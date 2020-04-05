Gold King Breakout Grid

GOLD KING v6 — Сессионная корзинная сетка для XAUUSD (АГРЕССИВНАЯ)



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M1, иначе вы увидите ноль сделок.



GOLD KING v6 — это полная замена движка: агрессивная сессионная корзинно-сеточная система для золота (XAUUSD) на M1. Проверена на 7,5 годах (2019-2026) 100% реальных тиков на ДВУХ независимых потоках (Dukascopy и Exness), включая walk-forward, кросс-брокерский тест, тест обрыва параметров и своп.



ПРОЧТИТЕ СНАЧАЛА — ЧЕСТНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

Это система высокого риска и высокой доходности. Опубликованный пресет Ultra дал +6 253% за 7,5 лет (PF 4,67), но худшая просадка 4-летнего окна достигла ~88% средств (обвал золота в августе 2020). Корзинная сетка держит плавающие убытки без стоп-лосса на сделку. Глубокий обвал золота может серьёзно повредить или обнулить счёт. Торгуйте ТОЛЬКО на деньги, которые можете позволить себе потерять, или выберите защитный пресет.



КАК РАБОТАЕТ

1) Семь запланированных слотов входа в фиксированные серверные часы (22:00, 19:00, 08-13), каждый со своим условием DeMarker.

2) Восстановительная сетка ОДИНАКОВОГО размера (НЕ мартингейл) — шаг $6 в ограниченном временном окне, экспозиция растёт линейно.

3) Чистый тейк-профит корзины при $140 на лот.

4) Автоматическая подстройка часового пояса брокера (сдвиг в 1 час уничтожает преимущество — v6 исправляет сам).



ПРЕСЕТЫ РИСКА (один выпадающий список)

Ultra (по умолчанию, опубликован): +6 253% / PF 4,67 / макс. DD окна ~88% | Aggressive: +4 297% / ~88% | Balanced: +1 252% / PF 7,61 / ~68% | Defensive: уменьшенная версия | Manual.



ПРОВЕРКА: реальные тики Dukascopy и Exness, walk-forward 4 окна ВСЕ прибыльные (PF 5,2-13,3), кросс-брокерская разница <4%, своп включён.



БЕЗОПАСНОСТЬ: экстренное закрытие по марже, стоп дневного убытка, новостной фильтр (встроенный календарь), панель, push/email, кнопка паузы. Всё только форвард — бэктест воспроизводим.



НАСТРОЙКА: график XAUUSD M1, выберите пресет, готово. Минимальный депозит $1 000 (Ultra), $500 (Balanced/Defensive). Плечо 1:500 рекомендуется.



v6.0: полная замена движка.



РАСКРЫТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ РЕЖИМА (2026-07): проверенное окно — 2019-2026 (два источника реальных тиков, walk-forward, Монте-Карло). Стресс-тест на НЕ виденном окне 2004-2019 (кризис 2008, обвал золота 2011-2013) дал ПОЛНУЮ потерю на пресетах по умолчанию и Aggressive. Преимущество зависит от современной сессионной структуры золота; смена режима может обнулить счёт. Торгуйте только рисковым капиталом, регулярно выводите прибыль, рассмотрите пресеты Defensive/Balanced.



FORWARD MONITORING (demo account, self-reported)

We run this EA on a live demo account (Exness, shipping default preset) and publish the raw result here - updated regularly, including when it is flat or losing. Started 2026-07-26; last updated 2026-08-01. 3 round trips so far: 1 win / 2 losses, net realized +$27.62, max equity drawdown 0.01%. A quiet start - the DeMarker slot conditions have rarely aligned in the current regime, and the news filter blocked several sessions in FOMC week. Demo forward results are not verified by a third party and are not a guarantee of future performance.

