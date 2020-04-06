Goldix EA
- エキスパート
- Vladimir Shumikhin
- バージョン: 3.0
- アクティベーション: 10
アドバイザーの説明
Goldix EAは、あらゆる通貨ペアで自動取引を行うように設計されていますが、特に金（XAUUSD）の取引に重点を置いています。その基盤には、ケルトナーチャネルとEMA（指数移動平均）の組み合わせたロジックが組み込まれており、柔軟なリスク管理設定と組み込みのトラップストップが追加されています。アドバイザーはいつでも動作させることができ、必要に応じて、特別な時間フィルターを使用して特定の時間帯の取引を制限することができます。
1. 主要な機能と動作ロジック
1. ケルトナーチャネルとEMAの組み合わせ
- 2つのEMA（高速と低速）と平均範囲（ケルトナーチャネルのロジックに似ています）が使用されます。
- 買いのシグナルは、価格がチャネルの上限を超えて低速EMAより上に位置するときに生成されます。売りのシグナルは、下限をブレイクして低速EMAより下に位置するときに生成されます。
2. ポジション管理
- 組み込みのトラップストップ（トラップストップ）。価格が設定された利益レベルに達すると、ストップロスが引き上げられ、市場反転時に利益を保護するのに役立ちます。
- ストップロスとテイクプロフィットをポイントで設定できます。
3. 時間フィルター（Time Filter）
- オプションで、時間による取引制限を有効にすることができます。取引開始と終了の時間を時間と分で設定します。
- これにより、流動性の低い期間またはボラティリティの高い期間を除外することができます。
4. 柔軟なマネーマネジメントシステム
- FixedLot：厳密に設定されたボリューム（ロット）。
- RiskPercent：フリーマージンのパーセンテージで計算される動的ロット。
- 取引のオープンと許容されるボリューム（min/max lot、ロットステップ）の遵守に必要な資金の自動チェック。
5. 追加機能
- MaxSpread：スプレッド制限。現在のスプレッドが設定された値を超えている場合、アドバイザーは取引を開きません。
- PrintDebug：作業分析を簡素化するために、拡張情報をログに出力します。
- ShowHistoryDeals：このオプションを有効にすると、取引（エントリー/エグジットの履歴）がチャートに直接表示されます。
2. 入力パラメータ
Timeframe Settings
- Timeframe — タイムフレームの選択（デフォルトは PERIOD_CURRENT ）。
1. Indicator Settings
- KeltnerPeriod — 平均範囲の計算期間。
- EMAFastPeriod — 高速EMAの期間。
- EMASlowPeriod — 低速EMAの期間。
2. Trade Settings
- TradeDirection:
• TRADE_BOTH （両方向の取引）、
• TRADE_ONLY_BUY （買いのみ）、
• TRADE_ONLY_SELL （売りのみ）。
- FixedLot — 固定ロット（ UseRiskPercent = false の場合に使用）。
- StopLossPips — ストップロスのサイズ（ポイント単位）（0 = ストップロスなし）。
- TakeProfitPips — テイクプロフィットのサイズ（ポイント単位）（0 = テイクプロフィットなし）。
- MaxSlippage — 許容される最大スリップ（ポイント単位）。
- MaxSpread — 許容される最大スプレッド（0 = 制限なし）。
- MagicNumber — アドバイザーのポジションを識別するための固有番号。
- TradeComment — 取引に対する任意のコメント。
3. TrailingStopSettings
- TrailingTrigger — トラッピングストップがアクティブになる利益達成レベル（ポイント単位）。
- TrailingStop — 現在の価格からストップロスまでの距離（ポイント単位）。
- TrailingStep — 利益の増加に伴いストップロスが引き上げられるステップ（ポイント単位）。
4. Time Filter Settings
- UseTimeFilter — 時間フィルターの使用（オン/オフ）。
- StartHour, StartMinute — 取引開始時間。
- EndHour, EndMinute — 取引終了時間。
5. Money Management
- UseRiskPercent — フリーマージンのパーセンテージからのロット計算モードの有効化。
- RiskPercent — 前のパラメータが有効になっている場合のリスクの大きさ（パーセンテージ）。
6. Additional Settings
- PrintDebug — ログに詳細なメッセージを出力するかどうか。
- ShowHistoryDeals — チャートに履歴からの取引を表示するかどうか。
- ColorBuyDeals, ColorSellDeals — 買いと売りの表示色。
- FontSizeForDeals — チャートに利益/損失を表示する際のフォントサイズ。
3. 使用に関する推奨事項
1. 取引ツール
- すべての通貨ペアに適していますが、金（XAUUSD）の取引で最大の利点が見られます。
2. デポジットとリスク
- 初期デポジットのサイズは、使用されるマネーマネジメント設定とブローカーの条件に直接依存します。
- パーセンテージリスクで作業する場合は、RiskPercentを慎重に設定することをお勧めします（たとえば、1％から2％）。
3. ポジション管理
- ストップロスとテイクプロフィットが、選択されたツールと市場状況に対して現実的であることを確認してください。
- トラッピングストップ（Trailing Stop）は、トレンドが変化した場合に利益の一部を維持するのに役立ちます。
4. アドバイザーの利点
- 完全な自動化：トレーダーの介入なしに取引を開いて管理します。
- 柔軟な設定：さまざまな市場状況に合わせてパラメータを微調整できます。
- リスク管理：固定ロットとフリーマージンのパーセンテージによる自動計算の選択。
- 便利な分析：取引履歴はチャートに視覚的に表示され、エントリーとエグジットの分析が容易になります。
5. 重要な注意事項
- 過去のテストの結果は、将来同様の結果を保証するものではありません。
- 実口座で使用前に、デモ口座でテストを実行し、戦略があなたの期待とリスク許容度と一致することを確認することをお勧めします。
- 金融市場での取引は、