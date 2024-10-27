FX Levels MT5
- 指标
- Daniel Stein
- 版本: 1.42
- 更新: 30 七月 2025
- 激活: 10
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力
快速概览
想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新，FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！
1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利
极度精准的支撑 & 阻力区
• FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。
• 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。
结合传统与先进技术
• 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合，FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。
• 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。
识别清晰的反转点
• FX Levels 标记出关键转折区域—包括支撑、阻力及潜在的价格枢纽点，帮助您优化进出场位置。
• 这些价区也可用作实际的止盈目标，确保您的盈利与当前市场结构相匹配。
适用于所有品种
• 从外汇货币对、股指到个股或大宗商品，FX Levels 都能稳定地识别关键水平。
• 无论你偏爱哪种市场，都能在图表上精准显示相应的核心价位。
2. 进一步了解 Stein Investments
在 Stein Investments，我们为您提供：
• 可应对多种市场环境的高阶交易工具与指标。
• 帮助您加速学习进程的教程、视频及指南。
• 提供专属聊天渠道、互相分享策略与见解的支持型社区。
访问我们的 Stein Investments 页面，了解最新更新、技巧及资源—让您从 FX Levels 获益最大化，在交易中持续领先。
3. 如何开始使用 FX Levels
将 FX Levels 加载到图表
• 打开您的 MetaTrader 平台，将 FX Levels 拖拽至目标图表（任意周期）。
• FX Levels 与标准实时市场数据直接结合，无需额外的数据源或设置。
选择所需模式（每日或动态）
• 如果您想要仅限每日更新的稳定价位显示，可使用经典 Lighthouse 模式，提供稳健的参考线。
• 如果您想在价格变化时更频繁地调整，请切换到动态模式，以捕捉新增的支撑/阻力区。
4. FX Levels 的运作原理（简要说明）
核心 Lighthouse 原则
• 基础性的“Lighthouse”模式根据每日计算识别主要支撑/阻力。
• 这些参考线可为您发现价格反转及规划交易目标提供稳固的根基。
动态优势（实时更新）
• 对于需要更频繁更新的交易者，FX Levels 能以逐根K线方式扫描，发现超出每日定义区域的新水平价位。
• 这种方案对日内或剥头皮交易尤其有利，交易日中途出现的新支撑/阻力点也能及时捕捉。
借鉴经纪商经验，确保精度
• 我们依靠与不同经纪商的数据源及时区偏移等经验，力求让 FX Levels 在各种平台上都能保持一致。
• 因此，无论使用哪家经纪商或服务器时间，您都能获得几乎 100% 相同的关键水平。
定位高概率的区域
• FX Levels 计算可能的反转区，可用于作为获利了结的价位—也可视为价格走得过远的预警。
5. FX Levels 的实用用法
优化进出场决策
• 根据 FX Levels 指定的支撑/阻力区来计划交易：在支撑附近买入，于阻力附近卖出。
• 若再结合其他指标（趋势线、振荡器等），可获得更强的多重验证。
设置更合乎逻辑的盈利目标
• 每个显示的价位区都可视为现实市场结构对应的止盈点。
• 这有助于避免过早出场或错过最佳时机而久留在市场中。
避免价格过度延伸
• 若价格大幅突破关键阻力或跌破重要支撑，您或许可以选择跳过新建仓位，或对已有仓位进行平仓锁定利润。
• FX Levels 引导您识别“过度”行情或潜在突破的机会。
根据需要，灵活切换
• 可以在经典 Lighthouse（每日更新）与实时动态扫描模式间自由切换，以匹配您的时间周期与交易风格。
• 日内交易者可以迅速响应盘中波动；而做波段交易的用户或许偏好依赖每日参考价位。
6. FX Levels 指标设置
根据您的交易偏好，对 FX Levels 进行个性化配置：
分析模式
• 选择 Lighthouse（静态），每天计算一次。
• 或者启用 Dynamic 模式，跟随每根K线进行实时更新。
多时间周期设置
• 您可以在一个图表中加入多达三个额外时间周期（例如在 M5 图表中合并 M15、M30、H1），从多重角度查看支撑/阻力。
经纪商时区调整
• 对于经典模式，需配置 GMT 和夏令时参数，以在不同时区保持数据准确。
• 确保每日数据与开盘/收盘时间相吻合。
Multi Instance ID
• 如果您想在同一图表上运行多个 FX Levels（不同配置），务必使用唯一的 ID 以避免冲突。
告警 & 图形显示
• 可设置对新出现水平或特定阈值的提示提醒。
• 自定义线条色彩、样式以及文字显示方式，使其与您的图表外观相匹配。
7. 更多信息与帮助
• FX Levels FAQ：我们即将发布专门的 FAQ，囊括视频教程、交易技巧及常见问题解答，敬请关注。
• Community Chat：加入我们独享的交易群组，与其他 FX Levels 用户交流策略、提出问题并共同学习。
• Support：如有疑问或遇到问题，欢迎联系我们，我们随时乐意提供帮助。
想要通过精准支撑/阻力来改进交易表现吗？
• 体验高一致性：再也不必因不同经纪商数据不一致而困惑—FX Levels 确保跨平台几乎一致的水平区。
• 自信交易：根据每日或动态更新，自如应对进/退场与风险管理。
• 加入 Stein Investments 社区：利用我们的工具、指南及网络，共同推进基于支撑/阻力的精准交易。
不要犹豫！ 立即安装 FX Levels，体验真正自适应的支撑/阻力分析威力—赢得优势并升级每一次交易！
祝交易顺利！
Daniel & Alain
Very good, it helped me find defensive points in blocks of orders with strong institutional resistance. You can position your stop loss very well and stay on the defensive if something moves against that specific target, and even if you get stopped out, it's not a problem, since the tool helps you reposition a new order and continue trading. The order management is great and you can handle the orders effectively. Thank you.