HMA Crossover

HMA Crossover EA
HMA Crossover EA 是一款针对 MetaTrader 5 开发的高精度趋势跟随型智能交易系统（EA），利用动态、灵敏的 Hull Moving Average（HMA）来识别潜在交易机会。通过将快速 HMA 与较慢的 HMA 结合，EA 扫描市场中可能出现的趋势变化，帮助交易者在保持严格风险管理的同时抓住潜在的方向性行情。

主要功能：

  • 动态 HMA 交叉检测： EA 监控快、慢 HMA 的交叉，以识别趋势变化并生成交易信号。

  • 基于 ATR 的止损与止盈： 每笔交易都使用 Average True Range（ATR）计算自适应止损与止盈，以适应当前市场波动。

  • 智能手数管理： 支持用户定义的固定手数，但在账户余额或可用保证金偏低时会自动调整，以确保严格的风险控制。

  • 灵活的交易方向： 支持只做多、只做空或双向交易，以适应不同策略需求。

  • 性能优化： 仅计算最近两个已收盘K线的数据，在小周期和大历史数据下依旧保持高效运行。

  • 安全稳定： 内置风险控制机制，避免过度交易和过高风险，包括最大风险限制以及对已有持仓的考虑。

HMA Crossover EA 非常适合喜欢系统化、规则化趋势交易的交易者。通过专注于 HMA 交叉信号，它提供一种纪律性的市场监测方式，同时也能灵活适应不同品种与周期。

在此下载免费的 MT5 Hull 移动平均线（HMA）指标，用于在图表上绘制和监控：https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site

