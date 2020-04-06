Goldix EA
- Эксперты
- Vladimir Shumikhin
- Версия: 3.0
- Активации: 10
Описание советника
Goldix EA предназначен для автоматической торговли на любых валютных инструментах, при этом особое внимание уделяется торговле золотом (XAUUSD). В основе заложена комбинированная логика индикаторов Keltner Channel и EMA (Экспоненциальная Скользящая Средняя), дополненная гибкими настройками управления рисками и встроенным плавающим стопом. Советник способен работать в любое время, при необходимости можно ограничить торговлю определёнными часами с помощью специального временного фильтра.
1. Основные особенности и логика работы
1. Комбинация индикаторов Keltner Channel и EMA
- Используются две EMA (быстрая и медленная), а также средний диапазон (похожий на логику Keltner Channel).
- Сигналы на покупку формируются, когда цена превышает верхнюю границу канала и находится выше медленной EMA; сигналы на продажу — при пробое нижней границы и расположении цены ниже медленной EMA.
2. Управление позицией
- Встроенный Trailing Stop (плавающий стоп). После достижения ценой заданного уровня прибыли стоп-лосс начинает подтягиваться, что помогает защитить прибыль при рыночных разворотах.
- Возможность установки Stop Loss и Take Profit в пунктах.
3. Фильтр времени (Time Filter)
- Опционально можно включить ограничение торговли по времени: задаются часы и минуты начала и окончания торговли.
- Это помогает исключить периоды низкой ликвидности или высокой волатильности.
4. Гибкая система Money Management
- FixedLot: жёстко заданный объём (лот).
- RiskPercent: динамический лот, рассчитываемый в процентах от свободной маржи.
- Автоматическая проверка достаточности средств для открытия сделки и соблюдения допустимых объёмов (min/max lot, шаг лота).
5. Дополнительные функции
- MaxSpread: ограничение по спрэду. Если текущий спрэд выше заданного значения, советник не откроет сделку.
- PrintDebug: вывод расширенной информации в журнал для упрощения анализа работы.
- ShowHistoryDeals: при включении данной опции сделки (история входа/выхода) отображаются непосредственно на графике.
2. Входные параметры
Timeframe Settings
- Timeframe — выбор таймфрейма (по умолчанию PERIOD_CURRENT ).
1. Indicator Settings
- KeltnerPeriod — период расчёта усреднённого диапазона.
- EMAFastPeriod — период быстрой EMA.
- EMASlowPeriod — период медленной EMA.
2. Trade Settings
- TradeDirection:
• TRADE_BOTH (торговля в обе стороны),
• TRADE_ONLY_BUY (только покупки),
• TRADE_ONLY_SELL (только продажи).
- FixedLot — фиксированный лот (используется, если UseRiskPercent = false ).
- StopLossPips — размер стоп-лосса в пунктах (0 = без стоп-лосса).
- TakeProfitPips — размер тейк-профита в пунктах (0 = без тейк-профита).
- MaxSlippage — максимально допустимое проскальзывание в пунктах.
- MaxSpread — максимально допустимый спрэд (0 = без ограничения).
- MagicNumber — уникальный номер для идентификации позиций советника.
- TradeComment — произвольный комментарий к сделкам.
3. TrailingStopSettings
- TrailingTrigger — уровень (в пунктах) достижения прибыли, после которого активируется плавающий стоп.
- TrailingStop — дистанция (в пунктах) от текущей цены до стоп-лосса.
- TrailingStep — шаг (в пунктах), с которым стоп-лосс будет подтягиваться при росте прибыли.
4. Time Filter Settings
- UseTimeFilter — использование фильтра времени (вкл/выкл).
- StartHour, StartMinute — время начала торговли.
- EndHour, EndMinute — время окончания торговли.
5. Money Management
- UseRiskPercent — включение режима расчёта лота от процента свободной маржи.
- RiskPercent — величина риска в процентах, если включён предыдущий параметр.
6. Additional Settings
- PrintDebug — выводить ли подробные сообщения в журнал.
- ShowHistoryDeals — отображать ли на графике сделки из истории.
- ColorBuyDeals, ColorSellDeals — цвета для отображения покупок и продаж.
- FontSizeForDeals — размер шрифта при отображении прибыли/убытка на графике.
3. Рекомендации по использованию
1. Торговые инструменты
- Подходит для любых валютных пар, однако наибольшие преимущества показывает при торговле золотом (XAUUSD).
2. Депозит и риск
- Размер начального депозита напрямую зависит от используемых настроек Money Management и условий брокера.
- При работе с процентным риском рекомендуется осторожная настройка RiskPercent (например, от 1% до 2%).
3. Управление позицией
- Следите за тем, чтобы StopLoss и TakeProfit были реалистичными для выбранного инструмента и рыночных условий.
- Плавающий стоп (Trailing Stop) помогает сохранить часть прибыли, если тренд меняется.
4. Преимущества советника
- Полная автоматизация: открывает и сопровождает сделки без вмешательства трейдера.
- Гибкие настройки: тонкая настройка параметров под разные рыночные условия.
- Контроль рисков: выбор между фиксированным лотом или автоматическим расчётом по проценту от свободной маржи.
- Удобный анализ: история сделок может визуально отображаться на графике, упрощая разбор входов и выходов.
5. Важные примечания
- Результаты тестирования в прошлом не гарантируют подобных результатов в будущем.
- Перед использованием на реальном счёте рекомендуется провести тестирование на демо-счёте и убедиться, что стратегия соответствует вашим ожиданиям и толерантности к риску.
- Торговля на финансовых