Smart Stop Indicator MT5

Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上

概述

Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。

亮点

基于市场结构的自动止损识别

• 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力

• 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示

• 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑

• 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示

• 对于“broken”状态的方向、价格、SL %ADR 和时间自动变为淡色以便清晰突出有效的交易结构。 适用于所有周期

• 从 M1 高频到 H4 波段交易在所有周期中表现一致可靠。 让价格有呼吸空间

• 保持止损纪律的同时避免过度紧跟让趋势自然发展。 适用于所有市场

• 支持外汇、黄金、指数、加密货币、股票等所有交易品种。 清晰简洁的视觉呈现

• 图表仅显示关键水平与状态无多余干扰。 为每位交易者带来结构化纪律

• 提供一致、系统的风险管理方式而非僵化的机械规则。

使用 Smart Stop Indicator，交易者可以获得一个透明的止损框架，它能随着真实价格行为变化而调整尊重市场结构并支持趋势的长期延续现在已增强 SL %ADR 与精准警报系统。





Smart Stop 系列 – 完整 FAQ 现已上线

Smart Stop 系列的专属 FAQ 将所有信息集中呈现包括每个工具的用途何时使用它们 Indicator Scanner Manager 的区别实际示例最佳实践流程等等。



FAQ 会随着用户问题的增加持续更新。



如果您有尚未收录的问题可以随时直接联系我或在相应的聊天群提出。

Smart Stop – 完整 FAQ





与 Smart Stop Scanner 与 Smart Stop Manager 完美协作

Smart Stop Indicator 是 Smart Stop 系列的图表基础。Indicator 在图表上提供结构化止损逻辑，Scanner 实时监控所有品种识别紧密、破损或新的 SL 设置，Manager 自动对所有持仓执行止损调整。

探索完整的 Smart Stop 系列：

Smart Stop Indicator – 图表止损逻辑

Smart Stop Scanner – 多品种 SL 监控

Smart Stop Manager – 自动止损执行

这三款工具共同构建了一个完整的一体化止损系统为现代手动交易者与系统交易者提供清晰结构化与高精度执行覆盖所有周期与市场环境。





输入参数

Max history bars to calculate

定义用于分析市场结构和检测有效 SL 的历史 K 线数量。较高数值适用于低波动品种。

User-set New Limit in Minutes

控制“new” 状态的持续时间帮助交易者专注于最新的市场结构变化。

Alert on new SL Level

发现新的 SL 水平时触发通知。

Alert on broken SL Level

当 SL 无效时提醒。

Alert on distance warning

当价格进入 ADR 距离阈值范围内时发出警告。

ADR calculation period

用于计算平均日波动范围 ADR 的天数。

Distance warning below ADR %

定义触发距离警告的 ADR 百分比阈值。

Minimum minutes between two alerts of the same type/symbol

帮助避免重复警报。

Alert output method toggles

选择通知方式：弹窗、电邮、推送、声音或全部启用。

Alert sound file

警报声音文件名称。

Color Settings

可全面自定义图表视觉，例如文本、买卖颜色、警报颜色、新信号颜色及无效状态颜色。





更多资源

完整教程、策略指南和工具信息请访问中央知识中心：

Stein Investments – 中央知识中心

观看完整讲解和真实交易案例请访问 YouTube：

Stein Investments – YouTube 频道





