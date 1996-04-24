Quant Direction MT5
- 指标
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- 版本: 1.1
- 更新: 5 五月 2026
- 激活: 10
交易者的真正优势
Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。
市场分析的三个维度
该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角：
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超短线交易分析：捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。
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日内分析：识别真实的、潜在的每日方向性偏差。
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波动分析：专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。
独家评分引擎
Quant Direction 的底层采用了一套高度保密的多层评分系统。它会评估结构性趋势强度、预测动量速度和算法价格行为。至关重要的是，该引擎会动态过滤掉波动剧烈、震荡区间震荡的行情，并调整评分，确保您只会收到高质量的交易机会。
智能汇流警报系统
别再盯着图表等待入场时机了。Quant Direction 拥有高度可定制的平台级警报系统，包括屏幕弹出窗口和移动推送通知，可根据您的具体需求触发：
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1-D 汇合：如果任何单个维度（短线、场内或波段）达到您指定的阈值（例如，70% 看涨），则会发出警报。
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2-D 汇合：仅当两个相邻维度对齐时（短线交易 + 日内交易，或日内交易 + 波段交易）才会发出警报，提示存在更高概率的交易机会。
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三维汇合：终极信号。仅当三个维度完全一致时才会发出警报，预示着所有时间框架内都将出现巨大的动能。
主要特点
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动态仪表盘：简洁、不干扰图表显示的图表方向百分比偏差（50% 到 100% 看跌或看涨）和通俗易懂的趋势强度描述。
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全局警报节流：内置定时器管理功能可确保您不会收到过多通知。您可以设置全局平台警报间隔（例如 5 分钟）。
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UI缩放：完全支持高分辨率显示器，内置缩放因子输入，可完美调整仪表板大小。
风险提示：保证金外汇交易风险极高，可能并不适合所有投资者。Quant Direction 仅供参考，并非专业工具。您在做出任何交易决策前，应仔细考虑您的投资目标和经验水平。