FX Levels MT5

FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力

快速概览

想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新，FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！





1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利

极度精准的支撑 & 阻力区

• FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。

• 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术

• 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合，FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。

• 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点

• FX Levels 标记出关键转折区域—包括支撑、阻力及潜在的价格枢纽点，帮助您优化进出场位置。

• 这些价区也可用作实际的止盈目标，确保您的盈利与当前市场结构相匹配。 适用于所有品种

• 从外汇货币对、股指到个股或大宗商品，FX Levels 都能稳定地识别关键水平。

• 无论你偏爱哪种市场，都能在图表上精准显示相应的核心价位。





2. 进一步了解 Stein Investments

在 Stein Investments，我们为您提供： • 可应对多种市场环境的高阶交易工具与指标。 • 帮助您加速学习进程的教程、视频及指南。 • 提供专属聊天渠道、互相分享策略与见解的支持型社区。 访问我们的 Stein Investments 页面，了解最新更新、技巧及资源—让您从 FX Levels 获益最大化，在交易中持续领先。





3. 如何开始使用 FX Levels

将 FX Levels 加载到图表

• 打开您的 MetaTrader 平台，将 FX Levels 拖拽至目标图表（任意周期）。

• FX Levels 与标准实时市场数据直接结合，无需额外的数据源或设置。 选择所需模式（每日或动态）

• 如果您想要仅限每日更新的稳定价位显示，可使用经典 Lighthouse 模式，提供稳健的参考线。

• 如果您想在价格变化时更频繁地调整，请切换到动态模式，以捕捉新增的支撑/阻力区。





4. FX Levels 的运作原理（简要说明）

核心 Lighthouse 原则

• 基础性的“Lighthouse”模式根据每日计算识别主要支撑/阻力。

• 这些参考线可为您发现价格反转及规划交易目标提供稳固的根基。 动态优势（实时更新）

• 对于需要更频繁更新的交易者，FX Levels 能以逐根K线方式扫描，发现超出每日定义区域的新水平价位。

• 这种方案对日内或剥头皮交易尤其有利，交易日中途出现的新支撑/阻力点也能及时捕捉。 借鉴经纪商经验，确保精度

• 我们依靠与不同经纪商的数据源及时区偏移等经验，力求让 FX Levels 在各种平台上都能保持一致。

• 因此，无论使用哪家经纪商或服务器时间，您都能获得几乎 100% 相同的关键水平。 定位高概率的区域

• FX Levels 计算可能的反转区，可用于作为获利了结的价位—也可视为价格走得过远的预警。





5. FX Levels 的实用用法

优化进出场决策

• 根据 FX Levels 指定的支撑/阻力区来计划交易：在支撑附近买入，于阻力附近卖出。

• 若再结合其他指标（趋势线、振荡器等），可获得更强的多重验证。 设置更合乎逻辑的盈利目标

• 每个显示的价位区都可视为现实市场结构对应的止盈点。

• 这有助于避免过早出场或错过最佳时机而久留在市场中。 避免价格过度延伸

• 若价格大幅突破关键阻力或跌破重要支撑，您或许可以选择跳过新建仓位，或对已有仓位进行平仓锁定利润。

• FX Levels 引导您识别“过度”行情或潜在突破的机会。 根据需要，灵活切换

• 可以在经典 Lighthouse（每日更新）与实时动态扫描模式间自由切换，以匹配您的时间周期与交易风格。

• 日内交易者可以迅速响应盘中波动；而做波段交易的用户或许偏好依赖每日参考价位。





6. FX Levels 指标设置

根据您的交易偏好，对 FX Levels 进行个性化配置： 分析模式

• 选择 Lighthouse（静态），每天计算一次。

• 或者启用 Dynamic 模式，跟随每根K线进行实时更新。 多时间周期设置

• 您可以在一个图表中加入多达三个额外时间周期（例如在 M5 图表中合并 M15、M30、H1），从多重角度查看支撑/阻力。 经纪商时区调整

• 对于经典模式，需配置 GMT 和夏令时参数，以在不同时区保持数据准确。

• 确保每日数据与开盘/收盘时间相吻合。 Multi Instance ID

• 如果您想在同一图表上运行多个 FX Levels（不同配置），务必使用唯一的 ID 以避免冲突。 告警 & 图形显示

• 可设置对新出现水平或特定阈值的提示提醒。

• 自定义线条色彩、样式以及文字显示方式，使其与您的图表外观相匹配。





7. 更多信息与帮助

• FX Levels FAQ：我们即将发布专门的 FAQ，囊括视频教程、交易技巧及常见问题解答，敬请关注。 • Community Chat：加入我们独享的交易群组，与其他 FX Levels 用户交流策略、提出问题并共同学习。 • Support：如有疑问或遇到问题，欢迎联系我们，我们随时乐意提供帮助。

想要通过精准支撑/阻力来改进交易表现吗？

• 体验高一致性：再也不必因不同经纪商数据不一致而困惑—FX Levels 确保跨平台几乎一致的水平区。

• 自信交易：根据每日或动态更新，自如应对进/退场与风险管理。

• 加入 Stein Investments 社区：利用我们的工具、指南及网络，共同推进基于支撑/阻力的精准交易。

不要犹豫！ 立即安装 FX Levels，体验真正自适应的支撑/阻力分析威力—赢得优势并升级每一次交易！





祝交易顺利！

Daniel & Alain