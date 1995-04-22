Pew Pew MT5

Pew Pew EA – MT5 均值回归网格交易智能交易系统

Pew Pew 是一款高级均值回归 Expert Advisor，配备预测型网格恢复系统，旨在适应真实市场环境。

该 EA 经过大量编码、测试和优化开发而成，使用结构化交易逻辑，根据市场波动、新闻影响和价格行为变化来调整恢复系统的运行方式。

Pew Pew 适合希望使用自动化恢复系统的交易者，并提供清晰的控制选项、专业的图表面板、内部 SL/TP 管理以及实用的风险控制功能。

Pew Pew 在 EURUSD 和 AUDCAD 上显示出有前景的结果，但并不限于这些货币对。用户也可以根据自己的测试，将其优化用于其他合适的交易品种。

推荐时间周期：M15

促销发布优惠

该 EA 当前仅向前 5 份购买者提供入门优惠价格。

之后，随着产品进一步发展，价格可能会提高。

欢迎您提供反馈。如果您有任何想法、建议或希望在此 EA 中加入的功能，请随时联系我。

如果这个 EA 对您有所帮助，我将非常感谢您留下评价。

功能特点

· 单品种交易：EA 设计用于交易其所附加图表的当前交易品种。

· 预测型网格恢复系统：恢复逻辑会根据波动率、新闻条件和市场行为进行调整。

· 基于 RSI 的均值回归入场：使用 RSI 逻辑识别潜在的反转区域。

· 改进的专业面板：更新后的图表面板可提供更清晰的监控和运行控制。

· 隐藏 SL/TP 选项：可在 EA 内部管理止损和止盈，而不直接发送给经纪商。

· 隐藏 SL/TP 图表显示：虚拟止损和止盈水平现在可以绘制在图表上，方便进行视觉参考。

· 简单新闻设置：包含简单的新闻源设置说明。

· 自动新闻时间调整：新闻时间会自动调整，并支持可选的用户时间偏移。

· 10 年回测：使用 Dukascopy 真实 tick 数据进行测试。

· 有竞争力的价格：相比类似的高级 EA，具有较强的性价比。

安装方法

将 EA 附加到您想要交易的品种的一个 M15 图表上。EURUSD M15 或 AUDCAD M15 可作为起始测试选择。

EA 会交易其所附加图表的当前品种。如果您想测试其他货币对，请将 EA 附加到该品种的 M15 图表，并根据需要调整设置。

如果您的经纪商使用交易品种后缀，例如 EURUSD.a 或 AUDCAD.m，只需将 EA 附加到正确的经纪商品种即可。

无需 .set 文件。推荐设置已内置在 EA 中，但用户也可以根据自己的测试结果和风险偏好调整输入参数。

为了使新闻过滤器和自动时间检测正常工作，请在 MT5 中允许 WebRequest 访问。

在 MT5 中添加新闻 URL 的步骤如下：

进入 Tools → Options → Expert Advisors。

勾选 Allow WebRequest for listed URL。

点击 Add 并输入：

nfs.faireconomy.media

点击 OK，并在需要时重新启动 EA。

要求

· 需要使用对冲账户。

· 建议使用可靠的 ECN 经纪商，以获得更好的执行条件。

· 建议将 EA 持续运行在 VPS 上，以确保稳定运行。

· 使用网格恢复系统时，充足的可用保证金非常重要。

· 在条件允许的情况下，建议使用较健康的账户余额，因为这可以为恢复系统提供更多空间，并帮助降低保证金压力风险。

· 低杠杆账户应使用更保守的风险设置，而较高杠杆账户可根据经纪商条件和用户风险偏好拥有更多灵活性。

策略

Pew Pew 使用基于 RSI 的均值回归逻辑来识别潜在的反转入场机会。如果价格向不利方向移动，EA 将启动预测型网格恢复系统，该系统会根据市场波动、新闻条件和市场行为进行调整。

是否厌倦了被扫止损？

对于希望在 EA 内部管理保护性水平的用户，可以使用隐藏 SL/TP 选项。启用后，这些水平也可以显示在图表上，让用户能够直观地监控隐藏的止损和止盈区域，同时由 EA 在内部进行管理。

建议使用资金充足的账户，以便在恢复过程中保持足够的可用保证金。

图表面板

Pew Pew 配备全新改进的图表面板，用于专业监控和运行控制。

该面板显示关键信息，例如交易状态、账户净值、EA 盈亏、保证金状态、回撤、即将到来的新闻以及当前网格活动。

面板还提供运行控制功能，包括暂停或恢复交易、启用或禁用新闻过滤器、查看新闻事件、最小化面板以及移除 EA。

用户可以选择动画飞船风格面板背景、静态背景颜色，或完全禁用面板。

免责声明

在实盘使用前，请务必先在模拟账户上测试。交易存在风险，过去的结果并不保证未来表现。请使用负责任的风险设置，并始终确保账户有足够的可用保证金。