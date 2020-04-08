ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
- 指标
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 版本: 1.0
- 激活: 5
多空力量强度可视化指标 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)
🔍 产品描述:
「多空力量强度可视化指标」是一款专为MetaTrader 5设计的独家工具，将市场多空力量分析转化为直观的视觉体验。它会绘制“买入力量”和“卖出力量”曲线，并根据主导方动态切换图表背景色：
🟢 绿色 → 买方主导（多头压力强劲）
🔴 红色 → 卖方主导（空头压力强劲）
⚫ 黑色 → 多空力量平衡
适合希望快速识别趋势并提升决策效率的交易者！
🎯 核心优势:
✅ 无需计算，实时可视化市场动能
✅ 极简设置（仅1个主参数）
✅ 动态背景色强化图表沉浸感
✅ 内置版权保护系统
⚙️ 参数自定义:
PeriodBuySell（指标周期，默认值：13）
📊 使用指南:
-
将指标添加到MT5图表
-
观察背景色判断主导力量
-
结合自身策略确认进出场时机
🛡️ 授权与安全:
• 仅限MQL5官方市场购买
• 硬件绑定（单台电脑授权）
• 含专业技术支持
📌 示例:
mql5
// 图表输出示例: // [买入力量]: 2.45 | [卖出力量]: -1.87 → 绿色背景（买方主导）
🔗 立即获取
用专业级视觉分析工具提升您的交易体验！
📥 购买后即时下载
