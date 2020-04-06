Описание советника

Goldix EA предназначен для автоматической торговли на любых валютных инструментах, при этом особое внимание уделяется торговле золотом (XAUUSD). В основе заложена комбинированная логика индикаторов Keltner Channel и EMA (Экспоненциальная Скользящая Средняя), дополненная гибкими настройками управления рисками и встроенным плавающим стопом. Советник способен работать в любое время, при необходимости можно ограничить торговлю определёнными часами с помощью специального временного фильтра.

1. Основные особенности и логика работы

1. Комбинация индикаторов Keltner Channel и EMA

- Используются две EMA (быстрая и медленная), а также средний диапазон (похожий на логику Keltner Channel).

- Сигналы на покупку формируются, когда цена превышает верхнюю границу канала и находится выше медленной EMA; сигналы на продажу — при пробое нижней границы и расположении цены ниже медленной EMA.

2. Управление позицией

- Встроенный Trailing Stop (плавающий стоп). После достижения ценой заданного уровня прибыли стоп-лосс начинает подтягиваться, что помогает защитить прибыль при рыночных разворотах.

- Возможность установки Stop Loss и Take Profit в пунктах.

3. Фильтр времени (Time Filter)

- Опционально можно включить ограничение торговли по времени: задаются часы и минуты начала и окончания торговли.

- Это помогает исключить периоды низкой ликвидности или высокой волатильности.

4. Гибкая система Money Management

- FixedLot: жёстко заданный объём (лот).

- RiskPercent: динамический лот, рассчитываемый в процентах от свободной маржи.

- Автоматическая проверка достаточности средств для открытия сделки и соблюдения допустимых объёмов (min/max lot, шаг лота).

5. Дополнительные функции

- MaxSpread: ограничение по спрэду. Если текущий спрэд выше заданного значения, советник не откроет сделку.

- PrintDebug: вывод расширенной информации в журнал для упрощения анализа работы.

- ShowHistoryDeals: при включении данной опции сделки (история входа/выхода) отображаются непосредственно на графике.

2. Входные параметры

Timeframe Settings

- Timeframe — выбор таймфрейма (по умолчанию PERIOD_CURRENT ).

1. Indicator Settings

- KeltnerPeriod — период расчёта усреднённого диапазона.

- EMAFastPeriod — период быстрой EMA.

- EMASlowPeriod — период медленной EMA.

2. Trade Settings

- TradeDirection:

• TRADE_BOTH (торговля в обе стороны),

• TRADE_ONLY_BUY (только покупки),

• TRADE_ONLY_SELL (только продажи).

- FixedLot — фиксированный лот (используется, если UseRiskPercent = false ).

- StopLossPips — размер стоп-лосса в пунктах (0 = без стоп-лосса).

- TakeProfitPips — размер тейк-профита в пунктах (0 = без тейк-профита).

- MaxSlippage — максимально допустимое проскальзывание в пунктах.

- MaxSpread — максимально допустимый спрэд (0 = без ограничения).

- MagicNumber — уникальный номер для идентификации позиций советника.

- TradeComment — произвольный комментарий к сделкам.

3. TrailingStopSettings

- TrailingTrigger — уровень (в пунктах) достижения прибыли, после которого активируется плавающий стоп.

- TrailingStop — дистанция (в пунктах) от текущей цены до стоп-лосса.

- TrailingStep — шаг (в пунктах), с которым стоп-лосс будет подтягиваться при росте прибыли.

4. Time Filter Settings

- UseTimeFilter — использование фильтра времени (вкл/выкл).

- StartHour, StartMinute — время начала торговли.

- EndHour, EndMinute — время окончания торговли.

5. Money Management

- UseRiskPercent — включение режима расчёта лота от процента свободной маржи.

- RiskPercent — величина риска в процентах, если включён предыдущий параметр.

6. Additional Settings

- PrintDebug — выводить ли подробные сообщения в журнал.

- ShowHistoryDeals — отображать ли на графике сделки из истории.

- ColorBuyDeals, ColorSellDeals — цвета для отображения покупок и продаж.

- FontSizeForDeals — размер шрифта при отображении прибыли/убытка на графике.

3. Рекомендации по использованию

1. Торговые инструменты

- Подходит для любых валютных пар, однако наибольшие преимущества показывает при торговле золотом (XAUUSD).

2. Депозит и риск

- Размер начального депозита напрямую зависит от используемых настроек Money Management и условий брокера.

- При работе с процентным риском рекомендуется осторожная настройка RiskPercent (например, от 1% до 2%).

3. Управление позицией

- Следите за тем, чтобы StopLoss и TakeProfit были реалистичными для выбранного инструмента и рыночных условий.

- Плавающий стоп (Trailing Stop) помогает сохранить часть прибыли, если тренд меняется.

4. Преимущества советника

- Полная автоматизация: открывает и сопровождает сделки без вмешательства трейдера.

- Гибкие настройки: тонкая настройка параметров под разные рыночные условия.

- Контроль рисков: выбор между фиксированным лотом или автоматическим расчётом по проценту от свободной маржи.

- Удобный анализ: история сделок может визуально отображаться на графике, упрощая разбор входов и выходов.

5. Важные примечания

- Результаты тестирования в прошлом не гарантируют подобных результатов в будущем.

- Перед использованием на реальном счёте рекомендуется провести тестирование на демо-счёте и убедиться, что стратегия соответствует вашим ожиданиям и толерантности к риску.

- Торговля на финансовых