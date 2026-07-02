TNG Gold

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Золото нового поколения (TNG Gold) 

Живые сигналы (Live Signals): VT Markets и другие брокеры

1 бонусный EA: Quiet Owl, Gold Ambush или Gold Assault

Скальпинговый (scalping) алгоритм Золота нового поколения (TNG Gold), разработанный исключительно для золота. Он использует дисциплинированный, прозрачный подход — чистые входы (entry), ограниченный риск и честное исполнение (execution). Каждая сделка открывается и сопровождается по правилам, а не по реакции.

Вход (Entry). Точные отложенные стоп-ордера (pending stop orders) на проверенных структурных ценовых уровнях — советник (EA) ждёт и никогда не гонится за ценой. Каждая конфигурация должна пройти мультитаймфреймовый (multi-timeframe) движок рыночного режима, согласование тренда старшего таймфрейма, фильтр направленного импульса, живой валидатор всплеска тикового объёма и строгий контроль спреда (spread), прежде чем будет активирован любой ордер.

Выход (Exit). Каждая сделка открывается с заранее заданным стоп-лоссом (stop loss) и структурированным TP — никаких плавающих целей, никакого усреднения, никакого расширения убытков. Затем многоэтапный прогрессивный трейлинг (progressive trail) фиксирует прирост на нескольких этапах по мере развития сделки, поджимаясь по ходу движения, а не оставаясь позади цены на одной фиксированной дистанции. Никакой сетки (grid), никакого мартингейла (martingale), никакого хеджирования (hedging), никакого DCA.

Только чистое исполнение (execution) по правилам. Также подходит для счетов брокеров с правилом FIFO.

Протестировано и настроено исключительно на XAUUSD.

Частота сделок и рыночные условия

Советник (EA) Золото нового поколения (TNG Gold) рассчитан на качество, а не на количество. Ожидайте типичную активность от одной до трёх сделок в неделю, а не в день. В исключительные дни советник (EA) может совершить больше; в спокойные дни — ни одной. Каждый вход (entry) прошёл несколько уровней проверки — никаких полуувереных конфигураций, никакого усреднения.

В условиях узкого диапазона, низкого объёма или тонких праздничных сессий советник (EA) намеренно останется вне рынка и не совершит ни одной сделки. Это ожидаемое и правильное поведение — держаться в стороне от неблагоприятных условий — часть преимущества.

Ключевые возможности

  • Работает «из коробки» — прикрепите к XAUUSD M15, задайте размер лота (lot size), готово. Никаких set-файлов, никакой настройки не требуется.
  • Никакой сетки (grid). Никакого мартингейла (martingale). Никакого DCA. Дисциплинированное, прозрачное управление позициями.
  • Двойной режим (Dual Mode). Больше сделок — больше отдачи; более качественные сделки — выше винрейт (winrate).
  • Множественная защита стоп-лоссами - с помощью трейлинг-стопа (trailing stop) и жёсткого стоп-лосса (hard stop loss). Задайте собственный максимальный стоп на сделку в пунктах. Ограничивает убыток одной сделки точно там, где вы хотите.
  • Проверено на нескольких брокерах — см. наши живые сигналы (Live Signals) выше.
  • Встроенный фильтр спреда (spread) — настраивается для блокировки входов при аномальных всплесках спреда (spread).
  • Фильтр новостей и банковских праздников — фильтр банковских праздников включён по умолчанию. Новости высокой и средней важности настраиваются по вашему усмотрению.
  • Тестируемый на истории фильтр новостей и банковских праздников - возможность протестировать мощную функцию фильтра новостей и банковских праздников
  • Опциональная защита от просадки (drawdown) для проп-фирм (Prop Firms) — подключаемый слой сохранения капитала, специально разработанный для счетов проп-фирм (prop firm). Задайте порог просадки (drawdown) эквити (equity) в долларах или процентах; при его достижении советник (EA) закрывает все позиции и приостанавливается на настраиваемый период охлаждения (или полностью останавливается — на ваш выбор). По умолчанию отключено — включайте только если хотите эту страховку.
  • Авто-разрядность (Auto Digits) — самостоятельно определяет 2 или 3 знака.

Режимы работы

Режим Стрелка (Gunner Mode) (по умолчанию): работа на полной частоте. Берёт каждый валидный сигнал.

Режим Снайпера (Sniper Mode): фильтрация с учётом рыночного режима для наивысшего качества конфигураций. Ниже частота сделок, максимальная избирательность.


Настройка

  • Инструмент: XAUUSD
  • Таймфрейм: M15
  • Тип счёта: Хеджинговый (Hedging) или неттинговый (Netting)
  • Минимальный депозит: $100 
  • Кредитное плечо (Leverage): 1:100 или выше
  • VPS: Настоятельно рекомендуется для работы 24/7


Требования к брокеру

  • Стабильное исполнение с низким проскальзыванием (slippage)
  • Узкие спреды (spread), остающиеся узкими в торговые часы
  • Быстрое исполнение (execution) на стороне брокера
  • Подробнее о брокерах


Отказ от ответственности

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Торгуйте ответственно.


Бэктест (Backtest)

Из-за требований Золота нового поколения (TNG Gold) к брокеру, пожалуйста, протестируйте его на демо-счёте вашего собственного брокера перед покупкой.

Поддержка

Свяжитесь с разработчиком через систему сообщений MQL5 для помощи с настройкой и по вопросам. После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения руководства пользователя Золота нового поколения (TNG Gold).   


Меньше сделок. Чище сделки. Капитал сохранён. Быстрые закрытия.

Отзывы 7
Gergo Giczy
308
Gergo Giczy 2026.08.10 11:00 
 

I'm using this EA as part of my portfolio since two weeks and it's profitable so far. It had a few losing trades but overall the profits are more than two times higher, so I'm satisfied and continue using this EA.

bubay123
316
bubay123 2026.08.08 14:05 
 

I am using this EA for last one month. It does not trade much 3-4 times in a week . But it trades with high success rate.It could be an ideal option for long term capital gain.

Priyank Patel
34
Priyank Patel 2026.07.21 04:39 
 

I bought TNG GOLD last week and have been running it on my demo account for the past few days. From what I have seen so far, this strategy is quite different from the typical martingale or grid strategies commonly found in the market, which can carry the risk of rapidly increasing exposure and potentially blowing up an account.

TNG GOLD places Buy Stop or Sell Stop orders at the beginning of the market session with predefined take-profit and stop-loss levels, making the risk and reward much clearer. Even when there are carry-forward trades along with new trades, the overall exposure appears to remain well controlled. I have rarely seen more than four pending stop orders open in a single day, including both carry-forward and new trades.

The developer is also very responsive and answers questions quickly, which is a big plus. So far, I have made decent profits on my demo account using the capital settings I have chosen. I plan to continue testing the strategy for a longer period before moving to a live account.

Based on my experience so far, I would definitely recommend giving this strategy a try.

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Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Другие продукты этого автора
Gold Ambush
Dilwyn Tng
Эксперты
Золотая засада (Gold Ambush) Золотая засада (Gold Ambush) — скальпинговый (scalping) советник (EA) для золота, который подстраивается под ваш стиль. Запускайте его с высоким кредитным плечом (leverage) для агрессивного дневного скальпинга (scalping) или на более крупном счёте с низким кредитным плечом (leverage) как консервативную долгосрочную систему с совместимыми брокерами. Один и тот же движок — риск и стиль торговли выбираете вы. Никакого мартингейла (martingale). Никакой сетки (grid). Ни
POBE Prop Firm
Dilwyn Tng
5 (5)
Эксперты
Пройти или в безубыток (POBE) — советник для челленджа проп-фирм (Prop Firm Challenge) Одно пользователи POBE отмечают неизменно: страх провалить челлендж уходит. С проп-фирмами (prop firm), которые ставят цель ниже своей максимальной просадки (drawdown) — такими как FTMO, FundedNext и FundingPips, — провал Фазы 1 может оставить брокерский счёт с суммой, превышающей исходную стоимость настройки, то есть в чистом плюсе (net positive) . Провал Фазы 2 возвращает ещё больше сверх этого. Каждый исход
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.93 (83)
Эксперты
HFT PropFirm EA MT5 [советник HFT для проп-фирм MT5] также известен как Green Man благодаря своему узнаваемому логотипу от Dilwyn Tng, это торговый робот (Expert Advisor, EA), разработанный специально для прохождения челленджей и оценок проп-фирм (prop firms), которые допускают стратегии высокочастотной торговли (HFT). Теперь Greenman HFT PropFirm EA MT5 полностью автоматический! Бесплатная лицензия на 1 счёт для All-In-One Breakout EA [советник пробоя «всё в одном»] при покупке HFT PropFirm EA
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
All In One Breakout
Dilwyn Tng
5 (5)
Эксперты
Стратегии прорыва являются одними из самых проверенных временем, универсальных и надежных торговых подходов. Они направлены на захват импульса на ключевых ценовых уровнях — обычно после периодов консолидации рынка, когда, как правило, следуют сильные движения. Это делает системы прорыва идеальными для трейдеров, стремящихся поймать внутридневные или сессионные тренды. All-In-One Breakout EA [Все-в-одном Прорыв EA] в полной мере использует этот принцип, определяя ценовые диапазоны в спокойные пер
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Утилиты
Скачать рабочую пробную версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT4 — это не просто локальный копировщик сделок; это полноценная система управления рисками и исполнения (risk management and execution framework), созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Ко
Quant Lattice
Dilwyn Tng
5 (1)
Эксперты
1 цена за 3 стратегии Сигнал в реальном времени:   QL Drive   |   QL Steady          Сет-файлы Что такое Quant Lattice (Квант Латтис) Quant Lattice (Квант Латтис) — это полностью автоматический торговый советник (Expert Advisor), который торгует одной валютной парой: AUDCAD. Он поставляется с двумя разными стратегиями — Steady (Стеди) и Drive (Драйв).  Вы устанавливаете его один раз, выбираете стратегию, настраиваете управление капиталом — и он торгует без вашего вмешательства. Почему AUDCAD?
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.57 (46)
Эксперты
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.96 (635)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
News Hound
Dilwyn Tng
Индикаторы
News Hound for MT4 / MT5 A professional economic news calendar for every chart — MT4 and MT5 — from the same trusted MQL5.com source. MetaTrader 5 has a built-in economic calendar. MetaTrader 4 doesn't. This tool fixes that — and gives you a single, shared news feed that every chart on your PC or VPS can read, in both platforms. Why I built it This is the foundation for something bigger. All my upcoming Expert Advisors are built around this news engine. Instead of locking news filtering insid
FREE
News Hound MT4
Dilwyn Tng
Индикаторы
News Hound for   MT4   / MT5 A professional economic news calendar for every chart —   MT4   and MT5 — from the same trusted MQL5.com source. MetaTrader 5 has a built-in economic calendar. MetaTrader 4 doesn't. This tool fixes that — and gives you a   single, shared news feed   that every chart on your PC or VPS can read, in both platforms. Why I built it This is the foundation for something bigger. All my upcoming   Expert Advisors   are built around this news engine. Instead of locking news
FREE
Protectron MT4
Dilwyn Tng
Утилиты
Protectron — Account Protection System A utility that monitors account equity in real time and closes all open positions automatically when a defined upper or lower threshold is reached. Works alongside any Expert Advisor or manual trading strategy without interfering with their logic. Overview Protectron attaches to a chart and monitors total account equity continuously — including floating positions. When equity reaches a configured threshold in either direction, all open positions are closed
FREE
Protectron
Dilwyn Tng
Утилиты
Protectron — система защиты счёта Утилита, которая в реальном времени отслеживает средства (equity) на счёте и автоматически закрывает все открытые позиции при достижении заданного верхнего или нижнего порога. Работает вместе с любым советником или ручной торговой стратегией, не вмешиваясь в их логику. Обзор Protectron прикрепляется к графику и непрерывно отслеживает общие средства счёта, включая плавающие позиции. Когда средства достигают заданного порога в любом направлении, все открытые позиц
FREE
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
Утилиты
Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
Утилиты
Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
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Gergo Giczy
308
Gergo Giczy 2026.08.10 11:00 
 

I'm using this EA as part of my portfolio since two weeks and it's profitable so far. It had a few losing trades but overall the profits are more than two times higher, so I'm satisfied and continue using this EA.

bubay123
316
bubay123 2026.08.08 14:05 
 

I am using this EA for last one month. It does not trade much 3-4 times in a week . But it trades with high success rate.It could be an ideal option for long term capital gain.

Dilwyn Tng
58729
Ответ разработчика Dilwyn Tng 2026.08.08 16:31
Thank you so much for the kind review! 🙏 You've described the design exactly — TNG Gold trades only when conditions line up, trading quality over quantity, and that patient selectivity is what makes it built for long-term capital growth. Enjoy the EA! 🚀
Priyank Patel
34
Priyank Patel 2026.07.21 04:39 
 

I bought TNG GOLD last week and have been running it on my demo account for the past few days. From what I have seen so far, this strategy is quite different from the typical martingale or grid strategies commonly found in the market, which can carry the risk of rapidly increasing exposure and potentially blowing up an account.

TNG GOLD places Buy Stop or Sell Stop orders at the beginning of the market session with predefined take-profit and stop-loss levels, making the risk and reward much clearer. Even when there are carry-forward trades along with new trades, the overall exposure appears to remain well controlled. I have rarely seen more than four pending stop orders open in a single day, including both carry-forward and new trades.

The developer is also very responsive and answers questions quickly, which is a big plus. So far, I have made decent profits on my demo account using the capital settings I have chosen. I plan to continue testing the strategy for a longer period before moving to a live account.

Based on my experience so far, I would definitely recommend giving this strategy a try.

Dilwyn Tng
58729
Ответ разработчика Dilwyn Tng 2026.08.08 16:33
Thank you so much for the detailed review, Priyank Patel! 🙏 You've analyzed it exactly right — TNG Gold works with pending Buy Stop and Sell Stop orders where the stop loss and take profit are predefined before entry, so risk and reward are always known upfront and total exposure stays tightly controlled. No martingale, no grid, no position stacking that can spiral — that's the foundation the whole strategy is built on. Glad the onboarding support has been helpful too. Enjoy the profits! 🚀
kennet13
553
kennet13 2026.07.18 13:51 
 

So far, TNG Gold is working excellently, admittedly, I’ve only been running it for a couple of weeks with far too high risk, but I’ve lowered the risk to a low level now. I’ll update the review once I’ve tested it more.So far, I have a profit of $341. So the EA is already paid for, and I’ve withdrawn what I paid for it.

Dilwyn Tng
58729
Ответ разработчика Dilwyn Tng 2026.08.08 16:30
Thank you so much for the kind review! 🙏 It's great to hear TNG Gold has already paid for itself within your first couple of weeks. Running it on a low risk setting is exactly how it's designed to be enjoyed — patient, steady growth with every trade protected by a small hard stop and a smart trail. Enjoy the trades! 🚀
Say Toon Sebastian Foo
233
Say Toon Sebastian Foo 2026.07.17 03:43 
 

Used TNG Gold for a few weeks and I'm genuinely impressed with how it behaves. The main reason I picked it was because it's not a grid or martingale system — every trade has a small hard stop loss and a smart trailing stop, no recovery orders piling up when things go wrong. The entries are patient and selective, sometimes I wait a full day for the first trade to appear but when it does the execution is clean and the trail locks in profit properly. Even after a losing day the EA bounces back within a session or two and equity keeps grinding higher. The developer is very responsive on messages and answered all my broker/setup questions quickly, which made the whole onboarding easy. Solid EA, solid support, and no gimmicks — highly recommended for anyone who wants a set-and-forget XAUUSD EA.

Dilwyn Tng
58729
Ответ разработчика Dilwyn Tng 2026.08.08 16:28
Thank you so much for the kind review 🙏 You've captured the design brief perfectly — patient, selective entries protected by a small hard stop loss and a smart trailing stop that locks in profit, with no grids, no martingale, and no recovery orders piling up. That's exactly the philosophy TNG Gold is built around, and it's great to hear the onboarding was smooth too. Enjoy the trades! 🚀
AF Z
283
AF Z 2026.07.09 14:30 
 

I bought this EA primarily for its trading strategy on pending orders near key struct levels with a HTF input. Looking for accurate and reliable entries. Backtest results are decent and looking forward to running on live for the longer term.

Dilwyn Tng
58729
Ответ разработчика Dilwyn Tng 2026.07.13 02:47
Thank you so much for the kind review, @AF Z! 🙏 You've captured exactly what TNG Gold is built around — pending stop orders at validated structural levels, with higher-timeframe context filtering for accuracy. That's the design brief in one sentence. Enjoy the trades! 🚀
Meoww Forex
32
Meoww Forex 2026.07.07 13:40 
 

I bought this EA because it fits my trading style perfectly. It is using breakout with fewer entries that are very accurate, the drawdown is very low, and it lets the profits run. I've been using it for a few days now, and so far I haven't had any losing trades. The backtest results are around a 90% win rate, which gave me confidence to buy it. For the price, I think it's a great value compared to other breakout EAs. Definitely worth it.

Dilwyn Tng
58729
Ответ разработчика Dilwyn Tng 2026.07.13 02:43
Thank you so much for the kind review, Meoww Forex! 🙏 It's really rewarding to hear TNG Gold fits your style — patient breakout entries with tight risk control, and letting profits run when the move develops. That's exactly the philosophy I built it around. Wishing you continued success and great trading ahead! 🚀
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