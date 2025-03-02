HMA Crossover EA

HMA Crossover EA 是一款针对 MetaTrader 5 开发的高精度趋势跟随型智能交易系统（EA），利用动态、灵敏的 Hull Moving Average（HMA）来识别潜在交易机会。通过将快速 HMA 与较慢的 HMA 结合，EA 扫描市场中可能出现的趋势变化，帮助交易者在保持严格风险管理的同时抓住潜在的方向性行情。

主要功能：

动态 HMA 交叉检测： EA 监控快、慢 HMA 的交叉，以识别趋势变化并生成交易信号。

基于 ATR 的止损与止盈： 每笔交易都使用 Average True Range（ATR）计算自适应止损与止盈，以适应当前市场波动。

智能手数管理： 支持用户定义的固定手数，但在账户余额或可用保证金偏低时会自动调整，以确保严格的风险控制。

灵活的交易方向： 支持只做多、只做空或双向交易，以适应不同策略需求。

性能优化： 仅计算最近两个已收盘K线的数据，在小周期和大历史数据下依旧保持高效运行。

安全稳定： 内置风险控制机制，避免过度交易和过高风险，包括最大风险限制以及对已有持仓的考虑。

HMA Crossover EA 非常适合喜欢系统化、规则化趋势交易的交易者。通过专注于 HMA 交叉信号，它提供一种纪律性的市场监测方式，同时也能灵活适应不同品种与周期。

在此下载免费的 MT5 Hull 移动平均线（HMA）指标，用于在图表上绘制和监控：https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site