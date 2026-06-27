SMC Gold Structure EA MT5
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- Версия: 1.10
- Активации: 5
SMC Gold Structure EA MT5 — автоматическая торговля золотом (XAUUSD)
Если вы ищете торгового робота, который работает спокойно и не «играет ва-банк» с вашим депозитом — этот советник может вам подойти.
Многие эксперты на рынке используют рискованные схемы: набивают пачку ордеров, увеличивают лот после убытка или держат минус в надежде, что цена вернётся. Одна неудачная неделя — и значительная часть счёта может быть потеряна. Этот советник так не работает.
SMC Gold Structure EA открывает только одну сделку, рискует лишь небольшой фиксированной долей баланса (по умолчанию 1%) и останавливается на день после заданного числа убытков. Без мартингейла и без сетки. Задача — спокойная, контролируемая торговля, а не лотерея.
Скажу честно: робот не обещает «золотые горы» и безумную прибыль каждый месяц. Зато в тестах на золоте за несколько лет показал умеренную просадку и ровный рост баланса — без опасных схем управления деньгами.
Не нужно быть профессиональным трейдером. Прикрепите советник к графику золота, используйте готовые настройки из комплекта — и робот будет торговать за вас в сессии Лондона и Нью-Йорка. Рекомендуемый депозит: от 1 000 USD (комфортно — от 3 000; тесты проводились на 10 000 USD).
Нужна помощь? Лично помогу с установкой и настройкой — напишите в личные сообщения здесь, на MQL5, или в Telegram: @daniilslep. После покупки напишите мне — пришлю preset-файлы и краткую инструкцию.
Ниже — подробное описание логики работы для тех, кому важны детали.
Логика стратегии
- Фильтр тренда — согласованные MA на D1, H1 и M15.
- Структура — Break of Structure (BOS) на H1.
- Ликвидность — sweep для уточнения стоп-лосса.
- Вход — Fair Value Gap (FVG) на M5 после частичного заполнения.
- Сессии — только Лондон и Нью-Йорк (UTC, настраивается).
- Риск — фиксированный % от баланса, лимит убытков в день, фильтр спреда.
Управление позицией: автоматический безубыток и опциональный ATR/Chandelier трейлинг (в пресете по умолчанию выключен).
Особенности
- Только XAUUSD / GOLD на M5
- Без мартингейла, сетки и хеджирования
- Одна позиция — прозрачное исполнение
- Встроенный безубыток
- Опциональный 3-фазный трейлинг
- Фильтр сессий London + NY
- Проверка спреда и маржи перед ордером
- Оптимизированный preset Nadezhny в комплекте
Рекомендуемая установка
- Символ: XAUUSD
- Таймфрейм: M5
- Брокер: ECN / raw spread
- VPS: рекомендуется
- Плечо: 1:100 и выше
- Рекомендуемый депозит: от 1 000 USD (комфортно — от 3 000; тесты на 10 000 USD)
- Риск на сделку: 1% от баланса (пресет по умолчанию)
Результаты тестера (preset Nadezhny)
- Период: XAUUSD M5, июн 2022 – июн 2026
- Моделирование: 100% реальных тиков
- Депозит: 10 000 USD
- Полный тест: +2 959 USD | DD 10.5% | PF 1.47 | 145 сделок
- Forward: +3 983 USD | DD 2.4% | PF 4.01 | 61 сделка
Поддержка
- Установка и настройка — личное сообщение на MQL5 или Telegram @daniilslep
- Обновления — через систему версий Маркета
Found this EA through YouTube. I tested it first, then bought it. It's not a scalper — there's genuinely no martingale and no grid. It trades well, placing proper stop losses and take profits at structural points. Not many trades, but that's actually great — you can calmly adjust your risk. I've already covered the cost of the robot and gone into profit, even though I haven't been trading with it for long. The developer always replied quickly, gave recommendations, and helped with the setup.