем
FREE
Donchian Trend Engine
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
БЕСПЛАТНО — полноценный трендовый движок Donchian, который мы используем в своих платных советниках. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто н
FREE
MTF Trend Multi Timeframe Direction Dashboard
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — небольшая панель, которая показывает направление тренда на M15, H1, H4, D1 и W1 одновременно, без переключения графиков. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство убыточных сделок в трендовой системе открываются против старшего таймфрейма, который указывал в другую сторону. Эта панель ставит их все перед вами сразу, чт
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — точки разворота ZigZag вместе с трендовым фильтром на скользящей средней, нарисованные на одном графике. Индикатор показывает уровни разворотов и контекст тренда, на которых торгует система пробоя пивотов. Настроен под золото (XAUUSD). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Пробой пивота имеет смысл только в направлении более к
FREE
Donchian Channel With ATR Trailing Stop
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя, нарисованные на одном графике. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтяг
FREE
Volatility Squeeze Bollinger Keltner MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — сжатие волатильности (squeeze): оранжевые точки, пока полосы Боллинджера сжаты внутри канала Кельтнера, и стрелка в момент высвобождения сжатия. Это визуализация логики нашего советника Bitcoin Coil. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крупные направленные движения обычно начинаются с низкой волатильности, но график не показ
FREE
Dip Buyer Zones RSI Pullback MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем тренде. Покупка перепроданной просадки только тогда, когда рынок находится в подтверждённом восходящем тренде, — это другая, обоснованная идея. Этот индикатор отмечает именно это условие, чтобы вы
FREE
MTF Trend Multi Timeframe Dashboard MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — небольшая панель, которая показывает направление тренда на M15, H1, H4, D1 и W1 одновременно, без переключения графиков. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство убыточных сделок в трендовой системе открываются против старшего таймфрейма, который указывал в другую сторону. Эта панель ставит их все перед вами сразу, чт
FREE
Donchian Trend Engine MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
БЕСПЛАТНО — полноценный трендовый движок Donchian, который мы используем в своих платных советниках. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто н
FREE
Gold Viper Breakout
Kenichiro Sakamoto
5 (1)
Эксперты
GOLD VIPER — прорыв золота по режиму волатильности (XAUUSD M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. GOLD VIPER — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах расширения волатильности: советник
Donchian Channel With ATR Trailing Stop MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя, нарисованные на одном графике. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтяг
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — точки разворота ZigZag вместе с трендовым фильтром на скользящей средней, нарисованные на одном графике. Индикатор показывает уровни разворотов и контекст тренда, на которых торгует система пробоя пивотов. Настроен под золото (XAUUSD). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Пробой пивота имеет смысл только в направлении более к
FREE
Aegis Account Protector
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https:/
FREE
Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian, трендовый фильтр SMA и трейлинг-стоп по ATR, управляющий сделкой, сведённые вместе. Настроено под крупные криптовалюты (BTC, ETH). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает п
FREE
Falcon Trailing Stop Manager
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/p
FREE
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем
FREE
Spread Guard Live Spread With Average And Ceiling
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — посмотрите на свой спред так, как бэктест вам его никогда не показывал: по каждому бару, относительно его собственного среднего и относительно потолка, который вы задаёте сами. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я
FREE
Sentinel News Filter
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Sentinel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.co
FREE
Rapid Trade Panel
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Rapid Trade Panel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://ww
FREE
Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian, трендовый фильтр SMA и трейлинг-стоп по ATR, управляющий сделкой, сведённые вместе. Настроено под крупные криптовалюты (BTC, ETH). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает п
FREE
Spread Guard Live Spread MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — посмотрите на свой спред так, как бэктест вам его никогда не показывал: по каждому бару, относительно его собственного среднего и относительно потолка, который вы задаёте сами. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я
FREE
Falcon Trailing Stop Manager MT4
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/p
FREE
Aegis Account Protector MT4
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https:/
FREE
Gold Viper Breakout MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
GOLD VIPER — прорыв золота по режиму волатильности (XAUUSD M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. GOLD VIPER — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах расширения волатильности: советник
Aureus Gold Averaging Grid MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
AUREUS GOLD — Импульсный пробой с сеткой восстановления для XAUUSD (M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. AUREUS GOLD — это автоматическая торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах сильного расширения волатиль
Bitcoin Comet Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
BITCOIN COMET — трендовый советник на канале Дончиана для BTCUSD и ETHUSD ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок. BITCOIN COMET — это автоматизированная торговая система для основных криптовалют — Bitcoin (BTCUSD) и Ethereum (ETHUSD) — на таймфрейме H4. Это чис
Megamax Donchian Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
MEGAMAX DONCHIAN — трендовая система для USD/JPY на H1 ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1, иначе вы увидите ноль сделок. MEGAMAX DONCHIAN — это автоматическая торговая система для USD/JPY на таймфрейме H1. Это чистая трендовая стратегия: она ждёт подтверждённого пробоя канала Дончиана н
Nasdaq Dip Buyer MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
NASDAQ DIP BUYER — откат по RSI на USTEC H4 (только покупки) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USTEC H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USTEC H4, иначе вы увидите ноль сделок. NASDAQ DIP BUYER — это автоматизированная торговая система для индекса NASDAQ-100 (US Tech 100 / USTECm) на таймфрейме H4. Это стратегия возврата к среднему тольк
Bitcoin Glacier Daily Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
BITCOIN GLACIER — терпеливый дневной трендследящий советник для BTCUSD ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD D1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD D1, иначе вы увидите ноль сделок. BITCOIN GLACIER — это автоматизированная торговая система для биткоина (BTCUSD) на дневном (D1) таймфрейме. Это медленный, терпеливый трендследящий со
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв