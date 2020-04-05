Trinity Multi Asset Trend

TRINITY TREND — один EA, три трендовых рынка (Bitcoin, Ethereum, USDJPY)



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4 (the EA trades all three markets from this one chart). Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4 (the EA trades all three markets from this one chart), иначе вы увидите ноль сделок.



TRINITY TREND — это единый советник (EA), который торгует слабо коррелированный портфель сразу из трёх рынков с одного графика: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) и USDJPY. На каждом из них это чистый трендследящий алгоритм: он ждёт подтверждённого пробоя канала Donchian в направлении долгосрочного тренда, а затем сопровождает движение трейлинг-стопом по ATR без фиксированного тейк-профита. Здесь нет ни сетки, ни мартингейла — одна позиция на символ, и у каждой жёсткий стоп-лосс. Прикрепите советник к ОДНОМУ графику; EA сам выберет каждый указанный символ, который есть у вашего брокера, и будет торговать ими независимо. Отсутствующие символы безопасно пропускаются.



СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Начиная с v2.38 режим Run-Mode по умолчанию — STANDARD. Наша собственная проверка на 100% реальных тиках (раздел ниже) показала, что прежний Ultra по умолчанию был единственной убыточной ступенью и достигал просадок значительно глубже, чем предполагают цифры на длинном окне, поэтому мы изменили значение по умолчанию и открыто публикуем эти измерения. Standard — повседневная рекомендация; Defensive, если сохранение капитала важнее всего; Aggressive и Ultra — для опытных трейдеров, принимающих измеренные ниже просадки. Все бэктесты ниже историчны и не являются реальным трек-рекордом.



ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ТЕ ЖЕ СИГНАЛЫ, МАСШТАБИРУЕТСЯ ТОЛЬКО РИСК (MT5 Strategy Tester, модель каждого тика на смоделированной брокером истории — настоящих потиковых данных за те годы не существует; портфель из трёх рынков BTCUSD + ETHUSD + USDJPY H4, 2019-2025, $10 000, один счёт):

- Defensive: +226% / Profit Factor 2.00 / максимальная просадка по капиталу 12.6%

- Standard: +816% / Profit Factor 1.91 / относительная просадка по капиталу 23.6%

- Aggressive (рекомендуется): +3,041% / Profit Factor 1.78 / относительная просадка по капиталу 36.25%

- Ultra (доступен для выбора, больше не по умолчанию): +10,970% / Profit Factor 1.79 / относительная просадка по капиталу 69% (абсолютная максимальная просадка по капиталу — всего 14.4%)



Каждый уровень торгует одни и те же сигналы по всем трём составляющим (легам); масштабируется только риск размера позиции. Пояснение по цифрам просадки: поскольку это диверсифицированный портфель из трёх легов, АБСОЛЮТНАЯ просадка по капиталу в худшем случае остаётся низкой (~12-20% даже на Ultra, где она составляет всего 14.4%). ОТНОСИТЕЛЬНАЯ просадка (в % от пика до впадины) растёт на более высоких уровнях — вплоть до ~69% на Ultra, — потому что счёт наращивается настолько сильно, что обычный откат оказывается большим процентом от куда более высокого пика. Мы честно раскрываем обе величины, чтобы вы могли сами оценить риск.



ПРОВЕРКА НА 100% РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ (2026) — ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ВЫБОРОМ УРОВНЯ: Брокеры хранят настоящую потиковую историю только за последние месяцы, поэтому многолетний бэктест на 100% реальных тиках структурно невозможен ни у одного брокера; цифры на длинном окне выше всегда смоделированы тестером. На самом длинном окне, где реальные тики есть по всем трём инструментам (Exness, 2026.01-2026.08, $10 000), четыре уровня показали — каждый уровень совершает одни и те же 38 сделок, меняется только объём:

- Defensive x0,5: +$397 / Профит-фактор 1,34 / просадка по средствам 6,4%

- Standard x1: +$657 / Профит-фактор 1,25 / просадка по средствам 12,9%

- Aggressive x2: +$1 258 / Профит-фактор 1,22 / просадка по средствам 24,0%

- Ultra x12: -$2 227 / Профит-фактор 0,93 / просадка по средствам 75,3%

Независимое окно у второго брокера (Capital Point, 2026.04-2026.08) это подтвердило: Ultra -$723, профит-фактор 0,95, просадка по средствам 56,6%. Два вывода, по которым мы действуем: на реальных тиках просадки заметно глубже цифр длинного окна на каждом уровне, и Ultra был единственной убыточной ступенью — именно поэтому v2.38 перевела значение по умолчанию с Ultra на Standard. Мы публикуем это измерение именно потому, что оно менее лестно: оно ближе к тому, что вы увидите в реальной торговле.



Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическое следование за трендом переживает длинные полосы небольших убытков в ожидании тренда, а криптовалюта крайне волатильна и может давать гэпы. Пожалуйста, прочитайте описание целиком, начните с уровня, который вам подходит, и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать советник на реальном счёте.





ПОЧЕМУ ТРИ РЫНКА

Каждый лег торгует одну и ту же трендовую логику, но при этом три рынка движутся почти независимо друг от друга (измеренная корреляция дневных доходностей BTC/ETH 0.07, BTC/JPY -0.01, ETH/JPY 0.00). Объединение почти некоррелированных потоков с положительным матожиданием снижает совокупную абсолютную просадку ниже уровня любого отдельного лега, при этом доходность по-прежнему определяется тем рынком, который в данный момент в тренде. Вы получаете потенциал роста крипты плюс FX-лег, который, как правило, работает, когда крипта спокойна.





КАК ЭТО РАБОТАЕТ (применяется к каждому символу)



1) Вход — подтверждённый пробой Donchian

По каждому рынку EA отслеживает наивысший максимум и наименьший минимум своего канала Donchian (по умолчанию: BTC 20 баров, ETH 15 баров, USDJPY 40 баров на H4). Сделка открывается только тогда, когда цена выходит за границу канала на подтверждающий буфер, измеренный в ATR, отсеивая незначительные проколы за границу.



2) Трендовый фильтр — торговля по наклону

Входы совершаются только в направлении наклона SMA200. Растущая средняя → ищем длинные пробои; падающая средняя → короткие пробои. Крипто-леги торгуют в обе стороны; лег USDJPY по умолчанию торгует только в лонг, что соответствует его исторически устойчивому профилю.



3) Выход — трейлинг-стоп по ATR, без фиксированной цели

Фиксированного тейк-профита нет. Дистанция в кратных ATR (для каждого символа) служит одновременно и начальным жёстким стопом, и трейлинг-стопом: по мере продвижения цены стоп следует за ней, фиксируя всё большую часть движения и оставляя при этом пространство для обычной волатильности. Позиция закрывается только тогда, когда цена откатывается на дистанцию трейлинга.



4) Расчёт размера позиции по каждому легу

Размер каждого лега рассчитывается от его собственного процента риска от баланса относительно его стоп-дистанции, с жёстким ограничением максимального лота, так что вы контролируете вес распределения по каждому рынку. Выпадающий список Run-Mode масштабирует все три лега одновременно, сохраняя их относительные веса (диверсифицированная смесь с ведущей ролью Bitcoin).





RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА

TRINITY TREND включает переключатель Run-Mode с четырьмя настройками — цифры по каждой из них приведены в таблице выше:

- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала

- Standard: исходный сбалансированный профиль

- Aggressive: наша рекомендуемая настройка для роста — высокая доходность при умеренной просадке

- Ultra: максимальный риск, самая глубокая просадка — в нашей проверке на реальных тиках 2026 года это была единственная убыточная ступень; выбирайте только прочитав тот раздел и приняв это

Поскольку риск и доходность масштабируются пропорционально, вы выбираете профиль, подходящий вашему счёту и темпераменту, одним параметром. Существующим пользователям, которые предпочитают прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.





ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ

- Избегание новостей по экономическому календарю: приостанавливает новые входы вокруг событий высокой важности (встроенный календарь MetaTrader; внешнее подключение не требуется)

- Защитные ограничители дневного убытка и серии последовательных убытков

- Опция закрытия на выходные

- Дашборд на графике: баланс, средства (equity), уровень маржи, прибыль/убыток за сегодня / неделю / месяц / за всё время, доля прибыльных сделок, самая длинная серия прибылей/убытков, текущая просадка, спред, состояние позиций по каждому символу и ближайшее событие высокой важности

- Push- и email-уведомления об открытиях, закрытиях и предупреждениях по марже





ВАЖНО — КАК ЭТО ТЕСТИРОВАТЬ

MetaTrader Strategy Tester прогоняет ОДИН символ за раз, поэтому прогон в тестере показывает только тот лег, символ которого вы выбрали на графике (например, прикрепите к BTCUSD, чтобы проверить лег Bitcoin). Полная диверсификация по трём рынкам проявляется только на РЕАЛЬНОМ или демо-счёте, где в Market Watch доступны все три символа. Тестируйте каждый лег отдельно в тестере, а затем запустите единый EA на одном графике мультиактивного счёта, чтобы получить портфель.





РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА

- Прикрепите к ОДНОМУ графику (BTCUSD H4 — хороший основной вариант). EA автоматически торгует все три указанных символа.

- Символы: BTCUSD, ETHUSD, USDJPY — EA автоматически определяет суффикс вашего брокера (например, BTCUSDm). Символы, которых у вас нет, пропускаются.

- Таймфрейм: H4 (рабочий таймфрейм по умолчанию)

- Счёт: достаточный баланс с учётом размеров криптоконтрактов и волатильности; единый счёт ведёт все три лега (концентрированно, поэтому относительная просадка выше, чем при разделении по счетам)

- Плечо: 1:100 или выше — комфортно; уточните крипто-плечо у вашего брокера

- Рекомендуется VPS или постоянно включённый ПК, чтобы EA работал круглосуточно

- Режим по умолчанию — Standard (и это наша рекомендация). Выбирайте Defensive, если важна низкая просадка; Aggressive или Ultra — только если принимаете просадки, измеренные в разделе о реальных тиках.





КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ (KEY INPUTS)

- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Standard)

- SymbolList: рынки для торговли (суффикс брокера определяется автоматически)

- ChannelList: длина пробоя Donchian по каждому символу

- ATRMultList: дистанция трейлинг- и начального стопа по каждому символу (кратное ATR)

- ShortList: разрешение шортов по каждому символу (1/0)

- RiskList: процент риска (вес распределения) по каждому символу

- MaxLot: жёсткое ограничение лота на ордер

- ATRPeriod, BreakMargin: период ATR и подтверждающий буфер пробоя

- UseTrendFilter, TrendSMA, TrendSlopeBars: фильтр направления тренда

- UseOverextFilter, MaxExtATR: пропуск входов, слишком удалённых от средней

- Slippage: максимальное проскальзывание (шире для крипты)

- Настройки новостного фильтра, закрытия на выходные и уведомлений





ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

Этот продукт — программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют результатов в будущем. Трендследящие системы по своей природе имеют низкую долю прибыльных сделок и могут переживать затяжные просадки на боковых рынках; ведение трёх рынков на одном счёте концентрирует риск, а криптовалюта крайне волатильна и может давать гэпы. Уровень Ultra намеренно агрессивен: в нашей проверке на 100% реальных тиках 2026 года он был единственной убыточной ступенью (профит-фактор 0,93, просадка по средствам 75,3%), поэтому v2.38 перевела значение по умолчанию на Standard. Торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить.





ПОДДЕРЖКА

Пожалуйста, используйте встроенный чат для вопросов. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.

