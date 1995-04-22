Pew Pew MT5

  • 专家
  • Wilna Barnard
    Wilna Barnard

    Wilna Barnard

    • Trading Automation Developer 在  Remote
    • 南非
    • 1945
    2.6 (10)
    我喜欢为 MetaTrader 5 开发 Expert Advisors，并且已经从事 MQL5 开发超过一年。在这段时间里，我在交易自动化、风险管理、清晰的代码编写方式以及产品可靠性方面学到了很多。

    自从开始开发以来，我的开发理念已经完全改变。现在，我更加专注于打造高质量的产品，而不是简单地创建快速交易工具。我的 Expert Advisors 在开发过程中注重代码结构、安全功能、用户控制以及长期实用性。

    我的目标是提供专业、实用且展示良好的交易自动化产品，让用户能够理解、测试并充满信心地进行管理。
    8 产品 18 评论
  • 版本: 2.0
  • 更新: 19 六月 2026
  • 激活: 10

Pew Pew EA – MT5 均值回归网格交易智能交易系统

Pew Pew 是一款高级均值回归 Expert Advisor，配备预测型网格恢复系统，旨在适应真实市场环境。

该 EA 经过大量编码、测试和优化开发而成，使用结构化交易逻辑，根据市场波动、新闻影响和价格行为变化来调整恢复系统的运行方式。

Pew Pew 适合希望使用自动化恢复系统的交易者，并提供清晰的控制选项、专业的图表面板、内部 SL/TP 管理以及实用的风险控制功能。

Pew Pew 在 EURUSD 和 AUDCAD 上显示出有前景的结果，但并不限于这些货币对。用户也可以根据自己的测试，将其优化用于其他合适的交易品种。

推荐时间周期：M15

促销发布优惠

该 EA 当前仅向前 5 份购买者提供入门优惠价格。

之后，随着产品进一步发展，价格可能会提高。

欢迎您提供反馈。如果您有任何想法、建议或希望在此 EA 中加入的功能，请随时联系我。

如果这个 EA 对您有所帮助，我将非常感谢您留下评价。

功能特点

· 单品种交易：EA 设计用于交易其所附加图表的当前交易品种。

· 预测型网格恢复系统：恢复逻辑会根据波动率、新闻条件和市场行为进行调整。

· 基于 RSI 的均值回归入场：使用 RSI 逻辑识别潜在的反转区域。

· 改进的专业面板：更新后的图表面板可提供更清晰的监控和运行控制。

· 隐藏 SL/TP 选项：可在 EA 内部管理止损和止盈，而不直接发送给经纪商。

· 隐藏 SL/TP 图表显示：虚拟止损和止盈水平现在可以绘制在图表上，方便进行视觉参考。

· 简单新闻设置：包含简单的新闻源设置说明。

· 自动新闻时间调整：新闻时间会自动调整，并支持可选的用户时间偏移。

· 10 年回测：使用 Dukascopy 真实 tick 数据进行测试。

· 有竞争力的价格：相比类似的高级 EA，具有较强的性价比。

安装方法

将 EA 附加到您想要交易的品种的一个 M15 图表上。EURUSD M15 或 AUDCAD M15 可作为起始测试选择。

EA 会交易其所附加图表的当前品种。如果您想测试其他货币对，请将 EA 附加到该品种的 M15 图表，并根据需要调整设置。

如果您的经纪商使用交易品种后缀，例如 EURUSD.a 或 AUDCAD.m，只需将 EA 附加到正确的经纪商品种即可。

无需 .set 文件。推荐设置已内置在 EA 中，但用户也可以根据自己的测试结果和风险偏好调整输入参数。

为了使新闻过滤器和自动时间检测正常工作，请在 MT5 中允许 WebRequest 访问。

在 MT5 中添加新闻 URL 的步骤如下：

进入 Tools → Options → Expert Advisors。

勾选 Allow WebRequest for listed URL。

点击 Add 并输入：

nfs.faireconomy.media

点击 OK，并在需要时重新启动 EA。

要求

· 需要使用对冲账户。

· 建议使用可靠的 ECN 经纪商，以获得更好的执行条件。

· 建议将 EA 持续运行在 VPS 上，以确保稳定运行。

· 使用网格恢复系统时，充足的可用保证金非常重要。

· 在条件允许的情况下，建议使用较健康的账户余额，因为这可以为恢复系统提供更多空间，并帮助降低保证金压力风险。

· 低杠杆账户应使用更保守的风险设置，而较高杠杆账户可根据经纪商条件和用户风险偏好拥有更多灵活性。

策略

Pew Pew 使用基于 RSI 的均值回归逻辑来识别潜在的反转入场机会。如果价格向不利方向移动，EA 将启动预测型网格恢复系统，该系统会根据市场波动、新闻条件和市场行为进行调整。

是否厌倦了被扫止损？

对于希望在 EA 内部管理保护性水平的用户，可以使用隐藏 SL/TP 选项。启用后，这些水平也可以显示在图表上，让用户能够直观地监控隐藏的止损和止盈区域，同时由 EA 在内部进行管理。

建议使用资金充足的账户，以便在恢复过程中保持足够的可用保证金。

图表面板

Pew Pew 配备全新改进的图表面板，用于专业监控和运行控制。

该面板显示关键信息，例如交易状态、账户净值、EA 盈亏、保证金状态、回撤、即将到来的新闻以及当前网格活动。

面板还提供运行控制功能，包括暂停或恢复交易、启用或禁用新闻过滤器、查看新闻事件、最小化面板以及移除 EA。

用户可以选择动画飞船风格面板背景、静态背景颜色，或完全禁用面板。

免责声明

在实盘使用前，请务必先在模拟账户上测试。交易存在风险，过去的结果并不保证未来表现。请使用负责任的风险设置，并始终确保账户有足够的可用保证金。


推荐产品
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
专家
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
专家
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
专家
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
专家
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
ApexFlow Universal EA
Robert Seamans
专家
ApexFlow EA ApexFlow EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动交易机器人。该 EA 通过自适应分析价格、动量和波动率，捕捉市场中的短期交易机会。EA 会自动管理进场、出场、止损、止盈以及持仓。 时间周期： M1 适用市场： 外汇货币对、贵金属、指数以及您的经纪商支持的其他交易品种。 推荐设置： 建议先使用默认设置。请针对每个交易品种分别进行回测，并根据测试结果调整参数。 风险管理： 支持固定手数和可调风险设置。建议先使用较小的交易手数，直到您了解该 EA 在当前经纪商交易环境下的表现。 Prop Firm 使用： EA 可根据严格的最大回撤和风险限制进行配置。交易前请务必确认所使用 Prop Firm 的具体规则。 推荐经纪商： 低点差、稳定执行和较低佣金。 VPS： 建议使用 VPS，以确保 EA 持续稳定运行。 主要功能 全自动交易 支持多个市场和交易品种 专为 M1 时间周期设计 自动管理交易和持仓 可调风险和交易手数 内置市场条件过滤器 安装和操作简单
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
专家
用于 MetaTrader 5 的 Ilan 由于使用虚拟交易，同时并发双向交易 (买与卖) 成为可能。 这样，允许用户在 MetaTrader 5 的单向持仓规则下，采用流行策略。  EA 设置 该 EA 的设置很简单。不过，策略的所有重要设置均可调整。可用工具: 单一  MagicNumber  用于识别交易; 交易方向选项 ( Trade direction ): 仅买入, 仅卖出或者并发双向; 开仓步长 ( Step ) 和盈利距离 ( TakeProfit ) 可自动适应 4 或 5-位的报价; 起始手数 ( Start lot ) 和增量系数 ( Lot coefficient ) 用来指定本金使用大小; 最后, 交易数量限制 ( Max trades in one direction ) 和最终一系列交易的止损 ( Max loss of last trade ) 用于风险管理。 您可以根据需要在单一账户里使用多个  Ilan  EA (即便是单一金融品种)。它们之中的每一个都仅处理自己的虚拟交易，不会与其它实例交互。手工交易加上 EA - 这不会影响交易策略。即使有
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
专家
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
专家
Missy Fab MT5 — 自动化交易系统 Missy Fab MT5 是一款基于市场分析算法和风险管理策略的 MetaTrader 5 智能交易顾问（EA）。它完全自动运行，几乎不需要交易者干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取安装和设置说明！ 为什么选择 Missy Fab MT5？ 市场分析算法： 内置模型支持全天候自动交易。 灵活性： 可适应市场波动和条件变化。 现代订单执行类型： 支持 IOC、FOK、Return、BOC。 风险管理： 自适应止损和动态资金保护策略。 快速启动： 所有参数已预先优化。 工作原理 Missy Fab MT5 使用内置算法分析市场，并根据设定条件开仓。资金管理机制帮助控制交易风险。 开始所需条件 货币对： AUDCAD 推荐运行： AUDCAD 其他货币对： 自动激活 账户类型： Raw Spread 杠杆： 1:500 最低存款： 从 $1000 起（推荐以确保算法正常运行） 时间周期： M15 VPS： 推荐用于稳定运行 推荐经纪商： IC Markets Global 免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
Phoenix Midas
Alvaro Albillos Gutierrez
专家
Phoenix Midas is an order-flow Expert Advisor built specifically for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It reads market structure through synthetic order-flow analysis — volume delta, volume profile (POC / value area) and liquidity behaviour — to time entries on two complementary setups, and it manages every trade with a fixed, pre-defined risk. Built-in news filtering and prop-firm risk controls make it suitable for both personal accounts and funded-challenge environments. WHAT IT IS NOT
BTC Breakout Scalper No Grid No Martingale
Huu Loi Ly
专家
Strategy Overview BTC Breakout Scalper Pro is a breakout scalper for BTCUSD M1 that places pending stop orders at high-volatility breakout points, confirmed by RSI filter (12/88 extremes) and ADX M15 ≥ 20 (trending market only). The EA does NOT use martingale, grid, or hedging. Each trade is a single position with predefined SL/TP based on price percentage. Position size scales with account equity via the built-in Smart_Lots algorithm — bounded by your chosen MaxLots cap (.set file). Backtest Re
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
专家
Advanced Trader MT5 是一个完全自动化交易机器人，采用自定义指标"Trend for MT5"开发而成， 可在这里找到该指标 。EA在AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD和 USDCHF上经过多年回测，具有稳健的的交易记录，你可以利用MT5回测平台利用真实历史数据对其回测，但对不同品种回测时需根据其波动大小调整Tp和加仓间距，才能得到最优的回测结果。如果不希望100%由EA自动交易，可以通过灵活修改初次开仓手数（NewBuySellLots）、初次开仓价格（OpenNewBuyPrice & OpenNewSellPrice）、加仓间距（Inpdistance）、 下次加仓价格（NextAddBuyPrice & NextAddSellPrice）,下次加仓手数（Nextaddbuylots & Nextaddselllots）、是否继续开仓（StopNewBuy & StopNewSell）和magic等参数手动控制ea交易，将此EA作为交易助手使用。 策略简介： 基于简单的短线交易开仓方式，在价格超买时开sell单，超卖时开buy单，设置固定止盈平仓。 当价
Iconic BTC AI
Maurice Prang
5 (1)
专家
ICONIC BTC AI+ | SYNAPSE.PHENOTYPE S6 ENGINE（版本 15.00） 发布定价 当前价格：499 美元。 剩余授权数量：10 个。 下一价格档位：599 美元。 最终价格：1699 美元。 早期优惠价格反映产品发布的当前阶段。随着当前授权名额售罄以及后续价格档位开放，价格将逐步上调。目前尚无明确日期规定当前价格何时失效。 比特币并非外汇货币对。它的表现方式与黄金不同,也不像股指那样遵循交易时段的界限,其波动性特征甚至可能在同一个交易小时内发生变化。为较平稳品种设计的通用自动化系统在这里往往会失效,因为它们默认了 BTCUSD 并不会持续表现出的市场行为。 ICONIC BTC AI+ 专为 BTCUSD 设计。从入场条件验证、人工智能决策路由,到实时风险调整,系统架构的每一层都是围绕这一市场的特性构建的。系统的核心是 SYNAPSE.PHENOTYPE S6 ENGINE,一个不遵循静态规则的认知量化内核。它会根据所交易的市场进行自我适应,在每次平仓后重新调整自身的决策权重,学会及时止损离场,学会掌握跟踪止盈的松紧程度,并通过一个包含九个专精大脑
OXI DCA machine
Nickey Magale
专家
Oxi – Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines advanced Mean Reversion logic with strategic Dollar-Cost Averaging (DCA) to help you grow your account steadily. Designed to work across multiple currency pairs using adaptive analysis and smart trade management, Oxi offers a high win rate, flexible controls, and reliable recovery—perfect for traders who want performance with peace of mind. Key Features: ️ Plug & Pla
TSM Breakout
Ludovic Marc Marie Moncla
专家
TSM Breakout is a fully automated Expert Advisor implementing time-series momentum - the most extensively documented market anomaly in the academic literature (Moskowitz, Ooi & Pedersen; the classic Turtle rules) - combined with a daily trend filter. HOW IT TRADES - Buys when the close breaks above the highest high of the last 55 bars; sells on a break of the lowest low - Initial stop loss proportional to volatility (2 x ATR) on every single trade - no exceptions - Exit on a break of the opposi
Impuls Pro
Sergey Batudayev
专家
EA 的策略基于波段交易，在 iPump 指标计算的急剧脉冲之后入场。 如前所述，EA 能够在自动支持下进行手动交易。 - 对于下降趋势 ↓ 我们在价格修正上涨后进入交易，资产进入超买区域，我们沿着趋势卖出。 - 对于上升趋势 ↑，我们在价格回调后进入交易，资产跌入超卖区域，我们顺势买入。 交易所选资产时，顾问会考虑趋势并仅根据当前趋势开仓，无利可图的交易可以通过止损和平均来关闭，第二种选择当然更有利可图但风险也更大 好处 内置电平指示器，用于分析不同 TF 的电平 能够在图表上手动选择平均水平 开多个金字塔订单，利润倍增的能力（订单数量可自行控制） 根据 iPump 指标的反向信号，设置 TP 的更多标准 使用“手”模式手动打开交易的能力 所有趋势策略都基于简单且非常正确的逻辑，即： 在当前趋势中开启交易 价格调整后开仓 考虑交易水平 在这个顾问中观察到所有三个假设。 确定 2 个时间范围的趋势，在价格超买/超卖的最有利时刻进入交易，图表上可以看到修正水平 SL 和 TP。 解释策略  - 对于下降趋势 ↓ 我们在修正价格上涨后进入交易，资产跌入超买区域，我们沿着趋势卖出。 -
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
专家
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
Virtual Bot MT5
Szymon Palczynski
5 (1)
专家
A real girder with "blood and bones". Virtual Bot  will open virtual trades, using them to monitor the market to determine the entry point(according to the inputs parameters), at which point Virtual Bot  will start opening real trades.    It is recommended to test this Expert on demo account or cent account.  Input Parameters input group           "..........Choice..........." ;         input start_enum      start= 2 ; //Start input uchar            starting_real_orders= 4 ; //Start opening rea
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
专家
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
Gold Pulse AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
专家
此价格仅剩   4/10   份 ---> 下一价格 175 美元 //   MT4 版本 限时优惠：购买即送免费 EA！ Gold Pulse AI 使用 TensorTrade 创建，TensorTrade 是一个开源的 Python 框架，专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的稳健交易算法而设计。 该算法的策略是利用挂单来把握黄金市场的动能。在分析之前的 K 线图以识别感兴趣的区域后，它会设置挂单，并在价格达到这些水平时执行。该算法会实时自动适应您的经纪商的条件（点差、延迟、滑点、市场缺口等）。如果算法判断挂单无法带来预期收益，则会取消该挂单。 请注意，为了保持 AI 的更新，神经网络将每 4-5 个月使用最新的历史数据进行训练。 此机器人不使用马丁格尔或对冲等有害的风险管理方法。相反，所有交易都受到追踪止盈和止损的保护。 最重要的是：回测结果与实盘交易结果完全一致（您可以在下方查看结果）。 IC Trading 实时信号   //   下载回测 推荐设置 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M15 最低资金 100$ 经纪商 任意，推荐 IC Markets  
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
专家
Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
专家
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA The SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA is a precision-crafted Expert Advisor built solely for the Volatility over Crash 750 index. Designed to pursue consistent, long-term account growth, this EA employs a carefully tuned strategy that aligns with the distinct dynamics of this market. For best results, we recommend operating it on a Virtual Private Server (VPS) with a starting balance of at least $300 on default settings. Tailored for traders who value steady
True Range Pro MT5
Smart Forex Lab.
5 (10)
专家
精确的夜间剥头皮和智能网格系统 True Range Pro 在夜盘时段使用基于机器学习修改的指标进入市场建仓。当价格走势与未结头寸相反时，可应用动态订单网格。当未平仓头寸数量增加时，特殊的主动订单选项可大幅提高性能。跟踪止损和缩减止损选项可用于额外的账户保护。 True Range Pro 使用先进的算法和市场分析工具来优化交易参数，并提供高效的交易决策。它不断进行实时监控和调整设置，确保机器人在任何市场条件下都能保持盈利。 无论您是经验丰富的交易者，还是刚刚起步，EA 都是您的宝贵财富。凭借其独特的网格交易策略和风险管理功能，它在确保稳定收益的同时，还能最大限度地降低亏损风险。 根据持仓量的不同，True Range Pro 既能提供稳定的低风险性能，也能提供超高性能。 功能特点 100% 自动交易 为每个仓位设置硬止损 动态篮子止盈 高点差保护 固定和自动交易量 算术/几何成交量递增 追踪止损 主动订单 缩减止损 在 2000-2023 年进行了回溯测试（每个刻度线，100% 历史质量） 针对 2010-2023 年进行了优化  指导原则 时间： GMT+3 / GMT+2
Fast and the Furious
Anton Chuev
专家
The operation of this Expert Advisor is primarily designed to eliminate unprofitable positions according to Martingale with recalculation of the lot depending on the market situation. The EA uses Moving Averages with different periods to determine the trend strength and the moment for opening a deal, as well as RSI to avoid opening deals at the peak of a trend. The lot calculation is performed automatically depending on the current deposit. The deals are closed at different values depending on t
EA Builder PRO
Arthur Hatchiguian
4.56 (9)
专家
EA Builder是一个工具，允许您创建自己的算法并使其适应您自己的交易风格。 经典交易，网格，马丁格尔，结合你的个人设置的指标，独立订单或DCA，可见或不可见的TP/SL，追踪止损，损失覆盖系统，收支平衡系统，交易时间，自动头寸大小等等。 EA生成器拥有你所需要的一切，以创建你的完美EA。有无限多的可能性，建立你自己的算法。要有创造力! Guide on my blog post:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/740705 ️   This EA is not recommended to beginner or new MT5 user. It's a tool to create your algorithm, it is not supposed to be used with the default settings. You need to fully understand how it works and test in demo before going live,   you are responsible for yo
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
专家
Here’s the full English translation of your text: --- ### **Operating Principle** The **Golden Extreme Furious EA** is an intelligent buy recovery and accumulation system (BUY Recovery Grid) specially developed for **XAUUSD (Gold)**. It combines advanced technical analysis (using Bill Williams’ AO and AC indicators) with a smart order management system that always aims to close trading cycles in profit — even after adverse market movements. The robot operates exclusively with **buy (BUY)**
Breakout King EA MT5
Shruti Ajay Jais
专家
Breakout King EA – P ure price action breakout logic, combined with strict risk management Breakout King EA is a fully automated trading system developed for MetaTrader 5, designed to identify and trade breakout opportunities using price action logic.  This EA was originally developed for personal use and has been tested under live market conditions. Based on its performance and stability, it is now made available on the MQL5 Market for other traders who prefer structured breakout trading with
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
专家
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Impulse Hadge
Dilmurad Zamitov
专家
Chinese Version (简体中文): ImpulseHedger XAU (黄金脉冲对冲者) 用数学精度驯服黄金市场。 您是否厌倦了在漫长的黄金趋势中导致爆仓的“网格”EA？大多数网格系统之所以失败，是因为它们缺乏应对爆发性行情的稳健退出策略。 ImpulseHedger 专为将黄金的高波动性转化为计算优势而设计，采用了“脉冲网格”与“智能护盾”的混合系统。 核心功能： 扩展型 7 级网格： 采用保守的订单增量（ $0.01$ 到 $0.03$ ），旨在承受深度市场波动而不耗尽您的保证金。 紧急恢复（0.2 手）： 当市场达到临界距离时，EA 会触发紧急对冲以抵消网格压力。 终极锁仓（0.5 手）： 最后一层防御。仅当总回撤达到 50% 时才激活此反向对冲，“冻结”风险，保护您的余额免受全额损失。 即时动能重入： 在网格通过保本或移动止损关闭后，EA 会立即重启，确保您不会错过任何趋势行情。 技术规格： 交易品种： XAUUSD (黄金)。 时间周期： M1 — M15。 最低存款： $3,000。 杠杆： 建议 1:500 或更高。 执行： 兼容 EC
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
专家
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Bushido Scalper
Wilna Barnard
3.67 (3)
专家
Bushido Scalper 概述 Bushido Scalper 是一款先进的交易机器人（EA），专为 USD/JPY 和 EUR/USD 货币对设计。它利用强大的剥头皮策略，快速捕捉小幅的价格波动，并迅速执行交易，最大化高流动性市场中的盈利潜力。 主要特点 剥头皮策略 ：设计用于短期交易，抓住快速的价格波动。 支持的货币对 ：特别优化了 USD/JPY 和 EUR/USD。 集成过滤器 ：包括 RSI 和新闻过滤器，以提高交易的准确性，并避免高风险时段。 数据日志记录 ：将关键交易细节（例如滑点）记录到 bushido_log.csv 文件中，供事后分析。 重要使用说明 回测 最佳结果 ：使用 1 分钟的开盘/最高/最低/收盘（OHL）数据进行回测，确保回测结果的准确性。 避免使用 "Every Tick" 模式 ：由于机器人的优化执行速度，此模式可能导致执行不一致。 数据提供商 ：建议使用可靠的来源，如 Dukascopy，以确保数据的质量和回测的准确性。 经纪商要求 点差 ：Bushido Scalper 在原始点差低于 0.5 点时表现最佳。较高的点差可能会减少盈利。
Tetsu Bitcoin Scalper
Wilna Barnard
2.5 (2)
专家
介绍我的比特币 scalping 机器人 — 十年验证成功！ 我很高兴向大家介绍我的比特币 scalping 机器人，这款机器人经过精心设计，旨在提高精确性、适应性和盈利能力，特别是在动态的加密货币市场中。过去10年，它的胜率达到了90%，是实现稳定结果的终极工具。 主要特点 战略性进场点 机器人根据最近X根K线的高点和低点设置买入止损和卖出止损单，从而确保最佳入场位置。 它还配备了先进的追踪止损机制，可以在动态锁定利润的同时，根据价格波动进行调整。 新闻过滤功能 机器人集成了智能新闻过滤器，避免在重大新闻事件引发高波动时进行交易，确保在 scalping 中的稳定性和精确性。 快速高效的执行 机器人使用高速算法，利用 isNewBar 功能来精确控制订单时机，确保快速执行。 对于回测，建议使用1M OHLC模型以获取更为准确的回测结果。由于小点差要求， “Every Tick” 模式可能无法准确反映机器人的行为。 增强的用户体验 机器人拥有一个视觉上吸引人的仪表板，显示关键的交易指标，包括即将发生的新闻事件、当前活跃的仓位以及执行统计信息。 回测与实盘交易建议 回测精度 请使用1分
Golden Crucible
Wilna Barnard
专家
Golden Crucible - 高级黄金 scalping EA 限时促销！ Golden Crucible - 高级黄金 scalping EA Golden Crucible 是一款专家顾问（EA），旨在帮助交易者应对快速变化和波动性大的黄金市场。通过精确设计的算法和智能风险管理，该EA旨在捕捉短期价格波动，支持您的交易策略。 主要特点： 优化设置： 提供的推荐设置可以确保最佳性能，具体可参照上传的截图。 个性化设置： 可以根据您的交易目标调整EA设置的参数。 智能调度： 周末安全： 避免在周末进行交易，从而减少潜在风险。 每日时间过滤器： 自动在交易日结束前平仓，避免隔夜风险。 可定制的工作日： 可以启用或禁用特定的工作日，定制交易计划。 高级scalping技术： 执行快速交易，捕捉短期小幅价格波动，具备高频交易逻辑。 标准账户友好： 适用于IC Markets等标准账户，但建议选择点差小于0.5点的经纪商以最大化性能。 回测和表现建议： 回测建议： 使用 1分钟开盘/最高/最低/收盘（OHL）数据 进行回测，以确保可靠的结果。"每个Tick"模式可能会因点差处理和执行
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
专家
Shinkiro DE40 Scalper：精准的指数剥头皮交易策略 Shinkiro DE40 Scalper 是一款 自动化交易系统 ，专为寻找 过去 X 根K线的最高和最低价格水平 的交易机会而设计。该智能交易系统（EA） 注重稳定性和风险管理 ，在 法兰克福证券交易所开盘时段表现最佳 ，同时也适应 纽约和伦敦交易时段的市场波动 。 为什么选择 DE40（DAX）进行剥头皮交易？ DE40 指数（DAX） 由 德国 40 家领先企业 组成，涵盖多个行业，对经济增长起着重要作用。由于企业通常致力于发展和盈利，该指数通常具有 较高的流动性和波动性 ，这使其成为 短线交易策略（如剥头皮）的理想选择 。在主要交易时段，价格波动较为活跃， 为精准进场和离场提供了更多机会 ，与 Shinkiro DE40 Scalper 的策略高度契合。 主要功能 灵活的风险设置 – 根据用户反馈，EA 取消了对止损值的限制，提供了 更灵活的风险管理 选项。 新闻过滤器 – 内置 高影响力新闻过滤 功能，可在重大新闻发布时 避免交易，降低市场不稳定性带来的风险 。 图形面板 – 提供 实时交易统计数据 ，
Three Majors Scalper
Wilna Barnard
专家
Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5 概述 Three Majors Scalper 是一款基于规则的 M5 专家顾问（EA），重点面向 EURUSD、USDJPY 与 GBPUSD 。它将会话/交易日调度、点差门控、移动止损管理以及基于**账户权益（Equity）**的头寸规模控制结合在一起，并配套精简的控制面板用于实时监控。EA 在设计上符合经纪商规则（遵守最小/最大手数、步进、冻结/停损级别），也适合 prop firm 使用（风险上限、交易频率限制）。 重要提示： 过往业绩不代表未来结果。请务必先在模拟账户测试，并根据您的经纪商环境进行调整。 v1.16 有何更新 基于 权益 的风险头寸规模（仍可选择固定手数）。 用户自定义 最大手数上限 ，限制动态放大。 点差门控 与 InpMaxSpreadPips 绑定（超出则不再开新单）。 每小时交易次数限制 ，用于控制频率。 面板升级：显示点差状态、净值增长、胜率、 单笔风险百分比（Risk %/trade） ，以及 最近一次下单所用手数 。 对异常输入进行“钳制”
Gold Correlator
Wilna Barnard
专家
Gold Correlator EA (XAUUSD · M5) 概述 Gold Correlator EA 是一款专为 XAUUSD 在 M5 周期 设计的自动突破交易智能交易系统。它的核心逻辑基于 EURUSD 相关性过滤器 ，作为主要的交易确认机制。只有当 EURUSD 的走势与黄金方向一致时，系统才会开仓，从而确保交易同时得到美元在两个市场的推动。这种相关性驱动的方式能有效过滤虚假突破，提高进场质量。 核心功能 EURUSD 相关性过滤器（核心功能） ： 当 EURUSD 上涨时，允许开多单（黄金买入）。 当 EURUSD 下跌时，允许开空单（黄金卖出）。 确保交易方向与美元走势保持一致。 突破逻辑 ：在近期高点或低点附近挂单 Buy Stop / Sell Stop，捕捉动能延续。 波动率控制 ：使用 标准差过滤器 ，在市场低波动或横盘时阻止交易，避免“死区”交易。 动态点差过滤 ：监控实时点差与平均点差，避免在点差过高时进场。 连续亏损限制器 ：在连续达到设定次数的亏损后，暂停新交易。 风险管理 ：支持固定手数和按账户风险百分比自动计算手数，并符合经纪商限制。 账户保护
Wall Street Scalper
Wilna Barnard
3 (2)
专家
Overview Market has since changed. I would not recommend anymore since this EA was developed 2 years ago. rather go for my newer AE's.  Wallstreet Scalper is a breakout-style Expert Advisor built for U.S. indices (US30, US500, US100) on the M5 timeframe. The EA seeks to capture momentum when price breaks out of recent highs or lows, while applying layered protective mechanisms to keep risk under control. It is optimized for both personal trading and prop-firm challenges , with a unique ATR-based
筛选:
无评论
回复评论