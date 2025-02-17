Goldix EA

Description du conseiller

Goldix EA est conçu pour le trading automatique sur tous les instruments de change, en mettant l'accent sur le trading de l'or (XAUUSD). Il est basé sur une logique combinée d'indicateurs Keltner Channel et EMA (Moyenne Mobile Exponentielle), complétée par des paramètres flexibles de gestion des risques et un stop flottant intégré. Le conseiller peut fonctionner à tout moment, si nécessaire, vous pouvez limiter le trading à certaines heures à l'aide d'un filtre temporel spécial.

1. Principales caractéristiques et logique de fonctionnement

1. Combinaison des indicateurs Keltner Channel et EMA
- Deux EMA sont utilisées (rapide et lente), ainsi qu'une plage moyenne (similaire à la logique du Keltner Channel).
- Les signaux d'achat se forment lorsque le prix dépasse la limite supérieure du canal et se situe au-dessus de l'EMA lente ; les signaux de vente se forment lorsque le prix traverse la limite inférieure et se situe en dessous de l'EMA lente.

2. Gestion de la position
- Trailing Stop (stop flottant) intégré. Une fois que le prix atteint le niveau de profit défini, le stop-loss commence à se resserrer, ce qui permet de protéger les profits en cas de retournement du marché.
- Possibilité de définir Stop Loss et Take Profit en points.

3. Filtre temporel (Time Filter)
- Vous pouvez éventuellement activer une restriction de trading en fonction du temps : définissez les heures et les minutes de début et de fin du trading.
- Cela permet d'exclure les périodes de faible liquidité ou de forte volatilité.

4. Système flexible de gestion de l'argent
- FixedLot : volume (lot) fixe.
- RiskPercent : lot dynamique, calculé en pourcentage de la marge libre.
- Vérification automatique de la suffisance des fonds pour ouvrir une transaction et respect des volumes admissibles (min/max lot, pas du lot).

5. Fonctions supplémentaires
- MaxSpread : limitation du spread. Si le spread actuel est supérieur à la valeur définie, le conseiller n'ouvrira pas de transaction.
- PrintDebug : affiche des informations détaillées dans le journal pour faciliter l'analyse du fonctionnement.
- ShowHistoryDeals : lorsque cette option est activée, les transactions (historique d'entrée/sortie) sont affichées directement sur le graphique.

2. Paramètres d'entrée

Paramètres de l'intervalle de temps
- Timeframe — choix de l'intervalle de temps (par défaut PERIOD_CURRENT ).

1. Paramètres de l'indicateur
- KeltnerPeriod — période de calcul de la plage moyenne.
- EMAFastPeriod — période de l'EMA rapide.
- EMASlowPeriod — période de l'EMA lente.

2. Paramètres de trading
- TradeDirection:
  • TRADE_BOTH (trading dans les deux sens),
  • TRADE_ONLY_BUY (achats uniquement),
  • TRADE_ONLY_SELL (ventes uniquement).
- FixedLot — lot fixe (utilisé si UseRiskPercent = false ).
- StopLossPips — taille du stop-loss en points (0 = sans stop-loss).
- TakeProfitPips — taille du take-profit en points (0 = sans take-profit).
- MaxSlippage — glissement maximal autorisé en points.
- MaxSpread — spread maximal autorisé (0 = sans limitation).
- MagicNumber — numéro unique pour identifier les positions du conseiller.
- TradeComment — commentaire arbitraire sur les transactions.

3. Paramètres de TrailingStop
- TrailingTrigger — niveau (en points) de réalisation du profit, après lequel le stop flottant est activé.
- TrailingStop — distance (en points) entre le prix actuel et le stop-loss.
- TrailingStep — pas (en points) avec lequel le stop-loss sera resserré en cas d'augmentation du profit.

4. Paramètres du filtre temporel
- UseTimeFilter — utilisation du filtre temporel (activé/désactivé).
- StartHour, StartMinute — heure de début du trading.
- EndHour, EndMinute — heure de fin du trading.

5. Gestion de l'argent
- UseRiskPercent — activation du mode de calcul du lot en pourcentage de la marge libre.
- RiskPercent — niveau de risque en pourcentage, si le paramètre précédent est activé.

6. Paramètres supplémentaires
- PrintDebug — afficher des messages détaillés dans le journal.
- ShowHistoryDeals — afficher les transactions de l'historique sur le graphique.
- ColorBuyDeals, ColorSellDeals — couleurs pour l'affichage des achats et des ventes.
- FontSizeForDeals — taille de la police pour l'affichage du profit/perte sur le graphique.

3. Recommandations d'utilisation

1. Instruments de trading
- Convient à toutes les paires de devises, mais présente des avantages significatifs pour le trading de l'or (XAUUSD).

2. Dépôt et risque
- La taille du dépôt initial dépend directement des paramètres de gestion de l'argent utilisés et des conditions du courtier.
- Lorsque vous travaillez avec un risque en pourcentage, il est recommandé de configurer RiskPercent avec prudence (par exemple, de 1 % à 2 %).

3. Gestion de la position
- Assurez-vous que StopLoss et TakeProfit sont réalistes pour l'instrument choisi et les conditions du marché.
- Le stop flottant (Trailing Stop) permet de conserver une partie du profit si la tendance change.

4. Avantages du conseiller

- Automatisation complète : ouvre et gère les transactions sans intervention du trader.
- Paramètres flexibles : réglage précis des paramètres pour différentes conditions du marché.
- Contrôle des risques : choix entre un lot fixe ou un calcul automatique en pourcentage de la marge libre.
- Analyse pratique : l'historique des transactions peut être affiché visuellement sur le graphique, ce qui simplifie l'analyse des entrées et des sorties.

5. Remarques importantes

- Les résultats des tests passés ne garantissent pas des résultats similaires à l'avenir.
- Avant d'utiliser le conseiller sur un compte réel, il est recommandé de le tester sur un compte démo et de s'assurer que la stratégie correspond à vos attentes et à votre tolérance au risque.
- Le trading sur les marchés financiers

