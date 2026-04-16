Quantum Agent-o1 XAU: Институциональная автоматизированная торговая система





1.0 Обзор продукта

Quantum Agent-o1 XAU — это полностью автоматизированный торговый алгоритм институционального уровня, разработанный исключительно для золота (XAUUSD). Вместо того чтобы полагаться на розничные индикаторы или прогнозирование направления рынка, система использует передовую математическую логику для навигации в условиях рыночной волатильности и извлечения стабильной прибыли.





2.0 Уведомление об обновлении до версии Pro Edition

Для использования теперь доступна версия Quantum Agent-o1 XAU PRO Edition, предлагающая повышенный потенциал доходности и оптимизированное исполнение в пространстве состояний.

Увеличение доходности: PRO-версия использует оптимизированную модель исполнения, разработанную для увеличения ежедневной прибыли на рынке в 1,5–2 раза.

Продвинутое управление рисками: Разработано с более строгими параметрами просадки и улучшенными протоколами сохранения капитала.

Доступ на MQL5 Market: Версия PRO доступна по пожизненной лицензии за $249 на официальном маркете MQL5: https://www.mql5.com/en/market/product/189257

Скидка при прямом приобретении: Пользователи, присоединившиеся к официальному сообществу Telegram и совершающие покупку напрямую, имеют право на эксклюзивную партнерскую скидку 20% на PRO-версию.





3.0 VIP-доступ и поддержка

После завершения загрузки базовой версии пользователям необходимо отправить личное сообщение разработчику, чтобы получить официальное руководство по настройке, доступ к закрытому VIP-сообществу в Telegram и прямую техническую поддержку.

Официальное сообщество в Telegram: https://t.me/Quantum_Agent_o1_XAU





4.0 Подтвержденная производительность и архитектура системы

Quantum Agent-o1 работает на основе математической структуры, отдающей приоритет долгосрочному созданию капитала и строгому его сохранению.

Базовые настройки по умолчанию: Базовая версия предварительно настроена на максимальную безопасность работы и нацелена на стабильную доходность 15%–20% в месяц при стандартных рыночных условиях.

Требования к премиальному извлечению прибыли: Пользователям, стремящимся к ежемесячной доходности 20%–30% и выше, рекомендуется перейти на версию Quantum Agent-o1 XAU PRO для получения параметров неограниченного исполнения и более высокого извлечения альфы.





5.0 Основные характеристики системы

Quantum Agent работает со строгой алгоритмической точностью, отбрасывая традиционную логику рыночного шума:

Умная логика входа: Алгоритм остается в режиме ожидания, постоянно анализируя структуру рыночных волн, и совершает сделки только при совпадении определенных математических условий.

Скрытое извлечение целей: Цели Take-Profit отслеживаются движком внутри системы. Алгоритм мгновенно закрывает позиции при нарушении внутренних порогов, обеспечивая полную защиту от охоты за стопами со стороны брокера и расширения спреда.

Защита новостным фильтром: Архитектура автоматически приостанавливает торговые операции во время публикации важных фундаментальных новостей (уровень Tier-1), чтобы оградить капитал от хаотичных скачков на рынке.

Абсолютные предохранители: Встроенная защита маржи и экстренные минимальные уровни средств обеспечивают безопасное преодоление системой неблагоприятных рыночных условий без вмешательства пользователя.





6.0 Обязательные требования к счету (ВНИМАНИЕ!)

КРИТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Для безопасного выполнения логики управления рисками система математически жестко запрограммирована и требует стартового рабочего баланса ровно в 100 000 единиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ГАРАНТИРОВАННОЙ ПОТЕРЕ СРЕДСТВ: Запуск этого советника на балансе менее 100 000 единиц приведет к сбою риск-менеджмента и ГАРАНТИРОВАННЫМ УБЫТКАМ И СЛИВУ СЧЕТА .

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Разработчик НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за финансовые потери, вызванные запуском EA на балансах ниже обязательного требования в 100 000 единиц. Если вы запускаете этого советника с недостаточным капиталом, вы делаете это полностью на свой страх и риск.





Поддерживаются два варианта развертывания:

Вариант A: Розничный стандарт (Настоятельно рекомендуется) Тип счета: CENT / USC (Центовый счет) Минимальный депозит: $1,000 USD Архитектура: Ваш депозит в $1,000 конвертируется брокером в 100 000 центов, обеспечивая точное математическое пространство, необходимое для безопасной работы.

Вариант B: Институциональный стандарт Тип счета: Standard USD Минимальный депозит: $100,000 USD Критическое предупреждение: Запуск данной системы с депозитом $1,000 на счете Standard USD приведет к критическому сбою. Минимальное кредитное плечо 1:500 и надежный VPS-сервер (24/5) являются обязательными условиями.

Тестирование на истории (Демо): При тестировании (Backtesting) установите начальный капитал минимум $1000 USD (100 000 USC) на центовом счете или минимум $100 000 на счете Standard USD. Остальные параметры должны оставаться без изменений. При тестировании на сумму менее 100 000 единиц тест всегда будет завершаться ошибкой. Кроме того, в тестере могут наблюдаться периоды высоких просадок из-за новостной волатильности, так как фильтр новостей не работает в тестере. На реальных счетах такие просадки не возникают, поскольку новостной фильтр блокирует торговлю во время выхода важных новостей.





7.0 Рекомендуемая архитектура брокера

Для оптимального скрытого исполнения, минимальных спредов и правильной инфраструктуры центового счета Quantum Agent-o1 оптимизирован под следующих брокеров:

Vantage Markets (Основная рекомендация) Ссылка для открытия счета: https://vigco.co/la-com-inv/Xauris

Партнерский код: Xauris

Строгое требование: Партнерский код Xauris ДОЛЖЕН быть введен в разделе "Referred By" при регистрации, чтобы обеспечить правильную маршрутизацию с низкими спредами. Exness (Вторичная рекомендация) Ссылка для открытия счета: https://one.exnessonelink.com/a/dx5ymhn8s2

Партнерский код: dx5ymhn8s2





8.0 Инициализация ядра (Пользовательские настройки)

Quantum Agent работает как сложная система типа "черный ящик". Группы параметров со 2 по 10 строго заблокированы разработчиком. Изменение пространственной решетки, амортизаторов или векторов вознаграждения ухудшит логическую модель. Пользователям следует настраивать только Группу 1: Engine Initialization.

Quantum_Entanglement_ID : Уникальный Magic Number. Оставьте значение по умолчанию, если не используете несколько копий на одном терминале.

Enable_Dynamic_Qubit_Scaling : Протокол авто-капитализации. При установке в True система динамически увеличивает объем сделок пропорционально росту баланса.

Критическое предупреждение: Строго рекомендуется НЕ ИЗМЕНЯТЬ следующие три параметра. Изменение критически нарушит протоколы безопасности: Base_Capital_Per_Qubit (По умолчанию: 100,000): Порог капитала, необходимый для открытия следующего уровня объема. Должен оставаться ровно 100 000. Absolute_Decoherence_Floor : Абсолютный минимальный экстренный уровень средств. Minimum_Margin_Coherence_Pct : Внутренняя защита маржи для предотвращения ликвидации счета брокером.







9.0 Юридический отказ от ответственности

Торговля на рынке Форекс и спотовыми металлами с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не являются гарантией будущих. Развертывая Quantum Agent-o1 XAU, пользователь подтверждает, что торгует на свой страх и риск. Разработчик не несет ответственности за любой финансовый ущерб, возникший в результате использования данного ПО. Тщательное тестирование в демо-среде перед запуском на реальные средства является обязательным.