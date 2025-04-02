LongSword EURJPY

【仅限MT5】《LongSword M1 EURJPY》 专为欧元/日元（EURJPY）1分钟图设计的、采用“净仓模式（部分抵销结算功能）”以抑制风险的买入专用EA。 【M1欧元/日元专用】无需繁琐优化或初始设置的单一货币对特化型EA。

《LongSword M1 EURJPY》是一款专为欧元/日元（EURJPY）1分钟图设计的买入专用交易智能系统（EA）。它通过独特的逻辑严格量化市场的“深度”，精准狙击反弹的初动。 与传统的马丁格尔策略（补仓）EA不同，本EA不会强迫用户在长期承受巨大浮亏的同时，苦苦等待整体损益转正。 本EA在通过严格筛选的初始信号入场后，利用独特的“追击逻辑”在最深处谨慎补仓。结合“净仓模式（部分抵销结算功能）”，实现了极高的稳定性。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 本EA的三大核心优势 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ● 【买入专用】精选初始入场 × 独家追踪加仓逻辑 从价格走势中精准量化市场的极限点，并在反弹期望值最高的点位建立第一仓位。 一旦价格反向波动，优化的内部追击逻辑将自动启动。在市场充分回调的时机进行补仓，优化持仓均价。由于从不进行卖出交易，因此不存在被行情向上突破的踏空风险。

● 内置减少浮亏的“净仓模式（部分抵销结算功能）” 当仓位增加时，本EA不会像传统马丁格尔EA那样盲目死扛。 ・净仓模式（部分抵销结算功能） 当仓位数量超过一定限度时，一旦市场反弹并使“在大底持有的最新仓位”产生盈利，系统将利用该盈利同时抵销结算“持仓均价最高的最古老仓位（最大亏损单）”。 通过“最新盈利”+“最古老亏损”的对冲，只要合计损益盈亏平衡或正向，系统就会立即进行处理，从而在保持账户保证金率安全的同时，防止浮亏滚雪球式增长。

● 极低的回撤设计 即使在行情大幅反向波动时，得益于净仓模式，本EA也将爆仓风险控制在极限范围内，打造了极其坚固的防御系统。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 建议运用资金与手数 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 为在暴跌或剧烈波动中安全生存，我们强烈建议遵循以下资金管理原则： 即使在达到最大持仓数（100）的最坏情况下，为防止账户破产，强烈建议遵循以下资金管理标准： ・建议环境：每100万日元资金对应0.01手。 ※ 请务必根据您的资金量严格调整手数。 ※ 基本参数已针对EURJPY的1分钟图完成最优调整。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ EA安装方法（简单3步） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【事前准备：文件存放】

启动MT5，点击左上方菜单中的 [文件] > [打开数据文件夹]。 依次打开 [MQL5] > [Experts] 文件夹。 将下载的本EA文件（.ex5）存入该 [Experts] 文件夹中，并重新启动MT5。

【设置至图表】

打开一个欧元/日元 [EURJPY] 的 [1分钟图 (M1)]。 从导航栏中将本EA《LongSword M1 EURJPY》拖拽至打开的图表上。 根据您的账户环境设置手数等参数，并打开MT5上方的“自动交易”按钮（变为绿色）。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 关于参数设置 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ EA的核心逻辑和指标设置已内置于程序内部，属于非公开（不可更改）项。 为方便用户管理，仅严格筛选了以下基本参数：

手数：初始值为建议的【0.01】

允许滑点：设置下单时的容许滑点

魔术数字（Magic Number）：请设置不与其他EA冲突的唯一数值

最大点差（Spread）：限制点差扩大时的入场

最大持仓数：管理补仓最大次数（初始值为100）

个别止盈（Pips）：设置获利幅度（初始值为7.0）

触发净仓模式的最低持仓数 ※ 请事先知悉，对于有关内部逻辑详细规格的询问或个别调整需求，恕不予以回答或受理。

⚠️ 关于运行环境 本EA为【MT5（MetaTrader 5）专用】。 在MT4（MetaTrader 4）上无法运行。恕不回答关于移植到MT4的需求或问题。

⚠️ 关于投资的重要说明与免责声明 本EA不保证盈利。 逻辑基于历史行情数据（回测）进行优化，但不保证未来的利润或必然成果。 FX交易存在特有的价格波动风险，根据市场环境，可能会产生损失。请自行承担投资判断的责任。 关于实际交易手数与资金管理，请在您自身的投资余裕与判断下慎重进行设置。 对于因使用本EA而产生的直接或间接损失（含本金亏损等），开发者及销售方概不负责，敬请谅解。