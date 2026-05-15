Gold Injection EA MT5
- 专家
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- 版本: 1.2
- 更新: 2 七月 2026
- 激活: 5
Gold Injection EA（适用于 MetaTrader 5）
产品概述
Gold Injection EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的自动交易专家顾问（Expert Advisor），适用于 XAUUSD（黄金）交易。
该 EA 结合了网格交易策略、资金管理和篮子管理功能，并提供灵活的参数配置，使交易者能够根据账户规模、经纪商交易条件以及自身的风险偏好进行调整。
Gold Injection EA 支持自动管理交易，并允许用户配置手数设置、篮子保护、回撤控制、点差过滤、交易时间安排以及财经新闻过滤等重要功能。
主要功能
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支持 XAUUSD（黄金）自动交易
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可配置的网格交易策略
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自动手数和固定手数设置
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篮子止损（Basket Stop Loss）管理
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篮子止盈（Basket Take Profit）管理
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篮子移动止盈（Basket Trailing Profit）
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回撤控制
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最大点差过滤
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每周交易时间安排
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周五自动平仓选项
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内置财经新闻过滤
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支持不同黄金报价格式的经纪商
交易配置
该 EA 提供多种可配置参数，方便用户根据自己的交易策略进行调整。
用户可以设置自动手数计算、固定手数、最大网格订单数量、篮子管理、回撤保护、点差限制、交易时间安排以及新闻事件过滤。
EA 提供默认参数，用户可根据经纪商要求及自身风险偏好进行修改。
推荐运行环境
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交易品种：XAUUSD 或 GOLD
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平台：MetaTrader 5
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账户类型：Hedging（对冲账户）
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杠杆：1:500 或更高
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VPS：推荐使用
所需账户资金取决于所选择的交易参数、经纪商要求、杠杆比例以及市场波动情况。
经纪商兼容性
Gold Injection EA 已在不同交易环境以及采用不同黄金报价格式的经纪商环境中进行了测试。
不同经纪商之间的点差、佣金、订单执行方式、合约规格以及历史数据可能存在差异。在真实账户使用前，建议用户使用自己经纪商的历史数据，在 MetaTrader 5 策略测试器中进行测试，并先在模拟账户中验证其运行效果。
安装方法
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将 Expert Advisor 文件复制到 MQL5/Experts 文件夹。
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重新启动 MetaTrader 5 或刷新导航窗口。
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打开 XAUUSD 或 GOLD 图表。
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将 Gold Injection EA 加载到图表中。
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启用自动交易（Algo Trading）。
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根据需要调整输入参数。
重要说明
Gold Injection EA 专为 XAUUSD 自动交易而设计。其运行效果取决于市场状况、经纪商执行质量、账户配置、杠杆比例、点差以及用户所选择的参数设置。
建议用户根据自身交易目标和风险承受能力优化参数，并在真实账户交易前完成充分测试。
风险提示
外汇、黄金及 CFD（差价合约）交易具有较高的金融风险，并不适合所有投资者。
Gold Injection EA 不保证盈利，也不能避免亏损。交易结果受到市场状况、经纪商执行质量、杠杆、账户资金以及用户设置等多种因素的影响。
历史回测结果及模拟账户交易结果仅供参考，并不能保证未来真实交易获得相同表现。
在真实账户使用本 EA 之前，请务必先在模拟账户中进行测试，并充分了解相关交易风险。
Gold Injection has shown impressive results and has performed better than many well-known EAs in the community. A well-designed EA that opens trades only when its market conditions are met, which helps reduce unnecessary entries.