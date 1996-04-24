Quant Direction MT5

Quant Direction是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。无论您是短线交易者、日内交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。


交易者的真正优势

Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。


市场分析的三个维度

该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角：

  • 超短线交易分析：捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。

  • 日内分析：识别真实的、潜在的每日方向性偏差。

  • 波动分析：专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。


    独家评分引擎

    Quant Direction 的底层采用了一套高度保密的多层评分系统。它会评估结构性趋势强度、预测动量速度和算法价格行为。至关重要的是，该引擎会动态过滤掉波动剧烈、震荡区间震荡的行情，并调整评分，确保您只会收到高质量的交易机会。


    智能汇流警报系统

    别再盯着图表等待入场时机了。Quant Direction 拥有高度可定制的平台级警报系统，包括屏幕弹出窗口和移动推送通知，可根据您的具体需求触发：

    • 1-D 汇合：如果任何单个维度（短线、场内或波段）达到您指定的阈值（例如，70% 看涨），则会发出警报。

    • 2-D 汇合：仅当两个相邻维度对齐时（短线交易 + 日内交易，或日内交易 + 波段交易）才会发出警报，提示存在更高概率的交易机会。

    • 三维汇合：终极信号。仅当三个维度完全一致时才会发出警报，预示着所有时间框架内都将出现巨大的动能。


      主要特点

      • 动态仪表盘：简洁、不干扰图表显示的图表方向百分比偏差（50% 到 100% 看跌或看涨）和通俗易懂的趋势强度描述。

      • 全局警报节流：内置定时器管理功能可确保您不会收到过多通知。您可以设置全局平台警报间隔（例如 5 分钟）。

      • UI缩放：完全支持高分辨率显示器，内置缩放因子输入，可完美调整仪表板大小。


      风险提示：保证金外汇交易风险极高，可能并不适合所有投资者。Quant Direction 仅供参考，并非专业工具。您在做出任何交易决策前，应仔细考虑您的投资目标和经验水平。

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        note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
        ARIPoint
        Temirlan Kdyrkhan
        1 (1)
        指标
        ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
        SmartScalping
        Temirlan Kdyrkhan
        指标
        SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
        ScalpPoint
        Temirlan Kdyrkhan
        指标
        ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
        KT Alpha Hunter Arrows MT5
        KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
        指标
        大多数箭头指标只给你一个信号，然后让你自己去判断剩下的一切。KT Alpha Hunter Arrows 为你提供完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，都会同时绘制一套完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时优势判断，告诉你当前这个交易品种和时间周期是否值得交易。随附的 Trade Manager EA 会在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动剧烈、情绪干扰明显时也能保持交易纪律。不重绘。仅在K线收盘后确认信号。适用于 Forex、黄金、指数以及任何你在 MT5 上交易的品种。 核心功能 不重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后生成。 每个信号都会显示入场线、结构性止损位和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 判断系统包括：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮可根据当前品种和时间周期自动优化设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并提供五种专为本指标设计的预设交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上
        TrendProMaster
        Temirlan Kdyrkhan
        指标
        MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
        MasterTrend
        Temirlan Kdyrkhan
        指标
        MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
        Naked Forex Tweezer Pro indicator for MT5 by ITC
        Renaud Herve Francois Candel
        指标
        Naked Forex Tweezer Pro Indicator Tweezer Pro Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The standard Tweezer is a two bar pattern. Our enhanced version is a multi-bar pattern. We filter the patterns for you so that you only get the     best and most effective patterns   and ignore the noise. The Tweezer pattern is a simple and effective pattern to trade. The strategy that comes with the Tweezer is based on price action. The Twe
        Transaction Speed MT5
        Ivan Stefanov
        5 (4)
        指标
        当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
        AriX
        Temirlan Kdyrkhan
        1 (4)
        指标
        AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
        Break Pullback
        Arief
        指标
        MetaTrader 5 智能多层突破与回调探测器 "智能 · 简单 · 快速！" 您是否厌倦了错过高概率的突破入场机会？ 您是否花费数小时扫描多张图表，试图将突破与趋势方向和货币动能对齐——却仍然错过了行情？ Break Pullback 用一个指标解决所有这些问题。 什么是 Break Pullback？ Break Pullback 是一款专业级 MetaTrader 5 指标，专为交易市场结构、突破和趋势延续形态的交易者而设计。 它能实时自动检测多个货币对的突破与回调形态——并通过三层确认过滤每个信号： 结构突破检测——识别图表上的关键突破位 高时间框架日线偏向——将入场与主导日线趋势方向对齐 货币强弱指数——确认配对货币间的动能失衡 结果：更少的虚假信号，更强的信心，更快的执行——无需面对图表过载。 适合哪些交易者？ Break Pullback 专为使用以下方法的交易者设计： 突破与回测策略 市场结构分析（BOS、 OB Order Block 、结构位） 聪明钱概念（SMC）或 ICT 风格入场 趋势跟踪与延续形态 跨外汇和黄金（XAUUSD）的多对扫描 日内和波段
        Meravith Scanner
        Ivan Stefanov
        5 (3)
        指标
        MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
        Route Lines Prices MT5
        Vitalyi Belyh
        指标
        Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
        Apex Market Structure Pro
        Samuel Monga Ilunga
        指标
        看清市场真正在做什么。   在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。   不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。   Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸   筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。   重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin   Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。   交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：   流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时   刻。在聪明钱交易的地方交易。   会说话的结构：
        OmniSync Projection
        Antonio-alin Teculescu
        5 (1)
        指标
        Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
        Orderflow Absorption MT5
        Chi Sum Poon
        5 (1)
        指标
        OrderFlow Absorption – 專業級MT5買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 5上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
        Meravith MT5
        Ivan Stefanov
        5 (3)
        指标
        做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋势
        Dynamic Scalper System MT5
        Vitalyi Belyh
        5 (1)
        指标
        “ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
        Astro Ai Intelligence
        Abdul Hamas
        指标
        您好，交易员！ 大多数散户交易者依赖于滞后的网页脚本。真正具有交易优势需要机构化的架构。 Astro AI 指标并非标准的图表叠加层。它是一个编译后的神经网络，包含两个代理，直接运行在您的终端上。 以下是该系统背后的具体技术： 1. 代理 1：分析师（图神经网络 - GNN） 市场并非孤立的价格柱；它们是相互关联的数据网络。 功能：代理 1 使用图神经网络来映射这些复杂的非线性关系。 优势：标准指标仅考虑单一的历史移动平均线，而我们的 GNN 可以实时处理深层的市场结构关系，在散户交易量发挥作用之前揭示隐藏的相关性。 2. 代理 2：执行器（近端策略优化 - PPO） 模式识别只是成功的一半。基于当前市场波动做出正确的决策，才是预测模型与滞后模型之间的区别所在。 功能：代理 2 使用 PPO（一种先进的强化学习算法）来确定最佳入场点。 优势：它持续调整交易策略，而非使用静态的“超买”或“超卖”线。它会分析当前市场状况并计算最可能的成交点。 执行桥接：通过 ONNX 集成到交易终端 如果执行速度慢，模式识别就毫无用处。我们已通过 ONNX（开放神经网络交换平台）
        SMC Pro AI Indicator MT5
        Daniel Grigerek
        指标
        ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire MetaTrader 5 指标 · Smart Money Concepts · 预测智能引擎 ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI 是一套专业的 Smart Money Concepts 指标系统，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）打造。 它将完整的 SMC 框架——Order Blocks、Liquidity sweeps（流动性扫荡）、Fair Value Gaps、Break of Structure、Change of Character——与 8 个全新的 AI 驱动模块相结合，直接在图表上呈现精准的可视化信号、预测轨迹线、彩色的 SL/TP 风险回报框，以及三级自适应 TP Ladde
        Flag Pattern Angelo
        Brighton Mufaro Mudzingwa
        指标
        Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
        Tradable Zones Pro
        Mathew Odong
        指标
        The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
        VTrende Pro
        Andrii Diachenko
        5 (1)
        指标
        VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
        作者的更多信息
        Golden Ideal Pro
        Georgios Kalomoiropoulos
        5 (1)
        专家
        Golden Ideal Pro 是一款先进的交易系统，利用尖端算法识别高概率进场机会，将交易质量放在首位。该专家顾问 (EA) 专为需要稳定、低回撤方案且能在真实市场环境中持续稳定表现的交易者而设计。它基于高度优化的单一核心策略运行，旨在实现最大的资金效率、风险分散和长期稳定性。 如有任何问题，请随时与我们联系。我们随时为您提供最佳支持并解答您的任何疑问。 无网格、无马丁格尔、无加仓摊平 。每一笔交易都受到   固定 止损和止盈   目标的保护，确保您的风险始终被严格定义。 点击此处阅读 Golden Ideal Pro  指南 为什么选择 Golden Ideal Pro？ 大多数 黄金  EA 在震荡盘整的市场中都会失败， 但 历史回测表明 ， Golden Ideal Pro 成功存活并保持盈利  即使在 2022 年等恶劣的市场年份。这种稳定性使 Golden Ideal Pro 成为  长期资本增长的安全投资工具 ， 而不仅仅是一个高风险机器人。它的设计旨在  保持极低的回撤，并 在不稳定的市场环境中维持长期盈利能力。  Golden Ideal Pro 能够自动调整其执
        MTF Supply Demand Zones
        Georgios Kalomoiropoulos
        4.82 (22)
        指标
        下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
        Supply Demand EA Pro MT5
        Georgios Kalomoiropoulos
        5 (3)
        专家
        SUPPLY DEMAND EA PRO 提供了一种交易您想要的任何金融工具的新方式。它基于 MTF 供需指标，具有更多功能，可提升您的交易体验并大幅提升您的利润。您可以通过一键下达限价单和市价单。 EA 将自动调整任何交易的手数，并将在一半或盈亏平衡处管理止损。我的意图不是创建一个将随机交易放置在所有供需区域的 EA，因为那是行不通的。我创建这个 EA 是为了促进手动交易并使其更容易和更愉快。您所要做的就是扫描图表并选择您想要交易的区域。然后你可以离开图表，让 EA 为你工作。 How to Place Trades       |      How to Manage Trades       |       Alerts Settings       |    Adjust Panel Size    |    Nested Zones Strategy    |  Freeze Alerts Button   |   放置和管理交易的进化方式     一键交易     自动调整手数     交易自动管理     从用户友好的交易面板控制输入     价格触及区域时发
        Supply Demand EA ProBot
        Georgios Kalomoiropoulos
        4.67 (9)
        专家
        基于 供需 原则的 全自动 EA 。第一个 提供 完全自动化的 供需 EA。现在 交易 变得轻松，通过用户友好的图形交易面板完全控制您的交易策略。 您将获得超高品质 算法交易软件涵盖所有交易风格：手动、半自动和全自动。通过各种设置和自定义选项，每个交易者都可以创建适合自己需求和个人交易风格的策略。它提供了无限的可能性，这就是这款独特专家顾问的魔力。 供应需求 EA ProBot 手册 || 如何使用交易面板 || 自动方向 购买后请给我发一条消息，让我将 “方向面板” 指示器发送给您。其价格为 （199 美元） ，但购买后您将完全 免费 获得它。 “供应和需求 EA ProBot” 中的交易模式 · 手动交易： 您可以通过点击供应和需求区域旁边的区域标签来手动进行标记/限价交易。为此，您需要从输入参数启用手动交易，并禁用交易面板上的买入和卖出按钮。 · 半自动交易： 当价格触及某个区域时，EA 可以自动进行交易。它根据您在交易面板上选择的偏好进行交易。为了在价格触及需求区域时进行交易，需要激活“买入”按钮；为了在价格触及供应区域时进行交易，需要激活“卖出”按钮。这允许您自定义
        Quant Direction
        Georgios Kalomoiropoulos
        指标
        Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
        MTF Supply Demand Zones MT5
        Georgios Kalomoiropoulos
        5 (1)
        指标
        下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
        Automated Trendlines
        Georgios Kalomoiropoulos
        5 (16)
        指标
        趋势线是外汇交易中最重要的技术分析工具。不幸的是，大多数交易者没有正确绘制它们。自动趋势线指标是专业交易者的专业工具，可帮助您可视化市场的趋势运动。 有两种类型的趋势线看涨趋势线和看跌趋势线。 在上升趋势中，外汇趋势线是通过价格变动的最低摆动点绘制的。 连接至少两个“最低点”将创建一条趋势线。 在下跌趋势中，趋势线是通过价格走势的最高摆动点绘制的。 连接至少两个“最高点”将创建一条趋势线。 趋势线何时突破？ 当看跌蜡烛收于看涨​​趋势线下方并且蜡烛的高点在趋势线上方时，看涨趋势线会被打破。 当看涨蜡烛收于看跌趋势线上方并且蜡烛的低点低于趋势线时，看跌趋势线会被打破。 趋势线何时删除？ 当一根完整的蜡烛在看涨趋势线下方形成时，看涨趋势线将被删除。 当完整的蜡烛在看跌趋势线上方形成时，看跌趋势线将被删除。 您可以从输入参数更改看涨和看跌趋势线的颜色和宽度。
        Supply Demand EA Pro
        Georgios Kalomoiropoulos
        4.95 (20)
        专家
        SUPPLY DEMAND EA PRO 提供了一种交易您想要的任何金融工具的新方式。它基于 MTF 供需指标，具有更多功能，可提升您的交易体验并大幅提升您的利润。您可以通过一键下达限价单和市价单。 EA 将自动调整任何交易的手数，并将在一半或盈亏平衡处管理止损。我的意图不是创建一个将随机交易放置在所有供需区域的 EA，因为那是行不通的。我创建这个 EA 是为了促进手动交易并使其更容易和更愉快。您所要做的就是扫描图表并选择您想要交易的区域。然后你可以离开图表，让 EA 为你工作。 How to Place Trades       |      How to Manage Trades       |       Alerts Settings       |    Adjust Panel Size    |    Nested Zones Strategy    |  Freeze Alerts Button   |   放置和管理交易的进化方式     一键交易     自动调整手数     交易自动管理     从用户友好的交易面板控制输入     价格触及区域时发
        Automated Trendlines MT5
        Georgios Kalomoiropoulos
        指标
        趋势线是外汇交易中最重要的技术分析工具。不幸的是，大多数交易者没有正确绘制它们。自动趋势线指标是专业交易者的专业工具，可帮助您可视化市场的趋势运动。 有两种类型的趋势线看涨趋势线和看跌趋势线。 在上升趋势中，外汇趋势线是通过价格变动的最低摆动点绘制的。 连接至少两个“最低点”将创建一条趋势线。 在下跌趋势中，趋势线是通过价格走势的最高摆动点绘制的。 连接至少两个“最高点”将创建一条趋势线。 趋势线何时突破？ 当看跌蜡烛收于看涨​​趋势线下方并且蜡烛的高点在趋势线上方时，看涨趋势线会被打破。 当看涨蜡烛收于看跌趋势线上方并且蜡烛的低点低于趋势线时，看跌趋势线会被打破。 趋势线何时删除？ 当一根完整的蜡烛在看涨趋势线下方形成时，看涨趋势线将被删除。 当完整的蜡烛在看跌趋势线上方形成时，看跌趋势线将被删除。 您可以从输入参数更改看涨和看跌趋势线的颜色和宽度。
        Supply Demand EA ProBot MT5
        Georgios Kalomoiropoulos
        4.6 (15)
        专家
        基于 供求 原理的 算法交易 。这款超高品质软件涵盖所有交易模式：手动、半自动和全自动。 现在， 交易 变得轻松便捷，通过用户友好的图形化交易面板，您可以完全掌控自己的交易策略。 通过各种设置和自定义选项，每位交易者都能创建符合自身需求和交易风格的策略。它提供了无限的可能性，这正是这款独特的智能交易系统的魅力所在。 供应需求 EA ProBot 手册 || 如何使用交易面板 || 自动方向 购买后，请给我发一条消息，让我将 “方向面板” 指示器发送给您 。 其价格为 （199 美元） ，但购买后您将完全 免费 获得它。 “供应和需求 EA ProBot” 中的交易模式 · 手动交易： 您可以通过点击供应和需求区域旁边的区域标签来手动进行标记/限价交易。为此，您需要从输入参数启用手动交易，并禁用交易面板上的买入和卖出按钮。 · 半自动交易： 当价格触及某个区域时，EA 可以自动进行交易。它根据您在交易面板上选择的偏好进行交易。为了在价格触及需求区域时进行交易，需要激活“买入”按钮；为了在价格触及供应区域时进行交易，需要激活“卖出”按钮。这允许您自定义交易方向（买入或卖出），以及
        ACRON Supply Demand EA
        Georgios Kalomoiropoulos
        4.5 (4)
        专家
        ACRON 供需 EA 是一款全自动交易算法，基于供需概念，并结合价格行为过滤逻辑。它由交易员基于真实交易经验创建，旨在实现长期稳定持续的增长。它旨在进行务实的交易，控制风险，并支持使用不同的策略进行多元化投资。 [产品手册] [常见问题] 购买后 ，请给我们留言，获取 所有 针对 ACRON 供需 EA 优化的 策略。 真实 可靠的结果 。 无曲线拟合，无优化技巧，无误导性回测。业绩表现完全基于您经纪商的过往市场数据，为真实交易提供切合实际的预期。 如有任何疑问，欢迎随时联系 我们。我们将竭诚为您打造长期投资组合，避免不必要的损失。 是什么让它如此强大 100% 自动化交易： 专为基于供需原则的全自动交易而设计。该 EA 还可以进行回测，使交易者能够利用历史数据验证性能并优化策略。 多元化策略方法： 结合不同交易品种和时间框架的多种策略。这有助于平衡整体风险，提升业绩，并实现长期持续盈利。EA 提供无限可能。 预建和自定义策略： 从不同经纪商的各种优化策略中进行选择，开启您的交易之旅。您还可以为任何交易品种和时间范围创建自己的策略，让不同水平的交易者都能根据自己的交易风格调整 EA
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