Золото нового поколения (TNG Gold)





Живые сигналы (Live Signals): VT Markets и другие брокеры



1 бонусный EA: Quiet Owl, Gold Ambush или Gold Assault





Скальпинговый (scalping) алгоритм Золота нового поколения (TNG Gold), разработанный исключительно для золота. Он использует дисциплинированный, прозрачный подход — чистые входы (entry), ограниченный риск и честное исполнение (execution). Каждая сделка открывается и сопровождается по правилам, а не по реакции.

Вход (Entry). Точные отложенные стоп-ордера (pending stop orders) на проверенных структурных ценовых уровнях — советник (EA) ждёт и никогда не гонится за ценой. Каждая конфигурация должна пройти мультитаймфреймовый (multi-timeframe) движок рыночного режима, согласование тренда старшего таймфрейма, фильтр направленного импульса, живой валидатор всплеска тикового объёма и строгий контроль спреда (spread), прежде чем будет активирован любой ордер.

Выход (Exit). Каждая сделка открывается с заранее заданным стоп-лоссом (stop loss) и структурированным TP — никаких плавающих целей, никакого усреднения, никакого расширения убытков. Затем многоэтапный прогрессивный трейлинг (progressive trail) фиксирует прирост на нескольких этапах по мере развития сделки, поджимаясь по ходу движения, а не оставаясь позади цены на одной фиксированной дистанции. Никакой сетки (grid), никакого мартингейла (martingale), никакого хеджирования (hedging), никакого DCA.

Только чистое исполнение (execution) по правилам. Также подходит для счетов брокеров с правилом FIFO.

Протестировано и настроено исключительно на XAUUSD.

Частота сделок и рыночные условия

Советник (EA) Золото нового поколения (TNG Gold) рассчитан на качество, а не на количество. Ожидайте типичную активность от одной до трёх сделок в неделю, а не в день. В исключительные дни советник (EA) может совершить больше; в спокойные дни — ни одной. Каждый вход (entry) прошёл несколько уровней проверки — никаких полуувереных конфигураций, никакого усреднения.

В условиях узкого диапазона, низкого объёма или тонких праздничных сессий советник (EA) намеренно останется вне рынка и не совершит ни одной сделки. Это ожидаемое и правильное поведение — держаться в стороне от неблагоприятных условий — часть преимущества.

Ключевые возможности

Работает «из коробки» — прикрепите к XAUUSD M15, задайте размер лота (lot size), готово. Никаких set-файлов, никакой настройки не требуется.

Никакой сетки (grid). Никакого мартингейла (martingale). Никакого DCA. Дисциплинированное, прозрачное управление позициями.

Двойной режим (Dual Mode). Больше сделок — больше отдачи; более качественные сделки — выше винрейт (winrate).

Множественная защита стоп-лоссами - с помощью трейлинг-стопа (trailing stop) и жёсткого стоп-лосса (hard stop loss). Задайте собственный максимальный стоп на сделку в пунктах. Ограничивает убыток одной сделки точно там, где вы хотите.

Проверено на нескольких брокерах — см. наши живые сигналы (Live Signals) выше.

Встроенный фильтр спреда (spread) — настраивается для блокировки входов при аномальных всплесках спреда (spread).

Фильтр новостей и банковских праздников — фильтр банковских праздников включён по умолчанию. Новости высокой и средней важности настраиваются по вашему усмотрению.

Тестируемый на истории фильтр новостей и банковских праздников - возможность протестировать мощную функцию фильтра новостей и банковских праздников

Опциональная защита от просадки (drawdown) для проп-фирм (Prop Firms) — подключаемый слой сохранения капитала, специально разработанный для счетов проп-фирм (prop firm). Задайте порог просадки (drawdown) эквити (equity) в долларах или процентах; при его достижении советник (EA) закрывает все позиции и приостанавливается на настраиваемый период охлаждения (или полностью останавливается — на ваш выбор). По умолчанию отключено — включайте только если хотите эту страховку.

Авто-разрядность (Auto Digits) — самостоятельно определяет 2 или 3 знака.

Режимы работы

Режим Стрелка (Gunner Mode) (по умолчанию): работа на полной частоте. Берёт каждый валидный сигнал.

Режим Снайпера (Sniper Mode): фильтрация с учётом рыночного режима для наивысшего качества конфигураций. Ниже частота сделок, максимальная избирательность.



Настройка

Инструмент: XAUUSD

XAUUSD Таймфрейм: M15

M15 Тип счёта: Хеджинговый (Hedging) или неттинговый (Netting)

Хеджинговый (Hedging) или неттинговый (Netting) Минимальный депозит: $100

$100 Кредитное плечо (Leverage): 1:100 или выше

1:100 или выше VPS: Настоятельно рекомендуется для работы 24/7



Требования к брокеру Стабильное исполнение с низким проскальзыванием (slippage)

Узкие спреды (spread), остающиеся узкими в торговые часы

Быстрое исполнение (execution) на стороне брокера

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Отказ от ответственности

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Торгуйте ответственно.





Бэктест (Backtest)

Из-за требований Золота нового поколения (TNG Gold) к брокеру, пожалуйста, протестируйте его на демо-счёте вашего собственного брокера перед покупкой.

Поддержка

Свяжитесь с разработчиком через систему сообщений MQL5 для помощи с настройкой и по вопросам. После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения руководства пользователя Золота нового поколения (TNG Gold).



Меньше сделок. Чище сделки. Капитал сохранён. Быстрые закрытия.

