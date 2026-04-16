Quantum Agent o1 Xau

4.75

Quantum Agent-o1 XAU: Институциональная автоматизированная торговая система


1.0 Обзор продукта

Quantum Agent-o1 XAU — это полностью автоматизированный торговый алгоритм институционального уровня, разработанный исключительно для золота (XAUUSD). Вместо того чтобы полагаться на розничные индикаторы или прогнозирование направления рынка, система использует передовую математическую логику для навигации в условиях рыночной волатильности и извлечения стабильной прибыли.


2.0 Уведомление об обновлении до версии Pro Edition

Для использования теперь доступна версия Quantum Agent-o1 XAU PRO Edition, предлагающая повышенный потенциал доходности и оптимизированное исполнение в пространстве состояний.

  • Увеличение доходности: PRO-версия использует оптимизированную модель исполнения, разработанную для увеличения ежедневной прибыли на рынке в 1,5–2 раза.

  • Продвинутое управление рисками: Разработано с более строгими параметрами просадки и улучшенными протоколами сохранения капитала.

  • Доступ на MQL5 Market: Версия PRO доступна по пожизненной лицензии за $249 на официальном маркете MQL5: https://www.mql5.com/en/market/product/189257

  • Скидка при прямом приобретении: Пользователи, присоединившиеся к официальному сообществу Telegram и совершающие покупку напрямую, имеют право на эксклюзивную партнерскую скидку 20% на PRO-версию.


3.0 VIP-доступ и поддержка

После завершения загрузки базовой версии пользователям необходимо отправить личное сообщение разработчику, чтобы получить официальное руководство по настройке, доступ к закрытому VIP-сообществу в Telegram и прямую техническую поддержку.


4.0 Подтвержденная производительность и архитектура системы

Quantum Agent-o1 работает на основе математической структуры, отдающей приоритет долгосрочному созданию капитала и строгому его сохранению.

  • Базовые настройки по умолчанию: Базовая версия предварительно настроена на максимальную безопасность работы и нацелена на стабильную доходность 15%–20% в месяц при стандартных рыночных условиях.

  • Требования к премиальному извлечению прибыли: Пользователям, стремящимся к ежемесячной доходности 20%–30% и выше, рекомендуется перейти на версию Quantum Agent-o1 XAU PRO для получения параметров неограниченного исполнения и более высокого извлечения альфы.


5.0 Основные характеристики системы

Quantum Agent работает со строгой алгоритмической точностью, отбрасывая традиционную логику рыночного шума:

  • Умная логика входа: Алгоритм остается в режиме ожидания, постоянно анализируя структуру рыночных волн, и совершает сделки только при совпадении определенных математических условий.

  • Скрытое извлечение целей: Цели Take-Profit отслеживаются движком внутри системы. Алгоритм мгновенно закрывает позиции при нарушении внутренних порогов, обеспечивая полную защиту от охоты за стопами со стороны брокера и расширения спреда.

  • Защита новостным фильтром: Архитектура автоматически приостанавливает торговые операции во время публикации важных фундаментальных новостей (уровень Tier-1), чтобы оградить капитал от хаотичных скачков на рынке.

  • Абсолютные предохранители: Встроенная защита маржи и экстренные минимальные уровни средств обеспечивают безопасное преодоление системой неблагоприятных рыночных условий без вмешательства пользователя.


6.0 Обязательные требования к счету (ВНИМАНИЕ!)

КРИТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Для безопасного выполнения логики управления рисками система математически жестко запрограммирована и требует стартового рабочего баланса ровно в 100 000 единиц.

  • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ГАРАНТИРОВАННОЙ ПОТЕРЕ СРЕДСТВ: Запуск этого советника на балансе менее 100 000 единиц приведет к сбою риск-менеджмента и ГАРАНТИРОВАННЫМ УБЫТКАМ И СЛИВУ СЧЕТА.

  • ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Разработчик НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за финансовые потери, вызванные запуском EA на балансах ниже обязательного требования в 100 000 единиц. Если вы запускаете этого советника с недостаточным капиталом, вы делаете это полностью на свой страх и риск.


Поддерживаются два варианта развертывания:

  • Вариант A: Розничный стандарт (Настоятельно рекомендуется)

    • Тип счета: CENT / USC (Центовый счет)

    • Минимальный депозит: $1,000 USD

    • Архитектура: Ваш депозит в $1,000 конвертируется брокером в 100 000 центов, обеспечивая точное математическое пространство, необходимое для безопасной работы.

  • Вариант B: Институциональный стандарт

    • Тип счета: Standard USD

    • Минимальный депозит: $100,000 USD

    • Критическое предупреждение: Запуск данной системы с депозитом $1,000 на счете Standard USD приведет к критическому сбою. Минимальное кредитное плечо 1:500 и надежный VPS-сервер (24/5) являются обязательными условиями.

  • Тестирование на истории (Демо): При тестировании (Backtesting) установите начальный капитал минимум $1000 USD (100 000 USC) на центовом счете или минимум $100 000 на счете Standard USD. Остальные параметры должны оставаться без изменений. При тестировании на сумму менее 100 000 единиц тест всегда будет завершаться ошибкой. Кроме того, в тестере могут наблюдаться периоды высоких просадок из-за новостной волатильности, так как фильтр новостей не работает в тестере. На реальных счетах такие просадки не возникают, поскольку новостной фильтр блокирует торговлю во время выхода важных новостей.


7.0 Рекомендуемая архитектура брокера

Для оптимального скрытого исполнения, минимальных спредов и правильной инфраструктуры центового счета Quantum Agent-o1 оптимизирован под следующих брокеров:

  1. Vantage Markets (Основная рекомендация)

    • Ссылка для открытия счета: https://vigco.co/la-com-inv/Xauris

    • Партнерский код: Xauris

    • Строгое требование: Партнерский код Xauris ДОЛЖЕН быть введен в разделе "Referred By" при регистрации, чтобы обеспечить правильную маршрутизацию с низкими спредами.

  2. Exness (Вторичная рекомендация)


8.0 Инициализация ядра (Пользовательские настройки)

Quantum Agent работает как сложная система типа "черный ящик". Группы параметров со 2 по 10 строго заблокированы разработчиком. Изменение пространственной решетки, амортизаторов или векторов вознаграждения ухудшит логическую модель. Пользователям следует настраивать только Группу 1: Engine Initialization.

  • Quantum_Entanglement_ID : Уникальный Magic Number. Оставьте значение по умолчанию, если не используете несколько копий на одном терминале.

  • Enable_Dynamic_Qubit_Scaling : Протокол авто-капитализации. При установке в True система динамически увеличивает объем сделок пропорционально росту баланса.

  • Критическое предупреждение: Строго рекомендуется НЕ ИЗМЕНЯТЬ следующие три параметра. Изменение критически нарушит протоколы безопасности:

    • Base_Capital_Per_Qubit (По умолчанию: 100,000): Порог капитала, необходимый для открытия следующего уровня объема. Должен оставаться ровно 100 000.

    • Absolute_Decoherence_Floor : Абсолютный минимальный экстренный уровень средств.

    • Minimum_Margin_Coherence_Pct : Внутренняя защита маржи для предотвращения ликвидации счета брокером.


9.0 Юридический отказ от ответственности

Торговля на рынке Форекс и спотовыми металлами с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не являются гарантией будущих. Развертывая Quantum Agent-o1 XAU, пользователь подтверждает, что торгует на свой страх и риск. Разработчик не несет ответственности за любой финансовый ущерб, возникший в результате использования данного ПО. Тщательное тестирование в демо-среде перед запуском на реальные средства является обязательным.

Отзывы 5
Jbakimon
246
Jbakimon 2026.06.18 19:59 
 

Very good.

chak8x8
569
chak8x8 2026.05.24 11:56 
 

The EA is safe and stable. It made money no matter the trend went up or down. However, there is one thing I am not very happy about is that the default setting won't generate the maximum profit and you need to buy another one.

javaai
559
javaai 2026.06.14 05:26 
 

It's important to note that the author's backtesting quality was only 12%, meaning the data in the image is almost entirely unreliable. The actual situation was a margin call in April 2023.

I'm really sorry for not paying attention to the funding requirements. At the time, I just considered the funds as usual, because a 0.01 increase usually doesn't happen too fast... In fact, the drawdown is huge, and the maximum lot size can jump from 0.01 to 1.07, which brings a terrifying capital requirement. The drawdown can quickly reach the scale of 100,000, which is totally insufficient to use. Of course, the author mentioned news filters, which might actually help avoid this. I think just avoiding a few key unexpected events could make it not too bad. I apologize again; this is actually a viable strategy.

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ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Фильтр:
King Johan
215
King Johan 2026.07.23 03:58 
 

i make try in demo account, so far good, but if posible upgrade to time filter, not running 24 hours

Jbakimon
246
Jbakimon 2026.06.18 19:59 
 

Very good.

javaai
559
javaai 2026.06.14 05:26 
 

It's important to note that the author's backtesting quality was only 12%, meaning the data in the image is almost entirely unreliable. The actual situation was a margin call in April 2023.

I'm really sorry for not paying attention to the funding requirements. At the time, I just considered the funds as usual, because a 0.01 increase usually doesn't happen too fast... In fact, the drawdown is huge, and the maximum lot size can jump from 0.01 to 1.07, which brings a terrifying capital requirement. The drawdown can quickly reach the scale of 100,000, which is totally insufficient to use. Of course, the author mentioned news filters, which might actually help avoid this. I think just avoiding a few key unexpected events could make it not too bad. I apologize again; this is actually a viable strategy.

Somya Ritesh Jaiswal
1096
Ответ разработчика Somya Ritesh Jaiswal 2026.06.14 18:37
Thank you for your feedback. However, your margin call was the direct result of incorrect testing parameters and backtester limitations, not the EA itself. 1. Incorrect Capital: You tested with a 15,000 balance. The EA explicitly requires a 100,000-unit operational balance (e.g., a $1,000 deposit on a Cent account) to safely execute its margin failsafes. Running it on 15,000 units mathematically breaks the safety protocols and guarantees a margin call. 2. Missing Data: As you noted, a 12% modeling quality means 88% of the market data is missing. Testing a precision algorithmic engine on fragmented data is completely unreliable and we will provide new backtest data soon. 3. The News Filter (MOST IMPORTANT): The MT5 strategy tester cannot simulate live News Filters. In live trading, the EA automatically pauses and protects your capital during Tier-1 fundamental news releases. The massive spikes you saw in your backtest (like April 2023) are exactly what the live News Filter avoids. When run on the required 100,000 Cent balance with live news protection, the EA safely navigates all market conditions. Please review the setup manual and test with the correct infrastructure!
Devil Trader
18
Devil Trader 2026.05.25 16:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Somya Ritesh Jaiswal
1096
Ответ разработчика Somya Ritesh Jaiswal 2026.05.25 17:08
Thank you for the detailed review and for sharing your results. You highlighted exactly how the system is engineered to operate. The Agent is intentionally patient during low-volatility conditions because we prioritize absolute capital preservation over forced, unnecessary trades. We are thrilled to see your consistent 20.5% yield and look forward to getting your Premium architecture deployed!
chak8x8
569
chak8x8 2026.05.24 11:56 
 

The EA is safe and stable. It made money no matter the trend went up or down. However, there is one thing I am not very happy about is that the default setting won't generate the maximum profit and you need to buy another one.

Somya Ritesh Jaiswal
1096
Ответ разработчика Somya Ritesh Jaiswal 2026.05.25 16:31
Thank you for taking the time to share your experience! We are thrilled to hear that you are seeing safe, stable profits regardless of market direction. Achieving that level of absolute capital preservation is exactly what the Quantum Agent architecture was engineered to do. I do want to provide some clarity regarding your feedback on the settings. The default configuration included with your EA is intentionally designed to be highly conservative. Its primary objective is universal safety, ensuring that any user can plug it in and see stable growth right out of the box. The Premium Set Files are entirely optional. They are not a separate bot, but rather highly specialized, mathematically calibrated configurations that we use for our private institutional clients. Because they optimize for much higher extraction rates, they are treated as a premium upgrade for those looking to scale their risk and reward. You are never required to upgrade—as you noted, the base system is already complete, safe, and consistently profitable on its own! We offer the premium files simply as an advanced option for traders ready to maximize their yield. Thank you again for your trust and for being a part of our community. We wish you continued success with the Agent!
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