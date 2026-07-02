TNG Gold
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Dilwyn Tng✈️My Telegram: @P5EAfx
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- Версия: 1.20
- Обновлено: 8 июля 2026
- Активации: 11
Золото нового поколения (TNG Gold)
Живые сигналы (Live Signals): VT Markets и другие брокеры
1 бонусный EA: Quiet Owl, Gold Ambush или Gold Assault
Скальпинговый (scalping) алгоритм Золота нового поколения (TNG Gold), разработанный исключительно для золота. Он использует дисциплинированный, прозрачный подход — чистые входы (entry), ограниченный риск и честное исполнение (execution). Каждая сделка открывается и сопровождается по правилам, а не по реакции.
Вход (Entry). Точные отложенные стоп-ордера (pending stop orders) на проверенных структурных ценовых уровнях — советник (EA) ждёт и никогда не гонится за ценой. Каждая конфигурация должна пройти мультитаймфреймовый (multi-timeframe) движок рыночного режима, согласование тренда старшего таймфрейма, фильтр направленного импульса, живой валидатор всплеска тикового объёма и строгий контроль спреда (spread), прежде чем будет активирован любой ордер.
Выход (Exit). Каждая сделка открывается с заранее заданным стоп-лоссом (stop loss) и структурированным TP — никаких плавающих целей, никакого усреднения, никакого расширения убытков. Затем многоэтапный прогрессивный трейлинг (progressive trail) фиксирует прирост на нескольких этапах по мере развития сделки, поджимаясь по ходу движения, а не оставаясь позади цены на одной фиксированной дистанции. Никакой сетки (grid), никакого мартингейла (martingale), никакого хеджирования (hedging), никакого DCA.
Только чистое исполнение (execution) по правилам. Также подходит для счетов брокеров с правилом FIFO.
Протестировано и настроено исключительно на XAUUSD.
Частота сделок и рыночные условия
Советник (EA) Золото нового поколения (TNG Gold) рассчитан на качество, а не на количество. Ожидайте типичную активность от одной до трёх сделок в неделю, а не в день. В исключительные дни советник (EA) может совершить больше; в спокойные дни — ни одной. Каждый вход (entry) прошёл несколько уровней проверки — никаких полуувереных конфигураций, никакого усреднения.
В условиях узкого диапазона, низкого объёма или тонких праздничных сессий советник (EA) намеренно останется вне рынка и не совершит ни одной сделки. Это ожидаемое и правильное поведение — держаться в стороне от неблагоприятных условий — часть преимущества.
Ключевые возможности
- Работает «из коробки» — прикрепите к XAUUSD M15, задайте размер лота (lot size), готово. Никаких set-файлов, никакой настройки не требуется.
- Никакой сетки (grid). Никакого мартингейла (martingale). Никакого DCA. Дисциплинированное, прозрачное управление позициями.
- Двойной режим (Dual Mode). Больше сделок — больше отдачи; более качественные сделки — выше винрейт (winrate).
- Множественная защита стоп-лоссами - с помощью трейлинг-стопа (trailing stop) и жёсткого стоп-лосса (hard stop loss). Задайте собственный максимальный стоп на сделку в пунктах. Ограничивает убыток одной сделки точно там, где вы хотите.
- Проверено на нескольких брокерах — см. наши живые сигналы (Live Signals) выше.
- Встроенный фильтр спреда (spread) — настраивается для блокировки входов при аномальных всплесках спреда (spread).
- Фильтр новостей и банковских праздников — фильтр банковских праздников включён по умолчанию. Новости высокой и средней важности настраиваются по вашему усмотрению.
- Тестируемый на истории фильтр новостей и банковских праздников - возможность протестировать мощную функцию фильтра новостей и банковских праздников
- Опциональная защита от просадки (drawdown) для проп-фирм (Prop Firms) — подключаемый слой сохранения капитала, специально разработанный для счетов проп-фирм (prop firm). Задайте порог просадки (drawdown) эквити (equity) в долларах или процентах; при его достижении советник (EA) закрывает все позиции и приостанавливается на настраиваемый период охлаждения (или полностью останавливается — на ваш выбор). По умолчанию отключено — включайте только если хотите эту страховку.
- Авто-разрядность (Auto Digits) — самостоятельно определяет 2 или 3 знака.
Режимы работы
Режим Стрелка (Gunner Mode) (по умолчанию): работа на полной частоте. Берёт каждый валидный сигнал.
Режим Снайпера (Sniper Mode): фильтрация с учётом рыночного режима для наивысшего качества конфигураций. Ниже частота сделок, максимальная избирательность.
Настройка
- Инструмент: XAUUSD
- Таймфрейм: M15
- Тип счёта: Хеджинговый (Hedging) или неттинговый (Netting)
- Минимальный депозит: $100
- Кредитное плечо (Leverage): 1:100 или выше
- VPS: Настоятельно рекомендуется для работы 24/7
Требования к брокеру
- Стабильное исполнение с низким проскальзыванием (slippage)
- Узкие спреды (spread), остающиеся узкими в торговые часы
- Быстрое исполнение (execution) на стороне брокера
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Отказ от ответственности
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Торгуйте ответственно.
Бэктест (Backtest)
Из-за требований Золота нового поколения (TNG Gold) к брокеру, пожалуйста, протестируйте его на демо-счёте вашего собственного брокера перед покупкой.
Поддержка
Свяжитесь с разработчиком через систему сообщений MQL5 для помощи с настройкой и по вопросам. После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения руководства пользователя Золота нового поколения (TNG Gold).
Меньше сделок. Чище сделки. Капитал сохранён. Быстрые закрытия.
I'm using this EA as part of my portfolio since two weeks and it's profitable so far. It had a few losing trades but overall the profits are more than two times higher, so I'm satisfied and continue using this EA.