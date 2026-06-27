SMC Gold Structure EA MT5

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SMC Gold Structure EA MT5 — автоматическая торговля золотом (XAUUSD)

Если вы ищете торгового робота, который работает спокойно и не «играет ва-банк» с вашим депозитом — этот советник может вам подойти.

Многие эксперты на рынке используют рискованные схемы: набивают пачку ордеров, увеличивают лот после убытка или держат минус в надежде, что цена вернётся. Одна неудачная неделя — и значительная часть счёта может быть потеряна. Этот советник так не работает.

SMC Gold Structure EA открывает только одну сделку, рискует лишь небольшой фиксированной долей баланса (по умолчанию 1%) и останавливается на день после заданного числа убытков. Без мартингейла и без сетки. Задача — спокойная, контролируемая торговля, а не лотерея.

Скажу честно: робот не обещает «золотые горы» и безумную прибыль каждый месяц. Зато в тестах на золоте за несколько лет показал умеренную просадку и ровный рост баланса — без опасных схем управления деньгами.

Не нужно быть профессиональным трейдером. Прикрепите советник к графику золота, используйте готовые настройки из комплекта — и робот будет торговать за вас в сессии Лондона и Нью-Йорка. Рекомендуемый депозит: от 1 000 USD (комфортно — от 3 000; тесты проводились на 10 000 USD).

Нужна помощь? Лично помогу с установкой и настройкой — напишите в личные сообщения здесь, на MQL5, или в Telegram: @daniilslep. После покупки напишите мне — пришлю preset-файлы и краткую инструкцию.

Ниже — подробное описание логики работы для тех, кому важны детали.

Логика стратегии

  • Фильтр тренда — согласованные MA на D1, H1 и M15.
  • Структура — Break of Structure (BOS) на H1.
  • Ликвидность — sweep для уточнения стоп-лосса.
  • Вход — Fair Value Gap (FVG) на M5 после частичного заполнения.
  • Сессии — только Лондон и Нью-Йорк (UTC, настраивается).
  • Риск — фиксированный % от баланса, лимит убытков в день, фильтр спреда.

Управление позицией: автоматический безубыток и опциональный ATR/Chandelier трейлинг (в пресете по умолчанию выключен).

Особенности

  • Только XAUUSD / GOLD на M5
  • Без мартингейла, сетки и хеджирования
  • Одна позиция — прозрачное исполнение
  • Встроенный безубыток
  • Опциональный 3-фазный трейлинг
  • Фильтр сессий London + NY
  • Проверка спреда и маржи перед ордером
  • Оптимизированный preset Nadezhny в комплекте

Рекомендуемая установка

  • Символ: XAUUSD
  • Таймфрейм: M5
  • Брокер: ECN / raw spread
  • VPS: рекомендуется
  • Плечо: 1:100 и выше
  • Рекомендуемый депозит: от 1 000 USD (комфортно — от 3 000; тесты на 10 000 USD)
  • Риск на сделку: 1% от баланса (пресет по умолчанию)

Результаты тестера (preset Nadezhny)

  • Период: XAUUSD M5, июн 2022 – июн 2026
  • Моделирование: 100% реальных тиков
  • Депозит: 10 000 USD
  • Полный тест: +2 959 USD | DD 10.5% | PF 1.47 | 145 сделок
  • Forward: +3 983 USD | DD 2.4% | PF 4.01 | 61 сделка

Поддержка

  • Установка и настройка — личное сообщение на MQL5 или Telegram @daniilslep
  • Обновления — через систему версий Маркета
Отзывы 1
tino9372
19
tino9372 2026.07.16 11:29 
 

Found this EA through YouTube. I tested it first, then bought it. It's not a scalper — there's genuinely no martingale and no grid. It trades well, placing proper stop losses and take profits at structural points. Not many trades, but that's actually great — you can calmly adjust your risk. I've already covered the cost of the robot and gone into profit, even though I haven't been trading with it for long. The developer always replied quickly, gave recommendations, and helped with the setup.

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Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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tino9372
19
tino9372 2026.07.16 11:29 
 

Found this EA through YouTube. I tested it first, then bought it. It's not a scalper — there's genuinely no martingale and no grid. It trades well, placing proper stop losses and take profits at structural points. Not many trades, but that's actually great — you can calmly adjust your risk. I've already covered the cost of the robot and gone into profit, even though I haven't been trading with it for long. The developer always replied quickly, gave recommendations, and helped with the setup.

Daniil Sleptsov
191
Ответ разработчика Daniil Sleptsov 2026.07.16 11:31
Thanks for the review! We'll keep improving and refining it. Happy trading!
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