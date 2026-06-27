SMC Gold Structure EA MT5 — автоматическая торговля золотом (XAUUSD)

Если вы ищете торгового робота, который работает спокойно и не «играет ва-банк» с вашим депозитом — этот советник может вам подойти.

Многие эксперты на рынке используют рискованные схемы: набивают пачку ордеров, увеличивают лот после убытка или держат минус в надежде, что цена вернётся. Одна неудачная неделя — и значительная часть счёта может быть потеряна. Этот советник так не работает.

SMC Gold Structure EA открывает только одну сделку, рискует лишь небольшой фиксированной долей баланса (по умолчанию 1%) и останавливается на день после заданного числа убытков. Без мартингейла и без сетки. Задача — спокойная, контролируемая торговля, а не лотерея.

Скажу честно: робот не обещает «золотые горы» и безумную прибыль каждый месяц. Зато в тестах на золоте за несколько лет показал умеренную просадку и ровный рост баланса — без опасных схем управления деньгами.

Не нужно быть профессиональным трейдером. Прикрепите советник к графику золота, используйте готовые настройки из комплекта — и робот будет торговать за вас в сессии Лондона и Нью-Йорка. Рекомендуемый депозит: от 1 000 USD (комфортно — от 3 000; тесты проводились на 10 000 USD).

Нужна помощь? Лично помогу с установкой и настройкой — напишите в личные сообщения здесь, на MQL5, или в Telegram: @daniilslep. После покупки напишите мне — пришлю preset-файлы и краткую инструкцию.

Ниже — подробное описание логики работы для тех, кому важны детали.

Логика стратегии

Фильтр тренда — согласованные MA на D1, H1 и M15.

— согласованные MA на D1, H1 и M15. Структура — Break of Structure (BOS) на H1.

— Break of Structure (BOS) на H1. Ликвидность — sweep для уточнения стоп-лосса.

— sweep для уточнения стоп-лосса. Вход — Fair Value Gap (FVG) на M5 после частичного заполнения.

— Fair Value Gap (FVG) на M5 после частичного заполнения. Сессии — только Лондон и Нью-Йорк (UTC, настраивается).

— только Лондон и Нью-Йорк (UTC, настраивается). Риск — фиксированный % от баланса, лимит убытков в день, фильтр спреда.

Управление позицией: автоматический безубыток и опциональный ATR/Chandelier трейлинг (в пресете по умолчанию выключен).

Особенности

Только XAUUSD / GOLD на M5

Без мартингейла, сетки и хеджирования

Одна позиция — прозрачное исполнение

Встроенный безубыток

Опциональный 3-фазный трейлинг

Фильтр сессий London + NY

Проверка спреда и маржи перед ордером

Оптимизированный preset Nadezhny в комплекте

Рекомендуемая установка

Символ: XAUUSD

XAUUSD Таймфрейм: M5

M5 Брокер: ECN / raw spread

ECN / raw spread VPS: рекомендуется

рекомендуется Плечо: 1:100 и выше

1:100 и выше Рекомендуемый депозит: от 1 000 USD (комфортно — от 3 000; тесты на 10 000 USD)

от 1 000 USD (комфортно — от 3 000; тесты на 10 000 USD) Риск на сделку: 1% от баланса (пресет по умолчанию)

Результаты тестера (preset Nadezhny)

Период: XAUUSD M5, июн 2022 – июн 2026

XAUUSD M5, июн 2022 – июн 2026 Моделирование: 100% реальных тиков

100% реальных тиков Депозит: 10 000 USD

10 000 USD Полный тест: +2 959 USD | DD 10.5% | PF 1.47 | 145 сделок

+2 959 USD | DD 10.5% | PF 1.47 | 145 сделок Forward: +3 983 USD | DD 2.4% | PF 4.01 | 61 сделка

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