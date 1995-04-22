Gold Flow Scalper 是一款专业级、机构级别的智能交易系统（EA），专为在 M1 时间框架上交易黄金（XAUUSD）而设计。它拥有稳健的架构，配备先进的风险管理、动态入场逻辑以及全面的市场过滤器，以适应不断变化的波动率环境。





该智能交易系统不依赖危险的马丁格尔策略或盲目加仓平均。相反，它采用一种高度受控、选择性的网格机制，并严格受限于用户设定的风险暴露参数。每笔交易都受到基于 ATR（平均真实波幅）的动态止损和止盈水平的保护，确保在数学上具备合理的风险回报特征。





核心特点：





- 机构级执行：采用两阶段执行模型，防止报价滑点错误，确保即使在波动市场中也能精确挂单。

- 动态交易管理：具备自动保本和追踪止损功能，并充分尊重经纪商的冻结水平和动态点差。

- 严格风险约束：内置每日回撤限制、交易节奏控制以及总账户风险敞口上限。

- 综合过滤器：集成过滤器，可在高影响力新闻事件、非农数据（NFP）、美联储（FED）声明以及全球重大节假日期间暂停交易。

- 波动率自适应：采用基于 ATR 的波动率过滤器，避免在横盘或异常波动的市场中交易。

- 清晰的可视化面板：提供图表内置面板，可实时监控 EA 当前状态和风险指标。





输入参数：





常规设置（General Settings）

- Magic Number（魔术号）：EA 交易的唯一标识符。

- Trade Comment（交易注释）：添加至所有交易的自定义注释。





资金管理（Money Management）

- Lot Sizing Mode（手数计算模式）：选择固定手数（Fixed Lot）或基于余额百分比的风险模式（Risk-Based）。

- Fixed Lot Size（固定手数）：若选择固定手数，则使用此交易量。

- Risk Per Trade %（每笔交易风险百分比）：每笔交易允许承担风险的账户余额百分比。

- Drawdown Calc Mode（回撤计算模式）：基于净值（Equity）或已实现盈亏（Realized P&L）进行计算。

- Max Daily Drawdown %（最大日回撤百分比）：当日回撤达到此限制时，停止交易。

- Daily Profit Target %（日盈利目标百分比）：当日利润达到目标后，当天停止交易。

- Maximum Open Positions（最大持仓数）：限制同时持有的交易数量。

- Max Total Exposure % Equity（最大总风险敞口，占净值百分比）：限制总保证金占用比例。





交易设置（Trading Settings）

- Trade Direction（交易方向）：可选择双向（Both）、仅买入（Buy Only）或仅卖出（Sell Only）。

- Auto ATR-based SL/TP（基于 ATR 的自动止损/止盈）：使用 ATR 动态计算止损止盈。

- Fixed Take Profit (Points)（固定止盈点数）：当自动止盈止损关闭时使用。

- Fixed Stop Loss (Points)（固定止损点数）：当自动止盈止损关闭时使用。

- Use Trailing Stop（使用追踪止损）：启用或禁用追踪止损逻辑。

- Trailing Start (Points)（追踪止损启动点数）：利润达到该距离时激活追踪止损。

- Trailing Step (Points)（追踪止损步长）：止损移动的步进间隔。

- Use Breakeven（使用保本）：启用或禁用保本保护。

- Breakeven Trigger (Points)（保本触发点数）：利润达到该距离时触发保本。

- Breakeven Offset (Points)（保本偏移点数）：保本止损位相对于入场价的偏移距离。





网格设置（Grid Settings）

- Use Selective Grid（使用选择性网格）：启用受控的网格交易。

- Grid Step (Points)（网格步长点数）：网格订单之间的间隔距离。

- Grid Lot Multiplier（网格手数乘数）：后续网格订单的手数倍增系数。

- Maximum Single Grid Lot Size（单笔网格最大手数）：对任意一笔网格交易设置的手数硬性上限。





交易节奏与点差限制（Pacing & Spread Limits）

- Max New Trades Per Day（每日最大新开单数）：限制交易频率，防止过度交易。

- Cooldown After Closed Trade (minutes)（平仓后冷却时间，分钟）：交易平仓后的强制暂停时间。

- Max Allowed Spread (Points)（最大允许点差，点数）：若点差过高，则阻止执行交易。





新闻过滤器（News Filter）

- Use News Filter（使用新闻过滤器）：启用标准新闻暂停功能。

- Pause Before News (Mins)（新闻前暂停，分钟）：在事件发生前停止交易。

- Pause After News (Mins)（新闻后暂停，分钟）：在事件发生后停止交易。

- Block Trading on NFP Day（非农日禁止交易）：针对非农就业数据（NFP）的严格过滤器。

- NFP Pause Before (Mins)（非农前暂停，分钟）：非农前的特定暂停时间。

- NFP Pause After (Mins)（非农后暂停，分钟）：非农后的特定暂停时间。

- Block Trading on FED Events（美联储事件日禁止交易）：针对 FOMC/美联储声明的严格过滤器。

- FED Pause Before (Mins)（美联储前暂停，分钟）：美联储事件前的特定暂停时间。

- FED Pause After (Mins)（美联储后暂停，分钟）：美联储事件后的特定暂停时间。





波动率过滤器（Volatility Filter）

- Use Volatility Filter（使用波动率过滤器）：启用基于 ATR 的市场状态检查。

- ATR Period（ATR 周期）：ATR 计算周期。

- ATR Min Multiplier（ATR 最小乘数）：若波动率低于此阈值，则跳过交易。

- ATR Max Multiplier（ATR 最大乘数）：若波动率过于极端，则跳过交易。





假期保护（Holiday Protection）

- Use Holiday Protection（使用假期保护）：启用季节性市场过滤器。

- Block Christmas (Dec 24-31)（禁止圣诞节交易，12月24-31日）：防止在低流动性假期周交易。

- Block New Year (Jan 1-2)（禁止新年交易，1月1-2日）：防止新年换月期间交易。

- Block Good Friday（禁止耶稣受难日交易）：在全球银行假日期间暂停。

- Block US Independence Day (Jul 3-4)（禁止美国独立日交易，7月3-4日）：美国假日期间暂停。

- Block US Thanksgiving (Nov 4th Thu+Fri)（禁止美国感恩节交易，11月第4个周四和周五）：感恩节当周暂停。

- Block US Labor Day (Sep 1st Mon)（禁止美国劳动节交易，9月第一个周一）：美国劳动节暂停。

- Block MLK Day (Jan 3rd Mon)（禁止马丁·路德·金纪念日交易，1月第三个周一）：该美国假日暂停。





交易时间表（Trading Schedule）

- Market Session（市场时段）：可选择自动（Auto）、伦敦（London）、纽约（New York）、亚洲（Asian）或自定义（Custom）。

- Close All on Friday Eve（周五前夕全部平仓）：在周末跳空之前清空持仓。

- Friday Close Time（周五平仓时间）：触发周五平仓的具体时间。

- Custom Schedule Options（自定义时间表选项）：若选择自定义（Custom），可分别设置周一至周五的具体开始和结束时间。