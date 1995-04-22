Gold King Breakout Grid
- 专家
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 6.22
- 更新: 9 八月 2026
- 激活: 10
GOLD KING v6 — XAUUSD 时段调度篮子网格(激进型)
重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M1，否则交易数将为零。
GOLD KING v6 完全更换了引擎:这是针对黄金(XAUUSD)M1的激进型时段调度篮子网格系统。在两个独立报价源(Dukascopy与Exness)上以7.5年(2019-2026)100%真实Tick数据验证,并通过了步进前推、跨经纪商、参数悬崖及含隔夜利息的全部测试。
请先阅读 — 诚实的风险披露
本EA属于高风险高回报型。公布的Ultra预设在回测中7.5年实现+6,253%(PF 4.67),但包含2020年8月黄金暴跌的最差4年窗口回撤达到权益的约89%。篮子网格持有浮动亏损且无单笔止损。黄金的急剧深度暴跌可能严重损害甚至清零账户。请仅用可承受损失的资金运行,或选择防御型预设。
工作原理
1) 七个定时入场时段(服务器时间22点/19点/8-13点),每个时段需满足自身时间框架的DeMarker动量条件。
2) 同手数恢复网格(非马丁格尔)——限定时间窗内$6间距加仓,敞口线性增长。
3) 篮子净利润达每手$140时全部平仓。
4) 经纪商时区自动校准(1小时偏差会摧毁优势——v6自动处理)。
风险预设(一个下拉菜单)
Ultra(默认·公布): +6,253% / PF 4.67 / 最差窗口回撤约89% | Aggressive: +4,297% (v6.0 fig.) / 约89% | Balanced: +1,252% / PF 7.61 / 约68% | Defensive: 缩小版 | Manual。
验证:Dukascopy与Exness真实Tick,步进前推4个窗口全部盈利(PF 5.2-13.3),跨经纪商差异<4%,含隔夜利息。
安全层:保证金紧急平仓、日亏损停止、新闻过滤(内置日历)、图表面板、推送/邮件、一键暂停。全部仅实盘生效——回测结果可复现。
设置:挂载至XAUUSD M1图表,选择预设即可。最低资金$1,000(Ultra),$500(Balanced/Defensive)。建议杠杆1:500。
v6.0:引擎完全更换。
市场体制限制披露（2026-07）：已验证窗口为2019-2026（两个真实跳动数据源、步进验证、蒙特卡洛）。对未经历的2004-2019窗口（2008危机、2011-2013黄金崩盘）的压力测试中，默认与Aggressive预设均为全损。该优势依赖现代黄金时段结构；体制转换可能导致爆仓。请仅用可承受风险的资金，定期提取利润，并考虑Defensive/Balanced预设。
FORWARD MONITORING (demo account, self-reported)
We run this EA on a live demo account (Exness, shipping default preset) and publish the raw result here - updated regularly, including when it is flat or losing. Started 2026-07-26; last updated 2026-08-01. 3 round trips so far: 1 win / 2 losses, net realized +$27.62, max equity drawdown 0.01%. A quiet start - the DeMarker slot conditions have rarely aligned in the current regime, and the news filter blocked several sessions in FOMC week. Demo forward results are not verified by a third party and are not a guarantee of future performance.
重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M1，否则交易数将为零。
GOLD KING v6 完全更换了引擎:这是针对黄金(XAUUSD)M1的激进型时段调度篮子网格系统。在两个独立报价源(Dukascopy与Exness)上以7.5年(2019-2026)100%真实Tick数据验证,并通过了步进前推、跨经纪商、参数悬崖及含隔夜利息的全部测试。
请先阅读 — 诚实的风险披露
本EA属于高风险高回报型。公布的Ultra预设在回测中7.5年实现+6,253%(PF 4.67),但包含2020年8月黄金暴跌的最差4年窗口回撤达到权益的约89%。篮子网格持有浮动亏损且无单笔止损。黄金的急剧深度暴跌可能严重损害甚至清零账户。请仅用可承受损失的资金运行,或选择防御型预设。
工作原理
1) 七个定时入场时段(服务器时间22点/19点/8-13点),每个时段需满足自身时间框架的DeMarker动量条件。
2) 同手数恢复网格(非马丁格尔)——限定时间窗内$6间距加仓,敞口线性增长。
3) 篮子净利润达每手$140时全部平仓。
4) 经纪商时区自动校准(1小时偏差会摧毁优势——v6自动处理)。
风险预设(一个下拉菜单)
Ultra(默认·公布): +6,253% / PF 4.67 / 最差窗口回撤约89% | Aggressive: +4,297% (v6.0 fig.) / 约89% | Balanced: +1,252% / PF 7.61 / 约68% | Defensive: 缩小版 | Manual。
验证:Dukascopy与Exness真实Tick,步进前推4个窗口全部盈利(PF 5.2-13.3),跨经纪商差异<4%,含隔夜利息。
安全层:保证金紧急平仓、日亏损停止、新闻过滤(内置日历)、图表面板、推送/邮件、一键暂停。全部仅实盘生效——回测结果可复现。
设置:挂载至XAUUSD M1图表,选择预设即可。最低资金$1,000(Ultra),$500(Balanced/Defensive)。建议杠杆1:500。
v6.0:引擎完全更换。
市场体制限制披露（2026-07）：已验证窗口为2019-2026（两个真实跳动数据源、步进验证、蒙特卡洛）。对未经历的2004-2019窗口（2008危机、2011-2013黄金崩盘）的压力测试中，默认与Aggressive预设均为全损。该优势依赖现代黄金时段结构；体制转换可能导致爆仓。请仅用可承受风险的资金，定期提取利润，并考虑Defensive/Balanced预设。
FORWARD MONITORING (demo account, self-reported)
We run this EA on a live demo account (Exness, shipping default preset) and publish the raw result here - updated regularly, including when it is flat or losing. Started 2026-07-26; last updated 2026-08-01. 3 round trips so far: 1 win / 2 losses, net realized +$27.62, max equity drawdown 0.01%. A quiet start - the DeMarker slot conditions have rarely aligned in the current regime, and the news filter blocked several sessions in FOMC week. Demo forward results are not verified by a third party and are not a guarantee of future performance.