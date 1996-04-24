Quant Direction MT5

无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。

是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。





交易者的真正优势

Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。





市场分析的三个维度

该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角：

超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。

日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。

波动分析：专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。





独家评分引擎

Quant Direction 的底层采用了一套高度保密的多层评分系统。它会评估结构性趋势强度、预测动量速度和算法价格行为。至关重要的是，该引擎会动态过滤掉波动剧烈、震荡区间震荡的行情，并调整评分，确保您只会收到高质量的交易机会。





智能汇流警报系统

别再盯着图表等待入场时机了。Quant Direction 拥有高度可定制的平台级警报系统，包括屏幕弹出窗口和移动推送通知，可根据您的具体需求触发：

1-D 汇合： 如果 任何 单个维度（短线、场内或波段）达到您指定的阈值（例如，70% 看涨），则会发出警报。

2-D 汇合： 仅当两个相邻维度对齐时（短线交易 + 日内交易，或日内交易 + 波段交易）才会发出警报，提示存在更高概率的交易机会。

三维汇合：终极信号。仅当三个维度完全一致时才会发出警报，预示着所有时间框架内都将出现巨大的动能。





主要特点

动态仪表盘： 简洁、不干扰图表显示的图表方向百分比偏差（50% 到 100% 看跌或看涨）和通俗易懂的趋势强度描述。

全局警报节流： 内置定时器管理功能可确保您不会收到过多通知。您可以设置全局平台警报间隔（例如 5 分钟）。

UI缩放：完全支持高分辨率显示器，内置缩放因子输入，可完美调整仪表板大小。