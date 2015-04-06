Bitcoin Glacier Daily Trend MT4

BITCOIN GLACIER — 面向 BTCUSD 的耐心型日线趋势跟踪系统



重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD D1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD D1，否则交易数将为零。



BITCOIN GLACIER 是一套在日线（D1）周期上交易比特币（BTCUSD）的自动化交易系统。它是一套缓慢而耐心的趋势跟踪系统：等待日线图上出现经过确认的唐奇安通道（Donchian channel）突破，用初始 ATR 止损保护每一笔交易，随后以更宽的 ATR 距离移动止损，以便骑乘长期的加密货币趋势。没有马丁格尔，没有网格，同一时间只持有一个仓位。每一笔交易都带有硬止损，因此您的风险始终是明确界定的。交易本就设计得很稀少——这是一套"设定后不管"的 D1 系统，只在重大的日线突破时才出手。



风险提示优先：已发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（经验证的最大风险）。它以最高回报为目标，并会达到约 47% 的深度回撤。请选择与您的账户和心态相匹配的 Run-Mode——Aggressive 是我们日常推荐的档位；Ultra 面向能够接受大幅权益波动的资深交易者。以下所有回测均为历史数据，并非实盘业绩记录。



四个风险档位——一个下拉菜单、同一信号、风险按比例缩放（真实 tick 回测，MT5 策略测试器，BTCUSD D1 2018-2025，$10,000，其余为默认设置）：

- Defensive（防守型）： +43% / Profit Factor 7.03 / 最大权益回撤 8.9%

- Standard（标准型）： +92% / Profit Factor 5.52 / 最大权益回撤 13.8%

- Aggressive（进取型，推荐）： +224% / Profit Factor 4.24 / 最大权益回撤 15.9%

- Ultra（发布默认）： +1,937% / Profit Factor 2.40 / 最大权益回撤 46.8%



每个档位交易的都是完全相同的信号；仅仓位大小的风险按比例缩放。请注意从 Aggressive 到 Ultra 的巨大跳变：回报从 +224% 升至 +1,937%，但最大权益回撤也从 15.9% 急剧上升至 46.8%（约 47%）。这是一套低频系统——约 8 年间仅有 28 笔交易，胜率约 57%。正因为交易如此稀少，结果高度集中，并且依赖于捕捉少数几次大级别行情。



诚实的特性说明：GLACIER 是一套牛市趋势捕捉系统。它有过亏损年份——在震荡或熊市年份（2019、2022、2025）中，它录得小幅负收益，而其利润集中于强劲上升趋势的年份。这不是一套全天候系统；它是对我们 COMET 等 H4 系统的补充，而非替代。



这是一个工具。它不承诺盈利。自动化交易伴随真实风险，而日线趋势跟踪系统交易频率很低，在等待大级别行情期间会承受一连串的小额亏损。请通读整份说明，从适合您的档位开始，并在用于实盘账户之前先设定好您的风险。



工作原理



1) 入场——经确认的日线唐奇安突破

EA 跟踪 D1 图上近期唐奇安通道的最高价与最低价，当日线收盘价以一个确认边际（ATR 的一个比例）突破该区间时入场。日线周期过滤掉日内噪声，聚焦于主导趋势。



2) 趋势强度过滤器

仅在较长周期 SMA 斜率的方向上入场。当没有明确斜率时，EA 会观望，从而与主流趋势保持一致。



3) 初始止损——基于 ATR

入场时，在距入场价 ATR 倍数的位置放置一个保护性止损。风险按当前波动率而非固定距离来确定。



4) 移动止损——让趋势奔跑

当交易朝有利方向发展时，止损以更宽的 ATR 距离跟随价格移动。没有固定止盈；移动止损既保护浮动利润，又让持续数周乃至数月的趋势得以延续，仅当价格回撤达到移动距离时才平仓。



仓位大小根据品种的 tick 值计算（对加密货币采用合约规模作为后备方案），因此 EA 能适配任何经纪商的 BTC 合约。手数由您的风险百分比和止损距离推算而来。若可用保证金不足以支撑一个仓位，则跳过该笔交易。



RUN-MODE：一个下拉菜单管理风险

BITCOIN GLACIER 内置一个 Run-Mode 选择器，含四个设置——每个设置对应的数字见上表：

- Defensive：风险与回撤最低，用于资本保全

- Standard：原始的平衡型配置

- Aggressive：我们推荐的设置——在约 16% 的适中回撤下获得强劲回报

- Ultra：发布默认——经验证的最大回报，但伴随约 47% 的深度回撤，仅限资深交易者

由于风险与回报按比例缩放，您可以通过单一输入选择与自己账户和心态相符的配置。偏好此前行为的既有用户应选择 Standard 预设。



适用人群



BITCOIN GLACIER 适合希望参与比特币最大级别趋势、并且能接受一套每年只交易几次的系统的交易者。请在 BTCUSD D1 图上使用它，并保持终端运行，以免错过日线突破。日常使用我们推荐 Aggressive 档位——+224% / 回撤 16% 的配置是稳健之选。Ultra 仅面向能够接受约 47% 回撤的资深交易者。请先从模拟账户开始，用您经纪商的点差与隔夜利息确认其行为，然后再考虑用您承受得起损失的资金进行实盘。



关键输入参数

- RunMode：Defensive / Standard / Aggressive / Ultra（默认 Ultra）

- EntryChannel —— 以 D1 K 线计的唐奇安突破通道

- ATRPeriod / ATRMult —— ATR 周期与以 ATR 倍数计的移动止损宽度

- BreakMargin —— 突破确认宽度（ATR 倍数）

- UseTrendFilter / TrendSMA —— 仅在 SMA 斜率方向上交易

- RiskPercent —— 每笔交易的风险，占余额的百分比

- MaxLot —— 手数的硬性上限

- TradeLong / TradeShort —— 分别启用各交易方向



重要风险披露

本产品是一款用于自动化下单执行的软件工具。它不构成投资建议，也不管理您的资金。没有任何交易系统能够保证盈利，过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。趋势跟踪系统本质上胜率偏低，并可能在震荡行情中经历长时间的回撤；比特币波动极大，且可能跳空。GLACIER 集中于牛市，且有过亏损年份。Ultra 默认档位刻意进取，会达到约 47% 的权益回撤；请先从模拟账户开始，如果回撤超出您的承受意愿，请下调至 Aggressive、Standard 或 Defensive。请只用您承受得起损失的资金进行交易。



支持

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