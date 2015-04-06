Bitcoin Nova Aggressive MT4

BITCOIN NOVA EA — агрессивный трендовый советник BTCUSD H4 (высокий риск)



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок.



ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Это АГРЕССИВНЫЙ продукт с высоким риском. Он использует большой риск на сделку по умолчанию (RiskPercent = 10, MaxLot 50) с агрессивным реинвестированием на BTCUSD. В тестировании RiskPercent выше 40 обнулял счёт (-99%), и даже умеренные настройки давали просадки около 49%. Используйте ТОЛЬКО те деньги, потерю которых вы можете себе позволить, регулярно выводите прибыль и снижайте RiskPercent для более спокойной работы. Это не консервативная система.



BITCOIN NOVA — это трендовая система с одной позицией для BTCUSD на таймфрейме H4. В отличие от сетки или мартингейла, у каждой сделки есть жёсткий стоп-лосс, поэтому убыток по отдельной сделке ограничен. Агрессивность достигается за счёт того, что размер каждой сделки составляет высокий процент от баланса, а результат реинвестируется на волатильном активе.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1) Вход: пробой тренда с фильтром силы тренда и фильтром перерастяжения (v1.1), чтобы не покупать на параболической вершине. Одна позиция за раз.

2) Жёсткий стоп-лосс на каждой сделке, рассчитанный по волатильности. Без усреднения, без сетки.

3) Агрессивный расчёт размера и реинвестирование из RiskPercent (по умолчанию 10). Лоты растут вместе с балансом.

4) Защита: проверка свободной маржи и нормализация лота перед каждым ордером; настройте защитный механизм для реальной торговли.



РЕАЛЬНЫЙ БЭКТЕСТ MT5 (Exness BTCUSD, H4, каждый тик, $10,000, RiskPercent 10)

- Период: около 8 лет

- Множитель: около 536x в тестовом прогоне (сильно зависит от траектории)

- Профит-фактор: 2.77

The v1.60 defaults come from genetic walk-forward optimization (optimized only on 2018-2023, validated untouched on 2024-2026; all 9 years positive, worst year about +7%).

- Максимальная просадка: около 33 процентов

- Сделок: 165



Показатель 536x — это одна историческая траектория с агрессивным реинвестированием; это НЕ прогноз. Результаты бэктеста не гарантируют будущую доходность.



ПАРАМЕТРЫ (ключевые)

- RiskPercent: риск на сделку (по умолчанию 10, АГРЕССИВНО). Снизьте его (2-5) для более спокойного профиля. Выше 40 в тестировании обнулял счёт.

- MaxLot, FixedLot, RunMode (Defensive/Standard/Aggressive), защитный механизм.



ДЛЯ КОГО ЭТО

Для трейдеров, которые осознанно хотят агрессивную BTC-систему с высокой вариативностью, принимают глубокие просадки как часть концепции, торгуют деньгами, потерю которых могут себе позволить, и выводят прибыль. Для меньшего риска снизьте RiskPercent или выберите консервативный советник. Сначала запустите на демо.



ПОДДЕРЖКА

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