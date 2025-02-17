Descrizione del consulente

Goldix EA è progettato per il trading automatico su qualsiasi strumento valutario, con particolare attenzione al trading dell'oro (XAUUSD). Si basa su una logica combinata di indicatori Keltner Channel ed EMA (Media Mobile Esponenziale), integrata da impostazioni flessibili di gestione del rischio e uno stop loss flottante integrato. Il consulente è in grado di funzionare in qualsiasi momento, se necessario è possibile limitare il trading a determinate ore utilizzando un filtro temporale specifico.

1. Caratteristiche principali e logica di funzionamento

1. Combinazione di indicatori Keltner Channel ed EMA

- Vengono utilizzate due EMA (rapida e lenta), nonché un intervallo medio (simile alla logica di Keltner Channel).

- I segnali di acquisto si formano quando il prezzo supera il limite superiore del canale e si trova al di sopra della EMA lenta; i segnali di vendita si formano quando il prezzo supera il limite inferiore e si trova al di sotto della EMA lenta.

2. Gestione della posizione

- Trailing Stop (stop loss flottante) integrato. Dopo che il prezzo raggiunge un livello di profitto predefinito, lo stop loss inizia a ritirarsi, il che aiuta a proteggere il profitto in caso di inversione del mercato.

- Possibilità di impostare Stop Loss e Take Profit in punti.

3. Filtro temporale (Time Filter)

- È possibile attivare facoltativamente una limitazione del trading in base al tempo: vengono impostate le ore e i minuti di inizio e fine del trading.

- Ciò aiuta a escludere periodi di bassa liquidità o alta volatilità.

4. Sistema flessibile di Money Management

- FixedLot: volume (lotto) rigidamente predefinito.

- RiskPercent: lotto dinamico, calcolato in percentuale del margine libero.

- Verifica automatica della sufficienza dei fondi per l'apertura di un'operazione e del rispetto dei volumi ammessi (min/max lot, passo del lotto).

5. Funzioni aggiuntive

- MaxSpread: limitazione dello spread. Se lo spread corrente è superiore al valore predefinito, il consulente non aprirà un'operazione.

- PrintDebug: output di informazioni estese nel registro per semplificare l'analisi del funzionamento.

- ShowHistoryDeals: se questa opzione è abilitata, le operazioni (cronologia di entrata/uscita) vengono visualizzate direttamente sul grafico.

2. Parametri di input

Impostazioni del Timeframe

- Timeframe — selezione del timeframe (di default PERIOD_CURRENT ).

1. Impostazioni dell'indicatore

- KeltnerPeriod — periodo di calcolo dell'intervallo medio.

- EMAFastPeriod — periodo della EMA rapida.

- EMASlowPeriod — periodo della EMA lenta.

2. Impostazioni di trading

- TradeDirection:

• TRADE_BOTH (trading in entrambe le direzioni),

• TRADE_ONLY_BUY (solo acquisti),

• TRADE_ONLY_SELL (solo vendite).

- FixedLot — lotto fisso (utilizzato se UseRiskPercent = false ).

- StopLossPips — dimensione dello stop loss in punti (0 = senza stop loss).

- TakeProfitPips — dimensione del take profit in punti (0 = senza take profit).

- MaxSlippage — slippage massimo consentito in punti.

- MaxSpread — spread massimo consentito (0 = senza limitazione).

- MagicNumber — numero univoco per l'identificazione delle posizioni del consulente.

- TradeComment — commento arbitrario alle operazioni.

3. Impostazioni TrailingStop

- TrailingTrigger — livello (in punti) di raggiungimento del profitto, dopo il quale si attiva lo stop loss flottante.

- TrailingStop — distanza (in punti) dal prezzo corrente allo stop loss.

- TrailingStep — passo (in punti) con cui lo stop loss verrà ritirato all'aumentare del profitto.

4. Impostazioni del filtro temporale

- UseTimeFilter — utilizzo del filtro temporale (attivo/disattivo).

- StartHour, StartMinute — ora di inizio del trading.

- EndHour, EndMinute — ora di fine del trading.

5. Money Management

- UseRiskPercent — abilitazione della modalità di calcolo del lotto in percentuale del margine libero.

- RiskPercent — entità del rischio in percentuale, se il parametro precedente è abilitato.

6. Impostazioni aggiuntive

- PrintDebug — visualizzare messaggi dettagliati nel registro.

- ShowHistoryDeals — visualizzare le operazioni della cronologia sul grafico.

- ColorBuyDeals, ColorSellDeals — colori per la visualizzazione di acquisti e vendite.

- FontSizeForDeals — dimensione del carattere per la visualizzazione del profitto/perdita sul grafico.

3. Raccomandazioni per l'utilizzo

1. Strumenti di trading

- Adatto a qualsiasi coppia di valute, ma offre i maggiori vantaggi nel trading dell'oro (XAUUSD).

2. Deposito e rischio

- L'entità del deposito iniziale dipende direttamente dalle impostazioni di Money Management utilizzate e dalle condizioni del broker.

- Quando si lavora con il rischio percentuale, si consiglia un'impostazione prudente di RiskPercent (ad esempio, dall'1% al 2%).

3. Gestione della posizione

- Assicurarsi che StopLoss e TakeProfit siano realistici per lo strumento scelto e le condizioni di mercato.

- Lo stop loss flottante (Trailing Stop) aiuta a preservare parte del profitto se il trend cambia.

4. Vantaggi del consulente

- Automazione completa: apre e gestisce le operazioni senza l'intervento del trader.

- Impostazioni flessibili: regolazione fine dei parametri per diverse condizioni di mercato.

- Controllo dei rischi: scelta tra lotto fisso o calcolo automatico in percentuale del margine libero.

- Analisi comoda: la cronologia delle operazioni può essere visualizzata visivamente sul grafico, semplificando l'analisi delle entrate e delle uscite.

5. Note importanti

- I risultati dei test passati non garantiscono risultati simili in futuro.

- Prima di utilizzare il consulente su un conto reale, si consiglia di eseguire un test su un conto demo e di assicurarsi che la strategia corrisponda alle proprie aspettative e alla propria tolleranza al rischio.

