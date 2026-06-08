SUPER HERO Signals 是 MeanFX 推出的全新交易指标。它将精准交易信号与自适应 TP/SL（止盈/止损）水平相结合，从而帮助交易者获得具有最佳统计优势的交易机会。

每售出 5 份后价格将上涨一次，下一阶段价格为 50 美元。

购买前请先联系我，以获取实时图表演示和最新交易统计数据。这将帮助您做出更明智的决定，并有望提升您的交易表现。

为什么选择 SUPER HERO Signals？

经统计验证的 M15 黄金（XAUUSD）交易表现

（专注于精通单一时间周期，而不是同时涉猎多个市场却无法保持稳定结果。） 每天仅产生 1 至 3 次交易机会，胜率高，并具备明确的统计优势。 图表上仅显示经过确认的 BUY（买入）和 SELL（卖出）信号。 指标会根据市场情况自动生成每笔交易的止盈（TP）和止损（SL）水平。 平均胜率达到 75% 以上。 平均盈亏比达到 1:2 以上，止盈目标至少为止损距离的两倍。 支持手机推送通知和实时警报。 采用适合 Prop Firm（资金管理公司）规则的交易方式。 简单易懂，适合所有经验水平的交易者。 可获得开发者提供的个人技术支持。 100% 无重绘（Non-Repainting）、无重算（Non-Redrawing）、无延迟（Non-Lagging）。

策略原理

Super Hero Signals 基于多重共振（Multi-Confluence）分形动量框架运作，通过交叉分析更高时间周期的关键结构转折点，并结合当前周期内经过波动率标准化的入场确认信号。

其专有信号引擎采用自适应 True Range（真实波幅）波动率过滤器，实时动态调整风险参数，使每笔交易都能够根据当前市场环境进行优化，而不是依赖固定不变的参数设置。

系统采用分层盈利管理架构（Tiered Profit Extraction Architecture）。四个由算法自动计算的止盈目标允许交易者在中间目标位置部分锁定利润，同时保留仓位以争取更大的盈利空间。

当价格达到第一个止盈目标时，系统会自动启动保本保护机制（Breakeven Protection），将止损移动至保本位置，从而在市场反转时保护已获得的收益。

信号质量通过双层方向一致性过滤器进一步优化。该机制会过滤低概率交易机会，仅保留市场结构方向与动量趋势同时一致的高质量入场信号。

此外，系统还集成了实时推送通知、弹窗提醒以及实时交易表现分析面板，帮助交易者全面掌握市场动态并提高决策效率。

手机推送通知设置

如需在手机上接收推送通知，用户需要安装 MetaTrader 手机应用程序，并将其连接到自己的 MT5 账户。

在 MT5 桌面版中进入：

工具（Tools） → 选项（Options） → 通知（Notifications） → 启用通知（Enable Notifications）