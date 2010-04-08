자문 설명

Goldix EA는 모든 통화 상품에서 자동 거래를 위해 설계되었으며, 특히 금(XAUUSD) 거래에 중점을 둡니다. Keltner Channel 및 EMA(지수 이동 평균) 지표의 결합된 논리를 기반으로 하며, 유연한 위험 관리 설정과 내장 플로팅 스톱이 추가되었습니다. 자문은 언제든지 작동할 수 있으며, 필요에 따라 특수 시간 필터를 사용하여 특정 시간 동안 거래를 제한할 수 있습니다.

1. 주요 기능 및 작동 논리

1. Keltner Channel 및 EMA 지표 결합

- 두 개의 EMA(빠르고 느린)와 평균 범위(Keltner Channel 논리와 유사)를 사용합니다.

- 매수 신호는 가격이 채널 상단을 돌파하고 느린 EMA 위에 있을 때 형성되고, 매도 신호는 하단을 돌파하고 느린 EMA 아래에 있을 때 형성됩니다.

2. 포지션 관리

- 내장 Trailing Stop(플로팅 스톱). 가격이 지정된 수익 수준에 도달하면 스톱 로스가 당겨져 시장 반전 시 수익을 보호하는 데 도움이 됩니다.

- Stop Loss 및 Take Profit을 포인트 단위로 설정할 수 있습니다.

3. 시간 필터(Time Filter)

- 선택적으로 시간별 거래 제한을 활성화할 수 있습니다. 거래 시작 및 종료 시간의 시와 분을 설정합니다.

- 이는 유동성이 낮거나 변동성이 높은 기간을 제외하는 데 도움이 됩니다.

4. 유연한 머니 매니지먼트 시스템

- FixedLot: 고정된 볼륨(랏).

- RiskPercent: 자유 마진의 백분율로 계산되는 동적 랏.

- 거래를 열고 허용 가능한 볼륨(min/max lot, 랏 단계)을 준수하기 위한 자금 충분성 자동 확인.

5. 추가 기능

- MaxSpread: 스프레드 제한. 현재 스프레드가 지정된 값보다 높으면 자문은 거래를 열지 않습니다.

- PrintDebug: 작업 분석을 간소화하기 위해 로그에 확장된 정보를 출력합니다.

- ShowHistoryDeals: 이 옵션을 활성화하면 거래(진입/청산 기록)가 차트에 직접 표시됩니다.

2. 입력 매개변수

Timeframe Settings

- Timeframe — 타임 프레임 선택(기본값은 PERIOD_CURRENT ).

1. Indicator Settings

- KeltnerPeriod — 평균 범위 계산 기간.

- EMAFastPeriod — 빠른 EMA 기간.

- EMASlowPeriod — 느린 EMA 기간.

2. Trade Settings

- TradeDirection:

• TRADE_BOTH (양방향 거래),

• TRADE_ONLY_BUY (매수만),

• TRADE_ONLY_SELL (매도만).

- FixedLot — 고정 랏( UseRiskPercent = false 인 경우 사용).

- StopLossPips — 스톱 로스 크기(포인트 단위)(0 = 스톱 로스 없음).

- TakeProfitPips — 테이크 프로핏 크기(포인트 단위)(0 = 테이크 프로핏 없음).

- MaxSlippage — 허용 가능한 최대 슬리피지(포인트 단위).

- MaxSpread — 허용 가능한 최대 스프레드(0 = 제한 없음).

- MagicNumber — 자문 포지션을 식별하기 위한 고유 번호.

- TradeComment — 거래에 대한 임의의 주석.

3. TrailingStopSettings

- TrailingTrigger — 플로팅 스톱이 활성화되는 수익 달성 수준(포인트 단위).

- TrailingStop — 현재 가격에서 스톱 로스까지의 거리(포인트 단위).

- TrailingStep — 수익 증가 시 스톱 로스가 당겨지는 단계(포인트 단위).

4. Time Filter Settings

- UseTimeFilter — 시간 필터 사용(켜기/끄기).

- StartHour, StartMinute — 거래 시작 시간.

- EndHour, EndMinute — 거래 종료 시간.

5. Money Management

- UseRiskPercent — 자유 마진의 백분율로 랏을 계산하는 모드 활성화.

- RiskPercent — 이전 매개변수가 활성화된 경우 위험 비율(백분율).

6. Additional Settings

- PrintDebug — 로그에 자세한 메시지를 출력할지 여부.

- ShowHistoryDeals — 차트에 기록된 거래를 표시할지 여부.

- ColorBuyDeals, ColorSellDeals — 매수 및 매도 표시 색상.

- FontSizeForDeals — 차트에 수익/손실을 표시할 때 글꼴 크기.

3. 사용 권장 사항

1. 거래 상품

- 모든 통화 쌍에 적합하지만 금(XAUUSD) 거래 시 가장 큰 이점을 보여줍니다.

2. 예금 및 위험

- 초기 예금 규모는 사용하는 머니 매니지먼트 설정과 브로커의 조건에 따라 직접적으로 달라집니다.

- 백분율 위험으로 작업하는 경우 RiskPercent를 신중하게 설정하는 것이 좋습니다(예: 1%~2%).

3. 포지션 관리

- StopLoss 및 TakeProfit이 선택한 상품 및 시장 조건에 현실적이도록 확인하십시오.

- 플로팅 스톱(Trailing Stop)은 트렌드가 바뀌는 경우 일부 수익을 유지하는 데 도움이 됩니다.

4. 자문의 장점

- 완전 자동화: 트레이더의 개입 없이 거래를 열고 관리합니다.

- 유연한 설정: 다양한 시장 조건에 맞게 매개변수를 미세 조정할 수 있습니다.

- 위험 관리: 고정 랏 또는 자유 마진의 백분율로 자동 계산하는 방식 중 선택할 수 있습니다.

- 편리한 분석: 거래 기록을 차트에 시각적으로 표시하여 진입 및 청산을 쉽게 분석할 수 있습니다.

5. 중요 참고 사항

- 과거 테스트 결과는 미래에 동일한 결과를 보장하지 않습니다.

- 실제 계정에서 사용하기 전에 데모 계정에서 테스트를 수행하고 전략이 귀하의 기대와 위험 허용 범위에 맞는지 확인하십시오.

- 금융 거래는