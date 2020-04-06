CRT Model 1 EA — это автоматизированное торговое решение, разработанное для исполнения стратегии CRT Model 1, которая фокусируется на временном анализе диапазонов, сборе ликвидности (liquidity sweeps) и входах на откатах.

Этот советник (Expert Advisor) определяет конкретный временной диапазон для установления контрольных точек максимума и минимума цены. Затем он отслеживает ценовое действие за пределами этого диапазона, чтобы определить паттерн Turtle Soup (сбор ликвидности), за которым следует разворот и вход на откате.

Логика стратегии

Советник работает на основе следующей логической последовательности:

Расчет диапазона: Он рассчитывает максимум (High) и минимум (Low) ценового действия между Часом начала диапазона и Часом окончания диапазона.

Паттерн входа Model #1:

Настройка на продажу (Sell): Советник ждет закрытия свечи выше максимума CRT. Затем он ждет, пока следующая свеча закроется обратно ниже этого уровня. Вход осуществляется, когда цена откатывается к этому уровню. Настройка на покупку (Buy): Советник ждет закрытия свечи ниже минимума CRT. Затем он ждет, пока следующая свеча закроется обратно выше этого уровня. Вход осуществляется, когда цена откатывается к этому уровню.

Важное примечание

Чтобы торговать диапазоном 4-часовой свечи 5:00 утра (по времени Нью-Йорка), конвертируйте время в серверное время вашего брокера (например, 12:00 на IC Markets). Затем добавьте 4 часа для длительности свечи. Настройки: CRT Range Start = 12:00, CRT Range End = 16:00.

Ключевые особенности

Автоматический временной диапазон: Автоматически рисует коробку CRT и продлевает уровни High/Low для торговой сессии. Управление рисками: Встроенный расчет размера лота на основе процента от баланса счета на сделку. Жесткий Stop Loss: Stop Loss устанавливается автоматически на самой высокой/низкой точке, сформированной после диапазона, плюс буфер. Гибкий Take Profit: Выбор между тремя режимами целей: возврат к границе диапазона, 50% диапазона или фиксированное соотношение Риск:Прибыль. Визуальная панель: Отображает информацию о текущем диапазоне, установленном предвзятости (bias) и статусе торговли на графике. Торговый дедлайн: Включает функцию дедлайна, чтобы прекратить поиск новых сетапов после определенного времени.

Входные параметры

Настройки времени диапазона CRT Range Start Hour: Час начала (время брокера) для начала расчета диапазона High/Low. Range End Hour: Час (время брокера), когда расчет диапазона заканчивается.

Настройки времени торговли Deadline Hour/Minute: Время, после которого новые сделки открываться не будут.

Настройки таймфрейма Candle Analysis Timeframe: Таймфрейм, используемый для определения закрытия свечей для Turtle Soup и входа по Model 1.

Настройки управления рисками Risk Per Trade (%): Процент от баланса счета для риска в одной сделке. Minimum Risk:Reward: Советник пропустит сделки, если потенциальное соотношение Прибыль:Риск ниже этого значения. Min/Max Lot Size: Ограничения для рассчитанного размера лота.

Настройки Take Profit Take Profit Type: TP at CRT high or Low: Цель на противоположной стороне коробки CRT (например, цель для продажи — минимум CRT). TP at 50% of range: Цель на средней точке (50%) коробки CRT. TP based on RR: Цель на основе определенного множителя Риск:Прибыль. TP Risk:Reward Ratio: Множитель, используемый, если выбран режим TP на основе RR.

Визуальные настройки Show Visual Elements: Включает/отключает рисование коробок, линий и текста на панели. Colors: Настраиваемые цвета для коробки диапазона, сигнальных уровней, линий SL и TP.

Рекомендации

Таймфрейм: Эта стратегия полагается на закрытие свечей. Убедитесь, что Candle Analysis Timeframe соответствует вашей стратегии (обычно M5 или M15). VPS: Рекомендуется использовать виртуальный частный сервер (VPS), чтобы советник работал непрерывно в течение определенных торговых часов. Тестирование: Пожалуйста, протестируйте советник сначала на демо-счете, чтобы понять логику и работу триггеров входа на вашем конкретном символе.